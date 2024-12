WEITERENTWICKLUNG VON LGS GEBOGENEM SMARTPHONE AUF CES 2015 ENTHÜLLT

Zürich, 7. Januar 2015 – LG Electronics (LG) lotet mit der Enthüllung des neuen G Flex2 auf der internationalen CES 2015 in Las Vegas die Grenzen der Industrie weiter aus. Das originale G Flex erntete positive Kritiken für sein innovatives Design und sein Outside-the-Box-Denken. Ein Jahr später ist das G Flex2 eine in jeder Hinsicht verbesserte Version seines Vorgängers, mit einem fortschrittlicheren Design, schnellerer Performance und - als Wichtigstes – mit besserer Bedienbarkeit.



Das LG G Flex2 ist mit schlankeren, stylisheren Kurven und einem leistungsfähigen 64 Bit Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core Prozessor ausgestattet, der für schnellere und problemlosere Performance sorgt. Sein 5,5-Zoll Display wurde auf Full HD upgegradet, während die aktualisierte Software noch einfachere Bedienbarkeit gewährleistet – durch neue Features wie den Gesture View und den Glance View. Die einzigartige "selbstheilende" Rückseite des G Flex wurde auch für das G Flex2 übernommen und ist jetzt noch schneller und effektiver als bisher.





Schönheit liegt im Detail



Das G Flex2 geht noch einen Schritt weiter als sein Vorgänger mit dem bahnbrechenden gebogenen Profil mit 700mm Radius. Das neue Smartphone verkörpert eine Symphonie an Kurven, die von 400mm bis 700mm Radius entlang der Vorder- und Rückseite sowie der Seiten und Ränder reichen. Die dynamisch geschwungenen Ebenen sorgen für ein schlankeres und dynamischeres Aussehen des G Flex2.



Die Kurven des G Flex2 stehen jedoch für mehr als nur für gutes Aussehen: Das ergonomische Design des Smartphones bringt das Mikrofon näher zum Mund des Users – dadurch wird die Stimme besser übertragen als bei herkömmlichen Smartphones, bei denen weit mehr Hintergrundgeräusche durch das Mikrofon aufgenommen werden. Der abgespeckte 5,5-Zoll Bildschirm mit Wölbung ist perfekt an die Augen sowie den Griff in der Hand angepasst. Die 700mm Radius-Krümmung des Displays sorgt für ein wirklich immersives Seherlebnis von jedem Blickwinkel aus, während die steilere 650mm Radius- Krümmung auf der Rückseite für noch angenehmeren Halt in den Händen sorgt und dafür, dass das Gerät noch besser in die Hosentasche passt. Die Bildschirm-Auflösung wurde auf 1080p Full HD erhöht, was jedes User Interface-Detail noch schärfer und lebendiger macht. Das P-OLED Display, das dem G Flex2 seine einzigartige Form und Widerstandsfähigkeit verleiht, ist noch präziser als beim originalen G Flex.



Dreht man das Smartphone um, werden handgearbeitete Details wie das Spin Hairline Muster auf der gebogenen Rückseite sichtbar, das den subtilen und zugleich strahlenden Glanz der Oberfläche aus jedem Blickwinkel zeigt.





Fortschrittlichste Technologie



Das G Flex2 ist das erste offiziell vorgestellte Smartphone, das den für Android 5.0 optimierten 64 Bit Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core Prozessor und die Qualcomm Adreno 430 GPU für beeindruckende Graphikleistungen verwendet. Er macht das Smartphone unglaublich schnell und effizient für Multimedia- und Multitasking-Anwendungen. Der Snapdragon 810 unterstützt zudem 3x20MHz Carrier Aggregation. Ausserdem ist das Schutzglas des G Flex2 um rund 20 Prozent widerstandsfähiger, dank einer speziellen chemischen Technologie, die von LG entwickelt wurde.



Die "selbstheilende" Rückseite lässt das Gerät immer wie neu aussehen, trotz der durch den täglichen Gebrauch entstehenden Schrammen und Kratzer. Die "Heilungszeit" wurde im Vergleich zum Vorgänger erheblich verkürzt: von rund drei Minuten auf maximal zehn Sekunden, bei Zimmertemperatur.



Eine weitere innovative Technologie, die nur auf LG Smartphones verfügbar ist, ist die erstaunlich schnelle Laser Auto Focus Kamera, die erstmals beim beliebten LG G3 vorgestellt wurde. Durch diese Technologie kann das G Flex 2 die besten Momente - auch bei geringem Licht – einfangen, indem ein Laserstrahl die Distanz zwischen Kamera und dem Gegenstand misst. Kombiniert mit LGs geprüfter OIS+ Technologie und dem dualen LED Blitz macht das G Flex2 Bilder, die mit den meisten Einzelkameras mithalten können.





