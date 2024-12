LG ELECTRONICS PRESENTE DE NOUVEAUX MONITEURS LCD, LED ET 3D

Fins et élégants, ces moniteurs allient technologies d’affichage sophistiquées et performance optimisée





LG Electronics présente à l’occasion du salon international Consumer Electronics Show (stand #8205) une dizaine de moniteurs grand écran que le fabricant entend commercialiser en 2010, notamment des modèles LED plus efficaces énergétiquement, des moniteurs de jeux 3D et une gamme de moniteurs LCD de qualité commerciale.



Ces moniteurs allient nouveau design particulièrement élégant et des caractéristiques optimisées, avec notamment une qualité d’image supérieure, un rapport d’aspect 16:9, une résolution Full HD 1080p et la fonctionnalité multi-écrans. Ils ont tout pour agrémenter avantageusement n’importe quel bureau à domicile. Et pour la première fois cette semaine, LG présentera ses tout nouveaux moniteurs LED et LCD pour particuliers et professionnels aux côtés de sa gamme informatique.



« La plupart des foyers sont à présent équipés d’un ordinateur, pour le travail et pour le plaisir. L’explosion des contenus vidéo impose désormais que les technologies d’affichage soient aussi multidimensionnelles que le sont les utilisateurs », explique Peter Reiner, vice-président senior et directeur marketing de LG Electronics USA. « Avec les nouvelles gammes de moniteurs de LG, les consommateurs sont assurés d’obtenir toute la technologie voulue pour gérer leur vie professionnelle et personnelle, en plus de profiter d’un meilleur confort de visionnage. »



Une qualité d’image exceptionnelle sur petit écran

Les utilisateurs apprécieront à coup sûr la qualité d’image supérieure des nouveaux moniteurs LED « Full HD » 1080p de LG, la diversité des fonctions de divertissement haute performance qu’ils attendent de la technologie LED, ainsi que leurs fonctionnalités.

Les moniteurs LED de LG intègrent également des caractéristiques respectueuses de l’environnement, y compris d’économie d’énergie, et ont moins recours aux matériaux dangereux généralement utilisés en construction, ce qui diminue les émissions de CO2 liées au transport. La gamme se compose des modèles E50, E46 et E40, et W2363D, M62D et W2220P.



Moniteurs LG E50

Le modèle LED phare de LG, le E50, affiche une épaisseur de 1,75 cm seulement, avec une technologie sans égale d’adaptation méga dynamique du taux de contraste, pour des images extrêmement nettes et naturelles, le tout dans un design ultrafin, fort élégant. Sa fonction Dual Screen optimise la taille de la fenêtre pour diviser automatiquement l’écran afin d’afficher plusieurs pages Web et d’exécuter Microsoft Office™ en parallèle, simplifiant plus que jamais le multitâche en ligne. Comprend également :

• Double socle

• Package Smart+ : Dual screen, Auto bright, Cinema mode, Original ratio

• Plus de 40 % d’économie d’énergie

• Full HD (1080p) : (selon modèles)

• Taux de contraste méga dynamique

• Grande netteté d’image

• Grande finesse

• Menus Ez à l’écran (OSD)



Le nouveau moniteur LED E2350V de LG est le premier produit à remporter la nouvelle certification Sustainable Product Certification (SPC) pour les produits durables d’UL Environment dans la catégorie des équipements de haute technologie. Ce moniteur a obtenu la certification indépendante d’UL Environment pour sa conformité aux exigences de performance environnementale IEEE 1680 dans la catégorie Electronique grand public, y compris les exigences d’efficacité énergétique ENERGY STAR®. (voir communiqué distinct.)



Moniteurs LG E40 (écran de 58.42 cm*)

La gamme E40 reprend l’ensemble des fonctionnalités de la gamme E50.



Une expérience de jeu en 3D à couper le souffle

Avec le moniteur W2363D de LG, les consommateurs équipés de lunettes spéciales peuvent désormais profiter pleinement à domicile de jeux et de divertissements uniques, en qualité d’image 3D*. Le modèle W2363D offre une qualité d’image exceptionnelle avec une résolution Full HD 1920 x 1080, la technologie Tru-Surround HD, deux ports HDMI et des temps de réponse de 3 ms. C’est un moniteur idéal pour les jeux et films en 3D. Comprend également :

• 120 Hz, Full HD (1920x1080)

• Taux de contraste : 70 000:1

• Système SRS Tru-Surround HD

• Touche pivotante

• Interface utilisateur intuitive

• Port DVI, 2 ports HDMI

• IT & Technological Image

• Technologie d’éclairage en réaction

• Thru Mode (zéro temps d’attente)

• Réduction du bruit (3D N/R)

• Réglage automatique de la luminosité (source en entrée)





L’intelligence de la connectivité, de l’image et du design

LG présente également cette semaine son tout dernier moniteur TV LCD Full HD, modèle M62D, aux images plus claires et plus nettes, aux taux de rafraîchissement plus élevés, aux taux de contraste supérieurs et à la connectivité améliorée, le tout avec un design ultra fin particulièrement élégant. Le M62D propose quantité de fonctionnalités répondant aux besoins quotidiens des consommateurs, des amateurs de jeux en passant par les services en ligne, etc.



