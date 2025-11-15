We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lave-linge d'une capacité de 9 kg | Slim Fit | Efficacité énergétique A | 1200 tr/min. | Blanc avec anneau hublot noir | F2V7SLIM9
Fonctionnalités principales
- A -10% : 10% plus efficace que la limite pour une "classe A".
- AI DD® : reconnaissance intelligente des fibres pour une protection des tissus 18% plus élevée
- SLIM FIT : seulement 53,5 cm de profondeur
- Steam : nettoyage en profondeur à la vapeur grâce à des programmes spéciaux comme Allergy Care
- TurboWash® 360° : 4 jets de lessive pour un lavage plus rapide et plus doux en seulement 39 min (demi-charge)
- nverter Direct Drive® : moteur économe en énergie, durable et silencieux, garanti 10 ans*.
*En plus de la garantie légale de 2 ans, le LG Inverter Direct Drive® bénéficie d'une garantie matérielle supplémentaire de 8 ans (sauf utilisation commerciale).
DIMENSIONS
Spécifications clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)
9,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 475
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.200
FONCTIONS - Dosage automatique ezDispense
Non
FONCTIONS - Steam
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Platinum Black
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage maximale (en kg)
9,0
COMMANDEET ÉCRAN
Type d’écran
Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED
Temporisateur
3-19 heures
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Indicateur de chiffre
18:88
FONCTIONS
Type
Lave-linge à chargement frontal
AI DD
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Séchage à condensation par air
Non
Ajouter du linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Signal de fin de cycle
Oui
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
LoadSense
Oui
Steam
Oui
Lampe de tambour
Non
Vapeur+
Non
Pieds réglables
Non
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash360˚
Oui
Tambour
Oui
Capteur de vibrations
Non
Aube de tambour
Dispositif de levage effilé en acier inoxydable
Alimentation en eau (chaude/froide)
Froid uniquement
Niveau d’eau
Auto
TurboWash
Oui
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique (lavage)
A
CODE EAN
Code EAN
8806084214164
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Smart Pairing
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
Smart Diagnosis
Oui
Tub Clean Coach
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 475
Dimensions du colis (L x H x P mm)
600 x 890 x 585
Profondeur incluant tout (P’ mm)
535
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1.015
Poids (kg)
60,0
Poids avec l’emballage (kg)
64,0
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Température
Froid/20/30/40/60/95℃
Ajouter du linge
Oui
Son on/off
Oui
Sécurité enfant
Oui
Fin différée
Oui
Niveau de détergent
Non
Lampe de tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage
Non
Rinçage+essorage
Non
Rinçage+
Oui
Niveau d'adoucissant
Non
Essorage
1200/1000/600/600/400/0
Steam
Non
Nettoyage de la cuve
Non
TurboWash
Oui
Lavage
Non
Wi-Fi
Oui
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Nettoyage ezDispense
Non
FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)
Capacité de lavage (kg)
9,0
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
44,0
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Oui
Durée du mode laissé sur marche (min)
5
Éco 40-60 pleine charge
0,770
Éco 40-60 (demi-charge)
0,370
Éco 40-60 (quart de charge)
0,200
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1.200
Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)
71
Consommation électrique à l’arrêt
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Classe d’efficacité du rendement d’essorage
A
Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)
53,0
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40℃
Temps (min)-(pleine charge)
228
Temps (min)-(demi-charge)
174
Temps (min)-(quart de charge)
140
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
50
PROGRAMMES
Coton
Oui
Coton 20°C
Non
Lavage main
Non
Jeans/Couleurs sombres
Non
Prélavage + Coton
Non
Rapide 12
Non
Rapide 60
Non
Rinçage
Non
Essorage+Vidange
Non
Baby care vapeur
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Lavage froid
Non
Soin des couleurs
Non
Programme téléchargé
Non
Vidange + Essorage
Non
Couette
Oui
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Doux
Non
Hygiène
Non
Lavage intensif
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Non
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Lavage rapide+Séchage
Non
Rapide 14
Oui
Textiles sport
Oui
Anti-tâches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Oui
TurboWash 49
Oui
TurboWash 59
Oui
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Oui
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
