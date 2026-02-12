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Serbatoi d’acqua

I serbatoi d’acqua LG includono serbatoi acqua calda per uso domestico (DHW) e serbatoi di accumulo, progettati per un utilizzo senza interruzioni con pompe di calore aria-acqua. Offrono una soluzione integrata di acqua calda che supporta un riscaldamento efficiente e una fornitura affidabile di acqua calda.

Un serbatoio d’acqua LG è installato in modo accurato in un interno illuminato dal sole, creando un’atmosfera pulita e minimalista.

Un serbatoio d’acqua LG è installato in modo accurato in un interno illuminato dal sole, creando un’atmosfera pulita e minimalista.

Funzionalità principali Gamma di prodotti Domande Frequenti - FAQ

Soluzione LG integrata per acqua calda con THERMA V

LG offre un pacchetto completo di riscaldamento e acqua calda con pompe di calore THERMA V, scaldacqua in acciaio inossidabile e serbatoi d’acqua. La gamma include serbatoi acqua calda per uso domestico (DHW) e serbatoi di accumulo, che immagazzinano e forniscono acqua calda prodotta dal sistema a pompa di calore aria-acqua. I serbatoi DHW sono disponibili in tre tipologie: standard, a doppia bobina e un modello combinato con serbatoio di accumulo integrato, mentre i serbatoi di accumulo stabilizzano il flusso e la temperatura dell’acqua per prestazioni stabili. Insieme, questi prodotti creano una soluzione integrata che migliora comfort, durata ed efficienza.

Una casa con vista in sezione mostra THERMA V e un serbatoio d’acqua collegato, che illustra il riscaldamento e il flusso d’acqua calda in tutta la casa.

Prestazioni dell’acqua calda stabili e costanti

I serbatoi acqua calda per uso domestico (DHW) e i serbatoi di accumulo LG garantiscono una fornitura costante di acqua calda con grandi bobine che supportano prestazioni di riscaldamento efficienti. L’acqua può essere conservata a 75°C, con opzioni di capacità fino a 300 litri. Le loro prestazioni sono rese possibili dagli scambiatori di calore a bobina di ampia superficie, che offrono fino a 3,1 m² di superficie nel modello da 300 litri, offrendo un riscaldamento più rapido e una migliore efficienza complessiva del sistema.

Un’unità esterna THERMA V e un serbatoio d’acqua sono installati in un garage, fornendo riscaldamento efficiente e acqua calda.

Igiene dell’acqua affidabile con acciaio inossidabile resistente

Igiene nell’erogazione di acqua calda

L’acciaio inossidabile AISI 444 è un materiale di qualità superiore con una maggiore resistenza alla corrosione, che contribuisce a garantire l’igiene dell’acqua mantenendo l’interno del serbatoio pulito e sicuro. L’utilizzo di tubi riscaldanti in lega speciale come SS Incoloy 825 o titanio riduce ulteriormente l’accumulo di calcare e minerali, fornendo prestazioni sanitarie a lungo termine. Inoltre, il sistema riscalda periodicamente l’acqua a temperature elevate per supportare le condizioni igieniche nel serbatoio e ridurre al minimo il rischio di batteri nocivi, come la legionella.

Durabilità e affidabilità

Realizzato in acciaio inossidabile e sapientemente prodotto in Norvegia secondo rigorosi standard di qualità nordici, il serbatoio garantisce una resistenza alla corrosione e una durata superiori rispetto all’acciaio smaltato tradizionale, supportando un ciclo di vita prolungato. I serbatoi LG sono inoltre dotati di un termostato integrato che controlla con precisione la temperatura dell’acqua, in questo modo contribuisce a prevenire il surriscaldamento e garantisce un funzionamento affidabile e costante.

Flessibilità e praticità

I serbatoi acqua calda per uso domestico e i serbatoi di accumulo LG sono realizzati in acciaio inossidabile, offrendo vantaggi in termini di installazione e manutenzione. Sono più leggeri del 40% rispetto ai tradizionali modelli in acciaio smaltato, rendendoli facili da maneggiare e installare. Il design in acciaio inossidabile garantisce inoltre una maggiore durata del prodotto e riduce la necessità di sostituire regolarmente l’anodo sacrificale, riducendo gli interventi di manutenzione e garantendo un’affidabilità duratura.

