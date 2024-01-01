《隱私權政策》要點

LG Electronics Inc. （以下簡稱為「LGE」）及其子公司和關聯公司（以下簡稱為「LG 集團」、「我司」，「我司」或「我司的」）尊重您的隱私。本《隱私權政策》適用於我司透過“lg.com”網站（以下簡稱為本「網站」）、LG 集團提供的其他網站、LG 帳戶、透過我司 ThinQ 應用程式和 SmartHome 服務（以下統稱為本「服務」）所處理的個人資訊。本政策同樣也適用於您提供給當地的 LG 集團的成員的任何其他個人資訊。

如欲詳盡瞭解 LGE 在提供其 Smart TV / 媒體產品服務的過程中如何處理用戶的個人資訊，LG Smart TV 或智慧媒體產品的用戶請參閱此《智慧媒體產品會員私隱權政策》。本《私隱權政策》不適用於對《智慧媒體產品會員私隱權政策》中所涵蓋的個人資訊處理，儘管 LG 集團或會透過使用本《私隱權政策》中所述的 Smart TV / 智慧媒體產品服務蒐集的個人資訊， LGE 亦可能會使用透過《智慧媒體產品會員私隱權政策》中所述的服務蒐集的個人資訊。有關資訊請點擊Smart TV / 智慧媒體產品設定，於帳戶管理功能表 / LG 帳戶功能表中選擇《智慧媒體產品會員私隱權政策》進行參閱。



《隱私權政策》概述

在本《隱私權政策》中，描述了我司透過我司服務所蒐集的個人資訊的類型、如何使用、保留時間以及共用方。我司亦解釋了您在使用您的資訊方面擁有哪些選擇和權利，包括反對我司進行某些資料處理的權利（如法律規定適用的話）。有關您的權利以及如何行使這些權利的更多資訊，請參見「 您的權利 」部分。還提供我司聯繫方式，以便於您在對本《隱私權政策》以及我司隱私措施有任何疑問時，與我司進行聯繫。

《隱私權政策》

最後更新時間：2024 年 7 月 10 日

1. 您個人資訊的負責人？

您當地的 LG 實體負責在您所在的國家/地區營運本網站或是其他 LG 集團網站，並負責透過這些網站蒐集有關您的資訊。您當地的 LG 實體 還對您直接提供給其的任何個人資訊負責，例如您在撥打客戶服務電話或是在產品註冊卡期間所提供的任何個人資訊。LGE 負責營運所有其他服務，並對透過這些服務所蒐集的或是與這些服務相關的有關您的資訊負責。

在下面的「聯繫我司」部分，您可以找到您當地的 LG 實體 和 LGE 的名稱和聯繫方式。

2. 我司蒐集的個人資訊

我司會蒐集與我司服務相關的以下類型的個人資訊：

您直接提供給我司或是協力廠商的資訊

透過某些服務，我司能夠直接從您或是與您有關係的其他公司蒐集資訊。例如：

• 當您使用我們的服務時（例如，當您建立 LG 帳戶、註冊裝置或產品、購買、檢視產品或聯絡我們時），您將提供我們資訊，例如您的姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生日期、性別、說話者的聲音、照片、影片、支付卡資訊、送貨地址（包括郵遞區號）、購買資訊以及與連接的電子裝置的互動

• 當您使用協力廠商帳戶或個人資料進行登錄時，我司將獲得您的姓名、電子信箱以及社交媒體標籤等資訊。

• 當您與我司的客戶服務人員或是其他 LG 集團員工進行聯繫時，我司將會處理這些聯繫資訊以及回應您的詢問並滿足您的要求所需的其他資訊。

有關您使用我司服務的資訊

除了您提供的資訊之外，我司還將透過您設備上的軟體以及其他電子方式（例如使用 cookies 和感測器）來蒐集有關您使用我司服務的資訊。我司將會蒐集以下資訊：

• 裝置資訊：您的裝置名稱，IMEI，UUID, 作業系統版本，國家/地區，位置，語言，IP 位址，行動廣告辨識辨識碼和裝置設定。

• 產品資訊：型號名稱，製造商編號，購買日期和地點，收據相片。

• 日誌資訊：使用資訊，比如 URL、重定向 URL、性能計時、網路來路、網路類型、網路資訊、收費狀態、廣告攔截資訊、您與服務的互動情況，包括訪問歷史記錄、您使用的應用程序、服務和功能以及 Cookie。如要了解有關我們如何針對我們的服務而使用 Cookie 的更多資訊，請參閱與您正在使用的服務相關的《Cookie 政策》。

• 位置資訊：我司將獲得您的同意的基礎上，或提供您所請求的服務所必需的情況下，處理您的位置資訊（例如，透過要求您的位置資訊來為您提供方位）。

• 有關您使用我司服務的其他資訊，例如您訪問的網站、輸入模式（自動填寫）連結設備的行為與使用歷史、連結設備的電量和用電資訊， 以及您與透過我司服務所提供的內容進行互動的方式。

我司蒐集的其他資訊

當徵求您的同意時，我司將說明我司將蒐集哪些資訊以及我司將如何使用這些資訊。

有時，我司會從協力廠商（包括 Facebook、谷歌、亞馬遜或 Line 等其他公司）接收到有關您的資訊。例如，如果您選擇使用您的社交網路帳戶來連接至我司服務，那麼我司可能會從協力廠商社交網路提供商處接收到您的資訊。

為防止詐騙，我司會向協力廠商（例如身份驗證提供商）驗證您提供的某些資訊。

我司仍會將最初透過 LGE 的 Smart TV / 智慧媒體產品服務蒐集的個人資訊用於本《私隱權政策》中所述之目的。詳情請另行參閱 LGE 單獨的《智慧媒體產品會員私隱權政策》。

我司還會從其他協力廠商（例如行銷公司以及資料代理公司）蒐集有關您的資訊，以便於更好地瞭解您的興趣，並為您提供更加量身定制的服務和廣告。例如，我司會接收到有關某些特定族群的生活方式或購物模式的匯總資訊，從而更好地瞭解您潛在的興趣。

我司還會根據法律要求（例如法律強制要求我司蒐集互聯網搜尋日誌）或徵得您同意的情況下，蒐集有關您、您的設備或是您使用我司服務的其他資訊。

連結到其他網站、設備、應用程式和功能

透過我司服務，您可連接到其他網站、設備、應用程式以及其他功能，其運行可能獨立於我司，並有自己的隱私權聲明或政策，我司強烈建議您查看這些內容。如果連結的網站、設備、應用程式或其他功能不歸我司所有或控制，那麼我司對其內容、使用或隱私措施概不負責。

3. 我司如何使用這些資訊

如若您使用了我司的多項服務，包括我司的 Smart TV / 智慧媒體產品服務，我司將結合由各項服務中蒐集到的您的個人資訊進行整合，並將其用於下文所述目的或是您所用服務適用的《私隱權政策》中所述之目的。例如，這可使您無需在享用不同的服時使用不同的用戶名稱。

根據您與我司的合約關係來提供服務

根據我司與您的合約，我司會在必要時處理您的個人資訊，包括：

• 為您提供我司服務，以及您在使用我司服務時所選擇的、需要對我司的服務內容進行個人化處理的特定功能。

• 處理訂單和付款，並向您交付我司產品或是您透過我司服務所購買的協力廠商產品，並允許您行使您的保修權利或是您在合約項下所擁有的其他權利。

• 辨識辨識並驗證您的身份，以便於您可以使用我司的某些服務。

為安裝和註冊提供便利，解決技術問題，為您提供客戶服務支援以及向您發送與服務相關的必要資訊。

LG 集團和 / 或協力廠商的正當權益

我司會在必要的範圍內處理個人資訊，以實現我司（或協力廠商的）正當權益，其中包括我司的以下權益：

• 有效管理我司與客戶的關係，包括與您進行溝通以及回覆您的諮詢；

• 展開直接行銷活動（當無法律要求我司必須徵得您的同意時）（包括透過電子信件、電話、郵件、簡訊、社交媒體管道，或是透過我司移動應用程式推送通知來向您發送行銷資訊），向您展示我司服務以及協力廠商網站上的線上廣告，建立行銷資料，對我司和其他人向您展示的推薦和行銷內容進行個人化處理，以及展開促銷、競賽和抽獎活動。

