PARTICOLARI IN MERITO ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

LG Electronics Inc. ("LGE”), insieme alle sue consociate e affiliate (il "LG Groups", "noi", "nostro” o "ci") rispetta la tua privacy. La presente Privacy Policy si applica ai dati personali che trattiamo attraverso il sito web lg.com (il "Sito Web"), altri siti web forniti da LG Group, LG Accounts, i nostri servizi SmartHome offerti tramite la nostra ThinQ App (collettivamente, i "Servizi"). Altresì la presente informativa si applica anche a qualsiasi altro dato personale che fornisci alla filiale locale del LG Group.

Per gli utenti di LG Smart TV o il Prodotto Multimediale Smart , si prega di consultare la separata Informativa sulla privacy dell’Iscrizione al prodotto multimediale Smart per i dettagli su come LGE tratta i dati personali nel corso della fornitura del suo servizio Smart TV / Prodotto multimediale La presente Informativa sulla privacy non si applica al trattamento coperto dall'Informativa sulla privacy dell’Iscrizione al prodotto multimediale Smart, sebbene LG Group possa anche utilizzare le informazioni personali raccolte tramite il servizio Smart TV / Prodotto multimediale come descritto nella presente Informativa sulla privacy, e LGE possa utilizzare le informazioni personali raccolte tramite i servizi come descritto nell’Informativa sulla privacy dell’Iscrizione al prodotto multimediale Smart Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento all'informativa sulla privacy dell'abbonamento al prodotto Smart Media nel menu di gestione dell'account o nel menu LG Account dalle impostazioni dello Smart TV/prodotto Media.



PANORAMICA DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Nella presente Informativa sulla privacy, descriviamo la tipologia di dati personali che raccogliamo attraverso i nostri Servizi, come li utilizziamo, per quanto tempo li conserviamo e con che soggetti li condividiamo. Spieghiamo anche quali scelte e diritti hai in relazione all'uso delle tue informazioni, compreso il diritto di opporti ad alcuni dei trattamenti che effettuiamo (se previsto dalla legge applicabile). Maggiori informazioni sui suoi diritti, e su come esercitarli, sono riportate nella sezione " I suoi diritti ". Forniamo anche i nostri dettagli di contatto, in modo che tu possa contattarci qualora vi siano domande su questa Informativa sulla privacy e sul nostro operato in ambito privacy.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ultimo aggiornamento: 10 / 07 / 2024

1. Chi è il titolare dei dati personali?

La filiale locale del Gruppo LG è responsabile della gestione del Sito web o di altri siti web di LG Group nel tuo paese e di ogni dato raccolto tramite il Sito web. La filiale locale del Gruppo LG è inoltre responsabile di tutti i dati personali che le fornisci direttamente, ad esempio durante le chiamate al servizio clienti o la registrazione dei prodotti. LGE è responsabile della gestione di tutti gli altri Servizi e delle informazioni su di te raccolte attraverso o in relazione a tali Servizi.

I riferimenti della filiale locale del Gruppo LG e di LGE sono disponibili nella sezione "Contattaci" di seguito.

2. Quali dati personali raccogliamo?

Quando ci riferiamo ai "dati personali" nella presente Privacy Policy, intendiamo i dati che consentono di individuare un soggetto (ad esempio, nome, dettagli di contatto, informazioni sull'acquisto). Di seguito elenchiamo i dati che vengono raccolti in relazione ai nostri Servizi:

Dati fornite direttamente a noi o a terzi

Alcuni Servizi ci permettono di raccogliere informazioni direttamente da voi o da altre aziende con cui avete una relazione. Ad esempio:

• Quando l'utente utilizza i nostri Servizi (ad esempio, quando crea un Account LG, registra un dispositivo o un prodotto, effettua un acquisto, recensisce un prodotto o ci contatta) , ci fornisce informazioni quali nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita, sesso, voce di chi si esprime, foto, video, informazioni sulla carta di pagamento, indirizzo di spedizione (compreso il codice postale), informazioni sull'acquisto e interazioni con i dispositivi elettronici collegati.

• Quando accedi con un account o un profilo di terze parti, avremo accesso a informazioni come il tuo nome e indirizzo e-mail e i tag dei social media.

• Quando comunichi con il nostro personale del servizio clienti o con altro personale di LG Group, elaboreremo queste comunicazioni e altre informazioni necessarie per rispondere alle tue domande e soddisfare le tue richieste.

Informazioni sul tuo utilizzo dei nostri servizi

Oltre alle informazioni che ci fornisci, raccoglieremo informazioni sul tuo utilizzo dei nostri Servizi tramite software sui tuoi dispositivi e con altri mezzi elettronici (come l'uso di cookie e sensori). Noi raccoglieremo:

• Informazioni sul dispositivo: nome del dispositivo, IMEI, UUID, versione del sistema operativo, paese, posizione, lingua, indirizzo IP, indirizzo Mac, informazioni sul modem connesso, informazioni sul router Internet e impostazioni dei dispositivi.

• Informazioni di registro: Informazioni di utilizzo, come, URL, URL reindirizzato, tempi di performance, referrer, tipo di rete, informazioni sulla rete, stato di carica, informazioni sul blocco degli annunci e cookie. Per ulteriori informazioni su come utilizziamo i cookie per i nostri Servizi, si prega di consultare la Politica sui cookie relativa ai Servizi che stai utilizzando.

• Informazioni sulla posizione: Elaboreremo le informazioni sulla tua posizione in base al tuo consenso o laddove ciò sia necessario per fornire il Servizio che hai richiesto (ad esempio, richiedendo le tue informazioni sulla posizione per fornirti indicazioni stradali).

• Altre informazioni sull'utilizzo dei nostri Servizi da parte dell'utente, come ad esempio i siti web visitati, i modelli di digitazione (autoriempimento), il comportamento del dispositivo connesso e la cronologia di utilizzo, le informazioni sull’alimentazione e sull'utilizzo del dispositivo connesso e il modo in cui l'utente interagisce con i contenuti offerti attraverso i nostri Servizi.

Di seguito spieghiamo più dettagliatamente quali tipi di informazioni raccogliamo quando utilizzi i nostri Servizi:

Punto di raccolta Dati personali Informazioni raccolte attraverso il sito web - Informazioni raccolte attraverso l'Account LG (vedi oltre), il modulo di registrazione web, il modulo di sondaggio, i moduli di richiesta di demo o di acquisto, il modulo di contatto del servizio clienti o la chat online. - Informazioni su prodotti e servizi, comprese le informazioni

sui prodotti e sui servizi acquistati o utilizzati dall'utente attraverso il sito Web, tra cui codice del paese, categoria, codice e numero di modello del prodotto, ID del dispositivo, informazioni sulla fatturazione e sul pagamento, informazioni sulla consegna (ad esempio, indirizzo di spedizione, codice postale), informazioni sulla registrazione, indirizzo IP e informazioni sul firmware e sul software. - Informazioni sull'utilizzo del sito web : incluse le informazioni su come interagisci con il sito web e il dispositivo che usi per farlo. Si prega di consultare la nostra Cookie Policy per ulteriori informazioni in merito. - Informazioni sull'immagine e sulla voce. - Commenti o post simili sul sito web, se applicabile, compresa l'ora del post, il tuo indirizzo e-mail e nickname, immagine o file allegati Informazioni raccolte attraverso l'Account LG - Informazioni sull'identità, compresi il tuo nome di visualizzazione, il codice del paese, la lingua, il tuo nome, e cognome, l’indirizzo email, la data di nascita, il numero di telefono, l'indirizzo, i dettagli di contatto e la foto del profilo e l'autenticazione dell'utente per nome. Se sei un cliente commerciale o un dipendente di uno dei nostri clienti commerciali, ciò comprende anche tutte le informazioni relative alla tua azienda, ad es. informazioni di contatto, titolo di lavoro e settore di attività.

