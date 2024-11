Termini di utilizzo del servizio LGE

Termini di utilizzo del Servizio di LG Electronics

LG Electronics, Inc. ("LGE") insieme alle sue consociate e affiliate (il "LG Group", "noi", "nostro" o "ci") dà il benvenuto a te, utente finale ("Utente/i" o "tu"), al nostro servizio.

Le presenti condizioni d'uso ("Condizioni d'Uso") stabiliscono le informazioni necessarie affinché gli Utenti possano utilizzare vari servizi, quali app mobili e siti web, che forniamo in relazione ai nostri prodotti e dispositivi intelligenti (compresi i servizi personalizzati in base alle tue preferenze) qui elencati (collettivamente, "Servizio LGE"). Le presenti Condizioni d'uso, ad esempio, includono quanto segue:

• come gli Utenti possono utilizzare il Servizio LGE e come forniamo loro il Servizio LGE;

• diritti, responsabilità e regole applicabili agli Utenti e a LGE in relazione all’uso del Servizio LGE;

• diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti e al software disponibili sul Servizio LGE; e

• altri diritti che spettano agli Utenti in relazione all’uso del Servizio LGE.

Per utilizzare il Servizio LGE, è necessario acconsentire ai presenti Termini di Utilizzo. Per utilizzare determinati servizi, potrebbe inoltre essere necessario impostare un account come membro (“Membro/i”) e utilizzare dispositivi prodotti da noi. Si prega di leggere attentamente i presenti Termini di Utilizzo. Consigliamo inoltre di leggere altre policy che potrebbero applicarsi all’uso del Servizio LGE, compresa l'Informativa sulla Privacy, disponibile sul Servizio LGE qui .

I presenti Termini di Utilizzo si applicheranno, in linea di principio, all’uso del Servizio LGE da parte dell’Utente. Tuttavia, riguardo all'utilizzo di determinati servizi da parte dell’Utente, quest'ultimo può essere soggetto a termini specifici per quel servizio, in aggiunta ai presenti Termini di Utilizzo. Ad esempio, quando si acquistano beni e servizi sul Servizio LGE, possono essere applicati i Termini di acquisto, e verranno presentati all’Utente tali termini che dovranno essere accettati per completare l’acquisto. In caso di conflitto o incongruenza tra il presente contratto e i termini specifici per il servizio, prevarranno i termini specifici per il servizio, ma solo in relazione a tale servizio. Inoltre, per determinati servizi, possono applicarsi ulteriori policy, istruzioni, linee guida e notifiche, e consigliamo di leggerle attentamente prima dell’uso di questi servizi.

1. Il Fornitore del Servizio LGE

La seguente società sottoscrive i presenti Termini di Utilizzo con l’Utente per fornire il Servizio LGE in conformità ai presenti Termini di Utilizzo:

Elencata qui

2. Utilizzo e sottoscrizione del servizio LGE

Standard e procedura della sottoscrizione

Ai minori di età inferiore ai 18 anni potrebbe essere vietata l’iscrizione al Servizio LGE.

Si prega di notare che se si hanno meno di 18 anni e si desidera sottoscrivere il Servizio LGE, è necessario disporre dell’autorizzazione di un genitore o tutore legale. Il genitore o tutore legale sarà responsabile dell’uso del Servizio LGE da parte del minore e deve quindi supervisionare l’uso del Servizio LGE da parte del minore e determinare se il Servizio LGE è o non è adatto al minore.

È possibile richiedere la sottoscrizione al Servizio LGE dopo aver letto e accettato i presenti Termini di Utilizzo e l’Informativa sulla Privacy; la richiesta potrebbe essere seguita da un processo di verifica e-mail. Dopo la verifica e/o dopo la nostra accettazione della richiesta dell’Utente, gli forniremo un account per il Servizio LGE (“Account”). Potremmo richiedere all’Utente di verificare il suo nome reale quando effettua l’accesso per la prima volta o durante l’uso del Servizio LGE. L’Utente può rivedere e correggere eventuali errori nelle proprie informazioni accedendo all'Account.

I presenti Termini di Utilizzo vengono sottoscritti per un periodo di tempo indeterminato.

Si prega di notare che le Condizioni d'uso non sono considerate in forma scritta e non archiviamo le Condizioni d'uso accettate. Questi termini sono sempre accessibili all'utente dal menu ThinQ App > Impostazione App > Condizioni d'uso o dal sito web lg.com > Condizioni d'uso [qui] . Puoi anche contattarci tramite [qui] per il download.

Quando l’Utente si registra come Membro e utilizza l’Account

• deve fornire informazioni accurate e complete al momento della registrazione

• deve aggiornare tali informazioni con eventuali modifiche senza ritardi

• deve assicurarsi che la sua password non sia stata compromessa o condivisa con altri nell’utilizzo dell’Account

• deve informare immediatamente LGE se sospetta che vi sia stato un accesso non autorizzato al proprio Account

L’Utente è responsabile dell’uso del proprio Account, comprese le misure ragionevolmente necessarie per proteggere il proprio Account. L’Utente sarà responsabile di qualsiasi conseguenza derivante da azioni a lui attribuibili, inclusa negligenza nella gestione della password del proprio Account, e LGE non sarà responsabile di tali conseguenze.

Possiamo rifiutare la richiesta dell’Utente di creare un Account in qualsiasi dei seguenti casi:

• se l’Utente fornisce informazioni errate e incomplete al momento della registrazione;

• se l’Utente si registra per utilizzare il Servizio LGE per scopi commerciali o illegali; oppure

• se non possiamo ammettere l’Utente in qualità di Membro per motivi allo stesso attribuibili, come ad esempio una precedente violazione dei presenti Termini di Utilizzo.

Inoltre, gli Utenti possono scaricare alcuni contenuti gratuiti disponibili sul Servizio LGE senza creare un Account, se l’Utente accetta l’autenticazione di LGE del suo dispositivo in modo che LGE possa determinare se tale Utente può essere autorizzato a scaricare il contenuto pertinente.

Potremmo sospendere o eliminare i tuoi account nel caso in cui disponi di più account per il nostro Servizio con un unico indirizzo e-mail o per motivi aziendali necessari. Se sospendiamo o eliminiamo uno dei tuoi account, cercheremo di avvisarti almeno 30 giorni prima della sospensione o eliminazione all'indirizzo email registrato sul tuo account. Nel caso di cui sopra, possiamo terminare il nostro Servizio con l'account sospeso o cancellato.

