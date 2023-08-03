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デジタルサイネージ
LGのデジタルサイネージは、有機ELパネルやIPSパネルを採用し、遠くから見ても、明るく鮮明に映像が映し出されて見えるのが特徴です。企業で、病院で、ショッピングモールで、さまざまな用途でご利用いただけます。
ご購入前： 営業窓口
サイネージ(有機EL/LED/LCD等)、ホテルテレビの問い合わせ
jpn-signage@lge.com
ロボット(配膳/ガイド/除菌等)の問い合わせ
robot-support@lge.com
IT機器(一般モニター/ノートパソコン/プロジェクター等)の問い合わせ
jpn-it-sales@lge.com
メディカルIT機器(医療用モニター等)の問い合わせ
jpn-medical@lge.com
それ以外(家庭用テレビ/産業用洗濯機/Styler/AV/空気清浄機等)の問い合わせ
jpn.b2b2c@lge.com
※当社の営業担当者、または、販売代理店の担当者より、休業日を除いた2営業日内にご連絡させていただきます。
ご購入後： カスタマーサポート
JPN-B2B_SVC@lge.com
一般モニター・家庭用テレビのお問い合わせはこちら
https://www.lg.com/jp/support/contact-us/
※内容により､ご回答･お返事にお時間をいただく場合がございます｡ご了承ください｡
※ご購入後のお問合せの際には、以下の情報をメールにご記入ください。
1．モデル名(型番)
2．お問い合わせの内容と画像データ
3．貴社名、ご担当者様名
4．ご購入された代理店名、営業担当者様
5．ご購入日・設置日
6．機器のご使用期間
7．設置場所情報
8．製造番号
9．数量
10.設置の構成内容(システム名やサーバ名）
デジタルサイネージ製品一覧
ISE 2019
透過OLEDサイネージ / OLEDビデオウォールサイネージ
透過OLEDサイネージ
透過OLEDサイネージ
OLEDウォールペーパーサイネージ
OLEDビデオウォールサイネージ
88”ウルトラストレッチサイネージ
55” 高輝度サイネージ（4,000nit） / 75” 高輝度サイネージ(3,000nit)
86”インタラクティブ デジタルボード
86”インタラクティブ デジタルボード
55” 屋外用サイネージ(4,000nit) / 88” ウルトラストレッチサイネージ