- Informazioni sul dispositivo, comprese le informazioni di identificazione del dispositivo come il numero IMEI e il numero di serie del prodotto, UUID, l'ID pubblicitario e l'indirizzo IP Informazioni raccolte attraverso il servizio ThinQ - Dati sull'identità, compresa la voce del parlante e il suo testo tradotto. Se l'utente è un membro in una Casa o Stanza virtuale: numero utente, foto del profilo, nome, indirizzo e-mail - Informazioni sul profilo, tra cui lo stato dell'utente ospitante, l'ID della casa condivisa, informazioni sulla casa e sulla stanza generate dal cliente (come il nome della casa, l'ID della casa, l'URL della schermata di sfondo, l'indirizzo, il prefisso, la geolocalizzazione) - Informazioni sull'utilizzo del servizio ThinQ : incluse informazioni su come interagisci all'interno dell'app ThinQ e sul dispositivo che utilizzi per farlo. Si prega di consultare la nostra Cookie Policy per ulteriori informazioni in merito. - Informazioni sul prodotto (utilizzate ai fini della garanzia del prodotto): data e luogo di acquisto, foto della ricevuta - Informazioni sulla posizione : incluso il codice della città, l'indirizzo del server, le informazioni di geolocalizzazione - Informazioni di comunicazione: inclusi i dettagli della richiesta e le immagini allegate quando si utilizza il servizio 1:1 Inquiry o One Stop - Informazioni tecniche, comprese le informazioni sulla tua connessione di rete, l'accesso all'applicazione (ad esempio il numero di volte, la cronologia) e le informazioni generate durante l'utilizzo del nostro Servizio (come i dati di log, i dati dei cookie) Informazioni raccolte tramite dispositivi elettronici collegati a ThinQ - Informazioni sul dispositivo , comprese le informazioni di registrazione del dispositivo (quali valore di identificazione unico, tipo, nome, produttore, numero di modello, numero di fabbricazione, paese di vendita, informazioni sulla versione), stato del dispositivo, impostazioni del dispositivo, comportamento del dispositivo e cronologia d'uso, informazioni sull'alimentazione (accensione/spegnimento) e sul consumo energetico, informazioni sulla connessione di rete e sull'ambiente di rete circostante, informazioni sull'esecuzione e sul funzionamento di varie funzioni del servizio LG Electronics, informazioni su errori/malfunzionamenti del prodotto, indirizzo IP Informazioni raccolte durante il processo di fornitura del servizio Proactive Customer Care (PCC) - Informazioni sul prodotto , tra cui nome del modello, numero di fabbricazione, informazioni sullo stato del prodotto, storia del prodotto, informazioni sulla diagnostica del prodotto, informazioni sulla richiesta di riparazione, data e luogo di acquisto Informazioni raccolte quando si usa Air Conditioning Smart Care - Informazioni sul prodotto e sulle impostazioni , comprese le informazioni di prenotazione, i filtri, le informazioni sull'unità di temperatura, i valori di impostazione, il livello di inquinamento interno e il monitoraggio energetico - Dati spaziali , compresa la posizione dell'utente (in base alla distanza e all'angolo), informazioni sulla temperatura (temperatura dello spazio utilizzato, temperatura impostata), informazioni sul rilevamento umano e informazioni sul carico interno Informazioni raccolte quando si usa la fotocamera o la funzione di caricamento delle foto della galleria

(questo si riferisce alle seguenti funzioni: Vista panoramica del frigorifero, Insta-view schermo di sfondo del frigorifero/caricare foto della galleria, Roboking Home view/Home guard, Aria condizionata) - Informazioni su immagini e video: incluse le informazioni sulle foto, le foto della galleria dello smartphone, le informazioni sullo schermo di posizionamento di Home View/Home Guard, le informazioni su foto/video di Home Guard, il valore specificato di Home Guard, le informazioni sulle foto di Home Care, My Home View (streaming). Queste informazioni saranno raccolte solo se si fa uso di caratteristiche che richiedono o supportano la funzionalità di immagini o video e/o si concede l'accesso alla fotocamera o alla galleria fotografica sul dispositivo tramite le impostazioni del sistema operativo. Le informazioni sulle immagini e sui video vengono memorizzate esclusivamente sul vostro dispositivo e solo per il tempo necessario a fornire i Servizi. Quando si utilizzano le nostre funzioni Home View/Home guard, si richiede di informare le persone presenti in qualsiasi spazio registrato, che la loro immagine o registrazione video sarà trattata da noi e di mettere a loro disposizione questa Informativa sulla privacy.

Informazioni raccolte quando ci si connette al robot aspirapolvere - Immagini e mappa dei disegni, informazioni sulla prenotazione delle pulizie, storia delle pulizie, elenco del diario delle pulizie e informazioni video Informazioni raccolte quando si usa il collegamento vocale - Informazioni di identificazione del dispositivo, - informazioni tecniche necessarie per il collegamento con dispositivi esterni, e - Informazioni sul prodotto: incluso il nome e il tipo di modello del prodotto, il nickname del prodotto, lo stato (On/Off, tempo rimanente in azione, valore di stato dell'apparecchio) e le proprietà di stato, la gamma di valori delle proprietà del prodotto, i risultati del controllo del prodotto, la chiave di sessione - Informazioni vocali. Informazioni raccolte durante la connessione alla Smart TV - ID OTA, versione del TV os, codice del set di funzioni dell'apparecchio, ID dell'elenco dei contenuti consigliati, ID del contenuto

Altre informazioni che raccogliamo

Quando richiediamo il tuo consenso, al momento di ottenerlo ti spiegheremo quali dati raccoglieremo e come li useremo.

A volte riceviamo informazioni su di te da terze parti, anche da altre aziende come Facebook, Google, Amazon o Line. Per esempio, possiamo ricevere le tue informazioni da fornitori di social network di terze parti se scegli di connetterti ai nostri servizi usando il tuo account di social network.

Verifichiamo alcune informazioni che ci fornisci con terze parti, per esempio i fornitori di verifica dell'identità, al fine di proteggere dalle frodi.

