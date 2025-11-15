We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Le LG WashTower offre une solution compacte qui réunit lave-linge et sèche-linge en un seul appareil. Son design ergonomique permet une utilisation pratique tout en optimisant l’espace disponible — idéal pour les petits appartements, les buanderies ou les salles de bain.