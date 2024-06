POINTS FORTS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

LG Electronics Inc. (« LGE »), ainsi que ses filiales et sociétés affiliées (le « Groupe LG », « nous », « notre » ou « nos ») respectent votre vie privée. La présente politique de confidentialité s’applique aux informations personnelles que nous traitons par le biais du site Web lg.com (le « site Web\ »), d’autres sites Web fournis par le groupe LG, des comptes LG, de nos services SmartHome proposés via notre application ThinQ (collectivement, les « Services »). Elle s’applique également à toute autre information personnelle que vous fournissez à votre membre local du groupe LG.

Pour les utilisateurs de LG Smart TV ou du Produit Média Intelligent, veuillez consulter la Politique de confidentialité de l'adhésion aux Produits Média Intelligents pour plus de détails sur la manière dont LGE traite les informations personnelles dans le cadre de la fourniture de son service Smart TV / du Produit Média. Cette politique de confidentialité ne s’applique pas au traitement couvert par la politique de confidentialité de l’abonnement du Produit Média Intelligents, bien que le groupe LG puisse également utiliser les informations personnelles collectées à travers le service Smart TV / Produit Média Intelligent, comme décrit dans la présente politique de confidentialité, et LGE peut utiliser les informations personnelles collectées à travers les services comme ceci est décrit dans la politique de confidentialité de l’abonnement du Produit Média Intelligent. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la politique de confidentialité de l'adhésion au Produit Média Intelligent dans le menu Gestion du compte ou le menu Compte LG à partir des paramètres de la Smart TV / du Produit Média.



APERÇU DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dans la présente politique de confidentialité, nous décrivons les types d’informations personnelles que nous recueillons par le biais de nos services, la manière dont nous utilisons ces informations, la durée de leur conservation et les parties avec lesquelles nous les partageons. Nous expliquons également les choix et les droits dont vous disposez en ce qui concerne l’utilisation de vos informations, y compris le droit de vous opposer à certains des traitements que nous effectuons (si la loi applicable le prévoit). De plus amples informations sur vos droits, et sur la manière de les exercer, sont présentées dans la section « Vos droits ». Nous fournissons également nos coordonnées, afin que vous puissiez nous contacter si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité et nos pratiques en la matière.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dernière mise à jour: 04 / 04 / 2024

1. Qui est responsable de vos informations personnelles ?

Votre entité LG locale est responsable de l’exploitation du site Web ou d’autres sites Web du groupe LG dans votre pays, ainsi que des informations vous concernant recueillies par le biais du site Web. Votre entité LG locale est également responsable de toute information personnelle que vous lui fournissez directement, par exemple lors d’appels au service clientèle ou de cartes d’enregistrement de produits. LGE est responsable de l’exploitation de tous les autres Services, et des informations vous concernant recueillies par le biais de ces Services ou en relation avec eux.

Le nom et les coordonnées de votre entité LG locale et de LGE sont indiqués dans la section « Nous contacter » ci-dessous.

2. Informations personnelles que nous recueillons

Lorsque nous faisons référence aux « informations personnelles » dans cette politique de confidentialité, nous entendons les informations qui se rapportent à un individu identifiable (par exemple, le nom, les coordonnées, les informations d’achat). Les types suivants d’informations personnelles sont collectés dans le cadre de nos Services :

Informations que vous nous fournissez directement ou que vous fournissez à des tiers.

Certains Services nous permettent de recueillir des informations directement auprès de vous ou auprès d’autres sociétés avec lesquelles vous êtes en relation. Par exemple :

• Lorsque vous utilisez nos Services (par exemple, lorsque vous créez un compte LG, enregistrez un dispositif ou un produit, effectuez un achat, évaluez un produit ou contactez-nous), vous nous fournissez des informations, telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre sexe, la voix de votre interlocuteur, votre photo, votre vidéo, les informations relatives à votre carte de paiement, votre adresse de livraison (y compris le code postal), les informations relatives à votre achat et les interactions avec les dispositifs électroniques connectés.

• Lorsque vous vous connectez avec le compte ou le profil d'un tiers, nous avons accès à des informations telles que votre nom, votre adresse électronique et vos balises de médias sociaux.

• Lorsque vous communiquez avec le personnel de notre service clientèle ou avec d’autres membres du personnel de LG Group, nous traitons ces communications et les autres informations nécessaires pour répondre à vos questions et satisfaire vos demandes.

Informations sur votre utilisation de nos services

En plus des informations que vous fournissez, nous recueillerons des informations sur votre utilisation de nos Services par le biais de logiciels sur vos appareils et par d’autres moyens électroniques (tels que l’utilisation de fichiers cookie et de capteurs). Nous recueillons :

• Informations sur l’appareil : nom de votre appareil, IMEI, UUID, version du système d’exploitation, pays, situation géographique, langue, adresse IP et paramètres de l’appareil.

• Informations de journal : Informations relatives à l’utilisation, telles que l’URL, l’URL redirigée, la durée des performances, le référent, le type de réseau, les informations sur le réseau, l’état de charge, les informations sur le blocage des publicités et les cookies. Pour plus d’informations sur la manière dont nous utilisons les cookies pour nos services, veuillez consulter la politique en matière de cookies correspondant aux services que vous utilisez.

• Informations de localisation : Nous traiterons vos informations de localisation sur la base de votre consentement ou lorsque cela est nécessaire pour fournir le Service que vous avez demandé (par exemple, en demandant vos informations de localisation pour vous donner des indications).

