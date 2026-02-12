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I serbatoi d’acqua LG includono serbatoi acqua calda per uso domestico (DHW) e serbatoi di accumulo, progettati per un utilizzo senza interruzioni con pompe di calore aria-acqua. Offrono una soluzione integrata di acqua calda che supporta un riscaldamento efficiente e una fornitura affidabile di acqua calda.