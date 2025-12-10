About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Nouvelle pompe à chaleur air-eau THERMA V LG de couleur noire conçue avec une grille ondulée grise
Nouvelle pompe à chaleur air-eau THERMA V LG de couleur noire conçue avec une grille ondulée grise

Fonctionnalités principales

    Design sûr et harmonieux

    R290 Monobloc privilégie une grande fiabilité. Avec des technologies de dégivrage et anti-glaçage, il est optimisé pour un fonctionnement sûr. Le nouveau design gris raffiné s’intègre parfaitement à tout environnement.

    Chauffage avancé et efficace

    Le R290 Monobloc peut générer un début d’eau de jusqu’à 75 °C et opérer à des températures basses jusqu’à -28 °C. Alimenté naturellement, il garantit un chauffage naturel avec une évaluation énergétique A+++.*

    Fonctionnement extrêmement silencieux

    Réchauffez votre maison en silence. R290 Monobloc chauffe la maison avec des technologies de réduction du bruit exceptionnelles. Il maintient un faible niv. sonore de 49 dB(A) @12 kW) avec des performances max.*

    Système de contrôle intégré

    La configuration du LG BECON cloud avec le R290 Monobloc offre de multiples capacités à distance. Les installateurs et partenaires de service peuvent également effectuer des mises à jour des réglages, de contrôle et du firmware sans visites sur site.*

    * Tous les tests ont été menés selon l’environnement et la politique de test interne de LG.
    * Le cycle de vie du produit peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
    * La disponibilité du service LG BECON cloud peut varier en fonction de chaque pays.

    Vous avez besoin d’aide ?

    Nous sommes là pour vous aider en cas de besoin.

    Obtenir de l’assistance

      Contactez-nous

        Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.