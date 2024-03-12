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隨時隨地更有效率地
管理學校的顯示屏
LG ConnectedCare DMS
隨著科技的發展，學校和課室正積極進行數碼轉型。從傳統黑板持續升級為互動白板，便可看出這一轉型的例子。LG ConnectedCare DMS 是為教學環境提供專門解決方案的雲端服務，可為 LG CreateBoard 和 LG 電視顯示屏型號提供即時監控和遙距裝置控制。*
* LG ConnectedCare DMS 目前只適用於 LG CreateBoard。此功能很快便會擴展至其他型號，首先從 2023 年中的 UR640S 開始，此後將會包括更多 webOS 產品。
監控
LG ConnectedCare DMS 讓您不必再進行實地視察。用家可以透過網上儀錶板進行實時監控，遙距執行狀態更新，也就是說，不再需要進行現場裝置檢測。系統會自動偵測問題，並直接發送電郵提示給 IT 經理，以便他們採取適當的行動。
儀錶板
LG ConnectedCare DMS 儀錶板可讓您同時檢視和監控多部裝置，從而節省時間並提昇效率。
閾值 /
電郵通知
此應用程式可自動監控四個獨立類別（播放證明、自我診斷、配置錯誤和負載過大）的 11 個不同項目。當偵測到異常情況時，它會根據用家設定的操作參數發送警告電郵。
問題管理
您可以使用篩選功能對所有提出的問題的目前狀態進行分類，從而更有效管理和作出更快的回應。
裝置控制
在現代的課室中安裝了各式各樣的技術，並同時使用。對於嘗試個別管理這些裝置的管理員來說，這可能會花費大量時間。
LG ConnectedCare DMS 可集中和簡單地控制顯示設備和 LG CreateBoard，透過遙距操作提升效率和便利性。
遙距操控
您可以遙距操控配備 LG ConnectedCare DMS 的裝置。
有了 LG ConnectedCare DMS，您可以遙距操控開機/關機、排程、亮度和螢幕鎖定功能等常用裝置功能，同時也可與特定裝置分享如影像、影片、音訊訊息及直播串流等內容。
另一個主要優點是可以遙距安裝和更新應用程式，這有助減少現場支援的需要。
多重控制
可選擇多個裝置進行遙距操控，並一次過更新其設定。您可有效地管理並同時控制一般設定、電源設定、應用程式管理及多媒體。
廣播 / 警報訊息
您可以從主系統中心發送訊息及其他各類內容至個別課室裝置，以便您建立自訂群組，並傳遞訊息至預期的接收者。
如果發生緊急情況，例如火警演習或學校封鎖，主系統可以中斷原本的內容並顯示警報訊息。此類訊息可以在整個系統中發佈，引導教師和學生採取適當的安全措施。
排程
確認現有排程，或快速並輕鬆建立新排程。您可以啟用和預設各種方便易用的功能，包括亮度和鎖定等。