• D’autres informations sur votre utilisation de nos services, telles que les sites web que vous visitez, vos habitudes de saisie (remplissage automatique), sur les comportements d’appareils connectés et l’historique d'utilisation, l’alimentation des appareils connectés et la consommation d’électricité et la manière dont vous interagissez avec le contenu proposé par nos services.

Nous expliquons ci-dessous plus en détail quels types d’informations nous recueillons lorsque vous utilisez nos Services :

Point de collecte Types d’informations personnelles Informations recueillies sur le site Web Informations recueillies par le biais du compte LG (voir ci-dessous), du formulaire d’inscription sur le Web, du formulaire d’enquête, des formulaires de demande de démonstration ou d’achat, du formulaire de contact du service clientèle ou du chat en ligne. Informations sur les produits et services, y compris les informations sur les produits et services que vous achetez ou utilisez par l'intermédiaire du site web, notamment le code pays, la catégorie de produit, le code et le numéro de modèle, l'identifiant de l'appareil, les informations de facturation et de paiement, les informations de livraison (par exemple, l'adresse de livraison, le code postal), les informations d'enregistrement, l'adresse IP et les informations sur les microprogrammes et les logiciels. Informations sur l’utilisation du site web : y compris des informations sur la manière dont vous interagissez avec le site web et l'appareil que vous utilisez pour le faire. Veuillez consulter notre politique en matière de cookies pour de plus amples informations à ce sujet. Informations sur les images et la voix. Commentaires ou messages similaires sur le site Web, le cas échéant, y compris l’heure du message, votre adresse électronique et votre pseudonyme, l'image ou les fichiers joints. Informations recueillies par le biais du compte LG Informations relatives à l'identité, y compris le nom d'affichage, le code pays, la langue, le nom, la date de naissance, l'adresse, les coordonnées, la photo de profil et l'authentification de l'utilisateur par son nom. Si vous êtes un client professionnel ou un employé de l'un de nos clients professionnels, cela inclut également toute information concernant votre entreprise, par exemple vos coordonnées, votre fonction et votre secteur d'activité. Informations sur l’appareil , notamment les informations d’identification de l’appareil telles que le numéro IMEI et le numéro de série du produit, UUID, l’identifiant publicitaire et l’adresse IP. Informations recueillies par le biais du service ThinQ Données d’identité , y compris la voix du locuteur et son texte traduit. Si vous êtes membre d’un foyer ou d’une chambre virtuelle : numéro d’utilisateur, photo de profil, nom, adresse électronique Informations sur le profil , y compris le statut de l’utilisateur hôte, l’identifiant du domicile partagé, les informations sur le domicile et la pièce générées par le client (telles que le nom du domicile, l’identifiant du domicile, l’URL de l’écran d’arrière-plan, l’adresse, l’indicatif régional, la géolocalisation). Informations sur le produit (utilisées à des fins de garantie du produit) : date et lieu d’achat, photo du reçu. Informations de localisation : y compris le code de la ville, l’adresse du serveur, les informations de géolocalisation Informations relatives à la communication : y compris vos commentaires, les détails de votre demande et les images jointes lorsque vous utilisez le service de renseignements 1:1 ou le Service à guichet unique. Informations techniques , y compris les informations relatives à votre connexion au réseau, votre accès à l’application (par exemple, le nombre de fois, la chronologie) et les informations générées lors de votre utilisation de notre service (telles que les données du journal, les données des cookies). Informations recueillies par le biais d’appareils électroniques liés à ThinQ. Informations sur l’appareil , y compris les informations d’enregistrement de l’appareil (telles que la valeur d’identification unique, le type, le nom, le fabricant, le numéro de modèle, le numéro de fabrication, le pays de vente, les informations sur la version), l’état de l’appareil, les paramètres de l’appareil, le comportement de l’appareil et l’historique d’utilisation, les informations sur l’alimentation (marche/arrêt) et l’utilisation de l’énergie, les informations sur la connexion réseau et l’environnement réseau environnant, les informations sur l’exécution et le fonctionnement de diverses fonctions du Service LG Electronics, les informations sur les erreurs/dysfonctionnements du produit, l’adresse IP Informations recueillies au cours du processus de prestation de services de l’Assistance proactive aux clients (APC) Informations sur le produit , notamment le nom du modèle, le numéro de fabrication, les informations sur l’état du produit, l’historique du produit, les informations sur les diagnostics du produit, les informations sur les demandes de réparation, la date et le lieu d’achat. Informations recueillies lors de l’utilisation de l’Air Conditioning Smart Care Informations sur le produit et les paramètres , notamment les informations sur la réservation, les filtres, les informations sur l’unité de température, les valeurs de réglage, le niveau de pollution intérieure et la surveillance de l’énergie. Données spatiales , notamment l’emplacement de l’utilisateur (en fonction de la distance et de l’angle), les informations sur la température (température de l’espace utilisé, température réglée), les informations sur la détection humaine et les informations sur la charge intérieure. Informations recueillies lors de l’utilisation de l’appareil photo ou de la fonction de téléchargement de photos de la galerie.

