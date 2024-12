Enrichissez votre quotidien avec les écrans portables LG

Dans cet article, nous vous expliquons comment réinventer votre style de vie avec les nouveaux écrans Lifestyle. À vous d’explorer les perspectives inspirantes offertes par la gamme LG StanbyME.

Un design polyvalent qui s’intègre à tous les espaces de votre intérieur

Des utilisations variées qui répondent aux besoins et aux préférences du public

De nouvelles expériences qui abolissent les frontières entre la vie à l’extérieur et à l’intérieur

De concepts et d’idées de design audacieux naissent de nouvelles expériences de consommation. Grâce à ses produits, LG donne la priorité à l’expérience vécue en développant un design universel, qui enrichit tous les styles de vie. S’inspirant de cette initiative, la philosophie de conception du LG HE Design Lab s’inscrit dans une quête permanente d’innovation sur le plan du design, et vise à partager les expériences et les secrets des produits LG HE à l’international. L’« ÉCRAN LIFESTYLE LG » illustre les principes de conception des produits LG HE et incarne les nouveaux styles de vie qu’ils façonnent.

Des chevaux aux voitures, aux avions et, aujourd’hui, drones et hyperloops, les innovations dans le domaine des transports n’ont cessé de transformer la vie quotidienne, en facilitant la mobilité. Parallèlement, l’essor des plate-formes OTT a donné au public la liberté de regarder ses contenus préférés à sa convenance, à tout moment et en tout lieu. Cependant, les écrans imposaient toujours certaines limites en empêchant de consommer du contenu où l’on voulait, jusqu’au lancement du LG StanbyME et du LG StanbyME Go.

La gamme StanbyME est née d’une problématique expérimentale posée par un designer du LG HE Design Lab : « Et si je pouvais me déplacer avec mon écran n’importe où pour le regarder quand je veux ? » C’est cette étincelle de curiosité qui a enflammé le processus d’innovation, de transformation et de réinvention de l’écran.

Dès le départ, les designs des deux écrans Lifestyle devaient être différents, car l’équipe du LG HE Design Lab faisait face au défi de concevoir un écran mobile. S’éloignant du design classique des écrans, l’équipe a créé un produit dépourvu de composants complexes visibles au dos, doté d’un cadre simple et d’un support minimaliste pour maximiser l’utilisation de l’espace et offrir une flexibilité idéale, afin de s’intégrer à n’importe quel environnement.