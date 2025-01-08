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LGビジネスクラウド

ディスプレイの可能性を
最大限活用

Unlock Your Displays’ Potential

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LGビジネスクラウド

LGビジネスクラウドは、LGのB2Bソリューションを1つに集約したソリューションプラットフォームです。CMS、RMS、広告を表示するために使用される多様かつ効率的なデジタルサイネージソリューションなどのソリューションが含まれています。このクラウドプラットフォームには、今後リリースされるソリューションも順次追加されます。ソリューションに関するさまざまな説明からアクセシビリティを高め、1つのウェブサイトでソリューションの購入、統合、管理ができるようになりました。

LG SuperSign Cloud

デジタルサイネージの統合型管理を実現する、包括的かつ必要不可欠なソフトウェアソリューションです。

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LG Pro:Centric Cloud

強力かつ便利なクラウドベースのホテル管理ソリューション。統合型管理を実現します。

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LG ConnectedCare

LGサイネージデバイスのリモート監視と管理を実現する、強力なクラウドベースのソリューションです。

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LG DOOH Ads

包括的なデジタル屋外用広告プラットフォーム、LG DOOH Adsをご覧ください。一般的なディスプレイをダイナミックな広告媒体に変えることができます。

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ソリューションエクスペリエンス

Solution Experience

使いやすいマテリアル

LGビジネスクラウドは、含まれているソリューションの詳細ページにアクセスできるだけでなく、パンフレットをダウンロードして、ソリューションの詳細を把握し、チュートリアル動画を視聴することも可能です。

トライアルライセンス

無料トライアルライセンス*に申し込み、まずソリューションをご体験いただくことも可能です。

* 最大10ライセンスを、ライセンスあたり最大3か月ご使用いただけます。

ユースケース

さまざまなシナリオや事業運営への統合を通じたソリューションの活用方法をご覧ください。

ソリューションの購入とサブスクリプション

オンライン製品購入と同じく、使用環境を考慮して、数量、タイプ、グレード、ライセンス期間など、必要なソリューションを選択し、購入またはサブスクライブできます。購入・サブスクライブしたソリューションは、同一のウェブサイト上で簡単にLGデバイス*と統合できます。

 

* デバイスによって使用可能なソリューションは異なります。

** オンライン購入とサブスクリプションは、現在アメリカでご利用いただけます。今後他の国にもサービスを拡張する予定です。

ノートパソコンを使用して、 ネットワーク接続のある場所からリモートで作業している男性の画像。LG ConnectedCareのAccessibilityを示している。

デバイス管理

LGビジネスクラウドに、LGサイネージデバイス*を登録すると、電源のオンとオフ、再起動などの簡単なコントロールがサポートされます。登録済みデバイスに関する簡潔な情報（デバイスタイプ、モデル名、シリアル番号など）を表示することもできます。

 

* webOS 6.0バージョン以降のデバイスに適用されます。

ノートパソコンを使用して、ネットワーク接続のある場所からリモートで作業している男性の画像。LG ConnectedCareのAccessibilityを示している。