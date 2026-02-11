About Cookies on This Site

Styler

テーラーメイドゴルフ株式会社「フィッティングラボ東京」様

 　

導入目的

テーラーメイド フィッティングラボ東京では、LG Stylerの高い衣類ケア性能を活かし、フィッティング中にお客様のウェアをリフレッシュできる環境を整えました。フィッティングが終わる頃には衣類のケアも完了し、仕上がったクラブ体験とともに、より快適で上質なカスタマーエクスペリエンスを提供することを目的に導入しています。

 

 



導入効果

LG Styler を導入して以降、フィッティングの待ち時間にウェアがリフレッシュされる点が多くのお客様に喜ばれ、想像以上に高い反響をいただいています。フィッティング後にシワやニオイが整った状態でお帰りいただけることで、“最後まで気持ちよく過ごせた”という声も増え、サービス全体の満足度向上に確かな効果を感じています。

【製品紹介】​

LG Stylerは、衣類のシワやニオイをLG独自のスチーム技術でやさしくリフレッシュできる衣類ケア家電です。自宅で手軽に本格ケアができ、花粉や菌の除去にも効果的です。

取材にご協力いただいたお客様

テーラーメイドゴルフ株式会社 様





テーラーメイド ゴルフでは革新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフクラブ、ボール、アパレルおよびアクセサリーなど幅広いゴルフ用品を提供しており、米国PGAツアーをはじめ、日本男子ツアーや日本女子ツアーなど世界中のツアーにおいて高い使用率を誇るなど、その性能と革新性が実証されているゴルフブランドです。