3. Diritti e obblighi degli Utenti

I tuoi diritti legali

I presenti Termini di Utilizzo non limiteranno né priveranno l’Utente dei diritti legali ad avere (1) una determinata qualità del servizio e (2) risoluzioni in caso di problemi. Ad esempio, se l’Utente è un consumatore che acquista prodotti tramite il Servizio LGE, può godere di tutti i diritti concessi dalle leggi e dalle normative applicabili.

Diritto di recedere dai Termini di Utilizzo

L’Utente ha il diritto di recedere dal contratto e revocare l’accettazione dei Termini di Utilizzo senza preavviso e senza dover darne giustificazione, in qualsiasi momento, eliminando il proprio Account o interrompendo l’utilizzo dei Servizi LGE.

I tuoi obblighi

È necessario rispettare i seguenti requisiti quando si utilizza il servizio LGE:

• rispettare i presenti Termini di Utilizzo e qualsiasi legge e regolamento applicabile;

• rispettare i diritti di altre persone, compresi i diritti relativi ai dati personali, alla privacy e alla proprietà intellettuale;

• astenersi da ogni condotta che possa violare i diritti di altre persone, che sia diffamatoria, o che danneggi in altro modo gli interessi di qualsiasi altra persona, inclusa LGE; e

• astenersi da atti che potrebbero causare l’abuso del Servizio LGE, interferire con tale Servizio, sospenderlo o danneggiarlo.

LGE fa del proprio meglio per mantenere la sicurezza di tutti gli Utenti e per consentire agli Utenti di accedere liberamente al Servizio LGE. A tal fine, non è consentito utilizzare il Servizio LGE o qualsiasi contenuto fornito tramite il Servizio LGE (“Contenuti LGE”), per:

• tentare di scoprire il codice sorgente o l’algoritmo del Servizio LGE o dei Contenuti LGE, ad esempio mediante retroingegnerizzazione del software (salvo quanto consentito dalla legge applicabile);

• tentare arbitrariamente di modificare o disattivare determinate funzioni del Servizio LGE o dei Contenuti LGE;

• creare opere derivate basate sul Servizio LGE o sui Contenuti LGE;

• ricorrere a servizi quali leasing, sub-licenza o hosting, utilizzando il Servizio LGE o i Contenuti LGE;

• violare i diritti di proprietà intellettuale, incluso il copyright, di altre persone, inclusa LGE, in relazione all’uso del Servizio LGE o dei Contenuti LGE;

• utilizzare il Servizio LGE o i Contenuti LGE per scopi illeciti o tramite mezzi illeciti, in violazione dei presenti Termini di Utilizzo o di qualsiasi legge e normativa applicabile;

• utilizzare il Servizio LGE o i Contenuti LGE in modo malevolo o dannoso (ad es. hacking o distribuzione di codici dannosi, compresi virus e dati dannosi);

• utilizzare il Servizio LGE o i Contenuti LGE in modo da creare difficoltà per altri Utenti, danneggiare, sovraccaricare o deteriorare il Servizio LGE o aumentare la vulnerabilità del Servizio LGE ai rischi relativi alla sicurezza; oppure

• tentare di decodificare i segnali trasmessi tra il Servizio LGE e i suoi server, oppure raccogliere dati o informazioni dal Servizio LGE o dal suo sistema.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, possiamo sospendere l’accesso dell’Utente al Servizio LGE mentre noi verifichiamo la sua non conformità. In tal caso, saremo responsabili di dimostrare la non conformità dell’Utente; tuttavia, annulleremo tale sospensione se l’Utente dimostra la propria mancanza di intento o negligenza in relazione a tale non conformità. Possiamo chiudere l’Account dell’Utente se la non conformità che ha causato la sospensione non viene risolta entro un determinato periodo.

La responsabilità dell'Utente

In caso dovessimo subire perdite derivanti da o in relazione a: (i) la violazione da parte dell’Utente dei presenti Termini di Utilizzo; (ii) l’uso da parte dell’Utente del Servizio LGE in modo diverso da quanto previsto dai presenti Termini di Utilizzo o altrimenti in violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile; o (iii) l’uso dei Servizi di terzi (come definiti di seguito) in modo diverso da quello conforme a qualsiasi termine applicabile all’uso di tali Servizi di terzi, potremmo intentare procedimenti legali nei confronti dell’Utente per il rimborso di tali perdite.

4. Licenza

Licenza del Servizio LGE

LGE concede all’Utente la licenza di utilizzare il Servizio LGE in modo che l’Utente possa utilizzare liberamente il Servizio LGE. Tuttavia, la licenza viene fornita su base limitata, non trasferibile, revocabile e non esclusiva, e l’Utente può utilizzare il Servizio LGE e i Contenuti LGE esclusivamente per scopi personali e non commerciali. La licenza concessa include software e altri dati necessari per la fornitura del Servizio LGE e dei Contenuti LGE, unitamente agli aggiornamenti, upgrade, miglioramenti, modifiche, cambiamenti e aggiunte applicabili. Al momento del consenso ai presenti Termini di Utilizzo, sarà concessa all’Utente la licenza di utilizzare il Servizio LGE e i Contenuti LGE solo secondo le condizioni specificate nei presenti Termini di Utilizzo e nel Contratto di Licenza per l’Utente Finale (End User License Agreement, “EULA”) applicabile per i Contenuti LGE, se disponibile. L’Utente non acquisirà alcun diritto di proprietà intellettuale o altri diritti proprietari relativi al Servizio LGE e ai Contenuti LGE, salvo quanto espressamente specificato nel presente documento o nell’EULA applicabile. Inoltre, i dettagli e l’ambito della licenza possono variare a seconda del Paese dell’Utente, del suo dispositivo e del suo tipo di sistema operativo, delle policy interne di LGE e dei suoi partner commerciali e di altre esigenze operative o tecniche. L’Utente accetta che non abbiamo alcuna responsabilità nei suoi confronti per l’eventuale non-interoperabilità tra i Contenuti LGE scaricati e il suo dispositivo mobile e per qualsiasi danno causato dall’erroneo inserimento da parte sua delle informazioni relative al suo dispositivo.

