Soon Kwon est président et P-DG de la division Business Solutions de LG Electronics depuis le 1er janvier 2010.



À la tête d'une des cinq divisions fondamentales de LG Electronics, Soon Kwon fera entrer LG sur le marché du commerce entre entreprises, tirant profit de l'expérience éprouvée de LG sur le marché grand public. Dans la division Business Solutions, Soon Kwon sera chargé d'identifier les nouvelles opportunités sur le marché commercial (entre entreprises) et de faire connaître LG comme un fournisseur de solutions de premier plan. Cette division est axée sur les moniteurs commerciaux, les téléviseurs pour hôtels et salons d'accueil, la signalisation numérique, la sécurité et les systèmes télématiques.



Soon Kwon connaît bien LG, ayant rejoint l'entreprise en 1984. Avant sa nomination dans la division Business Solutions, Soon Kwon a été directeur général de LG Electronics Australie, où il a mené l'effort visant à imposer LG comme un leader du marché dans le pays. Avant cela, il a été président de la division de l'électroménager avant qu'elle ne soit rebaptisée en division Home Appliance. Soon Kwon a également occupé des postes à responsabilité chez LG aux États-Unis et au Canada.



Ses efforts ne sont pas passés inaperçus en Australie, où il a transformé un déficit de 2,5 % en 2007 en un bénéfice de 12 % en 2009, créant ainsi l'une des entités de LG les plus performantes au monde.



Soon Kwon possède un diplôme en statistique de l'université Sungkyunkwan, en Corée.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