(ceci concerne les fonctions suivantes : Vue panoramique du réfrigérateur, l’écran d’arrière-plan du réfrigérateur/téléchargement de photo de la galerie Insta-view, vue Roboking Home/Home Guard, Air Conditioning). Informations sur les images et les vidéos : y compris les informations sur les photos, les photos de la galerie du smartphone, les informations sur l’écran de positionnement de Home View/Home Guard, les informations sur les photos/vidéos de Home View, la valeur spécifiée de Home Guard, les informations sur les photos de Home Care, My Home view (streaming). Ces informations ne seront collectées que si vous utilisez des fonctions qui nécessitent ou prennent en charge la fonctionnalité image ou vidéo et/ou si vous autorisez l’accès à l’appareil photo ou à la galerie de photos de votre appareil via les paramètres de votre système d’exploitation. Les informations relatives aux images et aux vidéos sont stockées uniquement sur votre appareil, et seulement pour la durée nécessaire à la fourniture des services. Lorsque vous utilisez nos fonctions Home View/Home Guard, vous êtes tenu d’informer les personnes présentes dans tout espace enregistré, que leur image ou enregistrement vidéo sera traité par nous et de mettre la présente Politique de confidentialité à leur disposition.

Informations recueillies lors de la connexion à l’aspirateur robot Images et carte de dessin, informations de réservation de nettoyage, historique de nettoyage, liste d’agenda de nettoyage et informations vidéo. Informations collectées lors de l’utilisation de la liaison vocale Informations d'identification de l'appareil , Informations techniques nécessaires à la liaison avec des appareils externes, et Informations sur le produit : y compris le nom et le type de modèle du produit, le surnom du produit, l’état (marche/arrêt, temps restant en action, valeur de l’état de l’appareil) et les propriétés de l’état, la plage de valeurs des propriétés du produit, les résultats du contrôle du produit, la clé de session. Informations vocales . Informations recueillies lors de la connexion à la Smart TV. identifiant OTA, version du système d’exploitation de la télévision, code du jeu de fonctions du dispositif, identifiant de la liste de recommandations de contenu, identifiant du contenu.

Autres informations que nous recueillons

Lorsque nous sollicitons votre consentement, nous vous expliquons au moment de l’obtention de votre consentement quelles informations nous allons collecter et comment nous allons les utiliser.

Nous recevons parfois des informations vous concernant de la part de tiers, y compris d’autres sociétés telles que Facebook, Google, Amazon ou Line. Par exemple, nous pouvons recevoir vos informations de fournisseurs de réseaux sociaux tiers si vous choisissez de vous connecter à nos services en utilisant votre compte de réseau social.

Nous vérifions certaines informations que vous fournissez auprès de tiers, par exemple des fournisseurs de vérification d’identité, afin de nous protéger contre la fraude.

Nous utilisons aussi les informations personnelles collectées à travers le service Smart TV / Produit Média de LGE aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique de confidentialité distincte de LGE concernant l'adhésion aux Produit Média Intelligent.

Nous recueillons également des informations vous concernant auprès d’autres tiers, par exemple des sociétés de marketing et des courtiers en données, afin de mieux comprendre vos intérêts et de vous proposer des Services et des publicités plus adaptés. Par exemple, nous recevons des informations agrégées sur le style de vie ou les habitudes d’achat de certains groupes démographiques afin de mieux comprendre vos intérêts probables.

Nous pouvons également recueillir d’autres informations sur vous, vos appareils ou votre utilisation de nos Services lorsque la loi l’exige (par exemple, lorsque la loi nous oblige à recueillir les journaux de recherche sur Internet) ou avec votre consentement.

Liens vers d’autres sites Web, appareils, applications et fonctionnalités

Nos Services peuvent vous permettre de vous connecter à d'autres sites Web, appareils, applications et autres fonctionnalités qui peuvent fonctionner indépendamment de nous et avoir leurs propres avis ou politiques de confidentialité que nous vous suggérons fortement de consulter. Dans la mesure où tout site web, appareil, application ou autre fonctionnalité lié n’est pas détenu ou contrôlé par nous, nous ne sommes pas responsables de son contenu, de son utilisation ou de ses pratiques de confidentialité.

3. Comment nous utilisons ces informations

Dans cette section, nous exposons les fondements juridiques sur lesquels nous nous appuyons pour traiter vos informations personnelles et, sous chaque fondement juridique, nous expliquons les raisons pour lesquelles nous recueillions et utilisons vos informations personnelles.

Si vous utilisez plus d’un de nos services, dont notre service Smart TV / Produit Média Intelligent, nous associerons les informations personnelles recueillies auprès de vous avec chacun de ces services et nous les utiliserons aux fins énoncées ci-dessous ou de la manière décrite dans la politique de confidentialité applicable aux services que vous utilisez. Par exemple, ceci vous évitera d’utiliser différents identifiants pour différents services.

Fourniture de services sur la base de votre relation contractuelle avec nous

Nous traitons vos informations personnelles lorsque cela est nécessaire dans le cadre de notre contrat avec vous, notamment pour :

• Vous fournir nos services, ainsi que les fonctionnalités spécifiques que vous sélectionnez lorsque vous utilisez nos services, ce qui peut nécessiter la personnalisation du contenu de nos services.

• Traiter les commandes et les paiements et vous livrer nos produits ou les produits de tiers que vous achetez par le biais de nos services et vous permettre d’exercer vos droits de garantie ou d’autres droits dont vous disposez en vertu de votre contrat.

• Vous identifier et vous authentifier afin que vous puissiez utiliser certains de nos services.

Faciliter les installations et les enregistrements, résoudre les problèmes techniques, vous fournir une assistance à la clientèle et vous envoyer les informations nécessaires relatives aux services.

