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ホスピタリティ体験を
さらなる高みへ
LG Pro:Centric Directは、ホテル業界のニーズに特化して設計された、コンテンツ管理ソリューションです。柔軟性と拡張性に優れたシステム設計により、テレビネットワークをセンターから一括して効率的に管理・運用できます。パーソナライズされた情報提供や、視聴体験を実現し、顧客満足度の向上に貢献します。
LG Pro:Centric Directを活用することで、ホテルやリゾート施設は、自社ロゴや独自のグラフィック、メッセージによるブランディングを容易に行え、ルームサービス、天気予報、館内案内など多彩なサービスをシームレスに提供できます。
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コンテンツ管理
LG Pro:Centric Directは、ホテル業界向けのコンテンツ管理ソリューションです。
ホテル内のテレビを通じて再生されるさまざまなコンテンツを効率的に運用を可能にします。
ウェルカムページやイベント情報、フロア施設案内、ホテルガイドなどのパーソナライズされたコンテンツを容易に作成・配信できます。
エディター
直感的なエディター機能により、ホテルテレビを通じて宿泊客に情報を簡単に提供できます。ウェルカムページ、イベント案内、施設ガイドなどの作成において、フォント、画像、テキスト、リンクを自由にカスタマイズ可能です。施設のアイデンティティを表現したテンプレートをデザインできます。
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デザインテンプレート
そのまま活用及びカスタマイズ可能な3種類の無料デザインテンプレートを提供しています。ゼロから新しいコンテンツを作成する手間と時間を削減し、担当者の負担を軽減します。
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広告ツール
バナー、ティッカー、二次元コードなどの広告ツールを、画面上の任意の場所に配置できます。また、効果的な時間帯に表示されるようスケジュール設定も可能です。
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チャンネル管理
客室のレベルや指定されたグループに基づいて、基本チャンネルを設定できます。チャンネル情報はサーバー上に保存・バックアップされるため、後からいつでも読み込みや再設定が可能です。
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効率的なグループおよび
リモート管理
グループおよびリモート管理機能により、客室管理の効率化し、宿泊客の満足度を高めるカスタマイズされたサービスの提供を同時に実現します。LG Pro:Centric Directは、ネットワークを通じて、特定のグループにパーソナライズされたメッセージや通知の配信、ファームウェアのアップデート、全客室のテレビの電源ON/OFF操作まで、遠隔でコントロールが可能です。これにより、スタッフの作業時間を大幅に短縮しながら、ゲストへ有益な情報を提供し、管理効率とサービス品質を飛躍的に向上させます。
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グループ管理
宿泊客のランクやや宿泊目的に基づき、客室を容易にグループ化し、管理できます。グループごとに最適化された広告、テレビチャンネルの設定、メッセージを提供できます。
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ターゲットメッセージ＆通知
特定の宿泊客グループに対し、パーソナライズされたメッセージを個別に届けます。字幕やバナーを通じた広告配信に加え、指定した時間に全客室または特定の客室にティッカーを表示させることも可能です。
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モニタリング
直感的なダッシュボードを通じて、ホテル全体のテレビシステムを一目で把握できます。客室番号、テレビのシリアル番号、IPアドレス、ファームウェアバージョンなどの重要な情報をリアルタイムで確認し、客室の稼働状況やチャンネルの利用状況をモニタリングでき、優れた宿泊体験を提供できる迅速な対応をサポートします。
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リモート管理
ファームウェアのアップデート、テレビの各種設定を、客室を訪問することなく遠隔で実行できます。メンテナンスにかかる時間とコストを大幅に削減できます。
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自動ルームマッピング
初回設置時、テレビがサーバーと通信してサービスを利用するために必要な設定環境を自動的に登録します。客室のシリアル番号を手動で入力する手間を減らし、初期導入時の時間と努力を減らします。
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ユーザー体験の向上
LG Pro:Centric Directは、客室内テレビを通じて、宿泊客にこれまでにない豊かで洗練されたユーザー体験を提供します。
顧客満足度を高め、進化したインルーム・エンターテインメントを実現するLG Pro:Centric Directの詳細をご紹介します。
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動画配信サービス
NetflixやYouTubeなどの主要な動画配信サービスを提供可能です。自宅と同じように、お気に入りの動画配信サービス番組を大画面で体験できます。チェックアウト時に自動的にログアウトされるため、セキュリティ面でも安心です。
*対応テレビモデルおよびPMS連携の確認が必要です。 *Netflixは、Netflix, Inc.の商標です。 *YouTube は、Google LLC の商標です。 *画像はイメージです。
二次元コード
特定のウェブページへの誘導やWi-Fi接続など、多様なシナリオに活用できます。宿泊客は自身のスマートフォンから詳細情報にスムーズにアクセスできます。
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付加サービス連携
旅行サービスと連携したツアー商品の閲覧・購入や、外部サービスとのリンクによる天気予報、フライト情報の提供など、テレビ一台で幅広い情報へのアクセスが可能になります。
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1クリックサービス
リモコンのボタンを1クリックするだけで、ルームサービス、客室清掃、ランドリーサービスなどを簡単に依頼できます。ゲストの快適性とホテルの管理効率を同時に高めます。
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キャスティング機能
自動個人情報初期化機能
チェックアウト時に動画配信サービスのログ イン情報や、個人情報を自動消去することで、運用負荷を軽減し、ゲストに安心の滞在を提供します。
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データビューワー
直感的なダッシュボードを通じて、宿泊客の好みや行動パターンなどに関する有益なインサイトを提供します。
宿泊客の好みに合わせたチャンネル構成の変更や最適なサービスの提案など、データに基づいた経営判断を支援します。
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使用シナリオ
ホテル客室
ホテルチェーン向けのソリューションを活用し、ホテルのアイデンティティを反映したコンテンツ管理を実現します。
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リゾート客室
リゾート施設でも、棟ごとに異なるコンテンツを作成・管理でき、複数のテレビを効率的に運用できます。
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