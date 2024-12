LG mit 21 Innovation Awards von der Jury der CES 2016 ausgezeichnet

Zürich, 12. November 2015 – Die Verbrauchervereinigung Consumer Technology Association (CTA), ehemals Consumer Electronics Association, hat LG Electronics (LG) für die hervorragenden Design- und Technologieleistungen seiner Produkte mit 21 Preisen bedacht. Die Awards werden vom 6. bis 9. Januar auf der Elektronikmesse CES 2016 in Las Vegas verliehen. LG erhält die renommierten CES Innovation Awards in zehn Kategorien, darunter Haushaltsgeräte, Computer-Peripherie und -hardware, Smart Home, Kopfhörer, Wearable Technologies sowie Wireless Headsets.



Zu den Preisträgern der 2016er Innovation Awards zählen auch LGs 77-Zoll (195 cm) 4K OLED-TV, das LG V10 Smartphone mit zweitem Display sowie LGs Waschmaschinen mit Twin Wash-System, die eine zweite, kleinere Waschmaschine im Podest integriert haben. Das Unternehmen erhält damit zum vierten Mal in Folge Auszeichnungen in den Sparten OLED-TV und Smartphone.



Smarte Technologien, ansprechendes Design

“LG ist bekannt dafür, Innovationen für ein besseres Leben zu bieten. Unsere CES 2016 Innovation Awards in insgesamt zehn Kategorien bestätigen den Erfolg unseres Markencredos“, kommentierte William Cho, Präsident und CEO von LG Electronics USA. „Von unseren innovativen OLED-TVs bis hin zu den wegweisenden Twin Wash-Systemen und allen anderen Technologien bietet LG Produkte, die das Leben der Kunden vereinfachen. Wir freuen uns, unsere neusten Produkte auf der CES im Januar zeigen zu können.“



Die Jury hob LGs 77-Zoll 4K OLED-TV als herausragendes Beispiel für das Zusammenspiel von moderner Technik und Design hervor, wobei sowohl das Twin Wash-Waschmaschinensystem als auch das chemiefreie Dampfreinigungssystem, der LG Styler, in ihrer Kategorie neue Massstäbe setzten.



Das Smartphone V10 bietet dem Benutzer laut Urteil der Jury eine völlig neue Multimediaerfahrung, mehr kreative Möglichkeiten dank doppeltem Display und zwei Frontkameras. Zudem wurden die Smartwatch LG Watch Urbane 2nd Edition, der Bluetooth Kopfhörer LG Tone Active und das LG Rolly Keyboard bei den CES Innovation Awards 2016 geehrt.



Kontinuierliche Innovationen als Schlüssel zum Erfolg

„Das vierte Jahr hintereinander wurde ein LG Smartphone mit einem CES Innovation Award ausgezeichnet“, stellte Morris Lee, Senior Vice President und Leiter für Sales und Marketing in Nordamerika von LG Electronics Mobile Communications erfreut fest. „Das LG V10, die LG Watch Urbane 2nd Edition und unsere weiteren ausgezeichneten Produkte sind Beispiele für LGs Engagement für anhaltende Innovation im Mobile-Bereich.“



Die CES Innovation Awards werden von der CTA mit Förderung durch die Industrial Designers Society of America verliehen, um die Produktentwicklungen in den Bereichen Technologiedesign und Technik hervorzuheben. Die Preisträger werden jährlich durch prominente Industriedesigner, Ingenieure und Journalisten ausgewählt, die die Produkte aufgrund von Kriterien wie Nutzermehrwert, Ästhetik, innovatives Design, Qualität und Beitrag zur Lebensqualität der Anwender aussuchen. LG erhielt bereits über 170 CES Innovation Awards seit seiner US-Markteinführung bei der CES im Jahr 2004.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