Licenza per Contenuti Creati dall’Utente

L’Utente può, su alcuni Servizi LGE, caricare, inviare, archiviare, trasmettere, ricevere o condividere le proprie recensioni, post, foto, messaggi, documenti e altri contenuti (“Contenuti Creati dall’Utente”), di cui l’Utente detiene il copyright. L’Utente manterrà la proprietà dei Contenuti Creati dall’Utente e da lui inviati, e non è tenuto a fornire tali Contenuti Generati dall’Utente sul Servizio LGE. Non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia circa l’accuratezza o la completezza dei Contenuti Creati dall’Utente o di qualsiasi Contenuto Generato dall’Utente caricato da qualsiasi altro Utente.

Caricando o condividendo i Contenuti Creati dall’Utente sul Servizio LGE, l’Utente concede a LGE una licenza globale, non esclusiva, gratuita, revocabile, trasferibile e cedibile in sub-licenza, di copiare, editare, distribuire, tradurre, digitalizzare, pubblicare, implementare, indicare, modificare e creare opere derivate dei Contenuti Creati dall’Utente per la durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali Contenuti Creati dall’Utente, nella misura necessaria per il funzionamento, la promozione e il miglioramento del Servizio LGE.

Inoltre, LGE può concedere in sub-licenza la suddetta licenza alle seguenti parti:

- altri Utenti, per garantire che il Servizio LGE funzioni come originariamente progettato (ad es., per condividere post con persone selezionate); o

- fornitori di servizi terzi che hanno un rapporto contrattuale con LGE, allo scopo limitato di consentire a LGE di fornire il Servizio LGE in conformità ai presenti Termini di Utilizzo.

Fermo restando quanto sopra, LGE detiene la licenza relativa ai Contenuti Creati dall’Utente solo nella misura consentita dalle leggi e dalle normative applicabili, e non le viene concesso alcun diritto superiore a tale limite.

5. Limitazione dell’uso del Servizio LGE e cancellazione dei Contenuti Creati dall’Utente

Possibili misure in caso di problemi

In qualsiasi dei seguenti casi, nella misura consentita dalla legge applicabile, ci riserviamo il diritto di sospendere o interrompere l’uso del Servizio LGE o eliminare l’Account dell’Utente o i Contenuti Creati dall’Utente:

• se l’Utente o i Contenuti Creati dall’Utente sono in violazione colposa sostanziale o ripetuta dei presenti Termini di Utilizzo, di termini aggiuntivi che potrebbero applicarsi all’uso del Servizio LGE, di altre politiche di LGE (disponibili all’indirizzo Informazioni sull'app LG ThinQ) o di qualsiasi legge e regolamento applicabile;

• qualora l’Utente indichi esplicitamente la sua mancanza di intenzione di rispettare i presenti Termini di Utilizzo e i termini aggiuntivi che potrebbero applicarsi all’uso del Servizio LGE;

• se è necessario per rispettare obblighi legali o decisioni giudiziarie; o

• se il comportamento dell’Utente o i Contenuti Creati dall’Utente vengono ragionevolmente considerati capaci di danneggiare o creare responsabilità da parte di altri, compresi altri Utenti e LGE (ad es. hacking, phishing, molestie, trasmissione di spam, condotta fuorviante, false informazioni, invasione della privacy altrui, diffamazione o visualizzazione non autorizzata di contenuti che non appartengono all’Utente).

Notifica

Se ritenuto ragionevolmente possibile, prima di prendere le suddette misure, informeremo l’Utente della nostra giustificazione per l’adozione di tali misure per dargli la possibilità di rettificare il problema identificato. Tuttavia, potremmo decidere di non informare l’Utente se la notifica può:

• causare danni a o creare responsabilità per altri Utenti, terzi o LGE;

• violare le leggi e le normative applicabili o le ordinanze di un’autorità regolatoria;

• interferire con un’indagine delle autorità regolatorie; o

• compromettere il funzionamento, l’integrità o la sicurezza del Servizio LGE.

Responsabilità degli Utenti relativamente a misure come la Limitazione dell’Uso

L’Utente in questione, non LGE, sarà responsabile per eventuali danni e perdite (incluso quanto riguarda i dati e i contenuti) che potrebbero derivare da o in relazione all’attuazione delle misure a seguito della violazione da parte dell’Utente dei presenti Termini di Utilizzo, come la Limitazione dell’Uso del Servizio LGE da parte dell’Utente o la chiusura dell’Account dell’Utente. Per evitare perdite di dati, si consiglia di creare backup o assicurarsi che i dati e i contenuti archiviati tramite il servizio LGE vengano archiviati anche in un altro luogo, utilizzando ad esempio i servizi di backup online.

6. Modifica, sospensione e interruzione del Servizio LGE

Modifica del Servizio LGE

Se aggiungiamo nuove funzionalità al Servizio LGE o lanciamo una nuova versione del Servizio LGE, o in caso di cambiamenti delle leggi applicabili, possiamo modificare il Servizio LGE nei seguenti modi:

• modificando, aggiungendo o eliminando elementi o funzioni del Servizio LGE, ad esempio, per funzioni migliorate, sicurezza delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramento dei servizi;

• sospendendo o limitando l’uso o l’accesso al Servizio LGE, compreso l’accesso agli Account;

• esaminando, segnalando, modificando, rifiutando di pubblicare, bloccando l’accesso o eliminando qualsiasi Contenuto LGE senza preavviso e senza incorrere in responsabilità; oppure

• disabilitando l’accesso a, bloccando o modificando in remoto qualsiasi Contenuto LGE scaricato in precedenza dall’Utente dal Servizio LGE al proprio dispositivo, qualora tali azioni siano necessarie o appropriate per via di obblighi contrattuali di LGE, di modifiche legislative, di una decisione del tribunale o per altri motivi.

Se LGE rimuove, disabilita l’accesso a, o blocca in altro modo l’accesso dell’Utente a qualsiasi Contenuto LGE, l’Utente dovrà contattare il fornitore dei relativi Contenuti LGE.

