We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
隨時隨地更有效率地
管理學校內的顯示器
LG ConnectedCare DMS
隨著科技發展，學校和教室正面臨數位轉型。此轉型範例可以從傳統黑板持續升級成互動式白板看出來。LG ConnectedCare DMS 是專門為教育環境提供的雲端服務，可為 LG CreateBoard 提供即時監控和遠端裝置控制功能。*
* LG ConnectedCare DMS 目前僅於 LG CreateBoard 上提供。此功能很快就會擴大到其他型號，從 2023 年中的 UR640S 開始，緊接著是更多 webOS 產品。
監控
LG ConnectedCare DMS 讓現場勘測成為過去。使用者可以透過線上儀表板的即時監控功能，從遠端執行狀態更新，也就是說，不再需要進行現場裝置檢測。系統會自動偵測問題，然後將電子郵件警示直接寄給 IT 管理員，以便他們採取合適的動作。
儀表板
LG ConnectedCare DMS 儀表板可讓您同時檢視和監控多台裝置，因此能夠節省時間並增強效率。
閾值 /
電子郵件通知
應用程式自動監控獨立類別內的 11 個不同項目 (播放證明、自我診斷、設定錯誤及負載過大等)。偵測到異常時，則會根據使用者設定的操作參數傳送警告電子郵件。
問題管理
目前所有問題的狀態可以使用篩選器功能加以分類，以更有效地進行管理並更快速回應。
裝置控制
在現代教室中，已安裝並同時運用各式各樣的科技。對於個別管理這些裝置的管理員而言，這種情況可能會是潛在的耗時問題。
LG ConnectedCare DMS 可讓您輕鬆地集中控制顯示設備和 LG CreateBoard，藉此透過遠端操作提高效率和便利性。
遠端控制
您可以遠端控制配備 LG ConnectedCare DMS 的裝置。有了 LG ConnectedCare DMS，您可以遠端控制常用的裝置功能，例如開機/關機、排程、亮度及螢幕鎖定功能，同時也可與特定裝置分享如影像、影片、音訊訊息及直播串流等內容。另一個重要優勢是遠程安裝和更新應用程式，這有助於減少現場維護的需求。
多重控制
您可以有效地管理並同時控制一般設定、電源設定、應用程式管理及多媒體。
廣播 / 警示訊息
訊息及一系列的內容可以從主要系統中心傳送至個別教室裝置，以便於您建立自訂群組，並傳遞訊息至預期的接收者。
萬一發生緊急情況，例如消防演習或學校封鎖，主要系統可以透過景式訊息中斷原始內容。此類訊息可以在系統中發送，以引導教師和學生採取合適的安全措施。
排程
確認現有排程，或快速並輕鬆建立新排程。各種人性化功能可以啟用和排程，包括亮度和鎖定等。