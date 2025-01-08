オンライン製品購入と同じく、使用環境を考慮して、数量、タイプ、グレード、ライセンス期間など、必要なソリューションを選択し、購入またはサブスクライブできます。購入・サブスクライブしたソリューションは、同一のウェブサイト上で簡単にLGデバイス*と統合できます。

* デバイスによって使用可能なソリューションは異なります。