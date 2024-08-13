LG Pro:Centric Direct, özellikle konaklama sektörüne yönelik tasarlanmış güçlü bir içerik yönetimi çözümüdür. Esnek ve ölçeklenebilir tasarımı, işletmelerin TV ağlarını merkezi bir konumdan kolayca yönetip denetlemelerine olanak tanır. Böylece misafirlere ve müşterilere kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.

LG Pro:Centric Direct kullanan oteller, tatil köyleri ve diğer işletmeler TV’lerini kendi logoları, grafikleri ve mesajlarıyla özelleştirebilir ve markalı hale getirebilir. Ayrıca misafirlerine oda servisi, hava durumu güncellemeleri ve otel hakkında bilgi gibi çeşitli etkileşimli hizmetlere erişim sunabilir.