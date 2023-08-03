LGの業務用PC関連製品であるオフィス用モニターは、消費電力が少なく、鮮やかで広視野角が特徴のIPSパネル搭載モデルや環境にやさしいという特徴があります。

市場ニーズに合ったソフトウェア開発と最先端技術を駆使したハードウェアの融合により、さらに優れた製品をご提供できるよう、LGは革新し続けます。