LG ENTHUELLT SEIN ERWEITERTES OLED TV LINE-UP AUF DER CES 2015

Zürich, 7. Januar 2015 – Ein Jahr nachdem LG Electronics (LG) den weltweit ersten 4K OLED TV präsentierte, stellt das Unternehmen nun sein erweitertes OLED TV Line-Up auf der internationalen CES vor, die aktuell in Las Vegas stattfindet. Mit sieben verschiedenen 4K OLED TV-Modellen, die flexible, gekrümmte und flache Bildschirme in den Grössen 55-Zoll (54,6 Zoll Diagonale), 65-Zoll (64,5 Zoll Diagonale) und 77-Zoll (76,7 Zoll Diagonale) umfassen, bleiben LG OLED TVs weiterhin eine Klasse für sich, indem sie ein völlig neues Fernseherlebnis mit perfekten Schwarz- und Farbtönen bieten.



Alle LG OLED TVs von 2015 verwenden LGs proprietäre WRGB-Technologie. Diese Pixelstruktur enthält ein weisses Subpixel, das erweiterte, wirklichkeitsgetreue Farben erlaubt. Die Fernseher enthalten Features, die dafür sorgen, dass Bilder in perfekten Schwarz- und Farbtönen sowie mit unendlichen Kontrastverhältnissen widergegeben werden. LGs Optimized True Color-Technologie reguliert die Farbstabilität unabhängig von Veränderungen in der Helligkeit und liefert ein hervorragendes Fernseherlebnis mit natürlicheren, angenehmeren Farben. Mit einer maximalen Reaktionszeit von 0,001ms sind LGs OLED TVs um mehr als tausend Mal schneller als herkömmliche LCD Flachbildschirm-Geräte. LG OLED TVs stellen sicher, dass auch Zuseher die ausserhalb des optimalen Blickwinkels sitzen, aussergewöhnliche Bildqualität geniessen können – im Gegensatz zu den meisten LCD TV-Geräten, bei denen in so einem Fall die Qualität der Farben und der Kontraste leidet.



LGs Art Slim-Designphilosophie führt LGs schönes TV-Design in eine gewagte Richtung, mit dem Fokus, einen möglichst schlanken Fernseher zu kreieren, dessen Gesamterscheinung zugleich simpel und minimalistisch bleibt. Der transparente Sockel ruft den Eindruck hervor, der Bildschirm schwebe in der Luft und sorgt so für ein noch besseres Fernseherlebnis, indem er die visuelle Ablenkung rund um den Bildschirm reduziert. Auf jedes kleine Detail wird grosses Augenmerk gelegt: Im Sinne einer glatten Ausführung ist sogar die schwarze Rückseite frei von jeglichen Halterungen oder Löchern. Und während gekrümmte TV-Geräte als Kunstwerke gelten, die für ihre Schönheit und Eleganz bewundert werden, steht LGs flaches TV-Design für Einfachheit und Bescheidenheit.



Um ihre einmaligen Bilder und Designs zu komplementieren, bieten LG OLED TVs perfekten Sound, dessen Technologie in Kooperation mit dem Soundexperten Harman/Kardon entwickelt wurde und der dafür sorgt, dass einwandfreie Bildqualität von sattem, starkem Sound ergänzt wird. Das 4.2 Kanal-Lautsprecher-Setup ist mit LGs Ultra Surround System ausgestattet, um ein kraftvolles und zugleich verfeinertes Klangerlebnis zu liefern.



Alle 4K OLED TVs von 2015 sind mit der neuesten Version von LGs proprietärer Smart TV Plattform ausgestattet. LGs webOS 2.0 überzeugt mit einem simpleren, einfacheren und intuitiveren Bedienungserlebnis mit verbessertem User-Interface und einer Menge an beeindruckenden Features. Die Plattform hebt Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit auf eine völlig neue Ebene, und das bei reduzierter Boot-Zeit. Die verbesserte Plattform erlaubt Usern ausserdem, das Menü auf der Launcher Bar zu optimieren und so das Hinzufügen oder Löschen der beliebtesten Elemente noch einfacher zu machen.



«LG treibt Innovation voran, indem wir diese hervorragende TV-Technologie für mehr Konsumenten zugänglich machen», so In-kyu Lee, Senior Vice President und Leiter des Bereichs TV und Monitore der LG Electronics Home Entertainment Company. «LG ist überzeugt, dass die Zukunft des Fernsehens in diese Richtung steuert und wir werden unsere OLED-Angebote kontinuierlich weiterentwickeln und erweitern, solange, bis sie eine realistische Option für alle Konsumenten sind.»



Auf der CES 2015 wird LG für seine Vorreiterrolle im Bereich OLED TVs von der Consumer Electronics Association mit den 2015 CES Innovation Awards ausgezeichnet, und zwar für die Modelle 77-Zoll Flexible 4K OLED TV (Model 77EG9900), den 65-Zoll Floating Art Slim Curved 4K OLED TV (Model 65EG9600) und den 55-Zoll Floating Art Slim Flat 4K OLED TV (Model 55EF9500).