Sospensione e interruzione del Servizio LGE

Nella misura consentita dalla legge applicabile, LGE può sospendere o interrompere tutto o parte del Servizio LGE in uno qualsiasi dei seguenti casi, in qualsiasi momento:

• per gestire o migliorare il Servizio LGE o per rispettare gli obblighi previsti dalle leggi applicabili;

• se i partner commerciali di LGE che forniscono a LGE gli elementi del Servizio LGE decidono di interrompere la fornitura di tutti o parte di tali elementi del Servizio LGE; o

• in caso di manutenzione, ispezione o sostituzione o guasto delle strutture informatiche e di comunicazione (come computer, server e reti di telecomunicazione), aumento improvviso del traffico, interruzione delle comunicazioni, e altri motivi ragionevoli che rendono difficile continuare il funzionamento del Servizio LGE.

LGE può sospendere o terminare in tutto o in parte il Servizio LGE in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo commerciale, fornendo una notifica scritta almeno 30 giorni prima di tale sospensione o terminazione.

Notifica, compenso e responsabilità in caso di modifica, sospensione o interruzione

Le modifiche, sospensioni e interruzioni sostanziali che dovessero incidere negativamente sull’uso del Servizio LGE saranno notificate agli Utenti in anticipo tramite l’e-mail registrata per il relativo Account o altri modi ragionevoli, compresa la pubblicazione sul Servizio LGE. Tuttavia, le modifiche possono avere effetto immediato senza previa notifica qualora vi siano modifiche a qualsiasi legge o regolamento applicabile o vi siano motivi di sicurezza che rendono necessaria tale modifica, sospensione o interruzione. Se l’Utente non desidera continuare a utilizzare il Servizio LGE dopo una modifica, sospensione o interruzione sostanziale, può chiudere il proprio Account.

Salvo ove diversamente previsto dalle leggi e dalle normative vigenti, gli Utenti non avranno diritto ad alcun compenso in relazione alle modifiche, sospensioni o interruzioni di tutto o parte del Servizio LGE.

I diritti e gli obblighi dell’Utente e di LGE ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo sopravvivranno alla cessazione del Servizio LGE o alla chiusura dell’Account dell’Utente.

7. Responsabilità e garanzie di LGE

Responsabilità

Nulla nei presenti Termini di Utilizzo esclude o limita la nostra responsabilità per: (i) decesso o lesioni personali causate da negligenza da parte nostra; (ii) frode o falsa dichiarazione fraudolenta; e (iii) qualsiasi questione in relazione alla quale sarebbe illegale per noi escludere o limitare la nostra responsabilità.

In caso di mancato rispetto dei presenti Termini di Utilizzo, siamo responsabili di perdite o danni subiti dall’Utente che siano un risultato prevedibile di una nostra violazione dei presenti Termini di Utilizzo o di negligenza da parte nostra, ma non siamo responsabili di eventuali perdite o danni non prevedibili. La perdita o il danno è prevedibile se si tratta di una conseguenza ovvia di una nostra violazione o se è stata contemplata dall’Utente e da noi al momento in cui abbiamo stipulato i presenti Termini di Utilizzo.

Forniamo il Servizio LGE esclusivamente per uso domestico e privato. L’Utente accetta di non utilizzare il Servizio LGE, o i Contenuti LGE, per scopi commerciali o di affari e non abbiamo alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente per eventuali perdite di profitto, perdite di attività commerciale, interruzioni delle attività commerciali o perdite di opportunità commerciali.

Non siamo responsabili per eventuali perdite o danni subiti dall’Utente a seguito di: (i) negligenza da parte dell’Utente nell’utilizzo del Servizio LGE; (ii) violazione dei presenti Termini di Utilizzo da parte dell’Utente; o (iii) in caso di eventi di forza maggiore.

L’uso del Servizio LGE e dei Contenuti LGE può richiedere l’accesso a Internet. Si prega di notare che, a seconda del servizio di telecomunicazioni sottoscritto dall’Utente, potrebbero applicarsi addebiti aggiuntivi di telefonia mobile per l’accesso a Internet. Non siamo responsabili della connessione o della velocità del servizio Internet dell’Utente.

Garanzie

La garanzia di LGE relativamente al Servizio LGE (compresi i contenuti del Servizio LGE, le funzioni del Servizio LGE, l’affidabilità, la disponibilità e la soddisfazione delle esigenze degli Utenti) e i Contenuti LGE è limitata a (1) le questioni stabilite dai presenti Termini di Utilizzo e termini aggiuntivi che possono applicarsi all’uso del Servizio LGE e dei Contenuti LGE, o (2) la misura consentita dalle leggi e normative applicabili. Non viene fornita alcuna altra garanzia in relazione al Servizio LGE e ai Contenuti LGE. In particolare, un dispositivo smart connesso con il Servizio LGE e i Contenuti LGE potrebbe scollegarsi con il Servizio LGE o diventare inutilizzabile, a causa di una scarsa connessione di rete o di un aggiornamento del Servizio LGE.

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, il Servizio LGE e i Contenuti LGE sono forniti “così come sono” o “come disponibili” e senza alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di commerciabilità, mantenimento di buona qualità, manipolazione abile di dispositivi, idoneità per uno scopo particolare, integrità, adeguatezza, assenza di virus, ambiente calmo e non-violazione per quanto riguarda il Servizio LGE e i Contenuti LGE.

Si prega di notare che alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione di garanzie implicite, termini o condizioni o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni ed esclusioni potrebbero essere limitate nella loro applicazione e l’Utente potrebbe avere diritti aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sui diritti legali dell’Utente, si prega di contattare l’autorità locale, i servizi incaricati della sorveglianza delle pratiche commerciali, l’ufficio consulenza per i cittadini o l’ente equivalente.

8. Servizio di terzi

Collaboriamo con partner commerciali globali per fornire contenuti utili tramite il Servizio LGE. Il Servizio LGE può includere contenuti (ad es. informazioni, link e pubblicità), prodotti, servizi, app e altri materiali forniti da terzi (“Servizio di Terzi”). L’Utente può usufruire di vari vantaggi tramite il Servizio di Terzi. Tuttavia, non controlliamo noi il Servizio di Terzi e, di conseguenza, nella misura consentita dalla legge applicabile non siamo responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall’uso da parte dell’Utente del Servizio di Terzi. Non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia riguardo al Servizio di Terzi e, nella misura consentita dalla legge applicabile, non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione al Servizio di Terzi. L’Utente accetta che l’uso del Servizio di Terzi sarà a suo esclusivo rischio e non avremo alcuna responsabilità nei suoi confronti in conseguenza della sua interazione con il Servizio di Terzi.

