導入目的

テーラーメイド フィッティングラボ東京では、LG Stylerの高い衣類ケア性能を活かし、フィッティング中にお客様のウェアをリフレッシュできる環境を整えました。フィッティングが終わる頃には衣類のケアも完了し、仕上がったクラブ体験とともに、より快適で上質なカスタマーエクスペリエンスを提供することを目的に導入しています。







導入効果

LG Styler を導入して以降、フィッティングの待ち時間にウェアがリフレッシュされる点が多くのお客様に喜ばれ、想像以上に高い反響をいただいています。フィッティング後にシワやニオイが整った状態でお帰りいただけることで、“最後まで気持ちよく過ごせた”という声も増え、サービス全体の満足度向上に確かな効果を感じています。