Utilizziamo anche i dati personali inizialmente raccolti tramite il servizio Smart TV / Prodotto multimediale di LGE per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla Privacy. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare l’Informativa sulla privacy separata di LGE relativa all'iscrizione al servizio Smart Media Product.

Raccogliamo anche informazioni su di te da altre terze parti, al fine di comprendere meglio i tuoi interessi e fornirti servizi e pubblicità più personalizzati. Ad esempio, riceviamo informazioni aggregate sullo stile di vita o sui modelli di acquisto di alcuni gruppi demografici per capire meglio i tuoi probabili interessi.

Possiamo anche raccogliere altre informazioni su di te, sui tuoi dispositivi o sull'uso che fai dei nostri Servizi dove richiesto dalla legge (come quando siamo obbligati per legge a raccogliere i log delle ricerche su internet) o con il tuo consenso.

Collegamenti ad altri siti web, dispositivi, app e funzionalità

I nostri Servizi possono consentire all'utente di connettersi ad altri siti web, dispositivi, app e altre funzionalità, che possono operare indipendentemente da noi e avere le proprie informative sulla privacy o politiche, che consigliamo vivamente di esaminare. Nella misura in cui qualsiasi sito web, dispositivo, app o altra caratteristica collegata non è di nostra proprietà o controllata, non siamo responsabili del suo contenuto, uso o pratiche sulla privacy.

3. Come usiamo i dati personali?

In questa sezione indichiamo le basi legali su cui ci basiamo per elaborare i vostri dati personali e la finalità per cui raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali.

Se si utilizza più di uno dei nostri servizi, compresi i servizi descritti nella presente informativa sulla privacy e il nostro servizio Smart TV / Media Product, combineremo i dati personali che raccogliamo in relazione a ciascuno di tali servizi e le utilizzeremo per gli scopi indicati di seguito o come descritto nell'informativa sulla privacy applicabile ai servizi che utilizza. Per esempio, questo ti evita di dover utilizzare diversi login per diversi servizi.

Fornitura di servizi basati sul tuo rapporto contrattuale con noi

Trattiamo i tuoi dati personali quando ciò è necessario in base al nostro contratto con te, incluso per:

• Fornirle i nostri servizi e le caratteristiche specifiche da lei selezionate quando utilizza i nostri servizi, il che può richiedere la personalizzazione del contenuto dei nostri Servizi.

• Elaborare ordini e pagamenti e consegnarti i nostri prodotti o i prodotti di terzi che acquisti attraverso i nostri servizi e permetterti di esercitare i tuoi diritti di garanzia o altri diritti che hai in base al tuo contratto.

• Identificare e autenticare l'utente in modo che possa utilizzare alcuni dei nostri servizi.

Facilitare le installazioni e le registrazioni, risolvere i problemi tecnici, fornirti il supporto dell'assistenza clienti e inviarti le informazioni necessarie relative ai servizi.

Interessi legittimi di LG Group e/o di terzi

Trattiamo i dati personali nella misura in cui ciò è necessario per soddisfare i nostri legittimi interessi (o quelli di terzi), che comprendono:

• Gestire efficacemente il rapporto con i nostri clienti, anche comunicando con te e rispondendo alle tue richieste;

• Se abbiamo ottenuto i vostri dati personali in relazione alla vendita di beni o servizi, possiamo utilizzare l'indirizzo e-mail per la pubblicità diretta di beni o servizi simili. Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento all'uso dei vostri dati per il marketing diretto - vedere la sezione "Le tue scelte" qui sotto.

• Proteggere le nostre operazioni commerciali contro, identificare e prevenire le frodi e altre attività illegali o vietate dalle nostre Condizioni d'uso.

• Proteggere la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei nostri servizi e sistemi informativi, anche utilizzando meccanismi di autenticazione e altre misure di sicurezza, monitorando i nostri sistemi per le minacce alla sicurezza, mantenendo i back-up, rendendo anonimi i dati ed effettuando servizi di manutenzione del sistema.

• Proteggere i nostri diritti legali e la sicurezza degli utenti finali, anche gestendo reclami, ottenendo consulenza legale e stabilendo, esercitando o difendendo rivendicazioni legali relative a noi o ad altre società del nostro gruppo e ai nostri Servizi;

• Migliorare i nostri servizi e l'assistenza clienti, anche ricercando il tuo feedback ed effettuando sondaggi e ricerche di mercato, eseguendo analisi dei dati sull'utilizzo dei nostri servizi, analizzando i comportamenti dei clienti, costruendo modelli e profili di utilizzo dei clienti al fine di identificare le tendenze regionali e globali degli utenti e ottimizzare la nostra offerta ai clienti a livello globale;

• Gestire efficacemente la nostra attività, anche generando rapporti e analizzando le prestazioni dei nostri servizi (attraverso l'uso di informazioni aggregate), controllando i nostri processi aziendali, utilizzando le statistiche per prendere decisioni aziendali informate.

Laddove ci basiamo sui nostri legittimi interessi, abbiamo effettuato un test di bilanciamento per considerare quale sarà l'impatto del trattamento sugli individui e per determinare se gli interessi degli individui superano i nostri interessi nel trattamento in corso. È possibile ottenere ulteriori informazioni su questo test di bilanciamento utilizzando i dettagli di contatto alla fine di questa politica sulla privacy.

Il tuo consenso

Chiediamo il tuo consenso per elaborare i tuoi dati personali, quando lo riteniamo opportuno o quando ciò è richiesto dalla legge. Utilizziamo il consenso per:

• Collocare cookie e utilizzare tecnologie simili in conformità con le nostre Cookie Policy e le informazioni fornite all'utente quando tali tecnologie vengono utilizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica sui cookie relativa al servizio che si sta utilizzando.

• Inviarti comunicazioni di marketing (dove questo è richiesto dalla legge o dove altrimenti decidiamo di fare affidamento sul consenso).

• Fornire all'utente consigli e pubblicità personalizzate di contenuti, prodotti e servizi che noi o altri pensiamo possano essere di suo gradimento, analizzando le informazioni relative all'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente, combinate con varie informazioni che l'utente ci fornisce con altri mezzi, per scopi coerenti con la presente Informativa sulla privacy e Informativa sui cookie. Ciò può comportare la fornitura di marketing attraverso vari canali, tra cui tramite, e-mail, attraverso l'account LG, sui nostri siti web o su piattaforme di terze parti (compresi i social network).

In altre occasioni in cui ti chiediamo il consenso, utilizzeremo i dati per lo scopo che ti è stato spiegato in quel momento.

Quando ci basiamo sul tuo consenso, hai sempre il diritto di ritirarlo in qualsiasi momento. Ciò non pregiudicherà la legittimità di qualsiasi trattamento che abbiamo effettuato prima che lei ritirasse il suo consenso. Per esercitare questo diritto, si prega di consultare la sezione "I tuoi diritti" qui sotto.

