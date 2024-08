Introduction

La présente politique de confidentialité explique comment LG Electronics, Inc. (« LGE », « nous », « notre », « nos ») traite les informations personnelles que nous recueillons auprès de vous ou que vous nous fournissez lorsque vous agissez en qualité d'entreprise (« B2B ») ou au nom de votre employeur. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour comprendre notre point de vue et nos pratiques concernant vos informations personnelles et la manière dont nous les traiterons.

La présente politique de confidentialité s'applique aux données à caractère personnel que nous traitons par l'intermédiaire du site web https://www.lg.com/global/business/eu/privacy et de tout autre site web et service contrôlé par le LGE où la présente politique de confidentialité est affichée ou référencée (collectivement, les « sites »).

La présente politique ne concerne pas les informations collectées hors ligne ni celles qui sont affichées ou fournies par des tiers. Cette politique de confidentialité ne s'applique pas non plus aux informations personnelles que nous recueillons auprès de vous lorsque vous utilisez nos produits et services ou que vous accédez à nos sites en tant que consommateur.

LG Electronics, Inc. est le responsable du traitement de vos informations personnelles. Il s'agit de l'entité qui détermine comment et pourquoi vos informations personnelles sont traitées.

Les Sites peuvent donner accès à des sites web et à des liens vers d'autres services détenus et exploités par des tiers. Ces services tiers n'entrent pas dans le champ d'application de la présente politique de confidentialité et ont leurs propres politiques qui s'appliquent à la collecte, à l'utilisation et au partage des informations dans le cadre de leurs services. Nous vous encourageons à lire ces politiques. LGE n'est pas responsable des pratiques de ces tiers en matière de protection de la vie privée.

1. Informations personnelles

Les « informations personnelles » sont des informations qui vous identifient personnellement, ou des informations à partir desquelles vous êtes identifiable, telles que votre nom, votre adresse / pays de résidence, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, le nom de votre société ou votre adresse IP, ainsi que les cookies téléchargés sur votre appareil qui, combinés à d'autres informations, peuvent nous permettre de vous identifier.

2. Informations collectées par LGE

Nous pouvons recueillir les types d'informations personnelles suivants auprès des visiteurs des sites.

2.1 Informations collectées

Le LGE peut collecter et stocker les informations personnelles que vous nous avez fournies. Vous trouverez ci-dessous les informations personnelles que nous pouvons collecter sur les sites :

i. Nous pouvons recueillir vos nom et prénom, votre fonction, votre adresse électronique professionnelle, votre numéro de téléphone, le nom de votre entreprise, votre secteur d'activité, votre catégorie de produits, votre budget ou votre chronologie si vous nous contactez pour poser une question relative à nos produits ou services ou si vous manifestez un intérêt pour l'achat de nos produits ou services ;

ii. Nous pouvons recueillir des informations sur l'enregistrement des produits ou du matériel (y compris le numéro de série, le lieu et la date d'achat) que vous avez achetés ; ces informations peuvent être liées à votre nom, votre fonction, votre adresse électronique professionnelle, votre numéro de téléphone, le nom de votre entreprise, vos informations de facturation, votre adresse postale, votre secteur d'activité, votre catégorie de produits, votre budget et/ou votre calendrier ;

iii. Nous pouvons recueillir vos informations de facturation, votre date de naissance, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et des informations sur votre produit et votre équipement afin de vous fournir un service à la clientèle ;

iv. Nous pouvons recueillir les détails d'une réclamation que vous avez faite au titre de la garantie d'un produit dans l'un de nos centres de service agréés, par exemple, lorsque vous avez apporté votre produit à l'un de ces centres pour qu'il soit réparé.

v. Nous pouvons recueillir vos nom et prénom, votre adresse électronique professionnelle et vos informations de facturation si vous téléchargez des informations à partir d'un site ;

vi. Nous pouvons recueillir vos nom et prénom, votre adresse électronique professionnelle (et/ou votre nom d'utilisateur), votre mot de passe et votre nom d'utilisateur pour télécharger du contenu ou ajouter un commentaire sur les sites.

vii. Nous pouvons recueillir vos nom et prénom, votre fonction, votre adresse électronique professionnelle, votre numéro de téléphone, le nom de votre entreprise, vos informations de facturation, votre adresse postale, votre secteur d'activité et votre catégorie de produits si vous décidez de participer à un concours ou à une loterie ;

viii. Nous pouvons recueillir vos nom et prénom ainsi que votre numéro de téléphone portable si vous acceptez de recevoir des messages de télémarketing automatiques et/ou préenregistrés de notre part ou en notre nom sur votre numéro de téléphone portable ;

ix. Nous pouvons collecter votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone portable si vous acceptez de recevoir des SMS / MMS de notre part ou en notre nom sur votre numéro de téléphone portable ;

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive mais fournit des exemples d'informations personnelles qui peuvent être collectées sur les sites lorsque vous les fournissez. Si vous ne souhaitez pas que LGE recueille vos informations personnelles, veuillez ne pas nous les fournir, mais elles peuvent être nécessaires pour vous fournir un service.