Praktische Lösungen für höhere User-Freundlichkeit



Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit des G Flex2 reicht von den Kurven bis hin zur Software. Das Gerät ist top ausgestattet mit den besten Features von LGs einzigartiger Software, die speziell für seine gebogene Form optimiert wurden:



• Gesture Shot: Damit lässt sich das perfekte Selfie mit einer simplen Handbewegung machen, die bis zu einer Distanz von 1,5 Metern erkannt wird.

• Gesture View: Diese Funktion ermöglicht es, Fotos oder Selfies unmittelbar nach der Aufnahme mit einer einfachen Handbewegung anzusehen.

• Glance View: Damit werden wichtige Informationen wie Uhrzeit, aktuelle Mitteilungen oder verpasste Anrufe mit einem Wischen abwärts am Display sichtbar, auch wenn das Display ausgeschaltet ist.

• Schnelles Aufladen: Der eingebaute 3,000mAh-Akku im G Flex2 ist der einzige gebogene mobile Akku der Welt, der in weniger als 40 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufgeladen werden kann.



"Das originale G Flex demonstrierte den Innovationsgeist von LG. Mit dem G Flex2 haben wir die gebogene Form noch verfeinert und sind dabei unserer Philosophie der Innovation für ein besseres Leben treu geblieben", so Juno Cho, Präsident und CEO der LG Electronics Mobile Communications Company. "Das G Flex2 sieht nicht nur atemberaubend aus, es hat auch die Leistungsfähigkeit, um an der Spitze der aktuellen Smartphone-Technologie zu sein. Kurz gesagt, es ist ein wahrer Hingucker."



Das LG G Flex2 wird mit Ende des Monats in Korea erhältlich sein, die restlichen Märkte folgen. Das Gerät wird anfangs in zwei Farben erscheinen: Platinum Silver und Flamenco Red.





Schlüssel-Spezifikationen (können je nach Markt variieren):



• Chipset: Qualcomm SnapdragonTM 810 Prozessor mit 2.0GHz 64-Bit Octa-Core CPU

• Bildschirm: 5,5-Zoll Full HD Curved P-OLED (1080x 1920 Pixel / 403 ppi)

• Speicher: 16/32 MB eMMC ROM/ 2 GB DDR4 RAM/ micro SD slot (bis zu 2 TB)

• Kamera: hinten 13.0MP mit OIS+ mit Laser Auto Focus / vorne 2.1 MP

• Akku: 3,000mAh (eingebaut)

• Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop

• Grösse: 149,1 x 75,3 x 7,1-9,4mm

• Gewicht: 152g

• Netzwerk: 4G / LTE / HSPA+ 21/42 Mbps

• Konnektivität: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Smart Ready (Apt-X) 4.1, NFC, SlimPort, A-GPS / Glonass, USB 2.0

• Farben: Platinum Silver, Flamenco Red

• Weiteres: Gesture Shot, Gesture View, Glance View etc.





Über LG Electronics



LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 113 Niederlassungen auf der ganzen Welt und ca. 87.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2012 einen Konzernumsatz von rund 45 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus vier Business Units – Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances und Air Conditioning & Energy Solutions – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ein 2013 ENERGY STAR® Partner des Jahres. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com.





Über LG Electronics Austria GmbH



LG Electronics Austria GmbH ist als Niederlassung zuständig für die Länder Österreich, Schweiz und Slowenien. LG ist in diesen drei Ländern mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Niederlassung wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics Austria GmbH finden Sie unter www.lg.com/ch





Über LG Electronics Mobile Communications Company

Die LG Electronics Mobile Communications Company ist ein international führender Anbieter und Impulsgeber im Bereich Mobilkommunikation. Mit modernsten Technologien und innovativen Designs gibt LG die Standards im Smartphone-Markt vor und trägt zur Verbesserung des Lifestyles der Konsumenten mit einem rundum verbesserten Smartphone-Erlebnis bei. Als führendes Unternehmen bei 4G LTE-Technologie (Long-Term Evolution) entwickelt LG zukunftsweisende Mobillösungen und erfüllt die Verbraucheranforderungen mit differenzierten LTE-Geräten von höchster Qualität, die alle auf den zahlreichen LTE-Patenten und dem technischen Know-how des Unternehmens basieren. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lg.com.