Intérêts légitimes du groupe LG et/ou de tiers

Nous traitons les informations personnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire nos intérêts légitimes (ou ceux de tiers) qui incluent nos intérêts à :

• Gérer efficacement notre relation avec nos clients, notamment en communiquant avec vous et en répondant à vos demandes ;

• Mener des activités de marketing direct (lorsque nous ne sommes pas tenus par la loi d’obtenir votre consentement), notamment en vous envoyant des communications marketing par courrier électronique, appels téléphoniques, courrier postal, messages textuels, canaux de médias sociaux, ou par le biais de notifications push via nos applications mobiles, en vous présentant des publicités en ligne à la fois sur nos services et sur des sites Web tiers, en créant des profils marketing et en personnalisant les recommandations et le contenu marketing que nous et d’autres vous présentent, et en organisant des promotions, des concours et des tirages au sort. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à l’utilisation de vos données à des fins de marketing direct – veuillez consulter la section « Vos choix » ci-dessous.

• Protéger nos opérations commerciales contre, identifier et prévenir la fraude et d’autres activités illégales ou interdites par nos conditions d’utilisation.

• Protéger la sécurité, la disponibilité et l’intégrité de nos services et systèmes d’information, notamment en utilisant des mécanismes d’authentification et d'autres mesures de sécurité, en surveillant nos systèmes pour détecter les menaces à la sécurité, en conservant des sauvegardes, en anonymisant les données et en effectuant des services de maintenance des systèmes.

• Protéger nos droits légaux et la sécurité des utilisateurs finaux, notamment en traitant les plaintes, en obtenant des conseils juridiques et en établissant, exerçant ou défendant des réclamations légales nous concernant ou concernant d’autres sociétés de notre groupe et nos services ;

• Améliorer votre expérience utilisateur, notamment en vous fournissant des fonctions adaptées, telles qu’une fonction de remplissage automatique, une fonction de recherche rapide basée sur vos pages web les plus visitées et des contenus supplémentaires adaptés à vos intérêts ;

• Améliorer nos services et notre service clientèle, notamment en sollicitant votre avis et en réalisant des enquêtes et des études de marché, en effectuant des analyses de données sur l’utilisation de nos services, en analysant les comportements des clients, en établissant des modèles et des profils d’utilisation des clients afin d’identifier les tendances régionales et mondiales des utilisateurs et d’optimiser notre offre aux clients dans le monde entier ;

• Gérer efficacement notre activité, notamment en générant des rapports et en analysant les performances de nos services (par l’utilisation d’informations agrégées), en auditant nos processus commerciaux, en utilisant des statistiques pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Lorsque nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes, nous avons procédé à un test d’équilibre pour examiner l’impact du traitement sur les personnes et pour déterminer si les intérêts des personnes l’emportent sur nos intérêts dans le traitement en cours. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce test d’équilibre en utilisant les coordonnées figurant à la fin de la présente politique de confidentialité.

Votre consentement

Nous demandons votre consentement pour traiter vos informations personnelles, lorsque nous le jugeons approprié ou lorsque la loi l’exige. Nous utilisons le consentement pour :

• Placer des cookies et utiliser des technologies similaires conformément à nos politiques en matière de cookies et aux informations qui vous sont fournies lorsque ces technologies sont utilisées. Pour plus d’informations, consultez la politique en matière de cookies correspondant au service que vous utilisez.

• Vous envoyer des communications commerciales (lorsque la loi l’exige ou lorsque nous choisissons de nous appuyer sur votre consentement).

• Vous fournir des recommandations et des publicités personnalisées sur le contenu, les produits et les services que nous ou d'autres pensent que vous aimeriez, en analysant les informations relatives à votre utilisation des services combinées à diverses informations que vous nous fournissez par d'autres moyens, à des fins conformes à la présente Politique de confidentialité et à la Politique en matière de cookies. Il peut s'agir de faire du marketing par différents canaux, notamment par courrier électronique, par l'intermédiaire du compte LG, sur nos sites web ou sur des plates-formes tierces (y compris les réseaux sociaux).

En d’autres occasions, lorsque nous vous demandons votre consentement, nous utilisons les données dans le but qui vous a été expliqué à ce moment-là.

Lorsque nous nous appuyons sur votre consentement, vous avez toujours le droit de retirer votre consentement à tout moment. Cela n’affectera pas la légalité de tout traitement que nous avons effectué avant que vous ne retiriez votre consentement. Pour exercer ce droit, veuillez consulter la section « Vos droits » ci-dessous.

Obligations légales

Nous traitons les informations personnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour :

• Respecter nos obligations légales en vertu des lois applicables (par exemple, les obligations fiscales et comptables, les obligations relatives à la sécurité des produits, les garanties et la protection des consommateurs).

• Se conformer aux ordonnances judiciaires et aux assignations à comparaître, et répondre aux demandes juridiquement contraignantes du gouvernement, des organismes d’application de la loi, des autorités publiques et/ou des régulateurs.

Lorsque nous avons besoin de vos informations pour exécuter notre contrat avec vous ou pour nous conformer à nos obligations légales, vous êtes tenu de nous fournir ces informations. Dans d’autres cas, vous n’êtes pas tenu de fournir des informations personnelles, mais le fait de ne pas le faire peut avoir un impact sur la façon dont vous utilisez nos services.

