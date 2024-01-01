一對一商用空調 中靜壓埋入型_室內機_14.3kW

使用集風箱透過螺旋風管可以同時對多個房間進行冷氣/暖氣提供。

• 區域控制特色

• 透過外部熱敏電阻控制不同區域(至多4區) (AC 24V)

• 每一區皆維持合適的風量

• 自動變化阻尼器

• 自動控制風扇速度和開/關操作

