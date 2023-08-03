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LEDバックライト搭載 84インチワイドスクリーン 4Kディスプレイ

仕様

サポート

LEDバックライト搭載 84インチワイドスクリーン 4Kディスプレイ

84WS70MS-B

LEDバックライト搭載 84インチワイドスクリーン 4Kディスプレイ

プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

84V

パネル・タイプ

IPS(LEDバックライト)

アスペクト比

16:9

解像度

3840×1080 (UHD)

コントラスト比

1,400:1 (Max 500,000:1)

応答時間(ms)

12

視野角(水平/垂直)

178°/178°

入力端子

デジタル

HDMI(2)、DVI(1)、ディスプレイポート(1)

アナログ

コンポジット(1)、D-Sub15ピン

外部コントロール

RS232C(1)､RJ45(1)､IR(1)

USB

USB (×2)

出力端子

デジタル

DVI-D (×1)

アナログ

D-Sub15ピン (×1)

オーディオ

外部スピーカー (×1)

外部コントロール

RS232C (×1), IR (×1)

電源

電源タイプ（アダプタまたはLIPS）

内蔵電源

入力

AC100-240V、50/60Hz

消費電力（通常/ECO時）

350W/200W

電源OFF時

0.5W

寸法（幅 X 高さ X 奥行き）（MM）

ディスプレイ部

1923.4x1109.4x101

ベゼル幅（左･上/右・下）

27.9

VESAマウント

600x400

重量（KG）

ディスプレイ部

72.9

アクセサリー

電源コード

1

D-Sub

1

Eye Bolt

1

リモコン

1

ご注意

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。

保証期間

ご購入後3年間（バックライト含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。