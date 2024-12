Pour un réfrigérateur Side-by-Side moderne, c'est surtout la taille qui compte. La partie congélateur et la zone pour les autres aliments peuvent être un peu plus grandes. Chez LG, nous misons sur des approches intelligentes pour obtenir des performances supplémentaires, comme par exemple le LINEARCooling®, qui te permet de réduire les variations de température dans le réfrigérateur jusqu'à ±0,5°C. Notre fonction DoorCooling+® contribue également à ce que tes aliments et tes boissons restent frais et se conservent beaucoup plus longtemps, en refroidissant la température intérieure beaucoup plus rapidement que les réfrigérateurs traditionnels. Mais ce n'est pas tout: grâce à la technologie InstaView®, tu peux voir l'intérieur du réfrigérateur sans avoir à ouvrir les portes. Il te suffit de taper deux fois sur la vitre pour voir ce qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur. Cela permet d'éviter d'ouvrir inutilement les portes et donc de réduire les pertes de froid jusqu'à 41 % en moyenne.

En outre, les réfrigérateurs Side-by-Side LG séduisent par leurs designs innovants et contribuent à une durabilité et une robustesse à long terme. Les matériaux de haute qualité et les petites applications métalliques sur les tiroirs, la porte et les compartiments de rangement font du réfrigérateur Side-by-Side, avec toutes ses fonctions, un véritable accroche-regard. Mais nos réfrigérateurs LG n'ont pas seulement un aspect visuel, ils ont aussi beaucoup à offrir sur le plan technologique. La fonction Craft Ice produit des boules de glace qui fondent particulièrement lentement et font de chaque boisson une particularité absolue! À cela s'ajoute la technologie UVnano®, qui permet de réduire considérablement l'accumulation de bactéries à la sortie du distributeur d'eau. Ainsi, avec nos produits haut de gamme de LG, tu es toujours du côté de la sécurité. Pour nos réfrigérateurs principalement équipés du WiFi, tu peux compter sur une compatibilité totale avec l'application ThinQ®. Celle-ci est disponible pour iOS et Android et permet une commande et un contrôle précis de ton réfrigérateur Side-by-Side. Tu peux par exemple surveiller à tout moment la consommation d'énergie ou recevoir immédiatement des informations sur d'éventuels dysfonctionnements ou malheurs comme une porte de réfrigérateur laissée ouverte.