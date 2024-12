LG'S 4K ULTRA HD TV-PRODUKTANGEBOT 2015 BIETET LEUCHTENDE FARBEN, VERBESSERTES DESIGN UND ERWEITERTE FUNKTIONEN

Zürich, 5. Januar 2015 – Auf der CES 2015 in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar stellt LG Electronics (LG) sein erweitertes Produktangebot von 4K ULTRA HD TVs mit neuen Designs, mehr Funktionen und einer verbesserten Bildqualität vor. Die Messebesucher erhalten hier erstmals Gelegenheit, die vollständige LG-Kollektion von 4K ULTRA HD TV-Geräten für das Modelljahr 2015 aus nächster Nähe kennenzulernen. Von der Consumer Electronics Association als "4K ULTRA HD Partner der CES 2015" ausgewählt, wird LG die hervorragende Farbwiedergabe durch die ColorPrime-Serie demonstrieren, die sich durch noch höhere Realitätstreue und Tiefe mit Wide Color LED oder Quantum Dot-Technologie auszeichnet.



Die 4K ULTRA HD TV-Geräte von LG in Wide Color LED-Technology, die auf der CES 2015 erstmals vorgestellt werden, verwenden verschiedene LEDs auf Phosphorbasis, um eine grössere Farbtiefe und noch realitätsgetreuere Bilder zu erzeugen. Ebenfalls zum ersten Mal wird LG seine 4K ULTRA HD TV-Geräte mit Quantum Dot-Technologie vorstellen, die sich durch hohe Farbgenauigkeit sowie einen um 30 Prozent grösseren Farbumfang auszeichnen.



Die 4K ULTRA HD TV-Geräte von LG bieten hervorragende 4K-Auflösung (3840 x 2160) mit In-Plane Switching (IPS) 4K-Panels. Diese Displays bieten eine naturgetreue Bildwiedergabe in leuchtenden Farben und verfügen über einen bemerkenswert grossen Sichtwinkel. Die True Black Control-Technologie zur örtlichen Abdunkelung sorgt für besonders ausgeprägten Kontrast und satte Schwarztöne. Weitere Neuheiten im TV-Angebot von LG für 2015 sind das Natural Color-Feature zur Minimierung von Farbwiedergabefehlern und das Contrast Optimizer-Feature zur Maximierung der Farbkontraste und der Farbhelligkeit.



Abgesehen von der hervorragenden Bildqualität spielt das neue ULTRA Slim-Konzept von LG, das in das vielfach ausgezeichnete CINEMA SCREEN-Design integriert wurde, eine wichtige Rolle für die immersiven, d. h. den Zuschauer einbeziehenden, Fähigkeiten der TV-Geräte. Mit seinen klaren Linien ist der schlanke, elegante Bildschirmrahmen ein wesentliches Merkmal eines überzeugenden Produktdesigns, bei dem sogar die Geräte-Rückseite so gestaltet ist, dass das TV-Gerät praktisch jedem Raumdekor einen modernen Touch verleiht.



Fünf der 4K ULTRA HD TV-Modelle von LG sind mit einem eindrucksvollen Mehrkanal-ULTRA-Surround-System ausgestattet, das zusammen mit den Audioexperten von Harman/Kardon entwickelt wurde. Das starke, satte Klangbild der nach vorne abstrahlenden Lautsprecher, die trotz ihres kompakten, durchdachten Designs mit hohem Wirkungsgrad arbeiten, trägt wesentlich zum immersiven Fernseherlebnis bei. Als Neuheit für 2015 besitzt die High-End-Serie UF9500 einen integrierten Auditorium-Ständer, der durch ausgeklügelte Reflexion und Ausrichtung für ein optimales Sound-Erlebnis sorgt.



Die neu überarbeitete proprietäre Smart-TV-Plattform von LG, webOS 2.0, wurde gegenüber der bisherigen Version in punkto Benutzerfreundlichkeit nochmals verbessert und erlaubt es den Anwendern, alle Möglichkeiten des Systems auf intuitive Weise zu erkunden. Der Startvorgang wurde um bis zu 60 Prozent beschleunigt, und der Anschluss externer Geräte wurde weiter vereinfacht. Darüber hinaus können die Anwender in einer Startleiste (Launcher Bar) ihre eigenen Menüs festlegen und damit ihre Benutzeroberfläche personalisieren.



Durch Integration seines hochentwickelten 4K Upscaler-Algorithmus in die 4K Ultra HD TV-Produktlinie sorgt LG für optimale Wiedergabe von SD-, HD- und Full HD-Content mit nahezu Ultra HD-Bildqualität. Zusätzlich unterstützt der eingebaute 4K High Efficiency Video Codec (HEVC)-Decoder 4K-Content mit 30p und 60p von externen Geräten und stellt damit sicher, dass die TV-Geräte von LG mit zukünftigen Ultra HD-Übertragungs-Standard kompatibel sind.



"Die 4K ULTRA HD TVs von LG wurden entwickelt, um beispiellosen und in der TV-Branche bisher unerreichten Fernsehgenuss zu bieten", sagte In-kyu Lee, Senior Vice President und Leiter des Bereichs TV und Monitore der LG Electronics Home Entertainment Company. "Die atemberaubende Bildqualität wird durch unsere neue ColorPrime-Serie weiter verbessert, um ein wirklich erstklassiges Home-Entertainment-Erlebnis zu erzeugen."





