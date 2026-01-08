LG PRÄSENTIERT DEN WALLPAPER-TV: DEN DÜNNSTEN, ECHT KABELLOSEN OLED-FERNSEHER DER WELT

Das ikonische Wallpaper TV-Design kehrt in einer Bauform der 9-mm-Klasse zurück – mit Hyper Radiant Color Technology

Auf der CES 2026 in Las Vegas stellt LG Electronics (LG) seine neueste OLED-Produktlinie vor – angeführt von der Rückkehr einer Ikone: dem LG OLED evo W6, dem True Wireless Wallpaper TV. Der W6 belebt LGs Wallpaper-Design, das erstmals 2017 vorgestellt wurde, und kombiniert es nun mit True Wireless-Konnektivität sowie LGs bisher fortschrittlichster Bildinnovation: der Hyper Radiant Color Technology. Nach 13 aufeinanderfolgenden Jahren OLED-Führungsrolle setzt LG mit der vollständigen OLED evo Serie 2026, die durchgehend von dieser wegweisenden Technologie angetrieben wird, erneut Maßstäbe für Display-Exzellenz der nächsten Generation.

Innovation in ihrer dünnsten Form: Wallpaper OLED TV mit True Wireless

Spitzenmodell der 2026er Reihe ist der LG OLED evo W6, der sich so in den Raum einfügen soll, dass nur das Erlebnis bleibt. Mit einem Gehäuse der 9-mm-Klasse, ermöglicht durch die sorgfältige Miniaturisierung wesentlicher Komponenten und eine vollständige Neuentwicklung der inneren Architektur, bietet der Wallpaper TV eine elegante, leichte Form – ohne Abstriche bei der strukturellen Stabilität. Eine verbesserte Wandhalterung sorgt zudem dafür, dass der Fernseher von Kante zu Kante bündig an der Wand anliegt und so das Wallpaper-Design konsequent vollendet.

LGs True Wireless-Technologie gibt Kund:innen die Freiheit, den Wallpaper TV nahezu überall im Raum zu platzieren. Sämtliche Anschlüsse befinden sich in der Zero Connect Box, die bis zu 10 Meter entfernt positioniert werden kann – Grundlage für die außergewöhnliche Dünne und das minimalistische Design des TVs.

Wo anspruchsvolles Design auf fortschrittliche Funktechnologie trifft, um visuell verlustfreies 4K-Video und Audio kabellos zu übertragen, setzt der Wallpaper TV als dünnster True-Wireless-OLED-TV der Welt ein Zeichen. Er zeigt, dass eine schlanke Silhouette keine Einbußen beim Seherlebnis bedeutet – und liefert die volle Intensität von LGs Flaggschiff-Bildqualität.

Hyper Radiant Color Technology: Die nächste Evolutionsstufe der OLED-Brillanz

Mit der Hyper Radiant Color Technology definiert LG einen neuen Standard für die nächste OLED-Generation: Schwarzwerte, Farben und Helligkeit werden auf ein neues Höchstniveau gebracht, während Reflexionen reduziert werden.

Diese Weiterentwicklung macht den Wallpaper TV zum hellsten Modell aller Zeiten. Angetrieben durch Brightness Booster Ultra erreicht er Leuchtdichten von bis zu 3,9-mal höher als bei herkömmlichen OLEDs.

Damit diese Brillanz in jeder Umgebung erhalten bleibt, nutzt der Wallpaper TV ein Display, das speziell auf die geringste Reflexion unter den LG TVs ausgelegt ist – und dafür die branchenweit erste Reflection Free Premium-Zertifizierung von Intertek erhalten hat. Mit diesem Durchbruch erleben Nutzer:innen die Perfect Blacks und Perfect Colors, für die LG OLED TVs mit von UL Solutions verifizierten Displays bekannt sind – jetzt ohne Ablenkung, selbst in hell beleuchteten Räumen.

