Serbatoi d’acqua

I serbatoi acqua calda per uso domestico (DHW) e i serbatoi di accumulo possono essere collegati alle pompe di calore aria-acqua per immagazzinare e fornire acqua calda in modo affidabile. Ricevono acqua riscaldata dalla pompa di calore, la mantengono a temperature elevate stabili e la distribuiscono all’utente. Prima di scegliere e installare il prodotto, è necessario considerare alcuni fattori essenziali, quali la resistenza alla corrosione, l’igiene, la qualità dell’acqua, l’efficienza dello stoccaggio dell’acqua calda e altri aspetti fondamentali.

LG offre serbatoi acqua calda per uso domestico e di accumulo ad alte prestazioni e durevoli insieme a una linea di pompe di calore aria-acqua, come R290 Monobloc, Split, Hydrosplit e Monobloc, fornendo una soluzione di riscaldamento completa.