10 ans de LG OLED : une décennie à la pointe de la technologie

Depuis 2013, LG repousse les limites grâce à des innovations matérielles et logicielles optimisées pour l’OLED. Parmi ces innovations, on trouve le téléviseur Wallpaper fin comme du papier (2017) et le téléviseur Rollable (2020), dont l’écran peut s’enrouler et se dissimuler dans le pied. Cette année, le groupe a présenté le plus grand téléviseur OLED au monde – le nouveau modèle sans fil de 97 pouces – et a été en 2019 le premier à commercialiser un téléviseur OLED 8K de 88 pouces.

De plus, LG apporte des innovations logicielles à ses téléviseurs qui continuent d’optimiser l’expérience utilisateur offertes par la technologie LG OLED, avec notamment ses processeurs IA α (Alpha) 9 qui améliorent l’image et le son, ainsi que la plate-forme webOS, qui favorise la convivialité et la commodité d’utilisation.