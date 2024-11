1) Coupon di Benvenuto 5% - Dopo aver effettuato la registrazione su www.lg.com/it, riceverai un Coupon di Benvenuto del 5% valido per 90 giorni su tutti i prodotti disponibili su www.lg.com/it. Cumulabile con altre offerte in corso, eccetto ove diversamente specificato.)

2) Sconto per utenti registrati 2% - Sconto del 2% valido per tutti i Member LG su tutti gli acquisti effettuati su www.lg.com/it

3) Finanziamento Tasso Zero - Offerta valida dal 01/01/2024 al 31/12/2024 in 10, 20 e 30 mesi come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 900, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 10 rate da 90 €, 20 rate da 45 €, 30 rate da 30 € spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito e dovuto dal Consumatore: € 900,00.

Offerta valida dal 01/01/2024 al 31/12/2024 in 20, 30 e 40 mesi come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 849, Tan fisso 8,44% Taeg 8,78%, in 30 rate da € 31,49 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 849. Importo totale dovuto dal Consumatore € 944,7.IEBCC nel percorso online

Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. LG Electronics Italia S.p.A. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

4) Spedizione Gratuita - La consegna è gratuita per tutti gli ordini effettuati su LG Online Shop.

La consegna è disponibile esclusivamente all’interno del territorio italiano, fatte salve alcune zone espressamente escluse come riportato sul sito.

Nel caso di consegne e/o installazioni in zone disagiate o comunque che richiedano modalità particolari (es. montascale o simili) LG potrebbe richiedere costi aggiuntivi di consegna e/o installazione ed eventuali promozioni per consegna o installazione gratuita non troveranno applicazione. Consulta la lista delle zone disagiate https://www.lg.com/it/pdf/zone_disagiate_new_v2.pdf

5) Installazione Premium Gratuita - l servizi di installazione sono differenti a seconda delle categorie di prodotti in questione, come di seguito illustrato.

I prodotti per cui si offre il servizio di installazione sono: TV uguali o superiori ai 48 pollici, grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, forni e piani cottura) e monitor uguali o superiori ai 45 pollici.

Sono esclusi dal servizio di installazione le seguenti categorie di prodotto: tv inferiori ai 48 pollici, piccoli elettrodomestici (aspirapolvere e microonde), notebook, monitor inferiori ai 45 pollici e climatizzatori.

Maggiori informazioni su: https://www.lg.com/it/domande-frequenti-faq#faq-tabsCont_9

6) Ritiro dell'Usato Gratuito - Hai diritto al ritiro gratuito del vecchio prodotto equivalente a quello acquistato secondo la formula 1 contro 1 (un prodotto acquistato, un prodotto equivalente da ritirare). Ricordati che per esercitare questo diritto dovrai selezionare l'apposita opzione durante il processo di acquisto, altrimenti LG non potrà effettuare alcun ritiro e non saranno ammesse richieste di ritiro successive. Ricordati di disinstallare il tuo vecchio prodotto e di prepararlo per il prelievo in sicurezza da parte dell’operatore. Il corriere non effettuerà nessun tipo di disinstallazione.

Maggiori informazioni su: https://www.lg.com/it/domande-frequenti-faq#faq-tabsCont_5

7) Newsletter e offerte su misura per te Riceverai la newsletter o comunicazioni personalizzate solo se rilasci il consenso in fase di registrazione.

8) Eventi esclusivi per i Member LG - Otterrai l'accesso agli eventi esclusivi solo se hai dato il consenso in fase di registrazione al trattamento dei dati personali per ricevere comunicazioni marketing.