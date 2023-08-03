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ウルトラストレッチサイネージ

仕様

サポート

ウルトラストレッチサイネージ

86BH5F-B

ウルトラストレッチサイネージ

プリント

全てのスペック

パネル

画面サイズ

86"

パネルテクノロジー

IPS

Aspect Ratio

58:9

輝度 (代表値、cd/m²)

500

コントラスト比

1,100:1

視聴角度 (H x V)

178 x 178

応答時間

8ms (G to G)

表面処理 (ヘイズ)

10%

寿命時間 (代表値)

50,000 時間 (代表値)

動作時間

24 Hrs / 7 Days

配向

ランドスケープ & ポートレート

接続

入力

HDMI (3)、DP、DVI-D、Audio、USB 2.0 (2)

出力

DP、Audio

外部コントロール

RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In

筐体仕様

ベゼルカラー

ベゼル幅

4.4 mm (L/R), 5.9 mm (T/B)

重量 (ヘッド)

20.5 kg

梱包時重量

38.2 kg

外形寸法(幅×高さ×奥行)

2,158.3 x 348.5 × 81.7 mm

梱包時寸法(幅×高さ×奥行)

2,290 x 599 x 228 mm

ハンドル

Yes

マウント規格

600 x 200 mm

環境条件

動作温度

0 °C ～ 40 °C

動作湿度

10 % ～ 80 %

電源

電源

100-240V~、50/60Hz

電力タイプ

内蔵電源

電源

代表値 / 最大値

220W / 240W

スマートエナジーセービング

100W

規格(認定)

安全性

CB / NRTL

EMC

PSE

ACCESSORY

Basic

Remote Controller, Power Cord, DP Cable, RS-232C Cable, IR/Light Sensor Receiver, Manual