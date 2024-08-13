We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Konaklama Deneyimini Geliştirme: Konaklama sektörüne özel içerik ve ekran yönetimi çözümü
LG Pro:Centric Direct, özellikle konaklama sektörüne yönelik tasarlanmış güçlü bir içerik yönetimi çözümüdür. Esnek ve ölçeklenebilir tasarımı, işletmelerin TV ağlarını merkezi bir konumdan kolayca yönetip denetlemelerine olanak tanır. Böylece misafirlere ve müşterilere kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.
LG Pro:Centric Direct kullanan oteller, tatil köyleri ve diğer işletmeler TV’lerini kendi logoları, grafikleri ve mesajlarıyla özelleştirebilir ve markalı hale getirebilir. Ayrıca misafirlerine oda servisi, hava durumu güncellemeleri ve otel hakkında bilgi gibi çeşitli etkileşimli hizmetlere erişim sunabilir.
Konaklama deneyimini geliştirme
SI şirketleri, misafir odalarını doğrudan ziyaret etme ihtiyacını en aza indirmek için ekipmanın çalışma durumunu uzaktan izleyebilir. Cihaz yönetimi, örneğin donanım yazılımı güncellemeleri de kolaylıkla yapılabilir.
Oteller, müşteri kullanımına ilişkin faydalı veriler elde ederek cihazları etkin bir şekilde çalıştırmaya yönelik içgörü edinebilir. Ayrıca kolay içerik oluşturma ve kişiselleştirilmiş reklam, satışların artmasını da sağlayabilir.
İçerik Yönetimi
LG Pro:Centric Direct, işletmelerin otel TV’sinde oynattıkları farklı içerikleri etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan, konaklama sektörüne yönelik kapsamlı bir içerik yönetimi çözümü sunar.
İşletmeler, LG Pro:Centric Direct sayesinde etkinlik bilgileri, kat olanakları ve otel rehberleri gibi kişiselleştirilmiş içerikleri kolayca oluşturabilir ve karşılama sayfası ve diğer bilgilendirici kanallar aracılığıyla dağıtabilir.
Düzenleyici
LG Pro:Centric Direct’in düzenleyici özelliği ile işletmeler, ticari TV aracılığıyla müşterilerine yönelik bilgilendirici içerikleri kolayca oluşturabilir. Bunlara karşılama sayfaları, etkinlik bilgileri ve tesis olanaklarına ilişkin rehberler de dahildir. Yazı tipi, görseller, metin ve bağlantıları düzenleyici ile özelleştirebilen işletmeler, kimliklerini ve benzersiz yönlerini ifade eden şablonlar tasarlayabilir.
Ücretsiz Tasarım Şablonu
İşletmelere üzerinde değişiklik yaparak kendi içeriklerini oluşturabilecekleri 3 farklı ücretsiz tasarım şablonu sunulur. Bu, işletmelerin sıfırdan yeni içerik oluşturmanın stresinden ve zamandan tasarruf etmesini sağlayabilir.
Reklam Araçları
Allows businesses to add advertising tools, such as AD Banners, Tickers, and QR Codes, to desired locations on the TV. These advertising messages can be created as images or text, and businesses can schedule them to be displayed at the most effective times.
TV Kanalı Yönetimi
Otel gibi işletmelerin, konaklama sınıfına veya belirli gruba göre varsayılan TV kanallarını ayarlamasına olanak tanır. Sistem, kanal bilgilerinin sunucuda saklanmasına ve yedeklenmesine olanak tanır. Böylece bu bilgiler daha sonra ihtiyaç duyulduğunda yüklenip ayarlanabilir.
Etkin Grup Yönetimi ve Uzaktan Yönetim
Grup yönetimi ve uzaktan yönetim işlevlerimiz sayesinde otel odalarınızı etkin bir şekilde yönetin ve misafir memnuniyetini artıracak özelleştirilmiş hizmetler sunun. LG Pro:Centric Direct, otelcilerin odaları gruplandırmasına ve misafir puanına veya ziyaret amacına göre farklı şekilde yönetmesine olanak tanır. Otel yöneticileri, IP ağı üzerinden seçili gruplara özel mesajlar ve bildirimler gönderebilir, donanım yazılımı güncellemeleri sağlayabilir, açılış sayfası görselini ayarlayabilir ve tüm odalardaki TV’leri açıp kapatabilir. Bu sayede misafirlere faydalı bilgiler sağlanarak yönetim verimliliği ve misafir memnuniyeti artırılırken, otel personelinin de zamandan tasarruf etmesi sağlanır.
