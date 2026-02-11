LG Pro:Centric Directは、ホテル業界のニーズに特化して設計された、コンテンツ管理ソリューションです。柔軟性と拡張性に優れたシステム設計により、テレビネットワークをセンターから一括して効率的に管理・運用できます。パーソナライズされた情報提供や、視聴体験を実現し、顧客満足度の向上に貢献します。

LG Pro:Centric Directを活用することで、ホテルやリゾート施設は、自社ロゴや独自のグラフィック、メッセージによるブランディングを容易に行え、ルームサービス、天気予報、館内案内など多彩なサービスをシームレスに提供できます。