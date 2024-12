LG präsentiert die Home Entertainment Strategie auf der IFA 2015

Zürich, 7. September 2015 – Auf der IFA 2015 verkündete LG Electronics (LG) die offizielle Strategie des Unternehmens für die nächsten Monate: LG beabsichtigt, fünf Mal so viele OLED TVs wie in der ersten Jahreshälfte zu verkaufen. Damit möchte LG OLED bis Ende des Jahres zum neuen Standard im TV Bereich machen.



Mit dem Ziel vor Augen, mehr als einen LG OLED TV pro Minute zu verkaufen, nannte Brian Kwon, Executive Vice President und CEO von LGs Home Entertainment Company vier allumfassende Marketingziele, die der Festigung von LGs Marktführung im Home Entertainment Bereich dienen: (1) Den globalen OLED TV Markt mit einem erweiterten OLED TV Line-Up anführen, (2) gesteigerte Marketing-Aktivitäten sollen die Durchdringung des OLED TV Markts unterstützen, (3) Stärkung der Dominanz im Bereich Smart TV und (4) Steigerung der Profitabilität im Audio und Video-Produkt-Segment.



Erweitertes OLED TV Line-Up

Mit dem weltweit ersten high Dynamic Range (HDR) fähigen 4K OLED TV, möchte LG die HDR Technologie in das OLED TV Line-up noch besser eingliedern. Der 4K OLED TV soll neue Kunden durch sein eindrucksvolles Design und eine Stärke von nur 4,8mm an der dünnsten Stelle anlocken. Durch neue Funktionen, Design Features und Display Formate wird LG eine größere Palette verschiedenster OLED TVs anbieten, um den Kundenansprüchen gerecht zu werden. LG ist davon überzeugt, dass durch den Launch von OLED Produkten anderer Hersteller die Nachfrage nach OLED TVs steigen wird und somit der OLED-Anteil am TV Markt wächst.



Neue Marketing-Maßnahmen

Das Unternehmen wird in verschiedenste Marketing-Maßnahmen investieren, um die internationalen Verkaufszahlen der OLED TV-Produkte anzukurbeln, darunter Reisen zu Produktlaunches oder Installationen von OLED Displays in großen Flughäfen. LG ist davon überzeugt, dass aussagekräftige LG OLED TV-Testberichte von Produkttestern und Medien das Interesse von Kunden anregen. Kürzlich bezeichnete eine US-Publikation den LG OLED TV als bestes Fernsehgerät des Jahres und LGs Modell 65EG9600 wurde vom Elektrofachhändler Value Electronics als „König der TVs“ gekürt.



Smart TV weiter ausbauen

LG wird seine Smart TV Plattform webOS über die Intensivierung der Partnerschaften mit beispielsweise Netflix oder YouTube und lokalen Anbieten vorantreiben. Dazu zählt auch der Kick-Off des ersten HDR-Streaming Services für webOS 2.0 in Partnerschaft mit Amazon und das Value Pack Upgrade für alle webOS 1.0 Plattformen, wodurch auch die erweiterten Funktionen genutzt werden können.



Steigerung der Rentabilität in Audio und Video

LG plant im Bereich der Monitore, im Audio-Video Geschäft und bei digitalen Beschilderungen profitabler zu werden. Mit beispiellosen Beschilderungsprodukten und ultra-dünnen Displays, die weniger als 2mm Rahmung benötigen, strebt LG den Ausbau seines guten Rufs als Premium-Display-Anbieter an. Außerdem will das Unternehmen seine High End Monitore im 21:9 Format und die Curved 4K-Reihe stark forcieren. LG verkündet zudem, das auf der IFA präsentierte Bluetooth Audio Line-Up mit der Curved SoundBar und tragbaren Boxen weiter auszubauen.