Grup Yönetimi
LG Pro:Centric Direct, otel yöneticilerinin odaları gruplandırmasını ve misafirin puanına veya ziyaret amacına göre farklı şekilde yönetmesini kolaylaştırır. Bu sayede her grup için optimize edilmiş reklam, TV kanalı ve mesaj gibi hizmetler sunularak müşterilere farklılaştırılmış içeriklerle daha fazla değer sağlanabilir.
Hedefli Mesaj ve Bildirim
Grup yönetimi sayesinde oteller, seçtikleri misafirlere kişiselleştirilmiş mesajları kolaylıkla iletebilir, ayrıca altyazı veya afiş aracılığıyla da reklam yapabilirler. Ayrıca tüm veya seçili misafir odalarında belirli aralıklarla kayan şerit yazı gösterimi yapılabilir.
İzleme
Kontrol panelimiz oda numaraları, TV seri numaraları, IP adresleri ve donanım yazılımı sürümleri gibi önemli bilgileri görüntüleyerek otel TV sisteminin kapsamlı bir görünümünü sağlar. Otel yöneticileri bu bilgilerle oda doluluk oranlarını ve kanal kullanımını kolayca izleyerek misafirlere mümkün olan en iyi deneyimi sunabilir.
Uzaktan Yönetim
Odaya girmeye gerek kalmadan donanım yazılımı güncellemeleri, açılış sayfası görseli ve TV ayarları uzaktan yapılabilir, böylece verimlilik artar ve zamandan tasarruf sağlanır.
Otomatik Oda Haritalama
İlk kurulum sırasında TV’nizin sunucuyla iletişim kurması ve etkileşimli hizmetten faydalanması için gerekli kurulum ortamını otomatik olarak kaydeder, böylece oda seri numaralarını manuel olarak girme zahmetinden kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.
Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi
Pek çok otel, misafirlerinin konaklama konforunu artırmak için proaktif önlemler alır. Bu hususlar misafir odalarını da kapsar ve müşteri deneyimini iyileştirmek için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda LG Pro:Centric Direct, misafirlerin oda içi TV aracılığıyla zenginleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlar. LG Pro:Centric Direct’in müşteri memnuniyetini nasıl artırdığını ve oda içi eğlenceyi nasıl iyileştirdiğini inceleyelim.
OTT* Hizmeti
LG Pro:Centric Direct ile oteller, misafirlerine “Netflix” veya “YouTube” gibi tercih ettikleri OTT hizmetini sunabilir. Misafirlerin kendi hesaplarıyla giriş yapmaları gerekir. Otelden çıkış sırasında oturumları otomatik olarak kapatılır.
* OTT hizmeti: Beklentiyi aşan medya hizmeti
** OTT hizmetine kusursuz erişim sağlamak için uyumlu TV modellerinin ve PMS (Tesis Yönetim Sistemi) mevcudiyetinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca OTT hizmetinin sağlanmadığı ülkeler olabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış ofisiyle iletişime geçin.
QR Kod
QR kodlar kullanılarak çeşitli kullanım senaryoları oluşturulabilir. İşletme sahipleri kullanıcıları belirli bir web sayfasına yönlendirebilir veya bir Wi-Fi ağına bağlanmalarını sağlayabilir. QR kodları aynı zamanda misafirlerin akıllı telefonları üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşmalarına da olanak tanıyarak müşteri konforunu artırır.
Daha Fazla Hizmet Entegrasyonu
Misafirler TV aracılığıyla çok çeşitli bilgiye kolaylıkla ulaşabilir. Misafirler, seyahat hizmeti aracılığıyla kayıtlı tur ürünlerini keşfedebilir ve satın alabilir. Ayrıca TV, hava durumu güncellemeleri ve uçuş bilgileri sağlamak için harici servislerle bağlantılı hale getirilebilir.