Obblighi legali

Trattiamo i dati personali nella misura in cui ciò è necessario per:

• Rispettare i nostri requisiti legali ai sensi delle leggi applicabili (ad esempio, obblighi fiscali e contabili, obblighi relativi alla sicurezza dei prodotti, garanzie e protezione dei consumatori).

• Rispettare gli ordini del tribunale e i mandati di comparizione, e rispondere alle richieste legalmente vincolanti del governo, delle forze dell'ordine, delle autorità pubbliche e/o delle autorità di regolamentazione.

Laddove abbiamo bisogno dei tuoi dati per eseguire il nostro contratto o per rispettare i nostri obblighi legali, sei tenuto a fornirci queste informazioni. In altri casi, non ti è richiesto di fornire informazioni personali, tuttavia, non farlo potrebbe influire sul modo in cui utilizzi i nostri Servizi.

4. Condivisione dai personali

Trasferiamo, divulghiamo o rendiamo altrimenti disponibili i dati personali che ti riguardano a terzi come meglio descritto di seguito:

• LG Group e il suo personale : Condividiamo i dati personali all’interno del LG Group e con il nostro personale, compresi appaltatori e agenti, e altre società del nostro gruppo, nella misura in cui ciò sia necessario o ragionevole per fornire i nostri servizi e per soddisfare le finalità indicate nella precedente sezione 3 o descritte nelle politiche sulla privacy relative agli altri nostri servizi. Ad esempio, condividiamo i tuoi dati personali con LGE per scopi di sviluppo e miglioramento dei prodotti, e con il tuo membro locale di LG Group per scopi di marketing.

• Fornitori di servizi. Trasferiamo o divulghiamo i tuoi dati a società accuratamente selezionate e ad individui che ci forniscono servizi; ad esempio società che ci aiutano a sviluppare e gestire sistemi per i nostri Servizi, fornitori di servizi IT, sicurezza, hosting, manutenzione del Sito, manutenzione e analisi dei dati, assistenza e comunicazione ai clienti, elaborazione ed evasione degli ordini, servizi di mailing, fatturazione, marketing e ricerche di mercato, centri di assistenza e riparazione autorizzati, altri servizi amministrativi e società che gestiscono concorsi, lotterie e altre promozioni per nostro conto. Queste entità sono autorizzate ad accedere e utilizzare le vostre informazioni personali solo nella misura in cui ciò sia necessario per fornirci i loro servizi e sono soggette a obblighi contrattuali con lo scopo, tra l'altro, di impedire loro di utilizzare le vostre informazioni per altri scopi. Alcuni dei nostri fornitori di servizi si trovano nella Repubblica di Corea o in altri paesi extraeuropei.

• Fornitori IoT di terze parti : quando si attivano funzioni di connettività di terze parti, ad esempio quando si collegano dispositivi IoT domestici ai nostri Servizi, condivideremo le informazioni personali con i fornitori di tali dispositivi IoT per consentirti di utilizzare le relative funzioni nei nostri Servizi.

• Rivenditori autorizzati. In alcuni paesi, i prodotti sul nostro Sito web sono venduti dai nostri rivenditori autorizzati. Quando acquisti prodotti dal nostro sito web in questi paesi, condivideremo i tuoi dati personali con questi rivenditori.

• Partner pubblicitari. Condividiamo i dati personali, compreso il modo in cui interagisci con i nostri Servizi, gli annunci che vedi e gli acquisti che fai con i social network e altri partner pubblicitari al fine di misurare l'efficacia della nostra pubblicità, migliorare le nostre pratiche di marketing e aiutarci a fornirti pubblicità più pertinenti. In conformità con le vostre preferenze di marketing, possiamo anche condividere i vostri dati personali con terzi che offrono prodotti o servizi che riteniamo possano essere di vostro interesse o che stanno altrimenti conducendo ricerche e analisi di marketing. Queste parti possono utilizzare i tuoi dati personali per contattarti con offerte o pubblicità.

• Altri partner commerciali. Divulgheremo i vostri dati personali ad altri partner commerciali, se necessario, per consentirvi di accedere ai servizi che avete richiesto attraverso i nostri servizi o al materiale promozionale relativo ai nostri servizi.

• Visitatori del nostro sito web. I messaggi che pubblichi in alcune aree del sito web, comprese le schede di valutazione dei prodotti, le chat room, i forum o altre aree pubbliche di pubblicazione possono essere visualizzati da altri visitatori del nostro sito web. [Chiariamo sul nostro sito web dove le informazioni che lei pubblica saranno visibili ad altri].

• Consulenti aziendali: per esempio, i nostri avvocati, contabili, consulenti aziendali, assicuratori, revisori, nella misura in cui è necessario per loro fornire i loro servizi.

• Autorità governative, autorità giudiziarie, regolatori o altre terze parti, se necessario : Condivideremo i dati personali alle autorità governative, alle autorità giudiziarie, alle autorità di regolamentazione o ad altre terze parti quando abbiamo un obbligo legale di farlo o quando riteniamo che ciò sia necessario:

- per rispettare la legge o rispondere a procedimenti legali obbligatori (come un mandato di perquisizione, una citazione in giudizio o un ordine del tribunale);

- per verificare o applicare il rispetto dei termini e delle politiche che regolano i nostri Servizi e per indagare e prevenire frodi o altre attività illegali relative all'uso dei nostri Servizi o che riguardano la nostra attività, nella misura in cui tale divulgazione è consentita dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati; e

- per proteggere e difendere i nostri diritti, la proprietà e la sicurezza delle nostre operazioni commerciali e quelle dei nostri rispettivi affiliati, personale, partner commerciali, clienti o membri del pubblico.

• Transazioni aziendali. Possiamo condividere i dati a terzi (e ai loro consulenti commerciali) nell'ambito di una fusione o trasferimento, riorganizzazione, acquisizione o vendita (anche nel contesto di trattative), scioglimento o altra transazione aziendale, o in caso di fallimento.

• Altre parti con il tuo consenso o su tua richiesta. Oltre alle condivisioni descritte in questa Informativa sulla privacy, possiamo condividere i vostri dati con terze parti previo vostro consenso.

