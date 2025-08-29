LG Styler™ (S3MF/SC5GMR80H)

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Styler
【株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン様】
導入目的
お客様からの悩みの多くは日頃のメンテナンスでした。ビジネスシーンに必須なスーツ、コート、ワイシャツそして休日に着るセーターや帽子まで。特に多いのは夏場のスーツ、冬のコートなどのメンテナンス、クリーニングに出す回数など悩みは多く、そのような悩みを解決するための1台。
導入効果
ご来店されたお客様との会話や接客の合間に着用されているお洋服をお預かりしてお帰りになる頃にはシワもニオイもクリアに。その場の短時間でリフレッシュ効果を実感し驚き感動するお客様が多く、新たな会話が生まれ安心安全な衣類メンテナンスをご提案出来ている。
またスタイリッシュなデザインが自宅やオフィスの空間に溶け込みやすく好評でご検討される方が多い。
取材にご協力いただいたお客様
アメリカでもっとも歴史ある衣料ブランドとして1818年に創業。「最高品質の商品だけをつくり、取り扱うこと。適正な利益のみを含んだ価格で販売し、その価値を理解できる顧客とのみ取引すること」。創業者が掲げた基本理念がこの言葉に表れています。
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル17階