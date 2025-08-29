LG Styler™ (S3MF/SC5GMR80H)

導入目的

お客様からの悩みの多くは日頃のメンテナンスでした。ビジネスシーンに必須なスーツ、コート、ワイシャツそして休日に着るセーターや帽子まで。特に多いのは夏場のスーツ、冬のコートなどのメンテナンス、クリーニングに出す回数など悩みは多く、そのような悩みを解決するための1台。

導入効果

ご来店されたお客様との会話や接客の合間に着用されているお洋服をお預かりしてお帰りになる頃にはシワもニオイもクリアに。その場の短時間でリフレッシュ効果を実感し驚き感動するお客様が多く、新たな会話が生まれ安心安全な衣類メンテナンスをご提案出来ている。

またスタイリッシュなデザインが自宅やオフィスの空間に溶け込みやすく好評でご検討される方が多い。