9. Pubblicità

Forniamo diversi Servizi LGE gratuitamente, e a tal fine alcuni Servizi LGE possono includere pubblicità (personalizzate), che possono essere fornite in base a determinate preferenze degli Utenti. Il Servizio LGE può includere pubblicità e informazioni di marketing fornite da noi o da una terza parte e, per le pubblicità e le informazioni di marketing fornite da inserzionisti terzi, non siamo in grado di controllare l’utilità, la precisione o la completezza di tali informazioni. Di conseguenza, eccetto se possono essere imputati a noi, non saremo responsabili di alcun inconveniente derivante da tali pubblicità e comunicazioni o transazioni tra l’Utente e tale inserzionista, compresi eventuali danni che potrebbero derivare da qualsiasi affidamento da parte dell’Utente su tali pubblicità.

10. Procedura per la Risoluzione delle Controversie

Gestione dei Reclami

È possibile segnalare qualsiasi reclamo sull’uso dei Servizi LGE ai seguenti recapiti:

Elencata qui

Tratteremo ogni eventuale reclamo secondo la seguente procedura: assegneremo un numero di identificazione al reclamo e invieremo all’Utente una conferma della ricezione del suo reclamo senza ritardi, ma in ogni caso entro e non oltre settantadue (72) ore dopo la ricezione del reclamo. Analizzeremo tempestivamente il reclamo. Se concordiamo con il reclamo, forniremo tempestivamente un rimedio e invieremo all’Utente una risposta in merito al reclamo entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Se non concordiamo con il reclamo, o non è possibile indagare tempestivamente, registreremo il reclamo e la nostra posizione in un rapporto che invieremo all’Utente, insieme alla nostra risposta in merito al reclamo. Se non concordiamo con il reclamo, forniremo all’Utente anche i motivi della nostra risposta in merito. Se l’Utente non è d’accordo con il nostro rifiuto del suo reclamo, può presentare un reclamo in conformità alle disposizioni di risoluzione delle controversie riportate di seguito.

Fatta eccezione per quanto vietato dalla legge locale, qualsiasi controversia derivante da o in relazione ai presenti Termini di Utilizzo, compresa qualsiasi domanda relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione, sarà gestita e infine risolta mediante arbitrato (i) ai sensi delle Regole del Collegio Arbitrale Commerciale Coreano (le quali regole sono considerate incorporate per riferimento nella presente clausola), (ii) per il quale il numero di arbitri sarà uno e (iii) la sede, o luogo legale, dell’arbitrato sarà Seoul, Repubblica di Corea, e (v) la lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sarà la lingua inglese e (v) la legge che disciplina il contratto sarà il diritto sostanziale della Repubblica di Corea.

Nella misura richiesta dalla legge locale, affinché l’arbitrato sia valido e legalmente efficace come mezzo di risoluzione delle controversie, anche nei confronti di un consumatore, il riferimento alle Regole del Collegio Arbitrale Commerciale Coreano nel punto (i) di cui sopra sarà considerato come riferimento alle regole dell’ente arbitrale più eminente (le “Regole di Arbitrato Locali”) nel Paese dell’Utente, e il riferimento a Seoul, Repubblica di Corea nel punto (iii) di cui sopra sarà considerato come riferimento alla capitale del Paese dell’Utente.

L’Utente può risolvere le controversie con noi solo su base individuale e non come querelante o membro di una classe in qualsiasi presunto procedimento di classe o rappresentativo.

Se l’Utente è un consumatore ed è residente nel Regno Unito o nell’Unione Europea, può intentare procedimenti legali in relazione ai presenti Termini di Utilizzo nei tribunali del Paese in cui vive. Inoltre, se l’Utente risiede nel Regno Unito o nell’Unione Europea e indirizziamo questo sito web al Paese in cui risiede, l’Utente trarrà beneficio da qualsiasi disposizione obbligatoria della legge del Paese in cui risiede. Nulla di quanto contenuto nei presenti Termini di Utilizzo influisce sui diritti dell’Utente in qualità di consumatore di fare affidamento su tali disposizioni obbligatorie della legge locale.

Se l’Utente è un consumatore ed è residente in Norvegia, in caso di controversia può contattare il Consiglio Consumatori Norvegese (o altri organismi di appello pertinenti). Ulteriori dettagli sono disponibili all’indirizzo https://www.forbrukerradet.no/.

Se l’Utente è un consumatore residente nell’Unione Europea e desidera avere maggiori informazioni sulla risoluzione delle controversie online, può seguire questo link al sito Web della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Questo link è fornito come richiesto dal Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a solo scopo informativo. Non siamo obbligati a partecipare alla risoluzione delle controversie online.

11. Modifica dei presenti Termini di Utilizzo

LGE può di volta in volta modificare i presenti Termini di Utilizzo e termini aggiuntivi che possono applicarsi all’uso del Servizio LGE, nella misura consentita dalle leggi e dalle normative vigenti. Tali modifiche e il motivo delle stesse saranno notificate all’Utente e comunicate sul Servizio LGE almeno 10 giorni prima della loro entrata in vigore. Inoltre, qualsiasi modifica sostanziale che potrebbe essere svantaggiosa per gli Utenti sarà notificata sul Servizio LGE pertinente e tramite mezzi elettronici (come l’e-mail) con almeno 30 giorni di anticipo.

L’Utente dovrà accettare i Termini di Utilizzo come modificati. L’uso del Servizio LGE dopo l’entrata in vigore dei Termini di Utilizzo modificati costituirà consenso da parte dell’Utente a tali modifiche. L’Utente può revocare o non fornire il proprio consenso ai presenti Termini di Utilizzo (e ad eventuali modifiche agli stessi) chiudendo il proprio Account in qualsiasi momento, nel qual caso l’Utente non sarà soggetto all’applicazione dei Termini di Utilizzo modificati.

12. Questioni generali

• L’Utente gode di determinati diritti legali che potrebbero non essere limitati dai presenti Termini di Utilizzo. Nulla nei presenti Termini di Utilizzo limiterà tali diritti legali. La consulenza sui diritti legali degli Utenti è disponibile presso l’ufficio locale di consulenza per i cittadini o i servizi locali incaricati della sorveglianza delle pratiche commerciali.

• Questi Termini di Utilizzo stabiliscono il rapporto tra l’Utente e LGE. Anche se una terza parte beneficia del rapporto tra l’Utente e LGE, nessun diritto legale sarà a beneficio di tale terza parte.