2.2 Informations relatives à l'appareil et à l'utilisation

Nous pouvons également recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez les sites, comme expliqué ci-dessous :

• Informations sur l'appareil . Nous pouvons collecter des informations sur les produits que vous achetez ou au sujet desquels vous contactez le service clientèle par l'intermédiaire des sites. Les informations relatives à l'appareil peuvent inclure le code du produit ou le numéro de modèle, votre adresse IP, la catégorie du produit ou les informations F/W et S/W, le code du pays ou l'identifiant de l'appareil (adresse MAC, UUID, etc.).

• Informations relatives au compte . Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois sur les sites, il vous sera demandé de saisir certaines informations, telles que votre adresse électronique (qui sera votre identifiant), votre mot de passe, votre numéro de téléphone, votre nom et votre adresse.

• Informations relatives à l'utilisation . Par « informations relatives à l'utilisation », on entend toutes les informations collectées par l'intermédiaire des sites, telles que, par exemple, les actions effectuées sur les sites (par exemple, les fichiers journaux identifiant les clics effectués sur les sites), les informations relatives à votre inscription ou à la manière dont vous utilisez les sites.

• Adresse IP . Lorsque vous utilisez les sites, nous pouvons enregistrer automatiquement votre adresse IP (l'adresse unique qui identifie votre ordinateur sur Internet) qui est automatiquement reconnue par notre serveur.

• Cookies . Un « cookie » est un petit fichier texte que nous pouvons utiliser pour collecter des informations sur votre activité sur les sites. Par exemple, lorsque quelqu'un visite une page de l'un des sites, un cookie est placé sur l'ordinateur de l'utilisateur (si l'utilisateur accepte les cookies) ou est lu si l'utilisateur a déjà visité le site correspondant. Les cookies peuvent également être utilisés pour suivre les utilisateurs sur le web. La plupart des navigateurs peuvent être configurés pour vous avertir lorsque vous recevez un cookie ; vous pouvez également décider de bloquer les cookies de votre navigateur mais, dans ce cas, vous ne pourrez pas profiter des avantages des fonctions personnalisées utilisées par d'autres utilisateurs qui visitent les sites. Certains des cookies que nous utilisons peuvent être des cookies flash ou des cookies Adobe. Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation des cookies, consultez notre Politique en matière de cookies.

• Balises web (également appelées « GIF transparents » ou « balises pixel »). Les « pixels invisibles » sont de minuscules images dotées d'un identifiant unique qui fonctionnent comme des cookies et nous permettent de compter les utilisateurs qui visitent certaines pages des sites et nous aident à déterminer l'efficacité des campagnes promotionnelles ou publicitaires. Lorsqu'ils sont utilisés dans des courriers électroniques au format HTML, les pixels invisibles peuvent indiquer à l'expéditeur si et quand le courrier électronique a été ouvert. Contrairement aux cookies, qui sont stockés sur le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur, les pixels invisibles sont intégrés de manière invisible dans les pages web.

3. Utilisation des informations et finalité du traitement

Nous utilisons vos données collectées par l'intermédiaire des Sites aux fins suivantes :

a. Effectuer vos transactions, sur la base relative à l'exécution d'un contrat :

- effectuer la transaction ou le service que vous avez demandé ;

- vous livrer les produits ou vous fournir les services ;

b. Poursuivre notre intérêt légitime dans la gestion fonctionnelle de notre activité commerciale afin de mieux connaître nos clients et d'améliorer leur expérience sur les Sites, sur la base relative à l'intérêt légitime du responsable du traitement :

- fournir un service à la clientèle ;

- s'assurer que les sites répondent à vos besoins ;

- nous aider à créer et à publier le contenu le plus pertinent pour vous ;

- vous informer des changements importants apportés à la présente politique de confidentialité ou aux conditions d'utilisation, si nécessaire ;

- vous permettre d'accéder à des zones restreintes des sites ;

- vous permettre de télécharger du contenu ou d'ajouter un commentaire sur les sites ;

- vous contacter en réponse à un formulaire d'inscription tel que le formulaire « Contactez-nous » ou autres ;

- analyser, examiner et améliorer les produits ou services que nous offrons ;

- comprendre comment les clients utilisent les sites ;

- développer de nouveaux produits et services ;

- vous offrir une expérience de navigation ;

- préserver et défendre nos droits et nos biens, y compris dans le cadre de procédures judiciaires ; et

- pour obtenir votre avis dans le cadre d'enquêtes de satisfaction ;

c. Pour effectuer des opérations de marketing, sur la base de votre consentement conformément :

- vous informer des offres spéciales, vous fournir des informations actualisées, vous informer des nouveaux produits ou services ou vous envoyer du matériel promotionnel, le cas échéant sous réserve de votre consentement ;

- mettre en œuvre et respecter les conditions d'une opération promotionnelle ;

d. Se conformer à nos obligations légales et réglementaires :

- conserver des dossiers internes, conformément à la législation applicable.

Veuillez tenir compte du fait que ce traitement de données implique l'analyse de votre profil client afin d'établir vos préférences et, par conséquent, les produits et services les plus adaptés à votre entreprise lorsque nous vous envoyons des informations. Par exemple, sur la base des paramètres de votre profil et de votre historique de navigation (c'est-à-dire en fonction des produits ou services que vous avez recherchés), nous vous ferons des suggestions sur des produits que nous pensons susceptibles de vous intéresser.

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir nos services de publicité directe ou de vous en désabonner en décochant la case prévue à cet effet au moment de la collecte de vos informations personnelles, en utilisant le lien « Se désabonner » figurant au bas des courriels de marketing ou en nous contactant à l'adresse suivante : https://www.lg.com/global/business/eu/privacy.

4. Partage et divulgation d'informations

Voici la manière dont nous pouvons partager ou divulguer vos informations personnelles :

- Pour vous fournir un service. Par exemple, si vous achetez ou téléchargez un article sur les sites, nous pouvons partager vos informations personnelles afin de vous fournir l'article. En outre, si vous nous envoyez une question par courrier électronique, nous pouvons utiliser votre adresse électronique pour traiter votre demande et répondre à votre question. En outre, si vous achetez un produit sur les sites, il se peut que nous devions partager vos données avec des tiers afin que ce produit vous soit livré et installé comme vous l'avez demandé. De même, si vous participez à un concours ou à un tirage au sort, nous pouvons utiliser vos informations personnelles afin de respecter les conditions de cette promotion.

- A nos sociétés affiliées et filiales dans le monde entier aux fins décrites dans la présente politique de protection de la vie privée. Le terme « sociétés affiliées » ou « filiales » fait référence aux sociétés du groupe qui peuvent utiliser le nom LG ou qui ont une propriété ou un contrôle commun, comme LG CNS, LG Electronics France S.A.S., etc. LGE peut être amené à partager vos données avec ces parties afin de vous fournir les services que vous avez demandés, ou afin de s'assurer que nos services et produits répondent à vos besoins.

- À des tiers sélectionnés, y compris :

1) Des prestataires de services, des agents ou des sous-traitants indépendants qui nous aident à gérer nos sites et nous fournissent d'autres services administratifs (y compris, mais sans s'y limiter, le traitement des données, le traitement et l'exécution des commandes, le service clientèle, la gestion et l'analyse des données, et l'envoi de communications aux clients au nom de LGE), tels qu'Oracle Corporation.

2) Des partenaires commerciaux, si nécessaire, pour vous permettre d'accéder aux services que vous demandez ou auxquels vous vous inscrivez par l'intermédiaire de nos produits ou à tout matériel promotionnel lié à ces services, tels que nos distributeurs et intégrateurs de systèmes afin de vous fournir des devis de produits, des services de garantie ou d'autres services de maintenance et de réparation.

3) D'autres tiers pour vous fournir des communications promotionnelles ou marketing qui, selon nous, vous intéressent ou peuvent être pertinentes pour vous. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant ou en cliquant sur le lien de désinscription figurant au bas des courriels de marketing des tiers.

4) D'autres tiers pour vous fournir des publicités personnalisées susceptibles de vous intéresser ou de vous concerner. Cela ne se produira que si vous avez choisi de recevoir cette publicité personnalisée. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous écrivant ou en nous envoyant un courrier électronique à l'adresse dpo-eu@lge.com et en nous informant que vous ne souhaitez plus recevoir de publicité personnalisée de la part de LGE lorsque vous naviguez en ligne.

