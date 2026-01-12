We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Styler
大韓航空 成田空港支店様
LG Styler™ S3WF
導入目的
航空機への搭乗を控えたお客様にとって、ラウンジでの待ち時間は旅のコンディションを整える大切なひとときです。当ラウンジでは、お客様が滞在中の短時間で、移動中に付着した衣類のニオイや埃をリフレッシュし、より爽やかな気分で搭乗いただけるよう、LGスタイラーの導入を決定しました。特にビジネス層のお客様が多い路線の特性を考慮し、ラウンジでの休息提供だけでなく、衣類のケアという新しい体験を提供することで、顧客の利便性をより高めたいと考えました。
導入効果
ラウンジに滞在する間の約20分という短いコースを活用して衣類をケアできる点が、利用客の皆様から「実用的で嬉しいサービス」として高く評価されています。また、製品のシンプルなデザインはラウンジのモダンなインテリアと自然に調和しています。結果として、搭乗前の休息の質を高めてくれる有用なサービス資産として、日々大切に活用されています。
LG PuriCare™ AeroTower
導入目的
成田空港のラウンジは、搭乗を控えたお客様が旅の前に心身をリフレッシュするための大切な空間です。不特定多数の方が利用する施設だからこそ、常に清潔で快適な空気質を維持することは、私たちが提供すべき基本的なサービスだと考えています。ラウンジのインテリアに自然に調和するデザインと, 広いエリアを隅々までカバーできる360度全方向の清浄性能を兼ね備えたLG電子の製品は, 私たちの目指す空間づくりに最適でした。
導入効果
導入後、ラウンジ内の空気が体感的にも明らかに清々しくなりました。「クリーンブースター」機能により空間全体を効率よく浄化できており、リアルタイムで空気の状態を表示するディスプレイは、お客様に「安心して休める環境」という信頼感を与えています。特に静かな動作音と洗練されたデザインは、ラウンジの落ち着いた雰囲気づくりに欠かせない要素となっています。
取材にご協力いただいたお客様
「世界で最も愛される航空会社」を目指す大韓航空の成田空港拠点です。日本の玄関口にて、至上の運営と洗練されたサービスを通じ、韓国と世界を繋ぐお客様へ最高の安らぎと感動を提供しています。
〒282-0004 千葉県成田市三里塚 1-1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル