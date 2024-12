2.1 Traitement lorsque vous accédez à nos sites web*.

Lorsque vous visitez notre site web, nous recueillons des fichiers journaux de serveur pour des raisons techniques. Ceux-ci ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'identité du visiteur. Le nom de domaine ou l'adresse IP de l'ordinateur demandeur, la date d'accès, le code de réponse http, le site web à partir duquel l'ordinateur accède à nos pages et les volumes de données (octets) qui sont transmis sont enregistrés. Les données enregistrées sont utilisées exclusivement à des fins de sécurité des données, en particulier pour se défendre contre les tentatives d'attaques sur nos serveurs web et pour des évaluations statistiques. Elles ne sont pas utilisées pour la création de profils d'utilisateurs individuels. Pour l'exploitation et la maintenance de nos sites web, nous faisons appel à des prestataires de services techniques qui agissent en notre nom conformément à la législation sur la protection des données. Les données sont supprimées au plus tard après 7 jours. Le traitement est effectué dans notre intérêt légitime afin de permettre la fonctionnalité de notre site web et d'en améliorer la stabilité.

2.2 Traitement pour l'analyse web et l'utilisation d'outils de traçage

Nous utilisons des outils de suivi et d'analyse du web sur nos sites web. Grâce à ces outils, nous obtenons des informations sur le comportement des visiteurs de nos pages. Nous les utilisons dans notre intérêt légitime pour analyser le comportement d'utilisation des visiteurs du site afin de déterminer la demande correcte de contenu et d'améliorer les services offerts par LG Electronics Deutschland GmbH Zweigniederlassung Schweiz. Il n'est pas possible de tirer des conclusions directes à votre sujet. LG Electronics Deutschland GmbH Zweigniederlassung Schweiz ne relie pas les données du profil à d'autres informations vous concernant. Dans ce qui suit, nous vous informons des procédures utilisées sur nos sites web et de la manière dont vous pouvez vous y opposer à tout moment.

a) Analyse de l'utilisation avec Google Analytics

Nous utilisons Google Universal Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilise des "cookies" pour l'analyse de l'utilisation, qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent une analyse de votre utilisation du site web. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation de ce site web sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. L'anonymisation IP est activée sur ce site web, ce qui signifie que votre adresse IP est préalablement raccourcie par Google dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États contractants de l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y sera raccourcie. Au nom de LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz, Google utilisera ces informations ainsi que les données de Google AdWords et du cookie Double-Click afin d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site et de fournir d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet à LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. En outre, vous pouvez empêcher la collecte des données générées par les cookies et liées à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) auprès de Google ainsi que le traitement de ces données par Google en téléchargeant et en installant le plugin de navigateur disponible sous le lien suivant. Le lien actuel est



http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

b) Analyse de l'utilisation grâce à la technologie Adobe Omniture®*.

Nous utilisons également Adobe avec la technologie Omniture®, un service d'analyse web fourni par Adobe Systems Incorporated ("Adobe"). Adobe avec la technologie Omniture® utilise des cookies ainsi que des "Clear GIFs", des graphiques transparents qui nous permettent d'analyser la façon dont vous utilisez le site web. Les informations générées par le cookie et le GIF clair concernant votre utilisation de nos sites web sont généralement transmises et stockées sur un serveur exploité par Adobe aux États-Unis ou dans tout autre pays dans lequel Adobe possède des filiales. Au nom de LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz, Adobe utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site web, de compiler des rapports sur l'activité du site web et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site web et à l'utilisation d'Internet à LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web.

Vous pouvez également empêcher la collecte des données générées par le cookie / GIF clair et liées à votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) à Adobe et le traitement de ces données par Adobe en utilisant l'option d'exclusion disponible au bas de la page web suivante.

Le lien actuel est : http://www.omniture.com/en/privacy/product#optout

c) Traitement pour les publicités individualisées ("remarketing")*.

Pour le placement de publicités individuelles, nous utilisons la fonction de remarketing et le serveur d'annonces DoubleClick for Advertisers de Google Inc. (Google), la fonction de remarketing et les pixels de conversion de Twitter Inc. (Twitter) et l'AdServer de Sizmek (Mediamind) pour optimiser notre publicité en ligne. Grâce à ces technologies, les utilisateurs qui ont déjà visité nos pages Internet et nos services en ligne et qui sont intéressés par l'offre sont à nouveau contactés par le biais de publicités ciblées sur d'autres pages Internet. La publicité est affichée grâce à l'utilisation de cookies. Grâce aux cookies, le comportement des utilisateurs lors de la visite de nos sites web peut être analysé et ensuite utilisé pour des recommandations de produits ciblées et de la publicité basée sur les intérêts. Ces cookies ne contiennent pas d'informations personnelles.

