隨著科技發展，學校和教室正面臨數位轉型。此轉型範例可以從傳統黑板持續升級成互動式白板看出來。LG ConnectedCare DMS 是專門為教育環境提供的雲端服務，可為 LG CreateBoard 提供即時監控和遠端裝置控制功能。*

* LG ConnectedCare DMS 目前僅於 LG CreateBoard 上提供。此功能很快就會擴大到其他型號，從 2023 年中的 UR640S 開始，緊接著是更多 webOS 產品。