Lave-linge d'une capacité de 9 kg | Slim Fit | Efficacité énergétique A | 1200 tr/min. | Blanc avec anneau hublot noir | F2V7SLIM9
MEZ69192166 F2V7SLIM9B 改位置.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

F2V7SLIM9B
Front view
Front door open
Display
Drum
Display
Tray
Tray
Left view
Left view
Left view
Right side view with door open
Left perspective
Side view
Back view
Fonctionnalités principales

  • A -10% : 10% plus efficace que la limite pour une "classe A".
  • AI DD® : reconnaissance intelligente des fibres pour une protection des tissus 18% plus élevée
  • SLIM FIT : seulement 53,5 cm de profondeur
  • Steam : nettoyage en profondeur à la vapeur grâce à des programmes spéciaux comme Allergy Care
  • TurboWash® 360° : 4 jets de lessive pour un lavage plus rapide et plus doux en seulement 39 min (demi-charge)
  • nverter Direct Drive® : moteur économe en énergie, durable et silencieux, garanti 10 ans*.
    *En plus de la garantie légale de 2 ans, le LG Inverter Direct Drive® bénéficie d'une garantie matérielle supplémentaire de 8 ans (sauf utilisation commerciale).
Plus

Lave-linge de profile avec un homme et ses filles en fond

Un soin du linge 18% plus efficace

AI DD™

Un soin du linge 18% plus efficace

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage*, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge.*

*Testé par Intertek en mars 2019. Cycle Coton avec 2 kg de sous-vêtements comparé au cycle Coton conventionnel de LG (FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonctionnalité AI Direct Drive est disponible avec 3 cycles. (Coton, Tissus mixtes, Easy Care).

Détection du type de textile

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

AI DD™ détecte non seulement le poids mais aussi le type de textile au sein du tambour afin d'optimiser les mouvements de ce dernier.

**Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des allergènes acariens. Certifié par la BAF (British Allergy Foundation).
*Testé par Intertek en décembre 2018 conformément à la norme AATCC. Cycle Coton avec l’option « Défroissage » (3 chemises mixtes) par rapport au cycle Coton sans option. Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonction Défroissage est disponible en option avec 6 cycles.

Soin du linge avec la vapeur

Steam

Moins de plis, plus d'hygiène

La technologie LG Steam élimine 99,9 % des allergènes, tels que les acariens qui peuvent causer des allergies ou des problèmes respiratoires. De plus, la vapeur permet de réduire les plis de 30*.

**Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des allergènes acariens. Certifié par la BAF (British Allergy Foundation).
*Testé par Intertek en décembre 2018 conformément à la norme AATCC. Cycle Coton avec l’option « Défroissage » (3 chemises mixtes) par rapport au cycle Coton sans option. Les résultats peuvent varier en fonction du linge et de l’environnement.
*La fonction Défroissage est disponible en option avec 6 cycles.

Vêtement avec et sans allergènes

Élimine 99,9% des allergènes

99,9% des allergènes sont éliminés grâce à la vapeur
Fonctionnement de la technologie TurboWash

TurboWash™360˚

Lavage en 39 minutes

Grâce au TurboWash™ 360˚, vos vêtements sont parfaitement lavés en 39 minutes seulement tout en préservant la qualité de vos textiles. Les 4 buses permettent une aspersion optimale de l'eau et de la lessive au cœur de votre linge.

*Test réalisé par Intertek, d’après la norme CEI 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec une charge de 5kg conformément à la norme CEI, comparé au cycle Coton conventionnel avec l’option TurboWash (F4V9RWP2W par rapport à FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Volume du tambour en hausse

Un plus grand volume de tambour

Un grand volume dans un encombrement optimal

Une conception résistante pour un lave-linge durable

Durabilité

Durable et hygiénique

Hublot en verre trempé, design et résistant ! Aubes de lavage en inox
Elements de design et d'ergonomie
Design

Design et ergonomique

Bénéficiez d'un affichage facile à lire et à manipuler.

Menu principal

Imprimer

DIMENSIONS

F2V7SLIM9B

Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (en kg)

    9,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 475

  • FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.200

  • FONCTIONS - Dosage automatique ezDispense

    Non

  • FONCTIONS - Steam

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Platinum Black

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de lavage maximale (en kg)

    9,0

COMMANDEET ÉCRAN

  • Type d’écran

    Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED

  • Temporisateur

    3-19 heures

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    18:88

FONCTIONS

  • Type

    Lave-linge à chargement frontal

  • AI DD

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Séchage à condensation par air

    Non

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Non

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • LoadSense

    Oui

  • Steam

    Oui

  • Lampe de tambour

    Non

  • Vapeur+

    Non

  • Pieds réglables

    Non

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash360˚

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Non

  • Aube de tambour

    Dispositif de levage effilé en acier inoxydable

  • Alimentation en eau (chaude/froide)

    Froid uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • TurboWash

    Oui

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique (lavage)

    A

CODE EAN

  • Code EAN

    8806084214164

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Tub Clean Coach

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 475

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    600 x 890 x 585

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    535

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1.015

  • Poids (kg)

    60,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    64,0

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95℃

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin différée

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Lampe de tambour

    Non

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    Non

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Rinçage+

    Oui

  • Niveau d'adoucissant

    Non

  • Essorage

    1200/1000/600/600/400/0

  • Steam

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Non

  • Wi-Fi

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Nettoyage ezDispense

    Non

FICHE PRODUIT (CYCLE DE LAVAGE)

  • Capacité de lavage (kg)

    9,0

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    44,0

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Oui

  • Durée du mode laissé sur marche (min)

    5

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,770

  • Éco 40-60 (demi-charge)

    0,370

  • Éco 40-60 (quart de charge)

    0,200

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1.200

  • Niveau de bruit pour l’essorage (niveau de puissance sonore) (dBA)

    71

  • Consommation électrique à l’arrêt

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Classe d’efficacité du rendement d’essorage

    A

  • Contenu d’humidité du rendement d’essorage (%)

    53,0

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40℃

  • Temps (min)-(pleine charge)

    228

  • Temps (min)-(demi-charge)

    174

  • Temps (min)-(quart de charge)

    140

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    50

PROGRAMMES

  • Coton

    Oui

  • Coton 20°C

    Non

  • Lavage main

    Non

  • Jeans/Couleurs sombres

    Non

  • Prélavage + Coton

    Non

  • Rapide 12

    Non

  • Rapide 60

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Essorage+Vidange

    Non

  • Baby care vapeur

    Non

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Lavage froid

    Non

  • Soin des couleurs

    Non

  • Programme téléchargé

    Non

  • Vidange + Essorage

    Non

  • Couette

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Doux

    Non

  • Hygiène

    Non

  • Lavage intensif

    Non

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Ultra silence

    Non

  • Peaux sensibles

    Non

  • Lavage rapide+Séchage

    Non

  • Rapide 14

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Anti-tâches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Oui

  • TurboWash 49

    Oui

  • TurboWash 59

    Oui

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Ce qu’ils en disent