• Analitica Possiamo raccogliere i dati personali sulle vostre attività online su siti web e dispositivi connessi nel corso del tempo e su siti web, dispositivi, app e altre funzioni e servizi online di terzi. Possiamo utilizzare servizi di analisi di terzi, come Google Analytics, Firebase e altri ( vedi di più ). I dati che otteniamo possono essere condivisi o raccolti direttamente da questi fornitori e da altre terze parti rilevanti che utilizzano le informazioni, ad esempio, per valutare l'uso dei Servizi. Per saperne di più su Google Analytics, visitare "Come Google utilizza i dati quando si utilizzano i siti o le app dei nostri partner" (all'indirizzo https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), "Salvaguardia dei dati" (all'indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) e "Componente aggiuntivo del browser per l'esclusione di Google Analytics" (all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

5. Conservazione dei dati personali

Adottiamo misure appropriate per garantire che i vostri dati vengano conservati in conformità ai seguenti principi:

• almeno per il tempo necessario a erogare un Servizio all’utente;

• come richiesto dalla legge, da un contratto o per quanto riguarda i nostri obblighi di legge (ad esempio, le leggi fiscali); o

• solo per il tempo necessario per lo scopo per il quale sono state raccolte, vengono elaborate, o più a lungo se richiesto dalla legge applicabile, o, in forma anonima, per scopi statistici, soggetti a garanzie adeguate. Ad esempio, se sorge una controversia tra Lei e LG Group o se Lei non effettua il pagamento per i nostri Servizi, possiamo conservare le informazioni pertinenti fino alla risoluzione di tale controversia o fino a quando il pagamento viene effettuato, rispettivamente. Se cancelli l'intero tuo Account LG, i tuoi dati saranno conservati per tre mesi e in seguito immediatamente distrutte, a meno che non sia richiesto diversamente dalla legge applicabile.

• Laddove trattiamo le tue informazioni, trattiamo i dati fino a quando non ci chiedi di smettere e per un breve periodo successivo (per permetterci di attuare le tue richieste). Conserviamo anche una registrazione del fatto che ci avete chiesto di non inviarvi marketing diretto o di elaborare i vostri dati a tempo indeterminato, in modo da poter rispettare la vostra richiesta in futuro.

6. Le tue scelte

Ove consentito, possiamo contattarla via e-mail, tramite telefonata, messaggi di testo o notifiche push. Qualora siate interessati alla ricezione di tali comunicazioni da parte nostra, vi preghiamo di contattarci utilizzando le informazioni disponibili nella sezione " Contattaci " qui sotto.

È possibile annullare l'iscrizione alle nostre comunicazioni di marketing in qualsiasi momento facendo clic sull’apposito link incluso nella parte inferiore delle e-mail o contattandoci direttamente (vedere la sezione "Contattaci" di seguito). Come indicato nella sezione "I tuoi diritti" di seguito, hai il diritto di opporti all'utilizzo dei dati personali per scopi di marketing diretto in qualsiasi momento.

Si prega di notare che qualora venga richiesta la disiscrizione alle nostre comunicazioni di marketing, elaboreremo la richiesta nel più breve tempo possibile, si prega di prendere atto che in alcune circostanze si può continuare a ricevere messaggi di marketing per un breve periodo di tempo mentre elaboriamo la vostra richiesta. Continueremo inoltre a inviarle messaggi di servizio per fornirle le informazioni necessarie in relazione al suo contratto e ai Servizi che utilizza (ad esempio, per aggiornarla sulle modifiche ai nostri Termini di utilizzo).

7. I tuoi diritti

In conformità alla normativa applicabile, puoi chiedere alla filiale locale del LG Group una copia dei tuoi dati personali. Puoi anche chiederci di cancellare i dati personali o di correggere eventuali inesattezze, di limitare il trattamento dei dati personali, di revocare il consenso e di fornirvi i dati personali per un contratto o con il tuo consenso in un formato strutturato e leggibile, e di chiederci di condividere tali dati a un altro titolare del trattamento.

Inoltre, nella misura prevista dalla legge applicabile, puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali in alcune circostanze (in particolare, quando non siamo obbligati a trattare i dati per soddisfare un requisito contrattuale o un altro requisito legale). Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento all'uso dei vostri dati personali per scopi di marketing diretto, compresa la profilazione relativa al marketing diretto.

Tuttavia, questi diritti possono essere limitati, ad esempio se soddisfare la vostra richiesta rivelerebbe i dati personali di un'altra persona, se violerebbe i diritti di una terza parte (compresi i nostri diritti) o se ci chiedete di cancellare informazioni che siamo tenuti a conservare per legge o che abbiamo interessi legittimi impellenti a conservare. Le esenzioni rilevanti sono incluse sia nel GDPR che nelle leggi nazionali. Vi informeremo sull’applicabilità di tali esenzioni nel momento in cui andremo a replicare a una vostra richiesta. Per fare una richiesta riguardante i tuoi diritti o per fare una richiesta, usa i dettagli di contatto nella sezione "Contattaci" qui sotto. In alcuni casi puoi anche esercitare i tuoi diritti direttamente attraverso il sito web.

8. Come proteggiamo i dati personali

Prendiamo sul serio la tutela dei dati personali e abbiamo in atto misure di sicurezza progettate per proteggere i tuoi dati. Tuttavia, si prega di notare che anche se adottiamo misure ragionevoli per proteggere le vostre informazioni, nessun sito web, trasmissione Internet, sistema informatico o connessione wireless è completamente sicuro.

9. Trasferimento internazionale dei dati

L'utilizzo dei nostri Servizi comporterà il trasferimento, l'archiviazione e l'elaborazione delle vostre informazioni personali all'interno e all'esterno del vostro paese di residenza, in conformità con la presente Informativa sulla privacy. In particolare, le sue informazioni personali saranno trasferite nella Repubblica di Corea. Si prega di notare che le leggi sulla protezione dei dati e le altre leggi dei paesi in cui le vostre informazioni possono essere trasferite potrebbero non essere così complete come quelle del vostro paese.

[Per i cittadini europei]

Se ti trovi nel SEE (Spazio Economico Europeo, cioè nell'Unione Europea e in Islanda, Lichtenstein, Norvegia), nel Regno Unito o in Svizzera, trasferiremo i tuoi dati personali in altri paesi al di fuori del SEE, del Regno Unito o della Svizzera, compresi la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti. Il diritto dell'Unione Europea riconosce alla Repubblica di Corea una protezione adeguata delle informazioni personali. Tuttavia, se trasferiamo le vostre informazioni personali in una giurisdizione che non è considerata adeguata dalla legge applicabile, prenderemo misure appropriate, in conformità con le leggi applicabili, per garantire che le vostre informazioni personali rimangano protette. Tali misure includono per esempio l'uso di clausole modello che sono state approvate dall'UE, dal Regno Unito e dalla Svizzera. In alcuni casi, ci baseremo sul vostro consenso esplicito, dove questo è appropriato. Per richiedere maggiori informazioni o ottenere una copia degli accordi contrattuali o di altre misure di salvaguardia in vigore, utilizzare i dettagli di contatto indicati nella sezione " Contattaci " qui sotto.



10. Aggiornamenti della nostra informativa sulla privacy

Aggiorneremo la presente Informativa sulla privacy quando cambieremo il modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali, o quando saremo tenuti a farlo in base alle leggi sulla protezione dei dati. Porteremo alla sua attenzione qualsiasi modifica materiale alla nostra Informativa sulla privacy in modo appropriato (ad esempio, pubblicando un avviso sulle pagine web e sulle app attraverso le quali forniamo i nostri Servizi e indicando nella parte superiore dell'avviso quando è stato aggiornato più di recente).

11. Contattaci

Per esercitare i tuoi diritti, o per ulteriori informazioni su come utilizziamo i tuoi dati personali, contattaci.