• In caso di conflitto tra i presenti Termini di Utilizzo e termini aggiuntivi specifici per il servizio che possono applicarsi all’uso del Servizio LGE, prevarranno i termini aggiuntivi in relazione al Servizio LGE pertinente.

• Nel caso in cui una qualsiasi disposizione dei presenti Termini di Utilizzo sia ritenuta invalida, illegale o inapplicabile, la validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni non saranno in alcun modo influenzate o compromesse.

• Non forniamo il Servizio LGE ai sensi di un codice di condotta.

• Se ci asteniamo dal far valere un diritto o una disposizione nei presenti Termini di Utilizzo, tale astensione non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione.

• Ciascuna delle clausole dei presenti Termini opera separatamente. Se un tribunale o un’autorità competente decide che una qualsiasi di tali clausole è illecita o inapplicabile, le clausole rimanenti rimarranno pienamente valide ed efficaci.

• Nel corso dell’erogazione del Servizio LGE, potremmo fornire all’Utente varie informazioni tramite notifica all’interno del Servizio LGE o tramite posta, e-mail, SMS o MMS, ecc. Tuttavia, se l’Utente indica esplicitamente che non desidera ricevere tali informazioni, non riceverà più tali informazioni e LGE non sarà ritenuta responsabile di eventuali svantaggi che l’Utente potrebbe subire a causa di tale esclusione.

• Qualsiasi traduzione dei presenti Termini di Utilizzo è eseguita per via di requisiti locali e, in caso di discrepanza tra l’inglese e qualsiasi versione non inglese, prevarrà la versione inglese dei presenti Termini di Utilizzo, nella misura non proibita dalla legge locale nella giurisdizione dell’Utente.

• Possiamo cedere, subappaltare o altrimenti trasferire uno o tutti i nostri diritti e obblighi ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo a qualsiasi società, azienda o persona. Possiamo farlo solo se ciò non influisce sostanzialmente sui diritti dell’Utente ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo e della legge applicabile. Se intendiamo cedere, subappaltare o altrimenti trasferire uno o tutti i nostri diritti e obblighi ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo, daremo all’Utente un preavviso di almeno 30 giorni. Se l’Utente non desidera continuare a utilizzare il Servizio LGE dopo tale cessione o trasferimento, può revocare l’accettazione dei presenti Termini di Utilizzo chiudendo il proprio Account. L’Utente non può cedere, subappaltare o altrimenti trasferire ad altri i propri diritti o obblighi ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo, eccetto se l’Utente invia prima a LGE per iscritto una richiesta di questo tipo e le parti raggiungono un accordo.

• Non siamo responsabili di ritardi nell’adempimento o di mancato adempimento dei nostri obblighi ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo se tale ritardo o mancato adempimento è causato da eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo (eventi di “Forza Maggiore”), in particolare (a titolo esemplificativo) (a) atti, decreti, leggi, regolamenti o restrizioni di qualsiasi governo; (b) indisponibilità di reti di telecomunicazione pubbliche o private; o (c) scioperi, sommosse, invasioni, attacchi terroristici o minacce di attacchi terroristici, guerre (dichiarate o meno) o qualsiasi disastro naturale. Le nostre prestazioni ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo saranno considerate sospese per il periodo in cui l’evento di Forza Maggiore continua, e avremo un prolungamento delle prestazioni per la durata di tale periodo. Adopereremo i nostri sforzi ragionevoli per fare in modo che l’evento di Forza Maggiore giunga a termine o per trovare una soluzione in base ai quali i nostri obblighi ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo possono essere esercitati nonostante l’evento di Forza maggiore.

• Licenza o uso da parte del Governo degli Stati Uniti: Se il Servizio LGE viene utilizzato da o concesso in licenza al Governo degli Stati Uniti, si applicherà quanto segue: il Servizio LGE concesso in licenza ai sensi dei presenti Termini di Utilizzo è “software informatico commerciale”, come descritto in 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Se il software è acquisito da o per conto di un’agenzia civile, il Governo degli Stati Uniti acquisisce questo software commerciale e/o la documentazione del software commerciale in base ai presenti Termini di Utilizzo, come specificato in 48 C.F.R. 12.212 (Software informatico) e 48 C.F.R. 12.211 (Dati tecnici) dei Regolamenti federali sugli acquisti (Federal Acquisition Regulations, “FAR”) e leggi successive. Se il software è acquisito da o per conto di un’agenzia all’interno del Dipartimento della Difesa (Department of Defense, “DOD”), il Governo degli Stati Uniti acquisisce questo software commerciale e/o la documentazione del software commerciale in base ai presenti Termini di Utilizzo come specificato in 48 C.F.R. 227.7202-3 del Supplemento DOD FAR (“DFAR”) e leggi successive.

• Restrizioni sulle esportazioni: L’Utente accetta di non esportare o riesportare alcun Servizio LGE o documentazione allegata (o qualsiasi copia della stessa) in violazione delle leggi e normative applicabili degli Stati Uniti. L’Utente accetta di rispettare tutte le leggi e le normative applicabili degli Stati Uniti e internazionali in materia di esportazioni. Queste leggi includono restrizioni su destinazioni, utenti finali e uso finale. L’Utente dichiara e garantisce di non essere interdetto dal ricevere esportazioni o servizi ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di altre leggi applicabili in materia di esportazioni.

Appendice: Termini aggiuntivi applicabili al Servizio LGE

A. CONTRATTO DI LICENZA DELL'APPLICAZIONE

I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI SI APPLICANO ALL’USO DA PARTE DELL’UTENTE DI CIASCUNA APPLICAZIONE SCARICATA DAL SERVIZIO LGE (CIASCUNA, DEFINITA UNA “APPLICAZIONE”) E INTEGRANO I TERMINI DI UTILIZZO. PRIMA DI UTILIZZARE QUALSIASI APPLICAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

L’Utente riconosce che la licenza concessa ai sensi del presente Contratto è concessa dal fornitore dell’Applicazione (“Fornitore dell’Applicazione”) e non da LG Electronics, Inc. (“LGE”). Se il Fornitore dell’Applicazione fornisce un Contratto di Licenza per l’Utente Finale (End User License Agreement, “EULA”) con l’Applicazione, tali termini integreranno il presente Contratto di Licenza dell' Applicazione. Per quanto riguarda il rapporto tra l’Utente e il Fornitore dell’Applicazione, qualsiasi termine aggiuntivo o diverso in tale EULA avrà la precedenza sui termini del presente Contratto di Licenza dell'Applicazione.

