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デジタルサイネージ

LGのデジタルサイネージは、有機ELパネルやIPSパネルを採用し、遠くから見ても、明るく鮮明に映像が映し出されて見えるのが特徴です。企業で、病院で、ショッピングモールで、さまざまな用途でご利用いただけます。

デジタルサイネージアワード2022

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LG ビジネスソリューションwithCISCO

今までにない次世代の会議ソリューションを提供致します。

高輝度サイネージ

高輝度サイネージ

従来の高輝度モデルより、さらに明るさを強化したLGの高輝度サイネージ。超高輝度2500カンデラの明るい画面が、野外の設置でも高い視認性を実現します。

高輝度サイネージ 詳しくはこちら

ビデオウォール

ビデオウォール

LGのシームレスなビデオウォールで超大画面映像を。超狭額縁ベゼルを使用して設計されたLGのビデオウォールは、複数画面を接続しても輝度を均一に保つことができるため、自然な大画面を提供します。

ビデオウォール 詳しくはこちら

ウルトラストレッチ

ウルトラストレッチサイネージ

従来のデジタルサイネージよりはるかに細長い、アスペクト比 58：9のウルトラストレッチ。縦置きも、横置きも、4分割も。場所を選ばず、多様な用途に対応できます。

ウルトラストレッチサイネージ 詳しくはこちら

スタンダード

スマートサイネージ

webOSを搭載したLGのスマートサイネージは、インターフェース書き換え用のソフトウェアを利用することでさまざまなカスタマイズが可能です。

スマートサイネージ 詳しくはこちら

ご購入前： 営業窓口

サイネージ(有機EL/LED/LCD等)、ホテルテレビの問い合わせ
jpn-signage@lge.com

ロボット(配膳/ガイド/除菌等)の問い合わせ
robot-support@lge.com

IT機器(一般モニター/ノートパソコン/プロジェクター等)の問い合わせ
jpn-it-sales@lge.com

メディカルIT機器(医療用モニター等)の問い合わせ
jpn-medical@lge.com

それ以外(家庭用テレビ/産業用洗濯機/Styler/AV/空気清浄機等)の問い合わせ
jpn.b2b2c@lge.com

※当社の営業担当者、または、販売代理店の担当者より、休業日を除いた2営業日内にご連絡させていただきます。

ご購入後： カスタマーサポート

JPN-B2B_SVC@lge.com

一般モニター・家庭用テレビのお問い合わせはこちら
https://www.lg.com/jp/support/contact-us/

※内容により､ご回答･お返事にお時間をいただく場合がございます｡ご了承ください｡
※ご購入後のお問合せの際には、以下の情報をメールにご記入ください。
 

1．モデル名(型番)
2．お問い合わせの内容と画像データ
3．貴社名、ご担当者様名
4．ご購入された代理店名、営業担当者様
5．ご購入日・設置日
6．機器のご使用期間
7．設置場所情報
﻿8．製造番号
9．数量
10.設置の構成内容(システム名やサーバ名）

図面 仕様表 カタログ
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有機ELサイネージ

有機ELサイネージ

4Kサイネージ

4Kサイネージ

ビデオウォール

ビデオウォール

高輝度サイネージ

高輝度サイネージ

ウルトラストレッチ

ウルトラストレッチ

スマートサイネージ

スマートサイネージ

スタンダードサイネージ

スタンダードサイネージ

アクセサリー

アクセサリー

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75V型以上のサイネージ

75V型以上のサイネージ

55-65V型サイネージ

55-65V型サイネージ

42-49V型サイネージ

42-49V型サイネージ

32V型以下のサイネージ

32V型以下のサイネージ

デジタルサイネージ製品一覧

NISSAN × LG -透過有機EL Virtual Display-

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ISE 2019

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透過OLEDサイネージ / OLEDビデオウォールサイネージ

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透過OLEDサイネージ

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透過OLEDサイネージ

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OLEDウォールペーパーサイネージ

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OLEDビデオウォールサイネージ

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88”ウルトラストレッチサイネージ

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55” 高輝度サイネージ（4,000nit） / 75” 高輝度サイネージ(3,000nit)

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86”インタラクティブ デジタルボード

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86”インタラクティブ デジタルボード

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55” 屋外用サイネージ(4,000nit) / 88” ウルトラストレッチサイネージ

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主なサイネージ導入実績

【JR 博多駅 OLED (有機EL) サイネージ】

（6面×6面＝36面 / 博多口コンコース設置）

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主なサイネージ導入実績

【JR 博多駅 OLED (有機EL) サイネージ】

（6面×6面＝36面 / 博多口コンコース設置）

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主なサイネージ導入実績

【JR 博多駅 OLED (有機EL) サイネージ】

（6面×6面＝36面 / 博多口コンコース設置）

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主なサイネージ導入実績

【JR 博多駅 OLED (有機EL) サイネージ】

（6面×6面＝36面 / 博多口コンコース設置）

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主なサイネージ導入実績

【JR 博多駅 OLED (有機EL) サイネージ】

（6面×6面＝36面 / 博多口コンコース設置）

銀座ライオン（銀座中央通り）

銀座ライオン（銀座中央通り）

Synergy Square OKINAWA

Synergy Square OKINAWA

matsukiyoLAB

matsukiyoLAB

日比谷ミッドタウン

日比谷ミッドタウン

マロニエゲート銀座2

マロニエゲート銀座2

島の人

島の人

きたキッチン

きたキッチン

Amazon 有機ELテレビ体験イベント

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