Per richieste e domande relative alle informazioni raccolte tramite il Sito web o direttamente dalla filiale locale di LG Group, ti preghiamo di contattare direttamente tale filiale qui .

Per richieste e domande relative ai dati personali raccolti tramite tutti gli altri Servizi, La preghiamo di contattare LGE a [ qui ] o per posta [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Repubblica di Corea]. Il contatto di LGE nel SEE è [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn.Il nome e i dettagli di contatto del vostro membro locale di LG Group sono disponibili qui .

Il nostro Data Protection Officer può essere contattato all'indirizzo [dpo-eu@lge.com].

Se non siete soddisfatti del modo in cui utilizziamo i vostri dati personali o ritenete che ciò non sia conforme alle leggi sulla protezione dei dati, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità per la protezione dei dati del luogo in cui vivete, lavorate o dove ritenete che sia avvenuta una violazione delle leggi sulla protezione dei dati.

12. Dati personali dei minori

I nostri servizi sono progettati per un pubblico adulto e non sono diretti ai minori. In relazione ai nostri Servizi, non raccogliamo o conserviamo consapevolmente dati personali di persone di età inferiore ai 18 anni né permettiamo consapevolmente a tali persone di utilizzare i nostri Servizi. Si prega di non fornirci alcuna informazione personale relativa a persone di età inferiore ai 18 anni. Se hai meno di 18 anni, ti preghiamo di non tentare di registrarti ai nostri Servizi o di fornirci informazioni personali. Nell’eventualità in cui venissimo a conoscenza che una persona di età inferiore ai 18 anni ci ha fornito informazioni personali, cancelleremo prontamente tali informazioni personali. Se si ritiene che un minore di 18 anni possa averci fornito informazioni personali, si prega di contattarci facendo riferimento ai punti di contatto della sezione " Contatti " di cui sopra.

In alcune giurisdizioni potremmo adottare una politica di age-gating più severa. Si prega di leggere le informazioni supplementari per la vostra giurisdizione in fondo a questa Privacy Policy per ulteriori informazioni.

Filiale locale LG

Paese Ente LG Indirizzo registrato Informazioni di contatto. Italia LG Electronics Italia SpA Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano privacy.dati@lge.com

www.lg.com/it/supporto/email

Servizi

Servizio Ente LG Indirizzo registrato Informazioni di contatto. ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Repubblica di Corea thinq@lge.com https://www.lg.com/it LG Electronics Italia SpA Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano privacy.dati@lge.com

www.lg.com/it/supporto/email

Informazioni aggiuntive applicabili esclusivamente all'Italia

PANORAMICA DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY APPLICABILE ALL'ITALIA

Il titolare del trattamento dei dati personali trattati come descritto nella presente Informativa è LG Electronics Italia SpA, società costituita in Italia con sede legale in Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano e partita IVA 11704130159 (di seguito "LG", "noi", "ci" o "nostro").

Come azienda ci impegniamo a tutelare la vostra privacy con la massima attenzione e nel rispetto della legge. Vi invitiamo a leggere attentamente la presente informativa sulla privacy per capire come utilizziamo ed elaboriamo i vostri dati personali.

Se non diversamente indicato nella presente informativa sulla privacy, l'utente non potrà più usufruire dei servizi richiesti se rifiuta la raccolta e/o il trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione di un contratto o l'adempimento di un obbligo legale.

2. Informazioni personali che raccogliamo

Quando nella presente Informativa sulla privacy ci riferiamo a "informazioni personali", intendiamo informazioni che vi identificano personalmente, o informazioni da cui siete identificabili, come il vostro nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, nome della società o, in alcuni casi, il vostro indirizzo IP, qualora possa essere utilizzato per identificarvi.

In Italia, raccogliamo anche i seguenti tipi di informazioni quando utilizzate i nostri Servizi:

Informazioni raccolte durante la compilazione di moduli di richiesta attraverso il Sito web - Nome e cognome, indirizzo di domicilio o residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita (o il fatto che l'utente sia maggiorenne), credenziali di accesso ai Siti Web, informazioni sui prodotti o servizi acquistati o di interesse, informazioni sull'affiliazione commerciale, codice fiscale o partita IVA, SDI e ragione sociale. Informazioni raccolte al momento dell'acquisto di un prodotto LG tramite l'ecommerce LG - Nome e cognome, indirizzo di domicilio o residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita (o il fatto che l'utente sia maggiorenne), informazioni sui prodotti o servizi acquistati, codice fiscale o partita IVA, ragione sociale, documenti identificativi, SDI, informazioni relative alle tipologie di servizi di pagamento utilizzati Informazioni raccolte grazie all'agevolazione dell'IVA - Oltre ai dati trattati nell'ambito della gestione dell'acquisto di prodotti o servizi, potrebbero essere raccolte categorie particolari di dati personali (ad esempio: dati relativi allo stato di salute, compresa l'eventuale esistenza di uno stato di disabilità). Informazioni raccolte per l'assistenza post-vendita - Informazioni di identificazione del dispositivo, - Nome e cognome, indirizzo di domicilio o residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono. - Coordinate bancarie in caso di rimborso. Informazioni raccolte in caso di assistenza post-vendita tramite sistema di supporto video remoto (servizio "Telepresence") - Oltre ai dati trattati nell'ambito del servizio post-vendita, potrebbero essere raccolti anche dati audio-video (ad esempio: immagine e voce dell'utente). Informazioni raccolte al fine di migliorare le funzioni e i processi di assistenza post-vendita - Oltre ai dati raccolti nel servizio post-vendita , potrebbero essere raccolte anche registrazioni vocali . Informazioni raccolte in caso di recensione di un prodotto - Nickname, indirizzo e-mail, numero di telefono, informazioni su prodotti o servizi acquistati o di interesse Informazioni raccolte per consentire all'utente di prenotare e/o stabilire una sessione con un video promoter/personal shopper attraverso l'apposita funzione resa disponibile attraverso i Siti Web. - Nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, dati audio-video (ad esempio: immagine e voce dell'utente). Informazioni raccolte in caso di concorso, attività promozionale o evento - Nome e cognome, indirizzo di domicilio o residenza, indirizzo e-mail, account social media, dati audio-video, numero di telefono, data di nascita (o la maggiore età dell'utente), codice fiscale o partita IVA, SDI, documenti di riconoscimento, informazioni relative alle tipologie di servizi di pagamento utilizzati, coordinate bancarie nel caso di iniziative di cash-back Informazioni raccolte in caso di attività di PR - Nome e cognome, posizione lavorativa, indirizzo e-mail, numero di telefono Informazioni raccolte in caso di candidatura alla community di LifeGenius - Nome e cognome, indirizzo di domicilio o residenza, indirizzo e-mail, account social media, dati audio-video, numero di telefono, data di nascita.

3. Come usiamo queste informazioni

In questa sezione indichiamo i motivi legali su cui ci basiamo per elaborare le vostre informazioni personali e sotto ogni motivo legale, spieghiamo gli scopi per cui raccogliamo e utilizziamo le vostre informazioni personali.

Se utilizza più di uno dei nostri servizi, compresi i servizi descritti nella presente informativa sulla privacy e il nostro servizio Smart TV / Media Product, combineremo le informazioni personali che raccogliamo da lei in relazione a ciascuno di tali servizi e le utilizzeremo per gli scopi indicati di seguito o come descritto nell'informativa sulla privacy applicabile ai servizi che utilizza. Per esempio, questo ti evita di dover utilizzare diversi login per diversi servizi.

Fornitura di servizi basati sul tuo rapporto contrattuale con noi

Trattiamo i tuoi dati personali quando ciò è necessario in base al nostro contratto con te, incluso per:

• Fornirvi i nostri servizi e le funzioni specifiche da voi selezionate quando utilizzate i nostri servizi, il che può richiedere la personalizzazione del contenuto dei nostri Servizi.

• Elaborare ordini e pagamenti e consegnarvi i nostri prodotti o i prodotti di terzi che acquistate attraverso i nostri servizi e consentirvi di esercitare i vostri diritti di garanzia o altri diritti previsti dal contratto.

• Identificare e autenticare l'utente in qualità di Membro LG quando accede al sito LG e consentirgli di beneficiare di tutti i vantaggi riconosciuti i qualità di Membro LG (quali il coupon di benvenuto, sconto in carrello, voucher e/o buoni dedicati e coupon compleanno)

• Facilitare le installazioni e le registrazioni, risolvere i problemi tecnici, fornire assistenza al cliente e inviargli le informazioni necessarie relative ai servizi.

• Elaborare gli ordini e i pagamenti in caso di acquisto con l'agevolazione dell'IVA.

• Pubblicare un commento o una recensione relativi al prodotto o al servizio.

• Partecipare a concorsi, attività promozionali o eventi.

• Partecipare ad attività di PR.

• Elaborazione della candidatura alla LifeGenius Community.

Interessi legittimi di LG Group e/o di terzi

Trattiamo i dati personali nella misura in cui ciò è necessario per soddisfare i nostri legittimi interessi (o quelli di terzi), che comprendono i nostri interessi a:

• Gestire efficacemente il rapporto con i nostri clienti, anche comunicando con loro e rispondendo alle loro richieste;

• proteggere le nostre operazioni commerciali da, identificare e prevenire frodi e altre attività illegali o vietate dalle nostre Condizioni d'uso.

• Proteggere la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei nostri servizi e dei nostri sistemi informativi, anche attraverso l'utilizzo di meccanismi di autenticazione e di altre misure di sicurezza, il monitoraggio dei nostri sistemi alla ricerca di minacce alla sicurezza, la conservazione di back-up, l'anonimizzazione dei dati e l'esecuzione di servizi di manutenzione del sistema.

• Proteggere i nostri diritti legali e la sicurezza degli utenti finali, anche attraverso la gestione di reclami, l'ottenimento di consulenze legali e la definizione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali relative a noi o ad altre società del nostro gruppo e ai nostri Servizi;

• Migliorare l'esperienza dell'utente, anche fornendo funzioni personalizzate, come una funzione di autocompilazione, una funzione di ricerca rapida basata sulle pagine web più visitate e contenuti aggiuntivi personalizzati in base ai suoi interessi;

• Migliorare i nostri servizi e l'assistenza ai clienti, anche attraverso la ricerca del loro feedback e lo svolgimento di sondaggi e ricerche di mercato, l'esecuzione di analisi dei dati sull'utilizzo dei nostri servizi, l'analisi dei comportamenti dei clienti, la creazione di modelli e profili di utilizzo dei clienti al fine di identificare le tendenze regionali e globali degli utenti e ottimizzare la nostra offerta ai clienti a livello globale;

• gestire efficacemente la nostra attività, anche generando rapporti e analizzando le prestazioni dei nostri servizi (attraverso l'uso di informazioni aggregate), verificando i nostri processi aziendali, utilizzando le statistiche per prendere decisioni aziendali informate.

Laddove ci basiamo sui nostri legittimi interessi, abbiamo effettuato un test di bilanciamento per considerare quale sarà l'impatto del trattamento sugli individui e per determinare se gli interessi degli individui superano i nostri interessi nel trattamento in corso. È possibile ottenere ulteriori informazioni su questo test di bilanciamento utilizzando i dettagli di contatto alla fine di questa politica sulla privacy.

Il tuo consenso

Chiediamo il tuo consenso per elaborare i tuoi dati personali, quando lo riteniamo opportuno o quando ciò è richiesto dalla legge. Utilizziamo il consenso per:

• Inseriamo cookie e utilizziamo tecnologie simili in conformità alle nostre Politiche sui cookie e alle informazioni fornite all'utente quando vengono utilizzate tali tecnologie. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica sui cookie relativa al servizio che si sta utilizzando.

• Marketing: Inviare all'utente comunicazioni di marketing relative a un nostro prodotto, aggiornamento o evento.

• Profilazione: Ove richiesto dalla legge, consenso a fornirvi o permettervi di fornirvi raccomandazioni e pubblicità personalizzate di contenuti, prodotti e servizi che noi o altri pensiamo vi piacciano, analizzando le informazioni relative al vostro utilizzo dei Servizi combinate con varie informazioni che ci fornite con altri mezzi, per gli scopi coerenti con la presente Informativa sulla privacy. Ciò può comportare la fornitura di marketing attraverso vari canali, tra cui tramite, e-mail, attraverso l'account LG, sui nostri siti web o su piattaforme di terze parti (compresi i social network).

• Assistenza post-vendita tramite sistema di supporto video remoto (servizio di "Telepresenza"): Trattiamo i dati per questa finalità quando l'utente accetta di utilizzare il servizio di Telepresence, che consiste nel mettere a disposizione un servizio di assistenza video a distanza gestito da personale della nostra rete di assistenza post-vendita per la diagnostica, l'assistenza e la risoluzione dei problemi sui prodotti o servizi acquistati.

• Servizio di video promoter / personal shopper: Trattiamo i dati per questa finalità al fine di consentire all'utente di prenotare e/o stabilire una sessione con un video promoter / personal shopper attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dai Siti web.

• Condivisione con partner commerciali terzi per i loro scopi di marketing: Condividiamo i dati dell'utente con i nostri partner commerciali specializzati nella vendita di servizi assicurativi, coperture supplementari post-vendita o estensioni di garanzia dei prodotti, che potranno contattare l'utente, in qualità di proprietari indipendenti, per le proprie finalità di marketing via e-mail.

In altre occasioni in cui ti chiediamo il consenso, utilizzeremo i dati per lo scopo che ti è stato spiegato in quel momento.

Quando ci basiamo sul tuo consenso, hai sempre il diritto di ritirarlo in qualsiasi momento. Ciò non pregiudicherà la legittimità di qualsiasi trattamento che abbiamo effettuato prima che lei ritirasse il suo consenso. Per esercitare questo diritto, si prega di consultare la sezione "I tuoi diritti" qui sotto.

