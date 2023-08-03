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透過型OLEDサイネージ

仕様

サポート

透過型OLEDサイネージ

55EW5G-A

透過型OLEDサイネージ

プリント

全てのスペック

パネル

画面サイズ

55インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

OLED

バックライト方式

ピクセル自発光

表面処理

ハードコーティング(2H)

解像度

1920×1080

表示色

約10.7憶色

視野角(水平/垂直)

178ﾟ/178ﾟ

輝度(標準値)

150cd/㎡(APL100%)/400cd/㎡(APL25%)

垂直走査周波数

120Hz

コントラスト比(標準値)

150,000:1

応答時間（ms）

1ms(GTG)

透過度

38%

出入力端子

HDMI入力

1(HDCP1.4)

DisplayPort入力

1(HDCP1.3)

オーディオ入力

1

DisplayPort出力

1

RJ45入力

1

RJ45出力

1

IR入力

1

USB Type-A

2 (USB2.0)

システム

内蔵メモリー

16GB

温度センサー

USB プラグアンドプレイ

ソフトウェア機能

オペレーションシステム

webOS 4.0

CMS(コンテンツ管理システム)

Local Contents Scheduling, Group Manager

フェイルオーバー

同期モード

RS-232C Sync, Local Network Sync

Play Via URL

回転

画面回転､外部入力回転

タイルモード設定

ギャップ軽減再生

設定データ複製

SNMPプロトコル

セットID自動割当

ステータスアラートメール

コントロールマネージャー

3rd Party 互換性

Crestron Connected, Pro:Idiom

省エネ機能

PM mode､Wake on LAN

HDMI-CEC

SIサーバー設定

ソフトウェア互換性

SuperSign CMS

SuperSign Control / Control+

SuperSign WB

LG ConnectedCare

使用環境

連続動作時間

18時間

設置向き

縦設置/横設置

動作温度

0°C ～ 40°C

動作湿度

10 % ～ 80 %

寸法（幅 × 高さ × 奥行き）（MM）

筐体色

透明

ベゼル幅

上/左/右:7.9mm､下:121.7mm

本体寸法

1225.5×810.1×4.9mm

サイネージボックス寸法

782.8×238.4×34.7mm

梱包時

1345×920×207mm

質量（KG）

本体質量

11.6kg

サイネージボックス

3.4kg

梱包時

23.1kg

電源

消費電力(標準時)

250W

消費電力(最大)

280W

省電力/スリープ・モード

0.5W

電源OFF時

0.5W

入力

AC 100-240V, 50/60Hz

付属品

電源ケーブル

リモコン

リモコン用乾電池

○(単4形乾電池×2)

DisplayPortケーブル

○(2m)

LANケーブル

○(1.5m)

RS232Cケーブル

○(4P-4P，1.5m)

MCX/ハーネスケーブル

×4/×2

IRレシーバー

取扱説明書

3.5φミニジャック - RS232C変換

LCケーブル

○(VLC3M)

安全/不要輻射

安全

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

EMC

FCC Class A / CE / KC

ErP