4. Partage des informations

Nous transférons, divulguons ou rendons autrement disponibles les informations personnelles vous concernant à des tiers comme décrit ci-dessous :

• Le groupe LG et son personnel : Nous partageons les informations personnelles entre les membres du Groupe LG et avec notre personnel, y compris les entrepreneurs et les agents, et d’autres sociétés de notre groupe, dans la mesure où cela est nécessaire ou raisonnable pour fournir nos services et atteindre les objectifs définis dans la section 3 ci-dessus ou décrits dans les politiques de confidentialité relatives à nos autres services. Par exemple, nous partageons vos informations personnelles avec LGE à des fins de développement et d’amélioration des produits, et avec votre membre local du groupe LG à des fins de marketing.

• Fournisseurs de services . Nous transférons ou divulguons vos informations à des sociétés et des personnes soigneusement sélectionnées qui nous fournissent des services, par exemple des sociétés qui nous aident à développer et à exploiter des systèmes pour nos services, des fournisseurs de services informatiques, de sécurité, d’hébergement, de maintenance du site Web, de maintenance et d’analyse des données, de service à la clientèle et de communication, de traitement et d’exécution des commandes, de courrier, de facturation, de marketing et d’études de marché, des centres de service et de réparation agréés, d’autres services administratifs et des sociétés qui organisent des concours, des loteries et d’autres promotions en notre nom. Ces entités ne sont autorisées à accéder à vos informations personnelles et à les utiliser que dans la mesure où cela leur est nécessaire pour nous fournir leurs services et où elles sont soumises à des obligations contractuelles visant, entre autres, à les empêcher d’utiliser vos informations à d’autres fins. Certains de nos prestataires de services sont situés en République de Corée ou dans d’autres pays hors d’Europe.

• Fournisseurs IoT tiers : lorsque vous activez des fonctions de connectivité tierces, par exemple lorsque vous connectez des appareils IoT domestiques à nos services, nous partageons des informations personnelles avec les fournisseurs de ces appareils IoT pour vous permettre d’utiliser les fonctions correspondantes de nos services.

• Revendeurs agréés . Dans certains pays, les produits de notre site Web sont vendus par nos revendeurs agréés. Lorsque vous achetez des produits sur notre site Web dans ces pays, nous partagerons vos informations personnelles avec ces revendeurs.

• Partenaires publicitaires . Nous partageons des informations personnelles, y compris la manière dont vous interagissez avec nos Services, les publicités que vous voyez et les achats que vous effectuez, avec des réseaux sociaux et d’autres partenaires publicitaires afin de mesurer l’efficacité de notre publicité, d’améliorer nos pratiques marketing et de nous aider à vous proposer des publicités plus pertinentes. Conformément à vos préférences en matière de marketing, nous pouvons également partager vos données personnelles avec des tiers qui proposent des produits ou des services susceptibles de vous intéresser ou qui effectuent des recherches et des analyses marketing. Ces parties peuvent utiliser vos informations personnelles pour vous contacter avec des offres ou des publicités.

• Autres partenaires commerciaux . Nous divulguerons vos informations personnelles à d’autres partenaires commerciaux si nécessaire afin de vous permettre d’accéder aux services que vous avez demandés par le biais de nos services ou à des documents promotionnels liés à nos services.

• Visiteurs de notre site Web . Les messages que vous publiez dans certaines zones du site Web, y compris les tableaux d’évaluation des produits, les salons de discussion, les forums ou autres zones d’affichage public, peuvent être consultés par d’autres visiteurs de notre site Web. [Nous indiquons clairement sur notre site Web où les informations que vous publiez seront visibles par d’autres personnes].

• Conseillers commerciaux : par exemple, nos avocats, comptables, consultants commerciaux, assureurs, auditeurs, dans la mesure où cela est nécessaire pour qu'ils nous fournissent leurs services.

• Les autorités gouvernementales, les autorités judiciaires, les organismes de réglementation ou d’autres tiers, si nécessaire : Nous divulguerons des informations personnelles aux autorités gouvernementales, aux autorités judiciaires, aux régulateurs ou à d’autres tiers lorsque nous sommes légalement tenus de le faire ou lorsque nous pensons que cela est nécessaire :

- pour nous conformer à la loi ou répondre à des procédures légales obligatoires (telles qu’un mandat de perquisition, une assignation à comparaître ou une ordonnance du tribunal) ;

- pour vérifier ou faire respecter les conditions et politiques régissant nos services et pour enquêter et prévenir la fraude ou toute autre activité illégale liée à l’utilisation de nos services ou affectant notre activité, dans la mesure où cette divulgation est autorisée par les lois applicables en matière de protection des données ; et

- pour protéger et défendre nos droits, notre propriété et la sécurité ou la sûreté de nos activités commerciales et de celles de nos sociétés affiliées, de notre personnel, de nos partenaires commerciaux, de nos clients ou des membres du public.

• Transactions d’entreprise . Nous pouvons divulguer vos informations à un tiers (et à ses conseillers commerciaux) dans le cadre d’une fusion ou d’un transfert, d’une réorganisation, d’une acquisition ou d’une vente (y compris dans le cadre de négociations), d’une dissolution ou de toute autre transaction d’entreprise, ou en cas de faillite.

• Autres parties avec votre consentement ou à votre demande . Outre les divulgations décrites dans la présente politique de confidentialité, nous pouvons partager des informations vous concernant avec des tiers lorsque vous consentez à ce partage ou le demandez séparément.

