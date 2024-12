LG erreicht Spitzenposition beim diesjährigen S&P Dow Jones Sustainability Index

Zürich, 14. September 2015 – Die Dow Jones Investment Organisation RobecoSAM, welche sich auf nachhaltige Investments spezialisiert hat, kürt jährlich die verantwortungsvollsten und nachhaltigsten Unternehmen der einzelnen Branchen. LG Electronics (LG) wurde im zweiten Jahr in Folge als bestes Unternehmen im Bereich Konsumgüter und Bekleidung ausgezeichnet. LG findet sich damit in guter Gesellschaft wieder – so wurden in den anderen Kategorien Unternehmen wie Volkswagen, Unilever und weitere namhafte Firmen ausgezeichnet.



Der Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ist der erste globale Index, welcher Unternehmen nach den Faktoren Umwelt, Soziales und Betriebsführung bewertet. Die Profis von RobecoSAM bewerten jährlich jene Unternehmen, die sich durch nachhaltiges Arbeiten einen der begehrten Plätze im globalen Nachhaltigkeitsranking verdienen. Insgesamt wurden auch heuer wieder über 3.400 der grössten Unternehmen weltweit aufgefordert, sich dem Corporate Sustainability Assessment zu unterziehen und ihre gesellschaftliche Verantwortung unter Beweis zu stellen.



„Für LG ist es eine große Ehre und Anerkennung, von einer solch renommierten Organisation als bestes Unternehmen in unserer Branche geehrt zu werden“, sagt Lee Choong-hak, Executive Vice President bei LG Electronics. „Die jährlich von RobeccoSAM durchgeführten Assessments helfen uns, unseren Beitrag als verantwortliches Unternehmen gegenüber der Gesellschaft auszubauen und unsere Leistungen mit anderen namhaften Unternehmen zu vergleichen. Es ist ein gutes Gefühl, dass wir alle Erwartungen übertreffen.“



Die Liste mit allen Kriterien wird am 14. September auf der Website des Sustainability Index veröffentlich: www.sustainability-indices.com/review/djsi-new-components-lists.jsp

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Facebook Fanpage LG Electronics Austria

www.facebook.com/LGAustria



Twitter LG Electronics Austria

www.twitter.com/LG_Austria



Instagram LG Electronics Austria

http://www.instagram.com/lg_austria/

Pressekontakt: