隨著科技的發展，學校和課室正積極進行數碼轉型。從傳統黑板持續升級為互動白板，便可看出這一轉型的例子。LG ConnectedCare DMS 是為教學環境提供專門解決方案的雲端服務，可為 LG CreateBoard 和 LG 電視顯示屏型號提供即時監控和遙距裝置控制。*

* LG ConnectedCare DMS 目前只適用於 LG CreateBoard。此功能很快便會擴展至其他型號，首先從 2023 年中的 UR640S 開始，此後將會包括更多 webOS 產品。