5) Pour se conformer à la loi ou en croyant de bonne foi qu'une telle action est nécessaire afin de se conformer aux exigences de la loi ou de se conformer aux procédures légales qui nous sont signifiées, de protéger et de défendre nos droits ou nos biens ou d'agir dans des circonstances urgentes pour protéger la sécurité personnelle de nos utilisateurs finaux.

6) A des tiers dans le cadre d'un processus de réorganisation de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, des fusions, des acquisitions et des ventes de la totalité ou de la quasi-totalité de nos actifs.

7) Pour nous protéger contre les fraudes potentielles, nous pouvons vérifier auprès de tiers les informations collectées sur les sites. Dans le cadre de cette vérification, nous pouvons recevoir des informations personnelles vous concernant de la part de ces services.

8) À des partenaires stratégiques, des agents ou d'autres parties non affiliées, mais uniquement avec votre consentement explicite supplémentaire. Ces parties peuvent utiliser vos informations personnelles pour vous contacter et vous proposer une offre ou une publicité relative à un produit ou à un service.

Sauf dans les cas décrits dans la présente politique de protection de la vie privée ou au moment où nous demandons les informations, nous n'utilisons pas, ne partageons pas et ne divulguons pas vos informations personnelles à des tiers. LGE prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que ces tiers traitent vos données personnelles en toute sécurité.

5. Conservation des données

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps qu'il est raisonnablement nécessaire aux fins énumérées dans la présente politique, soit pour des intérêts commerciaux légitimes, soit parce que la loi l'exige, soit parce que cela est nécessaire pour vous fournir un service. Pour déterminer la période de conservation appropriée de vos informations personnelles, nous tenons compte de la quantité, de la nature et de la sensibilité des informations personnelles, du risque potentiel de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée de vos informations personnelles, des objectifs pour lesquels nous traitons vos informations personnelles et de la possibilité d'atteindre ces objectifs par d'autres moyens, ainsi que des exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou autres qui s'appliquent. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur les périodes de conservation applicables. Nous pouvons anonymiser vos informations personnelles et les conserver à des fins statistiques sans limite de temps. Une fois rendues anonymes, elles ne constitueront plus des informations personnelles et ne permettront pas de vous identifier individuellement.

6. Cookies et autres technologies de suivi

Sous réserve de votre consentement, lorsque la loi l'exige, nous et nos partenaires tiers pouvons utiliser des cookies - petits fichiers texte contenant une chaîne de caractères alphanumériques - et d'autres technologies de suivi. Nous utilisons à la fois des cookies de session et des cookies permanents. Un cookie de session disparaît dès que vous fermez votre navigateur, tandis qu'un cookie permanent reste après la fermeture de votre navigateur et peut être utilisé par votre navigateur lors de visites ultérieures sur les sites. Veuillez noter que si vous supprimez ou décidez de ne pas accepter les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser pleinement certaines fonctions des sites.

Lors de votre première visite sur chacun des Sites, nous vous présenterons une bannière (i) décrivant les différentes finalités (autres que purement techniques) pour lesquelles des cookies seront utilisés, (ii) vous informant que ces cookies seront placés sur votre ordinateur et utilisés si vous continuez à naviguer sur ledit Site, et (iii) vous permettant de refuser l'utilisation de tous les cookies (autres que techniques) ou d'établir plus précisément vos choix quant à leur utilisation (finalité par finalité) par le biais d'un lien spécifique.

Pour plus d'informations sur les cookies utilisés sur nos Sites, veuillez consulter notre Politique en matière de cookies.

7. Droit d'opposition (« opt-out »)

Nous communiquons régulièrement avec les utilisateurs qui s'abonnent à nos services par courrier électronique ou par message texte. Par exemple, nous pouvons utiliser votre adresse électronique pour confirmer votre demande, pour vous envoyer des informations sur les modifications apportées à nos produits et services et pour envoyer des notifications et autres communications requises par la loi. Veuillez noter qu'il est dans votre intérêt de nous permettre d'envoyer certains messages non commerciaux que la loi peut nous obliger à vous envoyer. En outre, nous pouvons vous envoyer certains messages de marketing, auquel cas nous vous demanderons à nouveau votre consentement.

En tout état de cause, même si vous avez déjà donné votre consentement, nous vous donnons la possibilité de vous opposer à tout moment, si vous ne souhaitez pas ou plus les recevoir, à l'envoi de nos communications commerciales, telles que des courriers électroniques ou d'autres nouvelles concernant les nouveaux services et produits offerts sur les sites, ou au partage de vos informations avec des tiers. Selon le cas, cette objection peut être exercée en ne pas la case appropriée au moment de la collecte des informations, ou en nous contactant à l'aide des coordonnées fournies dans la section « Contactez-nous ». Nous traiterons votre désinscription dès que possible, mais veuillez noter que dans certains cas, vous pouvez continuer à recevoir certains messages pendant que votre désinscription est en cours de traitement. Vous pouvez également choisir de ne plus recevoir ces e-mails en cliquant sur le lien « se désabonner » dans le corps du message.