• Analytiques Nous pouvons recueillir au fil du temps des informations personnelles concernant vos activités en ligne sur des sites web et des appareils connectés ainsi que sur des sites web, des appareils, des applications et autres fonctionnalités et services en ligne gérés par des tiers. Nous pouvons utiliser des services d’analyse tiers, comme Google Analytics et Firebase. Les informations que nous obtenons peuvent être divulguées ou collectées directement par ces fournisseurs et d’autres tiers concernés qui utilisent ces informations, par exemple pour évaluer l’utilisation des services. Pour en savoir plus sur Google Analytics, consultez « Comment Google utilise les données lorsque vous utilisez les sites ou applications de ses partenaires » (https://www.google.com/policies/privacy/partners/), « Protection de vos données » (https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) et « Module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics » (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Conservation des informations personnelles

Nous prenons les mesures appropriées pour nous assurer que nous traitons et conservons les informations conformément aux principes suivants :

• au moins pendant la durée pendant laquelle les informations sont utilisées pour vous fournir nos Services ;

• si la loi, un contrat ou nos obligations légales (par exemple, les lois fiscales) l’exigent ; ou

• uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel elles ont été collectées, sont traitées, ou plus longtemps si cela est exigé par un contrat, par la loi applicable, ou, sous forme anonymisée, à des fins statistiques, sous réserve de garanties appropriées. Par exemple, si un litige survient entre vous et le groupe LG ou si vous n’effectuez pas le paiement de nos services, nous pouvons conserver les informations pertinentes jusqu’à ce que le litige soit résolu ou que le paiement soit effectué, respectivement. Si vous supprimez l’intégralité de votre compte LG, vos informations seront conservées pendant trois mois et immédiatement détruites par la suite, à moins que la loi applicable ne l’exige.

• Lorsque nous traitons vos informations, nous traitons les données jusqu’à ce que vous nous demandiez d’arrêter et pendant une courte période après cela (pour nous permettre de mettre en œuvre vos demandes). Nous gardons également une trace du fait que vous nous avez demandé de ne pas vous envoyer de marketing direct ou de traiter vos données indéfiniment afin que nous puissions respecter votre demande à l’avenir.

6. Vos choix

Lorsque cela est autorisé, nous pouvons vous contacter par e-mail, appel téléphonique, messages texte ou notifications push via nos applications mobiles. Pour soumettre une demande concernant la réception de telles communications de notre part, veuillez nous contacter en utilisant les informations spécifiées dans la section « Nous contacter » ci-dessous.

Vous pouvez vous désinscrire de nos communications marketing à tout moment en cliquant sur le lien « désinscription » figurant au bas des e-mails ou en nous contactant directement (voir la section « Nous contacter » ci-dessous). Comme indiqué dans la section Vos droits ci-dessous, vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct à tout moment.

Veuillez noter que si vous vous désinscrivez de nos communications marketing, nous traiterons votre désinscription dès que possible, mais sachez que dans certaines circonstances, vous pourrez continuer à recevoir des messages marketing pendant une courte période, le temps que nous traitions votre demande. Nous continuerons également à vous envoyer des messages de service pour vous fournir les informations nécessaires en rapport avec votre contrat et les services que vous utilisez (par exemple, pour vous informer des modifications apportées à nos conditions d’utilisation).

7. Vos droits

Dans la mesure où la loi applicable le prévoit, vous pouvez demander à votre membre local du groupe LG une copie des informations personnelles que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez également nous demander de supprimer des informations personnelles ou de corriger toute inexactitude, de restreindre ou de limiter le traitement de vos informations personnelles, de retirer votre consentement et de vous fournir les informations personnelles que vous nous avez fournies pour un contrat ou avec votre consentement dans un format structuré et lisible par machine, et de nous demander de partager (porter) ces données à un autre contrôleur.

En outre, dans la mesure prévue par la loi applicable, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel dans certaines circonstances (notamment lorsque nous n’avons pas à traiter les données pour répondre à une exigence contractuelle ou à une autre exigence légale). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, y compris le profilage lié au marketing direct.

Toutefois, ces droits peuvent être limités, par exemple si le fait de satisfaire à votre demande révèle des données à caractère personnel concernant une autre personne, s’ils enfreignent les droits d’un tiers (y compris nos droits) ou si vous nous demandez de supprimer des informations que nous sommes tenus par la loi de conserver ou que nous avons des intérêts légitimes impérieux à conserver. Les exemptions pertinentes sont incluses à la fois dans le RGPD et dans les lois nationales. Nous vous informerons des exemptions pertinentes sur lesquelles nous nous appuyons pour répondre à toute demande que vous faites. Pour faire une demande concernant vos droits ou pour faire une demande de renseignements, utilisez les coordonnées figurant dans la section « Nous contacter » ci-dessous. Dans certains cas, vous pouvez également exercer vos droits directement sur le site web.

8. Comment nous protégeons les informations personnelles

Nous prenons au sérieux la protection de vos informations et nous avons mis en place des mesures de protection conçues pour protéger les informations que nous recueillons par le biais de nos Services. Toutefois, veuillez noter que, bien que nous prenions des mesures raisonnables pour protéger vos informations, aucun site Web, aucune transmission Internet, aucun système informatique ni aucune connexion sans fil n’est totalement sécurisé.

