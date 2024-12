LG PRÉSENTE UN ORDINATEUR PORTABLE ULTRAFIN AU CES 2010

Le LG X300 offre des performances optimales dans un format léger et tendance





LG Electronics (LG), leader mondial et innovateur technologique des communications mobiles, dévoile son ordinateur portable ultrafin, le LG X300, au CES 2010 à Las Vegas.

Le LG X300 présente un look ultra stylé et épuré pour les utilisateurs nomades amoureux de la mode. Cet ordinateur portable haut de gamme pèse à peine 970 g pour une épaisseur de 17,6 mm seulement, offrant ce qui se fait de mieux en matière de portabilité.



"LG s'est imposé dans le domaine du design en proposant les appareils mobiles les plus sophistiqués pour plaire à ses consommateurs", rappelle Skott Ahn, président et P-DG de la division Mobile Communications (Téléphonie Mobile) de LG Electronics. "Le LG X300 arbore un boîtier ultrafin et résistant sans sacrifier pour autant les fonctionnalités et les performances, une preuve de plus de notre domination technologique dans les appareils informatiques mobiles."

Le LG X300 rassemble une multitude de caractéristiques et design élégant et sophistiqué. L'écran LCD large de 11,6 pouces est dépourvu de cadre afin de maximiser la surface d'affichage. Il est proposé avec un couvercle distinctif recouvert de motifs blanc et marron clair pour plaire aux utilisateurs les plus pointilleux en matière de style. Son clavier original est réfléchissant et le pavé tactile sans bordure intègre un éclairage masqué et offre un retour tactile.



Le LG X300 est basé sur une plate-forme Intel Menlow à 2 GHz, avec une mémoire pouvant aller jusqu'à 2 Go et une unité de stockage SSD plutôt qu'un disque dur. Le X300 est livré avec une batterie de secours à deux cellules pour offrir jusqu'à sept heures d'utilisation. Son fonctionnement étant en outre silencieux en raison de l'absence de ventilateur, le X300 est le compagnon idéal pour l'utilisateur mobile le plus exigeant.

Le LG X300 intégrera Smart Pack de LG, la suite logicielle la plus intelligente pour les utilisateurs d'ordinateurs portables. Ajout récent, Smart POP synchronise automatiquement les données de gestion des informations personnelles (PIM) du périphérique mobile vers un ordinateur via Bluetooth, et une fonction d'alerte permet aux utilisateurs de lire ou répondre directement à un SMS via le LG X300 sans passer par un téléphone mobile.



Une version mise à niveau de Smart On permet d'accéder en toute transparence à la messagerie électronique et s'active pour afficher un menu de fonctions fréquemment utilisées en seulement cinq secondes. Les fonctions Smart Recovery et Smart Care permettent par ailleurs à l'ordinateur de fonctionner en permanence avec des performances optimales, même pour les utilisateurs novices.



Le LG X300 offre des technologies multimédia, notamment une webcam de 1,3 mégapixel avec l'application de visionnage You-Cam pour le "chat" vidéo et les vidéoconférences, et la technologie audio SRS TruSurround HD pour un son optimal. Grâce à un jeu de composants modem 3G intégré, l'utilisateur peut facilement se connecter en ligne via les réseaux GSM, GPRS, EDGE, UMTS et HSDPA.

Le LG X300 haut de gamme sera déployé dans le monde entier à partir de février, après son introduction au CES 2010.

Spécifications et fonctionnalités

