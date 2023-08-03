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透過型OLEDサイネージ
全てのスペック
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画面サイズ
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55インチ
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アスペクト比
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16:9
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パネル・タイプ
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OLED
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バックライト方式
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ピクセル自発光
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表面処理
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ハードコーティング(2H)
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解像度
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1920×1080
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表示色
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約10.7憶色
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視野角(水平/垂直)
-
178ﾟ/178ﾟ
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輝度(標準値)
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150cd/㎡(APL100%)/400cd/㎡(APL25%)
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垂直走査周波数
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120Hz
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コントラスト比(標準値)
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150,000:1
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応答時間（ms）
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1ms(GTG)
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透過度
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38%
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HDMI入力
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1(HDCP1.4)
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DisplayPort入力
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1(HDCP1.3)
-
オーディオ入力
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1
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DisplayPort出力
-
1
-
RJ45入力
-
1
-
RJ45出力
-
1
-
IR入力
-
1
-
USB Type-A
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2 (USB2.0)
-
内蔵メモリー
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16GB
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温度センサー
-
○
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USB プラグアンドプレイ
-
○
-
オペレーションシステム
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webOS 4.0
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CMS(コンテンツ管理システム)
-
Local Contents Scheduling, Group Manager
-
フェイルオーバー
-
○
-
同期モード
-
RS-232C Sync, Local Network Sync
-
Play Via URL
-
○
-
回転
-
画面回転､外部入力回転
-
タイルモード設定
-
○
-
ギャップ軽減再生
-
○
-
設定データ複製
-
○
-
SNMPプロトコル
-
○
-
セットID自動割当
-
○
-
ステータスアラートメール
-
○
-
コントロールマネージャー
-
○
-
3rd Party 互換性
-
Crestron Connected, Pro:Idiom
-
省エネ機能
-
PM mode､Wake on LAN
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HDMI-CEC
-
○
-
SIサーバー設定
-
○
-
SuperSign CMS
-
○
-
SuperSign Control / Control+
-
○
-
SuperSign WB
-
○
-
LG ConnectedCare
-
○
-
連続動作時間
-
18時間
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設置向き
-
縦設置/横設置
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動作温度
-
0°C ～ 40°C
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動作湿度
-
10 % ～ 80 %
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筐体色
-
透明
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ベゼル幅
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上/左/右:7.9mm､下:121.7mm
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本体寸法
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1225.5×810.1×4.9mm
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サイネージボックス寸法
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782.8×238.4×34.7mm
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梱包時
-
1345×920×207mm
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本体質量
-
11.6kg
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サイネージボックス
-
3.4kg
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梱包時
-
23.1kg
-
消費電力(標準時)
-
250W
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消費電力(最大)
-
280W
-
省電力/スリープ・モード
-
0.5W
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電源OFF時
-
0.5W
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入力
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AC 100-240V, 50/60Hz
-
電源ケーブル
-
○
-
リモコン
-
○
-
リモコン用乾電池
-
○(単4形乾電池×2)
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DisplayPortケーブル
-
○(2m)
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LANケーブル
-
○(1.5m)
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RS232Cケーブル
-
○(4P-4P，1.5m)
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MCX/ハーネスケーブル
-
×4/×2
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IRレシーバー
-
○
-
取扱説明書
-
○
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3.5φミニジャック - RS232C変換
-
○
-
LCケーブル
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○(VLC3M)
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安全
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IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
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EMC
-
FCC Class A / CE / KC
-
ErP
-
○
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