Si vous ne souhaitez pas participer aux procédures respectives, vous pouvez désactiver les cookies de suivi de conversion en spécifiant dans les paramètres de votre navigateur que les cookies du domaine correspondant sont bloqués. Vous pouvez également vous opposer à l'utilisation de cookies spéciaux ici :

Google : https://policies.google.com/technologies/managing

Twitter : https://support.twitter.com/articles/20171527-faqs-zu-mageschneiderten-annoncen-und-datenschutzeinstellungen#our-ad-partners

Sizmek : http://www.sizmek.com/about-us/privacy?sendOptResponse=optedout

d) Traitement pour Facebook Audience

En outre, nos sites web utilisent l'outil de remarketing "Website Custom Audiences" de Facebook ("Conversion Pixel"). L'utilisation de ce pixel nous permet d'afficher des publicités basées sur les intérêts des visiteurs de nos sites web ou d'autres sites web qui utilisent également le pixel de conversion Facebook. Lorsque vous visitez nos pages, votre navigateur web établit automatiquement une connexion directe avec le serveur de Facebook. Si vous êtes connecté à Facebook en même temps que vous visitez nos sites web ou si vous enregistrez des cookies Facebook sur votre ordinateur, Facebook peut attribuer la visite de nos sites web à votre compte Facebook. Si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook ou si vous n'êtes pas connecté, il est toujours possible que Facebook collecte et stocke votre adresse IP et d'autres caractéristiques d'identification.

Pour LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz ces données sont anonymes, nous ne recevons aucune conclusion sur votre identité. LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz utilise les Custom Audiences de Facebook dans l'intérêt légitime à des fins de marketing et d'optimisation, afin de placer des publicités pertinentes et intéressantes pour vous et ainsi améliorer notre offre et la rendre plus intéressante pour vous.

Vous trouverez des conseils concrets sur la manière de désactiver les publicités sur Facebook ici : https://www.facebook.com/help/562973647153813#Wie-entscheidet-Facebook,-welche-Werbeanzeigen-mir-gezeigt-werden,-und-wie-kann-ich-die-Werbeanzeigen-beeinflussen,-die-mir-gezeigt-werden ?

Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez désactiver la publicité basée sur l'utilisation de Facebook sur le site Web de l'European Interactive Digital Advertising Alliance :

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

2.3 Traitement par des partenaires publicitaires intégrés*.

Dans notre intérêt légitime prépondérant, conformément à l'article 6, paragraphe 1 f DSGO, nous louons des parties de sites web à des prestataires publicitaires. Les fournisseurs de publicité peuvent placer du contenu sur ces sites web. Ce faisant, les fournisseurs de publicité utilisent également des mesures pour collecter des données d'utilisation en ligne. La collecte de ces données ne relève pas de la responsabilité de LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Schweiz. La prévention du profilage et la suppression de l'affichage de contenus publicitaires sont possibles grâce à l'utilisation de ce que l'on appelle des modules complémentaires, qui doivent être installés en plus du navigateur Internet. Les exemples incluent uBlock Origin ou Ghostery. Microsoft propose des listes de protection contre le pistage à installer dans Internet Explorer.

Vous pouvez également en savoir plus sur la manière de désactiver l'utilisation de cookies par des fournisseurs tiers sur la page de désactivation de la Network Advertising Initiative à l'adresse suivante

www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

2.4 Traitement par des plugins de fournisseurs de médias sociaux

Nos pages vous permettent de publier les contenus qui vous intéressent sur différents réseaux sociaux de l'internet (par exemple Facebook, Twitter, Google, Youtube, XING, LinkedIn ou Pinterest). Vous pouvez le reconnaître aux logos que l'on peut voir sur les sites web des réseaux sociaux sur Internet. Pour vous garantir un contrôle total des données, les boutons utilisés n'établissent un contact direct entre le réseau social respectif et le visiteur que lorsque vous cliquez activement sur le bouton (solution à un clic). En activant le plugin de médias sociaux, les données suivantes peuvent être transmises aux fournisseurs de médias sociaux : Adresse IP, informations sur le navigateur, système d'exploitation, résolution d'écran, plugins de navigateur installés tels que Adobe Flash Player, origine du visiteur si vous avez suivi un lien (référent) URL du site web actuel. Lors de votre prochaine visite sur nos sites web, les plugins de médias sociaux sont à nouveau fournis dans le mode inactif prédéfini, de sorte que lorsque vous visitez à nouveau le site web, il est garanti qu'aucune donnée n'est transmise.

Nos sites web permettent uniquement la connexion aux réseaux internet respectifs. L'objectif et l'étendue de la collecte et de l'utilisation des données par les fournisseurs ainsi que vos droits et options de réglage pour la protection des données peuvent être trouvés dans les avis de protection des données des fournisseurs respectifs.