9. Transfert international d’informations.

Votre utilisation de nos Services impliquera le transfert, le stockage et le traitement de vos informations personnelles dans et en dehors de votre pays de résidence, conformément à la présente politique de confidentialité. En particulier, vos informations personnelles seront transférées vers la République de Corée. Veuillez noter que les lois sur la protection des données et les autres lois des pays vers lesquels vos informations sont susceptibles d’être transférées ne sont pas forcément aussi complètes que celles de votre pays.

[Pour les résidents européens]

Si vous vous trouvez dans l’EEE (Espace économique européen, c’est-à-dire dans l’Union européenne et en Islande, au Lichtenstein et en Norvège), au Royaume-Uni ou en Suisse, nous transférerons vos informations personnelles vers d'autres pays en dehors de l’EEE, du Royaume-Uni ou de la Suisse, notamment la République de Corée et les États-Unis. La législation de l’Union européenne reconnaît que la République de Corée protège adéquatement les informations personnelles. Toutefois, lorsque nous transférons vos informations personnelles vers une juridiction qui n’est pas considérée comme adéquate par la loi applicable, nous prendrons les mesures appropriées, conformément aux lois applicables, pour garantir que vos informations personnelles restent protégées. Ces mesures comprennent, par exemple, l’utilisation de clauses types qui ont été approuvées par l’UE, le Royaume-Uni et la Suisse. Dans certains cas, nous nous appuierons sur votre consentement explicite, lorsque cela est approprié. Pour demander plus d’informations ou obtenir une copie des accords contractuels ou d’autres mesures de protection en place, utilisez les coordonnées indiquées dans la section « Nous contacter » ci-dessous.



10. Mises à jour de notre politique de confidentialité



Nous mettrons à jour cette politique de confidentialité lorsque nous modifierons la manière dont nous utilisons vos informations personnelles ou lorsque nous serons tenus de le faire en vertu des lois sur la protection des données. Nous porterons à votre attention toute modification importante de notre politique de confidentialité d’une manière appropriée (par exemple, en publiant un avis sur les pages web et les applications par lesquelles nous fournissons nos Services et en indiquant en haut de l’avis la date de sa dernière mise à jour).

11. Nous contacter

Pour exercer vos droits, ou pour obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous utilisons vos informations personnelles, veuillez nous contacter.

Pour les demandes et les requêtes relatives aux informations vous concernant recueillies par le biais du site Web ou autrement par votre membre local du groupe LG, veuillez contacter votre membre local du groupe LG. Le nom et les coordonnées de votre membre local du groupe LG se trouvent ici.

Pour les demandes et les requêtes relatives aux informations vous concernant collectées via tous les autres Services, veuillez contacter LGE à l’adresse [ici] ou par courrier [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, République de Corée]. Le contact de LGE dans l’EEE est [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Le nom et les coordonnées de votre membre local du groupe LG se trouvent ici.

Notre délégué à la protection des données peut être contacté à l’adresse [dpo-eu@lge.com].

Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous utilisons vos informations personnelles ou si vous pensez que cela n’est pas conforme aux lois sur la protection des données, vous avez le droit de vous plaindre auprès de l’autorité de protection des données de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail ou du lieu où vous pensez qu’une infraction aux lois sur la protection des données a eu lieu.

12. Informations personnelles des enfants

Nos Services sont conçus pour un public général et ne sont pas destinés aux enfants. Dans le cadre de nos Services, nous ne collectons ni ne conservons sciemment les informations personnelles de toute personne âgée de moins de 18 ans, ni n’autorisons sciemment de telles personnes à utiliser nos Services. Veuillez ne pas nous fournir d’informations personnelles concernant des personnes âgées de moins de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez ne pas essayer de vous inscrire à nos services ou de nous fournir des informations personnelles. Si nous apprenons qu’une personne âgée de moins de 18 ans nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons rapidement ces informations personnelles. Si vous pensez qu’un enfant de moins de 18 ans a pu nous fournir des informations personnelles, veuillez nous contacter en utilisant les informations spécifiées dans la section « Nous contacter » ci-dessus.

Dans certaines juridictions, nous pouvons adopter une politique plus stricte en matière de contrôle de l’âge. Veuillez lire les informations supplémentaires relatives à votre juridiction au bas de cette politique de confidentialité pour plus d’informations.

Entités LG

Pays Entité LG Siège social Informations de contact France LG Electronics France 25, quai du Président Paul Doumer 92400 Courbevoie, France lg.donneesperso@lgepartner.com www.lg.com/fr/support/email

Services

Service Entité LG Siège social Informations de contact ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Séoul, République de Corée thinq@lge.com https://www.lg.com/fr LG Electronics France 25, quai du Président Paul Doumer 92400 Courbevoie, France lg.donneesperso@lgepartner.com www.lg.com/fr/support/email

Conditions particulières spécifiques à la France

1. En France, il n'y a pas d'autres sites Internet que lg.com/fr qui soit couvert par la présente politique de confidentialité.

2. Pour le site Internet, nous pouvons également collecter les catégories d'informations personnelles suivantes : Informations sur les avantages promotionnels (numéro de carte cadeau, code promotionnel, avantage accordé).

3. Les informations vocales ne seront collectées que si vous utilisez des fonctions qui requièrent ou prennent en charge la fonctionnalité vocale et/ou si vous autorisez l'accès au microphone de votre appareil via les paramètres de votre système d'exploitation. Les informations vocales sont stockées uniquement sur votre appareil et uniquement pendant la durée nécessaire à la fourniture des services.

