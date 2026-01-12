導入目的

航空機への搭乗を控えたお客様にとって、ラウンジでの待ち時間は旅のコンディションを整える大切なひとときです。当ラウンジでは、お客様が滞在中の短時間で、移動中に付着した衣類のニオイや埃をリフレッシュし、より爽やかな気分で搭乗いただけるよう、LGスタイラーの導入を決定しました。特にビジネス層のお客様が多い路線の特性を考慮し、ラウンジでの休息提供だけでなく、衣類のケアという新しい体験を提供することで、顧客の利便性をより高めたいと考えました。







導入効果

ラウンジに滞在する間の約20分という短いコースを活用して衣類をケアできる点が、利用客の皆様から「実用的で嬉しいサービス」として高く評価されています。また、製品のシンプルなデザインはラウンジのモダンなインテリアと自然に調和しています。結果として、搭乗前の休息の質を高めてくれる有用なサービス資産として、日々大切に活用されています。