Gesteuert werden diese visuellen Fortschritte durch den neuen α (Alpha) 11 AI Processor Gen3 mit einer Neural Processing Unit (NPU), die 5,6-mal leistungsfähiger ist. Diese erhöhte Rechenleistung ermöglicht die neue Dual AI Engine. Im Gegensatz zu traditionellen Prozessoren, die zur Rauschreduzierung oft natürliche Texturen opfern, führt die Dual AI Engine parallele Algorithmen aus, um beide Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen – das Ergebnis ist ein ausgewogenes Bild, das natürliche Details bewahrt und Über-Schärfung vermeidet.

LG Gallery+: Vielseitige Plattform für personalisierte Wohnwelten

LG Gallery+ ergänzt den Wallpaper TV und ermöglicht es designorientierten Kund:innen, ihren Wohnraum passend zum eigenen Stil zu gestalten. Der Service verwandelt den Bildschirm in ein vielseitiges Element, das die Atmosphäre eines Raums prägt – mit über 4.500 Visuals, von cineastischen Momenten bis hin zu Spielgrafiken, ergänzt durch persönliche Fotokollektionen sowie Bilder, die Nutzer:innen mit Generativer KI erstellt haben. Untermalt von stimmungsangepasster Hintergrundmusik macht LG Gallery+ den TV zu einem dynamischen Werkzeug für Selbstausdruck und Interior Styling. Der Service ist über die gesamte LG TV-Produktpalette einschließlich des Wallpaper TV verfügbar.

Fortschrittliche Gaming-Performance

LG bleibt führend im Segment der Gaming-TVs – mit Funktionen für High-Performance-Gaming. Der Wallpaper TV sowie die OLED evo Modelle 2026 unterstützen eine 4K-Bildwiederholrate von 165 Hz, sind NVIDIA G-SYNC® Compatible und AMD FreeSync Premium – für ruckelfreies, extrem flüssiges Gameplay. Mit einer Pixel-Reaktionszeit von 0,1 ms und Auto Low Latency Mode (ALLM) bieten die Displays die von Gamer:innen gewünschte Responsivität.

Personalisierte KI-TV-Erlebnisse mit Multi-AI – und mehr Sicherheit durch LG Shield

LGs Vision für das TV-Erlebnis ist Ultra-Personalisierung über die preisgekrönte webOS-Plattform. In diesem Jahr erhalten Nutzer:innen dank Voice ID ihre personalisierte „My Page“-Startseite. Mit einem gesprochenen Befehl erkennt der Fernseher, wer zusieht, und wechselt sofort zur passenden Benutzeroberfläche – inklusive persönlicher Widgets und Apps. So bleiben Inhalte stets relevant, selbst wenn zuvor ein anderes Familienmitglied ferngesehen hat.

Das Nutzererlebnis wird durch Multi-AI-Funktionen erweitert: Durch die Integration von Google Gemini und Microsoft Copilot können Nutzer:innen Fragen aussprechen und maßgeschneiderte Antworten erhalten. Ein verbesserter AI Concierge erleichtert zusätzlich das Erkunden von inhaltsbezogenen Informationen mit minimaler Unterbrechung. Per Sprachbefehl oder Magic Remote lässt sich die neue Funktion „In This Scene“ aktivieren, um Besetzungsdetails und verwandte Inhalte abzurufen – inklusive der Möglichkeit, mit KI Bilder zu generieren. Dieses gesamte Ökosystem wird durch LG Shield abgesichert – ausgezeichnet mit einem CES 2026 Innovation Award –, das Daten mittels fortschrittlicher Verschlüsselung und Sicherheitsmaßnahmen schützt und so personalisierte Erlebnisse mit einem guten Gefühl ermöglicht.

„Der Wallpaper TV steht für die schöne Verbindung unserer True-Wireless-Führungsrolle, unserer Formfaktor-Innovation und 13 Jahren OLED-Meisterschaft“, sagte Park Hyoung-sei, Präsident der LG Media Entertainment Solution Company. „LG setzt weiterhin neue Maßstäbe für OLED-Fernseher und definiert, was als Nächstes kommt.“