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LGビジネスクラウド
ディスプレイの可能性を
最大限活用
LGビジネスクラウド
LGビジネスクラウドは、LGのB2Bソリューションを1つに集約したソリューションプラットフォームです。CMS、RMS、広告を表示するために使用される多様かつ効率的なデジタルサイネージソリューションなどのソリューションが含まれています。このクラウドプラットフォームには、今後リリースされるソリューションも順次追加されます。ソリューションに関するさまざまな説明からアクセシビリティを高め、1つのウェブサイトでソリューションの購入、統合、管理ができるようになりました。
ソリューションエクスペリエンス
Solution Experience
ソリューションの購入とサブスクリプション
オンライン製品購入と同じく、使用環境を考慮して、数量、タイプ、グレード、ライセンス期間など、必要なソリューションを選択し、購入またはサブスクライブできます。購入・サブスクライブしたソリューションは、同一のウェブサイト上で簡単にLGデバイス*と統合できます。
* デバイスによって使用可能なソリューションは異なります。
** オンライン購入とサブスクリプションは、現在アメリカでご利用いただけます。今後他の国にもサービスを拡張する予定です。
デバイス管理
LGビジネスクラウドに、LGサイネージデバイス*を登録すると、電源のオンとオフ、再起動などの簡単なコントロールがサポートされます。登録済みデバイスに関する簡潔な情報（デバイスタイプ、モデル名、シリアル番号など）を表示することもできます。
* webOS 6.0バージョン以降のデバイスに適用されます。