* Bazı ek hizmetlerin kullanılması durumunda ekstra ücret alınabileceğini lütfen aklınızda bulundurun.
Tek Tıkla Hizmet
Tek Tıkla hizmet, misafir konforunu ve yönetim verimliliğini artırır. Misafirler, uzaktan kumanda ile ekrandaki servis butonuna tıklayarak oda servisi, oda temizliği, çamaşırhane hizmeti gibi pek çok hizmeti rahatlıkla talep edebilir.
Kişisel Eğlence Merkezi
Misafirlerimiz artık özelleştirilmiş eğlence özellikleriyle daha rahat ve keyifli bir konaklamanın tadını çıkarabilir. LG Pro:Centric Direct ile misafirler, izlemek istedikleri kişisel eğlencelerini odalarındaki TV’lerde kusursuz bir şekilde yayımlayabilir, böylece kolay ve kesintisiz bir eğlence serüveni yaşayabilirler. Ayrıca çıkış sırasında oturumun otomatik olarak kapatılması sayesinde misafirlerin kişisel bilgi güvenliği garanti altına alınır ve konaklamaları boyunca gönül rahatlığı sağlanır.
AirPlay
LG Pro:Centric Direct, AirPlay* uyumluluğu sayesinde iPhone ve iPad kullanıcılarının odalarındaki içeriklere basit ve güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar. Bu yeni özellik, her misafir için kesintisiz bağlantı ve kişiselleştirilmiş eğlence seçenekleri sunar.
* Support is available for iOS versions 17.3 and higher.
Yerel Tesis Yönetim Sistemi
Kimlik bilgisi temizleme, misafirlerin otelden çıkış sırasında OTT hizmeti oturumlarının otomatik olarak kapatılmasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Bu hizmeti sunabilmek için konaklama çözümlerini ve kalış süresini yöneten bir PMS ile entegrasyon gerekir. Ancak oteller, LG Pro:Centric Direct’in bağımsız yerel PMS özelliğini kullanarak aynı hizmeti zahmetsizce sunabilirler.
Veri Görüntüleyici
LG Pro:Centric Direct, otelcilerin faydalı bilgilere erişmesini sağlayan, operasyonlarını daha verimli bir şekilde yürütmelerine ve misafir tercihlerine göre daha iyi kararlar almalarına yardımcı olan kullanımı kolay bir kontrol paneli sunar.
Bu kontrol paneli aracılığıyla otel, misafirlerin ne kadar süre konakladığı veya hangi kanalları tercih ettiği gibi müşteri davranışları hakkındaki bilgileri edinebilir. Bu veriler 3 yıla kadar saklanabilir. Oteller, müşteri davranışlarını ve tercihlerini anlamak için toplanan verileri kendi başlarına analiz edebilir, bu da otelcilerin uygun önerilerde bulunmasına veya misafir tercihlerine uygun olarak kanalları yeniden düzenlemesine olanak tanır.
Kullanım Senaryosu
Otel Odası
En çok otelde kullanılır. Yerel veya global otel zincirlerinin çözümlerinden faydalanarak, otelinizin kimliğini etkili bir şekilde temsil eden içerikler oluşturabilir ve bunları yönetebilirsiniz.
Tatil Köyü Odası
Bir tatil köyünde birden fazla yapı olması durumunda müşterilere gerekli bilgileri sağlamak ve odalardaki çok sayıda TV’yi etkin bir şekilde yönetmek için her binaya ait farklı içerikler oluşturabilirsiniz.
Gemi Kabini
Gemi seyahatlerinde her gün çok çeşitli etkinlikler düzenlenir, bunları gemi yolcularına etkili bir şekilde ilan edebilmeniz gerekir. Her kabin için yapacağınız özelleştirilmiş tanıtımlarla yolcuların yüksek katılımını sağlayabilirsiniz.
Hastane Odası
Genel hastane odalarından VIP odalara kadar hastane odalarındaki TV’leri çözüm üzerinden gruplayarak yönetebilir, TV üzerinden duyuruları kolayca dağıtabilirsiniz.