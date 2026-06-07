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FonctionnementModèles en promotionSound Suite/W6/G6/C6 Highlights
National Promotion OLED evo 2026 + Soundbar Bundle

National Promotion OLED evo 2026 + Soundbar Bundle

Les TV OLED 2026 sont arrivés!
Avec solution audio offerte!

Du téléviseur Wallpaper révolutionnaire de 9,9mm à l'innovante Sound Suite – une sélection de modèles OLED désormais disponible en pack exclusif.

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Nos nouveaux téléviseurs OLED 2026 sont arrivés!

 

 

Pour célébrer l’arrivée de nos tout derniers téléviseurs OLED haut de gamme, nous t’offrons une barre de son ou

une Sound Suite assortie à l’achat d’un modèle sélectionné des séries W6, G6 ou C6.

 

Découvre quelle barre de son ou Sound Suite tu peux recevoir

et comment profiter de cette offre ici ou sur www.lg-promo.ch.

Voici comment ça fonctionne

PC icon

1. Achète le modèle en promotion

 

Achète une TV en promotion jusqu'au 31.07.2026.

Discount icon

2. Enregistre le modèle en promotion

 

Enregistre le modèle en promotion jusqu'au 23.08.2026 sur www.lg-promo.ch

Subscription icon

3. Reçois ta barre de son

 

Ta barre de son te sera envoyée dans les 8 semaines suivant ton inscription.

Les conditions de participation sont disponibles ici.

Ces barres de son / Sound Suites te
sont offertes gratuitement avec les téléviseurs correspondants

Modèles TV Modèles barre de son /
Sound Suite		 Nombre
OLED83C67LA.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED83C69LB.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED83C6ELB.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED77C67LA.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED77C68LA.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED77C69LB.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED77C6ELB.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED65C67LA.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED65C68LA.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED65C69LB.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED65C6ELB.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED55C67LA.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED55C68LA.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED55C69LB.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED55C6ELB.AVS DS70TY.ADEULLK 1
OLED48C67LA.AVS DS60TR.ADEULLK 1
OLED48C68LA.AVS DS60TR.ADEULLK 1
OLED48C69LB.AVS DS60TR.ADEULLK 1
OLED48C6ELB.AVS DS60TR.ADEULLK 1
OLED42C67LA.AVS DS40T.DDEULLK 1
OLED42C68LA.AVS DS40T.DDEULLK 1
OLED42C69LB.AVS DS40T.DDEULLK 1
OLED42C6ELB.AVS DS40T.DDEULLK 1
OLED83W69LA.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED77W69LA.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED83G67LW.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED83G68LW.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED77G67LW.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED77G68LW.AVS M7.AEUTLLK 1 paire
OLED65G67LW.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED65G68LW.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED65G69LS.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED55G67LW.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED55G68LW.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED55G69LS.AVS M5.AEUTLLK 1 paire
OLED48G69LS.AVS DS70TY.ADEULLK 1

Téléviseurs à acheter

Qu'est-ce que la LG Sound Suite?

La LG Sound Suite associe les téléviseurs LG, barres de son et haut-parleurs compatibles pour créer un système audio évolutif et flexible. Grâce à la connectivité sans fil et à l’optimisation intelligente du son, le système offre une expérience audio parfaitement adaptée à votre pièce.

 

Vos avantages en un coup d'œil:

  • Plus de 50 combinaisons possibles : créez votre système audio sur mesure et complétez-le à tout moment avec des haut-parleurs compatibles.
  • Placement flexible : grâce à la connectivité Wi-Fi, les haut-parleurs peuvent être positionnés librement dans la pièce, sans câblage complexe.
  • Dolby Atmos FlexConnect : la technologie détecte automatiquement la position des haut-parleurs et optimise le son en temps réel.
  • Son surround immersif : profitez d’un son Dolby Atmos enveloppant, parfaitement adapté à votre espace et à votre configuration.
  • Un système qui évolue avec vous : salon, home cinéma ou configuration multi-haut-parleurs, la LG Sound Suite s’adapte à vos besoins.

 

Qu’est-ce qui rend l’OLED evo AI W6 unique?

  • Design ultra-fin: Avec seulement 9,9 mm d’épaisseur, ce téléviseur Wallpaper redéfinit les standards en matière de design élégant.
  • True Wireless avec Zero Connect Box: Transmission sans fil des signaux audio et vidéo en 4K jusqu’à 165 Hz pour une liberté d’installation maximale.
  • α11 AI Processor 4K Gen3: La dernière génération du processeur IA de LG offre une qualité d’image et de son exceptionnelle.
  • Fixation murale Flush Fit: S’intègre parfaitement au mur pour un design Wallpaper particulièrement élégant.
  • Brightness Booster Ultra: Une luminosité impressionnante et encore plus de détails dans les scènes claires comme sombres.
  • Hyper Radiant Color Tech: Des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants pour une expérience visuelle hors du commun.
  • Reflection Free Premium: Des noirs parfaits et des couleurs éclatantes, même dans les environnements lumineux.
  • Ultimate Wireless Gaming: Certifié sans fil pour NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium, avec une latence extrêmement faible.
  • 100 % de fidélité des couleurs et 100 % du volume colorimétrique selon DCI-P3: Vérifié indépendamment par Intertek.

 

Les points forts de l’OLED evo AI G6 en un coup d’œil!

  • Hyper Radiant Color Tech: Des couleurs éclatantes, vibrantes et une qualité d’image exceptionnelle, même dans les environnements lumineux.
  • Brightness Booster Ultra: Jusqu’à 3,9 fois plus lumineux que les téléviseurs OLED conventionnels.*
  • α11 AI Processor 4K Gen3 avec Dual AI Engine: Optimise la netteté, les textures et les détails pour une qualité d’image 4K impressionnante.
  • b>Reflection Free Premium: Un contraste plus profond et des couleurs vives et précises dans presque toutes les conditions d’éclairage.
  • Flush Fit Gallery Design: Un design minimaliste pour une installation murale parfaitement affleurante.
  • Des couleurs parfaites en toute circonstance: Certifié avec 100 % de fidélité des couleurs et 100 % du volume colorimétrique selon DCI-P3.
  • Ultimate Gaming: Jusqu’à 4K à 165 Hz, certifié NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium.

 

Les points forts de l’OLED evo AI C6 en un coup d’œil!

  • α11 AI Processor 4K Gen3 avec Dual AI Engine : Une technologie IA puissante pour une qualité d’image et de son exceptionnelle.
  • Brightness Booster : Des images plus lumineuses et encore plus de détails dans chaque scène.
  • AI Picture Pro & AI Sound Pro : Optimisation intelligente de l’image et du son en temps réel.
  • Noirs parfaits et couleurs parfaites : Pour un contraste impressionnant et une reproduction des couleurs d’une grande précision.
  • 100 % de fidélité des couleurs et 100 % du volume colorimétrique : Vérifié indépendamment par Intertek.
  • Gaming au plus haut niveau : Jusqu’à 4K à 165 Hz avec NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium.
  • webOS 26 : Une expérience de divertissement personnalisée avec les dernières fonctionnalités IA de LG.

* Selon les mesures internes de LG, en comparaison avec les téléviseurs OLED conventionnels.