L’Utente riconosce e accetta che LGE è un terzo beneficiario del presente Contratto di Licenza dell'Applicazione e di qualsiasi EULA, se fornito. L’Utente riconosce e accetta che LGE avrà il diritto (e si riterrà che abbia accettato il diritto) di far valere tale licenza nei suoi confronti in qualità di beneficiario terzo di tali accordi.

1. Concessione della licenza: Il Fornitore dell’Applicazione concede all’Utente una licenza limitata e non trasferibile per utilizzare l’Applicazione su qualsiasi prodotto mobile prodotto da LGE e/o dalle sue affiliate (“Dispositivo mMobile LGE”) e secondo le modalità stabilite nei Termini di Utilizzo LGE. L’Utente non può affittare, noleggiare, prestare, vendere, ridistribuire o cedere in sub-licenza l’Applicazione. L’Utente non può decodificare, decompilare o disassemblare l’Applicazione, salvo e solo nella misura in cui tale attività sia espressamente consentita dalla legge applicabile. Qualsiasi tentativo di compiere tali azioni costituisce una violazione dei diritti del Fornitore dell'Applicazione. In caso di violazione di questa restrizione, l’Utente può essere soggetto a procedimenti giudiziari e di risarcimento danni. I termini della licenza disciplineranno gli upgrade forniti dal Fornitore dell’Applicazione che sostituiscono e/o integrano l’Applicazione originale, a meno che tale upgrade non sia accompagnato da una licenza separata, nel qual caso i termini di tale licenza prevarranno. Il Fornitore dell’Applicazione si riserva tutti i diritti relativi all’Applicazione non espressamente concessi all’Utente ai sensi del presente Accordo di Licenza per Applicazione.

2. Consenso all’uso dei Dati: L’Utente accetta che il Fornitore dell’Applicazione potrà raccogliere e utilizzare informazioni tecniche e correlate, raccolte in qualsiasi modo, come parte dei servizi di supporto prodotto relativi all’Applicazione. Il Fornitore dell’Applicazione potrà utilizzare queste informazioni esclusivamente per migliorare i propri prodotti o fornire all’Utente servizi o tecnologie personalizzati. Il Fornitore dell’Applicazione potrà divulgare tali informazioni ad altri, ma non in un modo che identifica personalmente l’Utente.

3. Risoluzione: La licenza è valida fino alla risoluzione da parte dell’Utente o del Fornitore dell’Applicazione. I diritti dell’Utente ai sensi della presente licenza termineranno automaticamente senza preavviso da parte del Fornitore dell’Applicazione se l’Utente non rispetta i termini di questa licenza. Alla risoluzione della licenza, l’Utente dovrà cessare ogni utilizzo dell’Applicazione e distruggere tutte le copie, complete o parziali, dell’Applicazione, inclusa qualsiasi documentazione di accompagnamento.

4. Materiale di terzi; contenuti discutibili: L’Utente comprende, riconosce e accetta che alcune Applicazioni possono fornire l’accesso a prodotti, servizi, contenuti Web o altri materiali di terzi e che LGE non è responsabile di tali contenuti di terzi. L’Utente accetta che LGE non è responsabile di esaminare o valutare i contenuti di terzi o dell’accuratezza di tali contenuti. LGE non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia riguardo a tali contenuti di terzi e non accetta alcuna responsabilità in relazione a tali contenuti di terzi.

L’Utente comprende, riconosce e accetta che accedendo a e scaricando Applicazioni dal Servizio LGE può imbattersi in materiale che può ritenere esplicito od offensivo, sconveniente o discutibile per l’Utente, e che l’Utente non potrà essere avvisato in anticipo della presenza di tale materiale. L’Utente accetta che il download e l’uso di tutte le Applicazioni saranno a proprio rischio esclusivo e LGE non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente in conseguenza di qualsiasi esposizione attraverso tali Applicazioni.

5. NESSUNA GARANZIA: L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L’USO DELL’APPLICAZIONE È A PROPRIO ESCLUSIVO RISCHIO E CHE L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE VIENE FORNITO ALL’UTENTE “COSÌ COM’È” E “COME DISPONIBILE” E SENZA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO O NATURA. IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE NON GARANTISCE CHE L’USO DELL’APPLICAZIONE SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI TERMINE, CONDIZIONE O GARANZIA IMPLICITA O DI LEGGE, COMPRESE LE GARANZIE RELATIVE ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, A TITOLARITÀ, PRECISIONE E CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE, A QUALITÀ SODDISFACENTE E NON VIOLAZIONE. IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, IN RELAZIONE A SOFTWARE DI TERZI O SOFTWARE OPEN SOURCE.

6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, SPECIALI O PUNITIVI DI ALCUN TIPO O PER PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI, PERDITA DI ENTRATE, PERDITA DI AFFARI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALLA LICENZA O ALL’USO DELL’APPLICAZIONE, SIA BASATI SU CONTRATTO, ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER PRODOTTI DIFETTOSI O QUALSIASI ALTRA TEORIA, ANCHE SE IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI E ANCHE SE QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO È CONSIDERATO INSUFFICIENTE RISPETTO AL SUO SCOPO ESSENZIALE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, L’INTERA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE SARÀ LIMITATA ALLA SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE O RIMBORSO DEL PREZZO D’ACQUISTO PAGATO PER L’APPLICAZIONE (SE DEL CASO), A DISCREZIONE DEL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE. IN NESSUN CASO IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE O DI TERZI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, PUNITIVI, ESEMPLARI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA SOFTWARE DI TERZI O SOFTWARE OPEN SOURCE, ANCHE SE IL FORNITORE DELL’APPLICAZIONE È STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.

Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione di garanzie implicite o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni ed esclusioni potrebbero essere limitate nella loro applicazione.

7. L’Utente accetta di non esportare o riesportare l’Applicazione o la documentazione allegata (o qualsiasi copia della stessa) in violazione di qualsiasi legge o normativa applicabile. L’Utente accetta di rispettare tutte le leggi e le normative applicabili e internazionali in materia di esportazioni. Queste leggi includono restrizioni su destinazioni, utenti finali e uso finale. L’Utente dichiara e garantisce di non essere interdetto dal ricevere esportazioni o servizi ai sensi delle leggi applicabili in materia di esportazioni.

8. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il presente Contratto di Licenza dell'Applicazione sarà disciplinato dalle leggi dello Stato del New Jersey negli Stati Uniti d’America e dalle leggi federali degli Stati Uniti d’America, escluse le disposizioni in materia di conflitti di leggi. Se l’Utente è un consumatore ed è residente nel Regno Unito o nell’Unione Europea, può intentare procedimenti legali in relazione al presente Accordo di licenza per applicazione nei tribunali del Paese in cui vive. Inoltre, se l’Utente risiede nel Regno Unito o nell’Unione Europea e indirizziamo questo sito web al Paese in cui risiede, l’Utente trarrà beneficio da qualsiasi disposizione obbligatoria della legge del Paese in cui risiede. Nulla di quanto contenuto nel presente Contratto di Licenza dell'Applicazione influisce sui diritti dell’Utente in qualità di consumatore di fare affidamento su tali disposizioni obbligatorie della legge locale.

Se l’Utente è un consumatore ed è residente in Norvegia, in caso di controversia può contattare il Consiglio Consumatori Norvegese (o altri organismi di appello pertinenti). Ulteriori dettagli sono disponibili all’indirizzo https://www.forbrukerradet.no/.

9. Se il Fornitore dell’Applicazione si astiene dal far valere qualsiasi diritto o disposizione del presente Contratto di Licenza dell'Applicazione, tale astensione non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione.

B. Assistenza proattiva del servizio clienti (Proactive Customer Care, “PCC”)

Attraverso il Servizio PCC, agli Utenti che hanno registrato determinati elettrodomestici su una delle nostre app forniamo informazioni relative a servizi di manutenzione e riparazione, gratuiti e a pagamento, tramite messaggi push in-app o telefonicamente, controllando regolarmente lo stato del dispositivo e i materiali di consumo utilizzati sul dispositivo per rilevare eventuali malfunzionamenti, anomalie e la necessità di sostituzione dei materiali di consumo. Prima di fornire il Servizio PCC, notifichiamo agli Utenti i dettagli rilevanti od otteniamo il consenso da parte loro.

I presenti Termini di Utilizzo entreranno in vigore in data 10 / 07 / 2024

Enti LG

Paese Ente LG Indirizzo registrato Informazioni di contatto. Numero di registrazione Partita Iva Corea LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Repubblica di Corea (+82) 02-3777-1114 (Corea) 110111-2487050, registrato in Corea 107-86-14075 Italia LG Electronics Italia SpA Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano privacy.dati@lge.com

www.lg.com/it/supporto/email

Servizi

Servizio Ente LG Indirizzo registrato Informazioni di contatto. ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Repubblica di Corea thinq@lge.com https://www.lg.com/it LG Electronics Italia SpA Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano privacy.dati@lge.com

www.lg.com/it/supporto/email Amazon Web Services Inc 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA FAX: +1-206-266-7010

Termini aggiuntivi ai Termini di utilizzo: Specifici per giurisdizione – Italia

Se utilizzi i nostri Servizi in Italia, si applicano i seguenti termini aggiuntivi.

I tuoi vantaggi in qualità di Membro LG

Creando un accont LG, l’utente in qualità di Membro LG può accedere ad offerte, servizi, eventi, promozioni,concorsi,lotterie organizzate da LGE o da aziende partner di LGE e regolate da Termini e Condizioni diversi e specifici distribuite tramite e-mail.

L’adesione alla Membership è personale, non trasferibile e soggetta ai presenti Termini e Condizioni oltre che a qualsiasi altra regola, normativa, politica e procedura adottata da LGE, come approvato dall’utente al momento della partecipazione ad offerte, premi, agli acquisti e altri servizi correlati.L'adesione alla Membership è valida dal momento della creazione del proprio account e fino a quando quest’ultimo non verrà cancellato, rimosso o altrimenti disabilitato.

In qualità di Membro LG, l’utente ha diritto ai seguenti vantaggi:

a) COUPON DI BENVENUTO

Il Coupon di Benvenuto dà diritto ad uno sconto del 5% utilizzabile una sola volta su un acquisto effettuato entro 90 giorni dalla data di creazione dell'account sul sito https://www.lg.com/it. Il Coupon di Benvenuto è cumulabile con altre iniziative promozionali presenti sul sito https://www.lg.com/it, e/o programmi di corporate loyalty di cui il cliente Member LG fosse titolare nel sito https://www.lg.com/it, salvo diversamente specificato. Il mancato godimento del Coupon di Benvenuto nei termini previsti non dà diritto a rimborsi o prestazioni alternative o sostitutive.

b) SCONTO IN CARRELLO

Lo Sconto in carrello dà diritto al cliente Member LG ad uno sconto del 2% applicabile sui suoi acquisti futuri.

c) COUPON COMPLEANNO

In occasione del proprio compleanno ogni Member LG riceverà un coupon sconto valido per acquisti su https://www.lg.com/it

d) VOUCHER, BUONO SCONTO, INIZIATIVE PROMOZIONALI DEDICATE

L’utente potrà accedere a voucher, buoni sconto o iniziative promozionali dedicate solo a clienti Member LG.

Gli sconti sono compatibili con tutte le modalità di pagamento disponibili di volta in volta sul sito https://www.lg.com/it.

Gli sconti sono calcolati sul totale del carrello, al netto di tasse, trasporto e accessori (es. ecocontributo RAEE visibile), come applicabile.

Per fruire dei benefit, l'utente dovrà selezionare la corrispondente opzione in sede di checkout. Non sarà possibile riconoscere sconti richiesti con modalità diverse.

L’utente può cancellare l’iscrizione alla membership LG in qualsiasi momento sul sito web hm.com o contattando il Servizio clienti. Cancellando l’iscrizione, l’utente potrà essere in grado di fare acquisti su nel sito https://www.lg.com/it solamente in qualità di ospite.

L’utente sarà informato qualora LGE intenda in qualsiasi momento, a sua sola discrezione, eliminare, alterare, limitare, sospendere o modificare LG Membership e/o i Termini e Condizioni, in caso di modifiche alle leggi applicabili, variazione dei servizi forniti da LGE e/o per l’introduzione di nuovi servizi.