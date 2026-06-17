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LG Electronics stärkt seine Position am europäischen Wärmepumpenmarkt mit breitem Lösungsportfolio

CORPORATE06/17/2026
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Wärmepumpenmarkt

Vielfältiges Angebot an energieeffizienten Wärmepumpen und erfolgreiche Großprojekte unterstreichen die Marktstrategie des Unternehmens in Europa.

LG Electronics (LG) baut seine Position im europäischen Markt für Wärmepumpen im Wohnbereich mit einem vielfältigen Portfolio hocheffizienter Wärmepumpenlösungen weiter aus. Da die Nachfrage nach energieeffizienten Wärmepumpensystemen mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (Low-GWP) in ganz Europa kontinuierlich wächst, stärkt LG seine Marktpräsenz mit einem breiten Produktangebot, das gezielt auf die Anforderungen lokaler Wohnumgebungen abgestimmt ist.

Hocheffizientes Wärmepumpenportfolio für Europa
LG begegnet der Nachfrage im europäischen Wohnungsmarkt mit einem umfassenden Portfolio, das Luft-Wasser-Wärmepumpen, VRF-Lösungen (Variable Refrigerant Flow) sowie integrierte Warmwassersysteme umfasst.

Zu den wichtigsten Produkten zählt die Therma V R290 Monobloc, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für den Außenbereich, die das Kältemittel R290 mit einem sehr niedrigen Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) verwendet.¹ Sie wurde für einen zuverlässigen Heizbetrieb bei Außentemperaturen von bis zu minus 28 Grad Celsius entwickelt und kann Warmwasser mit Temperaturen von bis zu 75 Grad Celsius bereitstellen.² Dank ihres Monoblock-Designs werden Innen- und Außeneinheit ausschließlich über Wasserleitungen verbunden. Dies vereinfacht die Installation und reduziert den Bedarf an Kältemittelleitungen im Gebäudeinneren.

Darüber hinaus bietet LG mit Multi V i und Multi V S zwei leistungsstarke Lösungen innerhalb seines VRF-Portfolios an. Die Multi V i kombiniert das Low-GWP-Kältemittel R32 mit einem hocheffizienten Inverter-Kompressor und fortschrittlicher intelligenter Regelung für einen besonders effizienten Betrieb. Zusätzlich verfügt sie über Sicherheitsfunktionen, darunter Sensoren, die bei einem Kältemittelaustritt automatisch Schutzmaßnahmen aktivieren. Dies unterstützt sowohl die Betriebssicherheit als auch die Kontinuität des Anlagenbetriebs.

Die Multi V S ist eine kompakte VRF-Lösung, die flexible Systemintegration, intelligente Energiemanagementfunktionen, individuelle Steuerungsmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche bietet. Dadurch eignet sie sich besonders für Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen. In Kombination mit den Inneneinheiten entsteht ein All-in-One-System, das einen Warmwasserspeicher und zentrale wasserführende Komponenten in einer kompakten Inneneinheit integriert. Das System wurde entwickelt, um die Installationszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Raumeffizienz zu erhöhen – ideal für europäische Wohngebäude.

Darüber hinaus hat LG kürzlich neue Inneneinheiten für Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme vorgestellt: die Combi Unit, die Hydro Unit und die Control Unit.³ Diese wurden aufgrund ihres einheitlichen Designs und ihrer hohen Benutzerfreundlichkeit sowohl mit dem iF Design Award 2026 als auch mit dem Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet.

Maßgeschneiderte Lösungen für große Wohnbauprojekte in Spanien und Serbien
Auf Basis seiner wettbewerbsfähigen Produkte gewinnt LG weiterhin bedeutende Wohnbauprojekte in Europa.

In Spanien lieferte LG Multi V i-Systeme und Inneneinheiten für rund 1.000 Wohneinheiten des Mietwohnprojekts Calle Fuerzas Armadas. Bereits in einer frühen Projektphase arbeitete LG eng mit lokalen Partnern zusammen, um Anforderungen hinsichtlich Planung, Zertifizierung und Installation zu prüfen. Dabei stellte das Unternehmen sicher, dass sowohl europäische Umweltvorgaben als auch standortspezifische Installationsbedingungen berücksichtigt wurden.

Auch für die Wohnanlage King’s Circle Residences in Belgrad, Serbien, entwickelte LG eine maßgeschneiderte Lösung. Nach mehreren technischen Abstimmungen erhielt jede Wohneinheit ein System aus Multi V S und Inneneinheiten zur Erzeugung von Kalt- und Warmwasser. Die integrierte Konfiguration ermöglicht eine individuelle Energieüberwachung pro Wohneinheit und vereint Kühlung, Heizung sowie Warmwasserversorgung in einem einzigen System. Dies verbessert die Betriebseffizienz und unterstützt ein effektives Energiemanagement.

Für das Wohnprojekt The One Residences in Belgrad lieferte LG zudem Multi V i, Multi V S sowie Wohnraumklimageräte. Gemeinsam mit den Planungsverantwortlichen entwickelte das Unternehmen ein Heiz- und Kühlsystem, das optimal auf die Gebäudestruktur und die Installationsbedingungen abgestimmt ist. Ergänzend wurden simulationsgestützte technische Analysen durchgeführt, um die Betriebssicherheit und Installationsfähigkeit zu validieren.

„Der europäische Markt für Wärmepumpen im Wohnbereich entwickelt sich kontinuierlich weiter. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Lösungen, die energieeffizient, umweltfreundlich und einfach zu installieren sind“, erklärt James Lee, Präsident der LG ES Company. „Wir werden unsere Wettbewerbsfähigkeit weiterhin durch ein vielfältiges Wärmepumpenportfolio und technische Kompetenz stärken, die konsequent an den Anforderungen realer Projekte ausgerichtet sind.“

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¹ Das Treibhauspotenzial (GWP) von R290 beträgt gemäß der EU-Verordnung 2024/573 (IPCC 6th Assessment Report) 0,02.

² Der tatsächliche Betriebstemperaturbereich kann je nach Installationsbedingungen variieren.

³ Die Combi Unit unterstützt Heizen, Kühlen und Warmwasserversorgung. Die Hydro Unit erleichtert die Installation durch ihr Frontzugangsdesign und das Montagesystem mit Halterungen. Die Control Unit verfügt über eine integrierte Heizungssteuerung, wodurch zusätzliche Zubehörkomponenten reduziert werden können.

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