• 辨識和防止詐騙以及其他非法活動或是我司的《使用條款》所禁止的活動，並保護我司的業務營運免受這些活動的危害。

• 保護我司服務和資訊系統的安全性、可用性和完整性，包括使用身份驗證機制以及其他安全措施、監控我司系統是否存在安全威脅、保存備份、將資料匿名化，以及執行系統維護服務。

• 透過處理投訴、獲取法律建議，以及提出、行使或應對與我司或我司集團中的其他公司和我司服務有關的索賠等措施，保護我司合法權利以及最終用戶的安全；

• 改善您的用戶體驗，包括向您提供量身定制的功能，例如自動填寫功能、基於您最常訪問的網頁的快速搜尋功能，以及根據您的興趣而量身定制的附加內容；

• 改善我司服務以及客戶關懷，包括尋求您的回饋並進行調查和市場研究、對我司服務的使用情況進行資料分析、分析客戶行為、建立客戶使用模式和資料，從而辨識區域和全球使用者趨勢以及並對我司向全球客戶提供的產品和服務進行優化；

• 有效管理我司業務，包括生成報告以及分析我司服務表現（透過使用匯總資訊）、審核我司業務流程、使用統計資料做出明智的業務決策。

在維護我司的正當權益時，我司進行了平衡測試，以考慮此類資訊處理對於個人的影響，並確定個人權益是否超過了我司在處理這些資訊的過程中的權益。您可以根據本《隱私權政策》最後部分的聯繫方式，獲取有關此平衡測試的更多資訊。

您的同意

在我司認為適當或法律要求的情況下，我司會徵求您的同意來處理您的個人資訊。基於您的同意，我們將：

• 根據我司的《Cookie 政策》以及在使用這些技術時提供給您的資訊，設定 cookies 並使用類似的技術。如要瞭解更多資訊，請參閱與您使用的服務相關的《Cookie 政策》。

• 向您發送行銷傳播資訊（在法律的要求下或是在我司徵得您的同意的情況下）。

• 為了符合本《隱私權政策和 Cookie 政策》所述之目的，透過分析您使用本服務的相關資訊，以及您經由其它方式提供給我們的各種資訊，提供給您我們或其他人認為您可能偏好的內容、產品和服務等建議和自訂廣告。這可能涉及透過各種媒介進行行銷，包括透過電子郵件、LG 帳號、官網或第三方服務提供商平臺（包括社群網路）。

針對其他情況，我司會在徵求您同意時向您解釋資料的用途。

當我司必須徵得您的同意時，您始終有權隨時撤回您的同意。對於我司在您撤回同意之前已進行的任何資料處理，撤回同意並不會影響其合法性。如要行使此權利，請參閱下面的「您的權利」部分。

法律義務

我司在以下必要的範圍內處理個人資訊：

• 遵守適用法律對我司的法律要求（例如稅務和會計義務、與產品安全、保修以及消費者保護相關的義務）。

• 遵守法院命令和傳票，以及政府、執法機構、公共當局和/或監管機構所提出的具有法律約束力的要求。

當我司需要您的資訊來履行我司與您的合約或是遵守我司的法律義務時，您需要向我司提供這些資訊。在其他情況下，您不需要提供個人資訊，但是，如果您不提供個人資訊，可能影響您使用我司服務的範圍。

4. 共用資訊

我司會將您的個人資訊傳輸、披露或以其他方式提供給如下所述的協力廠商：

• LG 集團和員工 ：我司在 LG 集團成員實體之間，以及與我司員工（包括承包商和代理商）和我司集團中的其他公司間共用個人資訊，其前提是此類個人資訊共用是提供我司服務以及實現上文第 3 節中所規定的或是與我司其他服務相關的《隱私權政策》中所述的目的所必要的或合理的共用。例如，出於產品開發和改進目的，與 LGE 共用您的個人資訊，且出於行銷目的，與您當地的 LG 集團成員實體共用您的個人資訊。