Offrant tous les avantages d’un moniteur Full HD, le M62D fait également office de moniteur à l’exceptionnelle qualité d’image HD, qu'il s'agisse de programmes télévisés, de films Blu-ray, de jeux informatiques, de photos numériques ou d’applications Microsoft Office™. Et grâce à son tuner numérique DVB-T, le M62D lit les enregistrements au format MPEG4, avec une qualité nettement supérieure à celle des précédents décodeurs MPEG2. Il permet de visionner des images en HD ou Full HD et peut se connecter à une grande diversité de sources, ce qui en fait un véritable hub de divertissement.



Le temps de réponse de 5 ms seulement garantit la grande netteté des scènes d’action, tant des films que des rencontres sportives ou des jeux vidéo. Le réglage du rapport d’aspect permet de visionner sur des images d’une qualité équivalente, au format standard 4:o en grand écran 16:9. Toujours côté divertissement, le LG M62D permet de lire et diffuser un large choix de formats audio et image directement à partir d’un périphérique USB. Cette fonctionnalité, « USB Quick View », facilite ainsi l’échange d’images ou de morceaux de musique sans même utiliser un PC. Misant sur la polyvalence et le confort, ce modèle est aussi équipé de ports HDMI, DVI-D et D-sub, tandis que ses haut-parleurs de grande qualité et ses prises jack d’entrée audio permettent de l’utiliser instantanément comme un système audio hi-fi.



Des moniteurs d’une grande polyvalence

Pour satisfaire les consommateurs de plus en plus exigeants et avertis et enrichir encore leur expérience, LG continue d’élargir son offre de moniteurs à usage professionnel à l’attention des particuliers et des environnements de bureautique de plus grande envergure en associant des technologies simples à utiliser et des designs élégants.



Moniteurs LG W46

Les moniteurs W46 constituent une excellente solution pour les grandes comme pour les petites entreprises. Offrant un confort de visionnage optimal et bénéficiant d’un design minimaliste en forme de carré, ce type de moniteur à l’encombrement réduit créé un environnement de travail net.



Les deux modèles W46T et W46PM de la gamme garantissent aux utilisateurs une qualité d’image supérieure. Le W46PM dispose également d’un socle pivotable et réglable en hauteur et de haut-parleurs intégrés. Les deux modèles de moniteurs ont réussi les tests de Microsoft pour la certification Windows 7. Comprennent également :

• Temps de réponse : 5 ms

• Taux de contraste : 30 000:1

• Luminosité : 250 nits

• Angle de vue : 170/170

• Résolution Full HD 1920 x 1080 (selon modèles)

• Ports DVI-D, D-Sub

• Faible consommation d'énergie



Moniteur LG W2220P

Le W2220P convient tout particulièrement à ceux qui utilisent des applications hautement graphiques, de conception Web ou de montage vidéo en haute définition. L’angle de vue de 178 degrés assure la netteté des images quasiment en tout point. Le panneau IPS de ce modèle élimine également les effets de flou. Comprend également :

• Temps de réponse de 6ms (GTG)

• Taux de contraste : 1000:1

• Luminosité : 300 nits

• Angle de vue : 178/178(H/V)

• Résolution 1680 x 1050

• Ports D-sub, DVI-D, HDMI

* Spécifications sujettes à modification sans préavis.



* E2050 20-inch class/20.0-inch diagonal

* E2250 22-inch class/21.5-diagonal

* E2350 23-inch class/23-inch diagonal

* E2340 23-inch class/23-inch diagonal

* M62D 23-inch class/23-inch diagonal

* W2246 22-inch class/21.5-inch diagonal

* W2346 23-inch class/23-inch diagonal

* W2220P 22-inch class/21.5-inch diagonal

# # #

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



À propos de la division Business Solutions de LG Electronics

La division des solutions d'entreprise de LG Electronics est une société leader dans l'info divertissement entre entreprises. Elle développe un large éventail de solutions et d'appareils numériques haut de gamme, parmi lesquels des moniteurs LCD, des écrans commerciaux, des produits d'info divertissement pour l'automobile et des systèmes de sécurité. LG anticipe les tendances futures et propose des appareils et services uniques offrant des solutions intelligentes et fiables pour répondre aux besoins de ses clients et partenaires. Ayant réalisé 4,3 milliards de dollars de ventes mondiales en 2008, la division des solutions d'entreprise poursuivra sa rapide croissance cette année.





Contacts Presse LG :

Hervé Vaillant - Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : herve.vaillant@lge.com

Elodie Margat - Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : elodie.margat@lge.com