Viene visualizzata una gamma completa di serbatoi d’acqua LG, che aiuta gli utenti a scegliere il modello giusto per il loro spazio e le loro esigenze.

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Domande Frequenti - FAQ

Q.

Che cos’è un serbatoio di acqua calda per uso domestico e un serbatoio di accumulo

A.

I serbatoi acqua calda per uso domestico (DHW) e i serbatoi di accumulo possono essere collegati alle pompe di calore aria-acqua per immagazzinare e fornire acqua calda in modo affidabile. Ricevono acqua riscaldata dalla pompa di calore, la mantengono a temperature elevate stabili e la distribuiscono all’utente. Prima di scegliere e installare il prodotto, è necessario considerare alcuni fattori essenziali, quali la resistenza alla corrosione, l’igiene, la qualità dell’acqua, l’efficienza dello stoccaggio dell’acqua calda e altri aspetti fondamentali.

 

LG offre serbatoi acqua calda per uso domestico e di accumulo ad alte prestazioni e durevoli insieme a una linea di pompe di calore aria-acqua, come R290 Monobloc, Split, Hydrosplit e Monobloc, fornendo una soluzione di riscaldamento completa.

Q.

Perché installare un serbatoio acqua calda per uso domestico e un serbatoio di accumulo?

A.

Il vantaggio principale dell’installazione di un serbatoio acqua calda per uso domestico (DHW) e di un serbatoio di accumulo è la loro capacità di conservare e mantenere l’acqua calda a una temperatura stabile prima di fornirla quando necessario. Un serbatoio acqua calda per uso domestico è particolarmente utile durante i periodi di utilizzo di picco, in quanto può fornire acqua preriscaldata per evitare carenze. Un serbatoio di accumulo mantiene inoltre una temperatura dell’acqua costante, contribuendo a fornire prestazioni di riscaldamento coerenti in tutto il sistema.

 

In aggiunta, entrambi i serbatoi migliorano l’efficienza delle pompe di calore aria-acqua. Senza serbatoio, l’acqua calda si raffredda rapidamente e deve essere riscaldata su richiesta, causando l’accensione e lo spegnimento frequenti della pompa di calore e del compressore (cicli brevi). Ciò riduce l’efficienza e può ridurre la durata dei componenti. Integrando un serbatoio, i cicli brevi sono ridotti al minimo, l’efficienza del sistema aumenta e l’affidabilità a lungo termine è migliorata.

Q.

L’acqua nel serbatoio acqua calda per uso domestico e nel serbatoio di accumulo è pulita?

A.

Sì. I serbatoi LG sono progettati per mantenere l’acqua pulita e igienica. Utilizzano l’acciaio inossidabile AISI 444, che garantisce una forte resistenza alla corrosione e previene la ruggine. Inoltre, i tubi riscaldanti in lega speciale come SS Incoloy 825 contribuiscono a ridurre al minimo i depositi minerali causati dall’acqua dura.

 

I serbatoi riscaldano periodicamente l’acqua a temperature elevate per contribuire a ridurre i batteri nocivi, quali la legionella, fornendo un approvvigionamento sicuro e affidabile di acqua calda pulita.

Q.

Quale capacità possono contenere i serbatoi acqua calda per uso domestico e i serbatoi di accumulo?

A.

La capacità di immagazzinamento varia a seconda del prodotto. I serbatoi acqua calda per uso domestico LG sono disponibili in tre dimensioni: 200 litri, 250 litri e 300 litri, in cinque opzioni di modello. I serbatoi di accumulo sono disponibili in due capacità: 60 litri e 100 litri, con due opzioni di modello. A seconda dello spazio disponibile e del consumo previsto di acqua calda, è possibile selezionare la capacità più adatta alle proprie esigenze di installazione.

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