• 服務供應商 。我司將您的資訊傳輸或披露給經仔細挑選的、為我司提供服務的公司和個人；例如，協助我司並為我司服務開發和營運系統的公司，IT 服務、安全、託管、網站維護、資料維護和分析、客戶服務和溝通、訂單處理和履行、郵寄、計費、行銷和市場研究服務、授權服務和維修中心、其他行政服務的提供商，以及代表我司舉辦競賽、抽獎和其他促銷活動的公司。僅授權這些實體在為我司提供服務所必需的範圍內，訪問和使用您的個人資訊，並且他們承擔著合約義務，防止他們將您的資訊用於其他目的。我司的一些服務提供者位於大韓民國或是歐洲以外的其他國家。

• 協力廠商物聯網提供商 ：當您啟動協力廠商連接功能時（例如，當您將家庭物聯網設備連接至我司服務時），我司將與這些物聯網設備的提供商共用個人資訊，從而使您能夠使用我司服務中的相關功能。

• 授權經銷商 。在某些國家/地區，我司網站上的產品是由我司的授權經銷商進行銷售。當您在這些國家/地區從我司的網站購買產品時，我司將與這些經銷商共用您的個人資訊。

• 廣告合作夥伴 。我司會與社交網路以及其他廣告合作夥伴共用個人資訊（包括您如何與我司服務進行互動、您觀看的廣告以及您進行的購買行為），以衡量我司廣告有效性，提升我司行銷措施，以及幫助我司向您提供更為相關的廣告。根據您的行銷偏好，我司還可能會與提供我司認為您可能感興趣的產品或服務的協力廠商，或是正在進行行銷研究和分析的協力廠商共用您的個人資料。這些個人資訊共用方可能會使用您的個人資訊，與您進行聯繫，從而提供優惠或廣告。

• 其他商業夥伴 。我司將在必要時向其他業務合作夥伴披露您的個人資訊，從而使您能夠訪問您透過我司服務或是與我司服務相關的宣傳材料請求訪問的服務。

• 我司網站的訪問者 。我司網站的其他訪問者可以查看您發佈到網站某些區域（包括產品評論區、聊天室、論壇或其他公共發文區域）的消息。【我司在我司網站上明確說明了其他人可以看到您發佈的資訊。】

• 業務顧問 ：例如，我司律師、會計師、業務顧問、保險公司、審計師，我司會與其共用其為我司提供服務所必要的個人資訊。

• 政府當局、司法當局、監管機構或是其他協力廠商提出要求時 ：我司將在法律要求下或是我司認為有必要的情況下，向政府當局、司法當局、監管機構或其他協力廠商披露個人資訊：

- 遵守法律或強制性法律程式（例如搜查令、傳票或法院命令）；

- 核實或強制遵守我司服務的條款和政策，以及調查和防止與使用我司服務或影響我司業務有關的詐騙或其他非法活動（在適用的資料保護法允許此類披露的範圍內）；以及

- 保護我司權利、財產，以及我司的業務營運和我司各關聯公司、員工、業務合作夥伴、我司客戶或公眾的安全性，並使其免受侵害。

• 公司交易 。作為合併或轉讓、重組、收購或出售（包括談判）、解散或其他公司交易的一部分，或者是在破產的情況下，我司可能會向協力廠商（及其業務顧問）披露您的資訊。

• 經 您 同意或 您 請求共用資訊的其他方 。除了本《隱私權政策》所述的資訊披露之外，當您單獨同意或請求此類資訊共用時，我司可能會與協力廠商共用您的資訊。

• 分析 系統可能會隨著時間蒐集使用者在網站和連線裝置的個人網路行為資訊，並跨第三方網站、裝置、應用程式等線上功能與服務進行蒐集。本公司可能會使用第三方分析服務，例如：Google Analytics（ 分析 ）、Firebase 和其他服務（檢視更多內容）。 所取得的資訊可能會透露或直接由這些供應商和相關協力廠商蒐集，他們可能會使用這些資訊，例如用於評估服務的使用情況。舉例來說，若要進一步了解 Google Analytics（ 分析 ），請訪問「當您使用我們合作夥伴的網站或應用程式時，Google 是如何運用這些資料的」（網址： https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ）、「保護您的資料」（網址： https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ）和「Google Analytics（分析）不透露資訊瀏覽器外掛程式」（網址： https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ）。

