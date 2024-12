Vice-président et P-DG de LG Electronics, Inc.





Yong Nam est vice-président du conseil d'administration et P-DG de LG Electronics depuis le 1er janvier 2007. Sous sa direction, LG s'impose peu à peu comme leader technologique extrêmement rentable avec une marque forte.



Son sens aigu des affaires lui vient de son expérience de plus de 30 ans au sein de LG Electronics, LG Corporate et LG Telecom. Il est bien connu dans l'industrie pour sa perspective stratégique, son expérience approfondie de l'informatique et son point de vue international.



Avant cette nomination, Yong Nam dirigeait les activités stratégiques de LG Corporation et s'est chargé de ses diverses initiatives stratégiques globales. Il a apporté directement son soutien au président du groupe LG sur diverses questions professionnelles, dont les télécommunications.



De plus, Yong Nam a été président du conseil et P-DG de LG Telecom de 1998 à 2006. Sous sa direction, les revenus de l'entreprise sont passés de 560 millions de dollars à 2,6 milliards de dollars, le nombre de souscripteurs a triplé de 2,1 millions à quasiment 7 millions, tandis que le bénéfice a augmenté à environ 250 millions de dollars en 2005. Yong Nam a joué un rôle primordial dans l'introduction du premier service internet mobile au monde, ez-i, et dans la commercialisation du service bancaire mobile BankON, qui est désormais le numéro un des services de convergence en Corée.



En 1997, Yong Nam a assumé des responsabilités supplémentaires, supervisant le bureau des projets stratégiques, la nouvelle branche de développement des activités au niveau du groupe LG. Plus tard dans la même année, il a dirigé la division multimédia de LG Electronics au poste de vice-président et a assuré la rentabilité de la division en à peine un an.



Yong Nam a rejoint le bureau du président du conseil d'administration de LG en 1986. En tant qu'assistant particulier du président du groupe, il a dirigé l'équipe interne qui a conduit la gestion du changement. Il a également guidé les efforts visant à atteindre l'excellence opérationnelle et redéfinir l'orientation stratégique de LG à l'échelle de l'entreprise.



La carrière de Yong Nam au sein de LG Electronics a commencé en 1976 lorsqu'il a intégré la division de planification des activités hors Corée. Dans ce cadre, il a passé sept ans aux États-Unis à différents postes de direction axés sur le marketing et les ventes, ce qui lui a permis de développer un point de vue international sur les activités de LG.



Yong Nam est diplômé de l'université nationale de Séoul et parle couramment anglais et japonais, en plus du coréen, sa langue maternelle. Pendant ses loisirs, il se plaît à jouer au golf, lire et faire des randonnées.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.





Contacts Presse LG :

Hervé Vaillant - Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : herve.vaillant@lge.com

Elodie Margat - Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : elodie.margat@lge.com