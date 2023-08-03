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ウルトラストレッチサイネージ
全てのスペック
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画面サイズ
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86"
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パネルテクノロジー
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IPS
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Aspect Ratio
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58:9
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輝度 (代表値、cd/m²)
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500
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コントラスト比
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1,100:1
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視聴角度 (H x V)
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178 x 178
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応答時間
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8ms (G to G)
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表面処理 (ヘイズ)
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10%
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寿命時間 (代表値)
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50,000 時間 (代表値)
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動作時間
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24 Hrs / 7 Days
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配向
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ランドスケープ & ポートレート
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入力
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HDMI (3)、DP、DVI-D、Audio、USB 2.0 (2)
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出力
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DP、Audio
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外部コントロール
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RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In
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ベゼルカラー
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黒
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ベゼル幅
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4.4 mm (L/R), 5.9 mm (T/B)
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重量 (ヘッド)
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20.5 kg
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梱包時重量
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38.2 kg
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外形寸法(幅×高さ×奥行)
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2,158.3 x 348.5 × 81.7 mm
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梱包時寸法(幅×高さ×奥行)
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2,290 x 599 x 228 mm
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ハンドル
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Yes
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マウント規格
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600 x 200 mm
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動作温度
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0 °C ～ 40 °C
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動作湿度
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10 % ～ 80 %
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電源
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100-240V~、50/60Hz
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電力タイプ
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内蔵電源
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代表値 / 最大値
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220W / 240W
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スマートエナジーセービング
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100W
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安全性
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CB / NRTL
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EMC
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PSE
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Basic
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Remote Controller, Power Cord, DP Cable, RS-232C Cable, IR/Light Sensor Receiver, Manual
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