LG kooperiert mit Sendeanstalten um HDR-Content auf die 4K OLED TVs zu bringen

Zürich, 03. September 2015 – LG Electronics (LG) präsentiert auf der IFA in Berlin die ersten High Dynamic Range (HDR) fähigen OLED TVs. Um das perfekte Seherlebnis auf die TVs zu bringen, kooperiert LG mit zahlreichen Sendeanstalten und Content-Providern. Neben BBC und ASTRA verkündet LG heute auch eine Kooperation mit Amazon. Über die Amazon Video App, welche auf der webOS Smart TV Plattform verfügbar ist, kommt das beste HDR-Seherlebnis auf LGs OLED TVs.



Ab heute können beliebte und preisgekrönte Amazon-Serien wie „Transparent“, „Mozart in the Jungle“ und „Red Oaks“ in HDR auf die neusten OLED 4K Ultra HD TVs von LG gestreamt werden. Darunter auch die neu vorgestellten Curved OLED 4K TV Modelle EG9200 und EG9600 sowie der flache 4K OLED EF9500.



HDR und OLED eine erfolgversprechende Kombination

Laut der Consumer Electronics Association (CEA®) verspricht HDR eine neue Dimension an Lichtkontrasten, Helligkeit und Schattierungen, die das Seherlebnis auf ein neues Level heben. Damit passt HDR perfekt zur OLED-Technologie, da nur OLED TVs die einzelnen Bildpunkte deaktivieren können und somit die erforderlichen Lichtbereiche und die geringe Helligkeit perfekt darstellen können.



Beste HDR-Qualität auf dem Markt

„Durch die Partnerschaft mit Amazon sind wir zuversichtlich, dass wir ab heute die bestmögliche HDR-Bildqualität auf einem Fernsehgerät liefern können“, sagt Lee In-kyu, Senior Vice President und Leiter des TV und Monitor Segments der LG Home Entertainment Company.



Die Amazon-Streaming Dienste werden noch in diesem Monat in den USA, UK, Deutschland und Österreich auf den LG OLED 4K Ultra HD TVs zur Verfügung stehen.



Problemloses HDR Streaming

LG OLEDs sind die ersten TV-Geräte überhaupt, die einen HDR Hybrid-Broadcast-Broadband TV 2.0 (HbbTV 2.0) Inhalt in 4K Auflösung darstellen können. Die BBC HDR Inhalte werden von der EBU (European Broadcasting Union) über das Internet als adaptive Bitrate Streaming-Technologie, MPEG DASH, bereitgestellt. Diese Technologie ermöglicht es, HDR-Inhalte von herkömmlichen HTTP Web-Servern abzurufen.



Ausserdem präsentiert LG gemeinsam mit seinen Partnern die Übertragung von HDR-Content per SES ASTRA Satellit. Als einer der erfolgreichsten Satelliten-Rundfunkdienste erreicht das ASTRA-Netzwerk 312 Millionen Haushalte, darunter allein 154 in Europa.



Besucher der IFA können am LG-Stand in Halle 18 HDR-Content mit dem herkömmlichen Industriestandard vergleichen. Dafür überträgt die Set-Top-Box von Broadcom HDR-Inhalte per HDMI auf LGs neue OLED TVs.



HDR-Erlebnis den Usern näherbringen

„Wir nutzen die Möglichkeit, das Bewusstsein für die HDR-Technologie, die perfekt zu unseren OLEDs passt, auf der grössten Messe für Unterhaltungselektronik in Europa zu stärken“, sagt Lee In-kyu, Senior Vice President und Leiter des TV und Monitor Segments der LG Home Entertainment Company. „Als Gründungsmitglied der UHD Allianz sehen wir bei LG die Partnerschaft mit führenden Medienunternehmen als Priorität, um unsere Position am HDR Markt voranzutreiben. Nur so können wir unseren Usern die interessantesten Inhalte bieten.“