5. 個人資訊的保留

我司會採取適當的措施，確保我司按照以下原則來處理和保留資訊：

• 至少在將這些資訊用於為您提供我司服務的期間之內；

• 根據法律、合約或我司的法定義務（例如稅法）的要求；或者

• 資訊保留的時間僅限於蒐集、處理這些資訊的目的所必需的時間，或是根據任何合約、適用法律的要求而保留更長的時間，或以匿名的方式，出於統計目的而保留此類資訊，但必須遵守適當的安全保護措施。例如，如果您與 LG 集團之間發生爭議或是您未能就我司提供的服務付款，那麼我司可能會保留相關資訊，直至此類爭議得到解決或是直至完成相應的付款。如果您刪除整個 LG 帳戶，那麼您的資訊將在保留三個月後立即銷毀，除非適用法律另有規定。

• 如果我司後處理您的資訊，那麼我司會進行資料處理，直到您要求我司停止處理為止，並在要求停止處理之後的短時間內進行處理（從而讓我司可以執行您的請求）。針對您要求我司不得向您發送直接行銷或是不得無限期地處理您的資料，我司會該要求予以記錄，以便於我司在後續處理中按照您的要求行事。

6. 您的選擇

在被允許的情況下，我司可能會透過電子信件、電話、簡訊或是透過我司的移動應用程式推送通知，與您進行聯繫。如要提交有關接收我司此類資訊的請求，請使用下面「 聯繫我司 」部分中所述的資訊，與我司進行聯繫。

透過按一下電子信件底部的「取消訂閱」連結或是直接與我司聯繫（請參閱下面的「聯繫我司」部分），您可以隨時取消訂閱我司的行銷傳播資訊。

請注意，如果您退訂我司的行銷傳播資訊，那麼我司將會儘快處理您的退訂，但是，請您瞭解，在某些情況下，在我司處理您的退訂請求期間，您可能還會在短時間內繼續收到行銷資訊。我司還將繼續向您發送服務消息，從而向您提供與您的合約以及您使用的服務相關的必要資訊（例如，向您更新我司的《使用條款》更新版）。

7. 您的權利

在適用法律規定的範圍內，您可以向您當地的 LG 集團成員實體索取我司持有的關於您的個人資訊的副本。您還可以要求我司刪除個人資訊或是更正任何不準確之處、限定或限制對您的個人資訊的處理、撤回您的同意、向您提供您根據合約提供給我司的個人資訊或是在您同意的情況下，提供其結構化的、機器可讀的格式，並要求我司將這些資料共用（轉移）至其他管理員。

此外，在適用法律規定的範圍內，您可以在某些情況下，反對處理您的個人資料（特別是在我司不必處理資料就可以滿足合約或其他法律要求的情況下）。

但是，上述權利可能會受到限制，例如，如果滿足您的要求，可能會洩露有關他人的個人資料、可能會侵犯協力廠商的權利（包括我司的權利），或者您要求我司刪除法律要求我司保留的資訊或是我司擁有強制性保留資訊的合法權益的情況。《通用資料保護條例》以及國家法律中所規定的相關豁免。在回覆您提出的請求時，我司將會告知您我司所依據的相關豁免。如要提出有關您的權利的請求或是進行查詢，請使用下面「 聯繫我司 」部分所載的聯繫方式。在某些情況下，您也可以直接透過本網站行使您的權利。

8. 我司保護個人資訊的方法

我司十分重視保護您的資訊，並制定了安全措施，保護我司透過我司服務所蒐集的資訊。但是，請注意，儘管我司採取了合理的措施來保護您的資訊，但是，沒有任何網站、互聯網傳輸、電腦系統或是無線連接是完全安全的。

9. 資訊的國際傳輸

根據本《隱私權政策》您使用我司服務時將涉及在您的居住國境內外傳輸、儲存和處理您的個人資訊。特別是，您的個人資訊將被傳輸到韓國和美國。請留意，您的資訊可能被傳輸到的國家/地區的資料保護法和其他法律可能不如您所在國家/地區的法律全面。

