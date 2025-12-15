Waschmaschine Black Steel (B, 20 kg, 1.000 U./Min.) mit großer Kapazität | F0WVT202B

Damit sichergestellt ist, dass du Waschmaschine und Trockner gefahrlos, verlässlich und problemlos nutzen kannst, solltest du folgenden Punkte beachten.

1. Kompatibilität: Ganz zuerst musst du dich davon überzeugen, dass Waschmaschine und Trockner miteinander kompatibel sind. Es wird empfohlen, LG Trockner nur mit LG Trommelwaschmaschinen zu kombinieren. (Mögliche Tiefen von Waschmaschinen: 565, 615 mm)

2. Installationsfreiraum: Überprüfe die Maße des Aufstellorts zum Platzieren von Waschmaschine und Trockner nebeneinander. Achte zudem darauf, dass ausreichend Freiraum zum Öffnen der Türen von Waschmaschine und Trockner vorhanden ist.

3. Installation durch eine Fachkraft: Der Trockner kann mithilfe eines Stapelsets zuverlässig an der LG Waschmaschine gesichert werden. Das Installieren des Trockners auf die Waschmaschine und die Überprüfung auf ordnungsgemäße Installation dürfen von einer zugelassenen Servicekraft vorgenommen werden.