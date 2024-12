“Google Play Movies & TV” bringt die neusten Filme und TV Shows auf LG Smart TVs

Zürich, 17. November 2015 – Besitzer eines LG Smart TVs können dank „Google Play Movies & TV“ in Kürze Tausende von Filmen und TV Shows erleben. Das Angebot umfasst zeitlose Klassiker, Neuerscheinungen, Independent-Filme und Kult-Sendungen in HD und SD. Google Play Movies & TV ist mit LGs führender webOS Smart TV Plattform ebenso kompatibel wie mit ihren Vorgängern NetCast 4.0 und 4.5. Über 100 Länder erhalten diesen TV Service, der Roll-out hat bereits begonnen. In der Schweiz ist Google Play Movies & TV demnächst verfügbar.



Über Google Play Movies & TV stehen unzählige Filme und Fernsehsendungen zur Verfügung, die geliehen oder gekauft werden können. Da die Inhalte aus der Cloud stammen, können Zuseher beispielsweise am LG Smart TV mit einer Sendung starten und diese nach einer Unterbrechung am Smartphone oder Tablet fertig schauen.



„Der Markt an smarten TV-Geräten wächst sehr schnell und damit steigt auch die Nachfrage nach neuem, hochqualitativem Content“, erklärt In-kyu Lee, Senior Vice President und Head of the TV and Monitor Division bei LG Electronics Home Entertainment Company. „LGs oberste Priorität ist es, diesem Bedürfnis zu entsprechen und mithilfe unserer TV Produkte mit webOS das bestmögliche Fernseherlebnis zu bieten. Unsere enge Partnerschaft mit Google trägt wesentlich dazu bei, die hohen Erwartungen der LG Smart TV Besitzer zu erfüllen.“

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 119 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 83.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von rund 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution sowie Vehicle Components – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2015 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.



Über LG Electronics Austria GmbH

LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