【對於歐洲居民】

如果您位於歐洲經濟區（即歐盟以及冰島、列支敦斯登、挪威）、英國或瑞士，那麼我司可能會將您的個人資訊轉移至歐洲經濟區、英國或瑞士以外的其他國家/地區（包括韓國和美國）。歐盟法律承認大韓民國可充分保護個人資訊。但是，當我司將您的個人資訊轉移至適用法律認為並未充分保護個人資訊的司法管轄區時，我司將根據適用法律規定，採取適當的措施，確保您的個人資訊依然受到保護。例如，此類措施包括採用歐盟、英國和瑞士批准的示範條款。在某些情況下，我司將在適當的情況下徵得您的明確同意。如要索取更多資訊或是獲取合約協定或其他保護措施的副本，請使用下文「 聯繫我司 」部分中載列的聯繫方式。

10. 更新我司的《隱私權政策》

為反映我司在涉及我司服務方面的個人資訊處理措施的變化，或是適用法律的變更，本《隱私權政策》會不斷更新。

11. 聯繫我司

如要行使您的權利，或是瞭解有關我司如何使用您的個人資訊的更多資訊，請聯繫我司。

針對透過網站或是您當地 LG 集團成員實體所蒐集的有關您的資訊的請求和查詢，請聯繫您當地的 LG 集團成員實體。可在 此處 找到您當地 LG 集團成員實體的名稱以及聯繫方式。

針對透過其他各種服務所蒐集的有關您的資訊的請求和查詢，請透過 【 此處 】 或是發送郵件至 【韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔 (LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea)】，聯繫 LGE。可在 此處 找到您當地 LG 集團成員實體的名稱以及聯繫方式。

12. 兒童的個人資訊

我司服務是針對一般觀眾而非兒童設計的。對於我司服務，我司不會故意蒐集或保存 14 歲以下的任何兒童的個人資訊，也不會故意允許這些兒童使用我司服務。請勿向我司提供與 14 歲以下兒童有關的任何個人資訊。如果您未滿 14 歲，請勿嘗試註冊我司服務或是向我司提供任何個人資訊。如果我司得知 14 歲以下的兒童向我司提供了任何個人資訊，那麼我司會立即刪除此類個人資訊。如果您認為 14 歲以下的兒童向我司提供了個人資訊，那麼請根據上文「 聯繫我司 」部分中所載列的資訊，聯繫我司。

在某些司法管轄區，我司可能會採用更為嚴格的年齡限制政策。請閱讀本《隱私權政策》最後部分的您所在司法管轄區的補充資訊，以獲取更多資訊。

LG 台灣

國家 LG 實體 註冊地址 聯絡資訊 台灣 LGE Electronics（Taiwan）Co., Ltd. 台灣台北市內湖區基湖路3巷47號6樓,。郵遞區號：11492。(6F., No. 47, Ln. 3, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492 , Taiwan (R.O.C.)) LG售後服務專線 : 0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196) 透過線上客服或電子信箱：www.lg.com/tw/support/email

服務

服務 LG 實體 註冊地址 聯絡資訊 ThinQ LG Electronics Inc. 韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔（LG Twin tower， 128 Yeoui—daero， Yeongdeungpo-gu， Seoul， Republic of Korea） thinq@lge.com LG 台灣 https://www.lg.com/tw/ https://www.lgstore360.com/tw/en/ https://www.lgstore360.com/tw/tc/ LGE Electronics（Taiwan）Co., Ltd. 台灣台北市內湖區基湖路3巷47號6樓,。郵遞區號：11492。(6F., No. 47, Ln. 3, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492 , Taiwan (R.O.C.)) LG售後服務專線 : 0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196) 透過線上客服或電子信箱：www.lg.com/tw/support/email

隱私權政策補充條款：指定管轄區——台灣

A.我公司如何使用此類資訊

針對參加我公司網路活動或到訪我司當地 LGE 品牌店的使用者，請參閱另行的《LG Store 360 隱私權政策》，詳細瞭解 LGE 在向客戶提供差異化資訊以及各種線上線下活動時如何處理用戶個人資訊。本隱私權政策並不適用於《LG Store 360 隱私權政策》所涵蓋的數據處理範圍，但是我公司也許會使用本《隱私權政策》中所述的、我公司在網路活動或當地 LGE 品牌店訪客記錄中蒐集