4. Lorsque vous utilisez nos fonctions de microphone, vous êtes tenu d'informer les personnes présentes dans tout l’espace enregistré que leur enregistrement vocal sera traité par nos soins et de mettre la présente politique de confidentialité à leur disposition.

5. Pour la gestion du site de commerce électronique en France, LGE France travaille avec Search Engine Business France situé au 2 bis rue Tête d'Or 69006 Lyon, France. Pour les finalités de traitement identifiées ci-dessous, Search Engine Business France agit en tant que responsable conjoint du traitement avec LGE France.

- Traiter les commandes et les paiements et vous livrer nos produits ou les produits de tiers que vous achetez par l'intermédiaire de nos services et vous permettre d'exercer vos droits de garantie ou d'autres droits dont vous disposez en vertu de votre contrat.

- Gérer les avantages promotionnels tels que les coupons, les programmes de fidélité et les cartes cadeaux.

LGE France n'a pas accès aux données de paiement que vous fournissez à Search Engine Business France. Search Engine Business France peut également collecter d'autres données personnelles afin de gérer le paiement de vos commandes, leur sécurité et la facturation ainsi que d'autres services associés. Search Engine Business France fait également appel à des établissements d'assurance, de financement ou de crédit, notamment si vous avez souscrit une facilité de paiement. Search Engine Business France et ces établissements agissent chacun en tant que responsable indépendant du traitement de vos données collectées dans le cadre des services ainsi souscrits et disposent chacun de leur propre politique de confidentialité à cet égard.

6. Pour plus d'informations sur la durée de conservation, veuillez-vous référer à ce qui suit :

Finalité du traitement Catégorie de données personnelles traitées Base légale Délai de conservation Permettre l'utilisation du compte LG Adresse électronique, nom, prénom, mot de passe, numéro de téléphone, adresse postale Contrat 3 ans à compter du dernier contact Permettre la publication de publicités et de contenus ciblés Adresse IP Consentement 13 mois à compter de l'acceptation du cookie concerné Suivre la navigation, améliorer l'expérience de l'utilisateur et la qualité de nos produits Adresse IP Consentement 13 mois à compter de l'acceptation des cookies Gérer la participation à des concours ou loteries Nom, prénom, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, identifiant d'un compte Instagram et Facebook. Contrat 5 ans à compter de la fin du concours. Gérer la participation à des offres de remboursement. Nom, prénom, adresse email, adresse postale Contrat 5 ans à compter de la participation à l'offre concernée. Envoi de courriers commerciaux, newsletters et sollicitations commerciales par voie électronique ou postale Adresse électronique, nom, prénom, adresse postale Consentement 3 ans à compter du consentement. Envoi d'offres spéciales, d'informations actualisées sur les produits LG, de matériel promotionnel par télécommunication, courrier électronique ou postal Adresse électronique, nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone Consentement 3 ans à compter du consentement Gérer la satisfaction des utilisateurs Adresse électronique, nom de l'utilisateur, avis Contrat 3 ans à compter du dernier contact Participer au développement de la LG Support Community Nom d'utilisateur, adresse e-mail, mot de passe. Contrat 3 ans à compter du dernier contact Assurer la bonne exécution du service après-vente, notamment la délivrance des informations utilisateur ou la réparation/entretien de vos produits ou la garantie Nom, prénom, adresse de facturation, lieu et date d'achat, numéro de téléphone, date de naissance Code produit, numéro de modèle, adresse IP, catégorie de produit ou informations F/H et S/H, code pays, identifiant produit de l'appareil (adresse MAC, UUID par exemple) Contrat 5 ans à compter de l'achèvement du service Autoriser l'utilisation des applications liées à la fourniture du service après-vente Voix, images, vidéos Consentement 6 mois Assurer le bon fonctionnement du service client Adresse électronique, nom, prénom, numéro de téléphone Intérêt légitime 3 ans à compter du dernier contact Vous permettre d'être contacté en réponse au formulaire d'inscription dans la rubrique "Mon profil" Nom, prénom, sexe, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone Contrat 3 ans à compter de la soumission du formulaire Gérer l'enregistrement des commandes, leur livraison et la relation client associée Nom, prénom, adresse postale, adresse de facturation, adresse électronique, numéro de téléphone, date et lieu de naissance Contrat 5 ans à compter de l'acte d'achat Gestion des commandes d'achat de téléviseurs sécurisée mot de passe individuel, référence du produit commandé Loi/Contrat 5 ans à compter de l'acte d'achat Assurer la défense et la protection des intérêts de LGE France en cas de litige Le cas échéant : Nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro de participation, numéro de demande Intérêt légitime 5 ans à compter de l'acte de collecte Assurer la sécurité de nos Sites Données de navigation Loi / Intérêt légitime 13 mois à compter de l'acceptation des cookies Gérer l'exercice de vos droits, y compris le retrait Nom, prénom, adresse IP Loi / Intérêt légitime 5 ans à compter de votre demande

7. Pour la France, LG vous demandera toute preuve de votre identité, y compris une copie de votre carte d'identité, si aucune autre donnée ne permet à LG de confirmer votre identité.

8. Pour la France, vous avez également le droit de nous fournir des directives concernant le traitement de vos données personnelles après le décès.

9. Vous avez toujours le droit de retirer votre consentement à tout moment. Cependant, il se peut que vous ne puissiez pas continuer à utiliser le service.