Obblighi legali

Trattiamo le informazioni personali nella misura in cui ciò è necessario per:

• Adempiere ai nostri obblighi legali ai sensi delle leggi vigenti (ad esempio, obblighi fiscali e contabili, obblighi relativi alla sicurezza dei prodotti, alle garanzie e alla protezione dei consumatori).

• ottemperare a ordini del tribunale e citazioni in giudizio e rispondere a richieste legalmente vincolanti da parte di governi, forze dell'ordine, autorità pubbliche e/o enti normativi.

Laddove abbiamo bisogno delle tue informazioni per eseguire il nostro contratto con te o per rispettare i nostri obblighi legali, sei tenuto a fornirci queste informazioni. In altri casi, non ti è richiesto di fornire informazioni personali, tuttavia, non farlo potrebbe influire sul modo in cui utilizzi i nostri Servizi.

4. Condivisione delle informazioni

Nel rispetto del principio di finalità e minimizzazione, i dati personali degli utenti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelle relative ai servizi offerti da LGEI attraverso i Siti, quali:

- Fornitori di servizi di assistenza e consulenza per LGEI con riferimento alle attività del settore tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo;

- società del gruppo LG (affiliate, controllate, controllanti) con riferimento alle attività dei settori tecnologico e amministrativo;

- partner commerciali che fanno parte della catena di distribuzione dei nostri prodotti e servizi (corrieri postali, call center, agenzie di marketing/PR);

- banche, istituti di credito, intermediari finanziari e assicurativi, società di recupero crediti;

- soggetti e autorità pubbliche il cui diritto di accesso ai dati personali sia espressamente riconosciuto da leggi, regolamenti o disposizioni emanate dalle autorità competenti, comprese le società che si occupano della riscossione dell'equo compenso per copia privata;

- potenziali terzi nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda) e relativi consulenti;

- previo consenso dell'utente, partner commerciali per finalità di marketing di tali soggetti terzi.

Tali soggetti trattano i dati in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento. L'utente può richiedere un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei destinatari dei suoi dati contattando LGE con le modalità di seguito descritte.

5. Conservazione dei dati personali

Adottiamo tutte le misure ragionevoli per conservare i dati personali degli utenti solo per il tempo strettamente necessario a fornire i servizi o a raggiungere gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o in conformità con gli obblighi di legge. Applichiamo inoltre criteri specifici per determinare il periodo di conservazione appropriato per le varie categorie di dati personali forniti dagli utenti.

Conserviamo i dati personali necessari per l'esercizio del nostro diritto di difesa in caso di controversie legali, come i dati personali relativi a un contratto (come nel caso della vendita di un prodotto) o alla fornitura di un servizio, per tutta la durata della validità del contratto o della fornitura del servizio e per un periodo massimo di 10 anni dopo la cessazione del contratto.

Le registrazioni delle chiamate gestite attraverso il nostro call center vengono conservate per un periodo di 90 giorni.

I dati personali raccolti per l'iscrizione e l'eventuale successiva registrazione alla LG LifeGenius Community saranno conservati per un periodo di 12 mesi.

Le registrazioni di dati audio/video collegate al servizio di assistenza post-vendita tramite il sistema di supporto video remoto vengono conservate per un periodo di 6 mesi dalla loro acquisizione.

Nel caso in cui abbiamo raccolto i dati personali sulla base del consenso dell'utente e non disponiamo più di altre basi giuridiche valide per continuare il loro trattamento, se l'utente revoca il proprio consenso, cancelleremo i dati personali interessati da tale revoca. Per ulteriori informazioni sulle modalità di revoca, consultare la sezione " I tuoi diritti".

Ferma restando la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento, per quanto riguarda il trattamento dei dati dell'utente per finalità di profilazione, i profili saranno conservati per un periodo complessivo di 12 mesi.

Al termine del tempo di conservazione stabilito, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi, a meno che l'ulteriore trattamento non sia necessario per perseguire altre legittime finalità di LGEI (ad esempio: la risoluzione di pre-contenziosi o controversie precedentemente avviate, la necessità di dare seguito ad indagini dell'autorità giudiziaria o delle autorità competenti avviate prima della scadenza del periodo di conservazione).

6. Trasferimento dei dati

In quanto parte di un gruppo che opera a livello globale, LGEI, le nostre affiliate, controllate, controllanti e i nostri fornitori possono trovarsi nella condizione di dover trasferire i dati personali degli utenti al di fuori del paese in cui sono stabiliti. Ciò può comportare il trasferimento dei dati personali degli utenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("Spazio Economico Europeo" indica il territorio dell'Unione Europea, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia). Il trasferimento dei dati personali all'estero è necessario per fornire i servizi all'utente e per perseguire gli altri scopi indicati nella presente Informativa sulla privacy. Le normative sulla protezione dei dati personali di alcune delle giurisdizioni in cui trasferiamo i dati potrebbero non garantire lo stesso livello di protezione di cui gode l'utente stabilito all'interno dello Spazio economico europeo. Tuttavia, prima di procedere al trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, LGEI adotta le opportune precauzioni, anche tecniche e contrattuali, previste dalla normativa sulla privacy applicabile, al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati personali oggetto di trasferimento.

LGE adotta le Clausole Contrattuali Standard previste dalla Commissione Europea per trasferire i dati alla casa madre LG Electronics Inc. in Corea del Sud.

L'utente può richiedere quali misure contrattuali adottiamo con riferimento al trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo contattando LGEI tramite i contatti indicati di seguito.

7. Cookie

Per informazioni sui cookie e sulle altre tecnologie di tracciamento utilizzate sui siti Web, consultare la sezione LG.com Cookie Policy . Per informazioni sui cookie e sulle tecnologie di tracciamento utilizzate in relazione a ThinQ, consultare il sito web ThinQ Cookie Policy .

8. Contattaci

LGEI ricorda all'utente che possono essere applicate limitazioni ai suddetti diritti qualora l'esercizio degli stessi possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto, ad esempio, agli interessi di LGEI o di terzi, e negli altri casi previsti dal Regolamento.

Per esercitare i propri diritti in materia di privacy, nonché per richiedere qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente Privacy Policy, l'utente può contattare il titolare del trattamento al seguente indirizzo: LG Electronics Italia S.p.A., Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano; oppure all'indirizzo e-mail: privacy.dati@lge.com

L'utente può inoltre contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo: dpo-eu@lge.com

L’utente può presentare un reclamo all’autorità di controllo pertinente qualora ritenga che il trattamento delle proprie informazioni personali da parte di LG violi la legge applicabile:

Autorità locale per la protezione dei dati Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia, 11

00187 Roma

tel. +39 06 696771

Fax +39 06 69677 785

E-mail: segreteria.stanzione@gpdp.it

Sito web: http://www.garanteprivacy.it/