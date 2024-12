Nexus 5X ab heute verfügbar

Zürich, 2. November 2015 – Das lang erwartete und in den USA bereits gefeierte Nexus 5X kommt nun in die Schweiz. Es ist das Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit von LG Electronics (LG) mit Google. Das Smartphone kann ab heute in der Schweiz bei Digitec, Mobilezone sowie im Google Store vorbestellt werden und ist ab 9. November im Verkauf erhältlich.



Das Nexus 5X ist bereits das dritte gemeinsame Projekt von LG und Google und bündelt einmal mehr das Know-how beider Unternehmen. Es ist mit einem leistungsfähigen Qualcomm Snapdragon 808 Prozessor, fortschrittlichen Kamerafunktionen und einem Fingerabdrucksensor ausgestattet und kombiniert so überzeugende Multimediafähigkeiten mit verbesserter Sicherheit. Das Nexus 5X ist das erste Smartphone auf dem Markt mit Googles aktuellstem Betriebssystem für Mobilgeräte, Android 6.0 Marshmallow. Damit wird es zum Massstab für alle anderen Smartphones.



„Bei Nexus-Geräten geht es darum, die neuste, unverfälschte Android-Version auf fortschrittlicher Hardware zu erleben, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen“, erläutert Juno Cho, Präsident und CEO von LG Electronics Mobile Communications. „Wir haben das Nexus 5X so entwickelt, dass es den Erwartungen der Millionen Android-Puristen gerecht wird, die nichts weniger akzeptieren als das Beste.“



Nexus 5X Schlüsselspezifikationen:

Chipsatz: 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon 808

Betriebssystem: Android 6.0 Marshmallow

Display: 5,2 Zoll Full-HD-IPS (423 ppi)

Speicher: 2 GB RAM LPDDR3 / 16 oder 32 GB eMMC ROM

Kamera: Hinten 12,3 MP mit Blende bis zu F2.0, Vorne: 5MP mit F2.0 Blende

Akku: 2.700mAh eingebaut

Größe: 147 x 72,6 x 7,9 mm

Gewicht: 136 g

Netzwerk: LTE-A Cat 6

Verbindungen: WLAN 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 / NFC / Typ-C USB

Farben: Carbon / Quarz / Ice

Sonstiges: 4K Video / Dual Flash / IR Laser-Autofokus / Fingerabdruck-Sensor