8. Forums, chats et autres espaces publics

Veuillez noter que toute information que vous incluez dans un message que vous publiez dans une zone d'évaluation de produits, un chat, un forum ou une autre zone publique est accessible à toute personne disposant d'un accès à Internet. Si, par exemple, vous ne souhaitez pas que des tiers connaissent votre adresse électronique, ne l'indiquez pas dans les messages que vous publiez.

9. Sites web de tiers

La présente politique s'applique uniquement aux informations collectées sur les sites. Les sites peuvent contenir des liens vers d'autres sites web. Nous ne sommes pas responsables des pratiques en matière de protection de la vie privée ou du contenu de ces autres sites.

10. Sécurité

Nous utilisons des méthodes techniques et organisationnelles raisonnables pour protéger vos informations, par exemple en protégeant par mot de passe (au moyen de noms d'utilisateur et de mots de passe qui vous sont propres) certaines parties des sites et en utilisant le cryptage SSL et des pare-feu pour se protéger contre tout accès, divulgation, modification ou destruction non autorisés. Toutefois, veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une garantie que ces informations ne peuvent pas être consultées, divulguées, modifiées ou détruites en cas de violation de ces parefeux et logiciels de serveurs sécurisés.

Bien que nous fassions tous les efforts raisonnables pour protéger vos informations, vous reconnaissez que la sécurité des transmissions de données sur l'internet ne peut être garantie à 100 % et que, pour cette raison, nous ne pouvons pas garantir la sécurité ou l'intégrité des informations personnelles qui vous sont transmises par l'internet et que vous nous transmettez donc à vos propres risques.

Si nous apprenons qu'il y a eu violation des systèmes de sécurité, nous pouvons tenter de vous en informer par voie électronique afin que vous puissiez prendre les mesures de protection qui s'imposent. Dans ce cas, nous pouvons également vous envoyer un courrier électronique à l'adresse que vous nous avez fournie. En fonction de votre lieu de résidence, il se peut que vous ayez le droit de recevoir une notification écrite en cas de violation des systèmes de sécurité.

11. Modifications de la présente politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de mettre à jour la présente politique de confidentialité. Le cas échéant, nous réviserons également la date de « dernière mise à jour » figurant au bas de la présente politique de confidentialité et, uniquement si cela s'avère approprié, nous vous communiquerons cette mise à jour par courrier électronique. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour prendre connaissance des éventuelles mises à jour ou modifications

12. Vos droits

Vous avez le droit de : (i) de demander des informations sur toutes les informations personnelles que nous détenons à votre sujet et d'y accéder ; (ii) de demander que toute information personnelle inexacte que nous détenons soit corrigée ; (iii) de limiter ou de vous opposer à certains types de traitement de vos informations personnelles que nous effectuons (y compris le droit de refuser tout marketing direct) et de retirer tout consentement que vous nous avez accordé ; (iv) demander que nous supprimions les informations personnelles que nous détenons à votre sujet ; et (v) demander une copie de vos informations personnelles dans un format lisible par machine et couramment utilisé (ou demander que nous transférions vos informations personnelles dans un tel format à un prestataire de services tiers). Si vous pouvez exercer certains de ces droits directement sur nos sites, nombre d'entre eux, tels que ceux relatifs aux demandes de suppression de vos données à caractère personnel, devront nous être soumis par courrier électronique à l'adresse suivante : lgdonneeperso@lgepartner.com ou dpo-eu@lge.com. Nous examinerons ces réponses et vous répondrons dans un délai de 30 jours. Nous pouvons également exiger une vérification de votre identité pour vous fournir une copie de vos informations, dans la mesure où la loi le permet.

13. Contacter LGE au sujet de la présente politique de protection de la vie privée

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente politique de protection de la vie privée ou sur le traitement de vos données personnelles par LGE, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : lgdonneeperso@lgepartner.com ou dpo-eu@lge.com.

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données du pays dans lequel vous vivez.

14. Délégué européen à la protection des données

LG Electronics Deutschland GmbH Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn +49(0)6196.5821.141 [dpo-eu@lge.com]

Date d'entrée en vigueur : 2018.05.25

Dernière mise à jour : 2021.04.29