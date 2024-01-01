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隱私權政策

《隱私權政策》要點

 

LG Electronics Inc. （以下簡稱為「LGE」）及其子公司和關聯公司（以下簡稱為「LG 集團」、「我司」，「我司」或「我司的」）尊重您的隱私。本《隱私權政策》適用於我司透過“lg.com”網站（以下簡稱為本「網站」）、LG 集團提供的其他網站、LG 帳戶、透過我司 ThinQ 應用程式和 SmartHome 服務（以下統稱為本「服務」）所處理的個人資訊。本政策同樣也適用於您提供給當地的 LG 集團的成員的任何其他個人資訊。

如欲詳盡瞭解 LGE 在提供其 Smart TV / 媒體產品服務的過程中如何處理用戶的個人資訊，LG Smart TV 或智慧媒體產品的用戶請參閱此《智慧媒體產品會員私隱權政策》。本《私隱權政策》不適用於對《智慧媒體產品會員私隱權政策》中所涵蓋的個人資訊處理，儘管 LG 集團或會透過使用本《私隱權政策》中所述的 Smart TV / 智慧媒體產品服務蒐集的個人資訊， LGE 亦可能會使用透過《智慧媒體產品會員私隱權政策》中所述的服務蒐集的個人資訊。有關資訊請點擊Smart TV / 智慧媒體產品設定，於帳戶管理功能表 / LG 帳戶功能表中選擇《智慧媒體產品會員私隱權政策》進行參閱。


《隱私權政策》概述

在本《隱私權政策》中，描述了我司透過我司服務所蒐集的個人資訊的類型、如何使用、保留時間以及共用方。我司亦解釋了您在使用您的資訊方面擁有哪些選擇和權利，包括反對我司進行某些資料處理的權利（如法律規定適用的話）。有關您的權利以及如何行使這些權利的更多資訊，請參見「您的權利」部分。還提供我司聯繫方式，以便於您在對本《隱私權政策》以及我司隱私措施有任何疑問時，與我司進行聯繫。

 

《隱私權政策》

 

最後更新時間：2024 年 7 月 10 日

 

1. 您個人資訊的負責人？

您當地的 LG 實體負責在您所在的國家/地區營運本網站或是其他 LG 集團網站，並負責透過這些網站蒐集有關您的資訊。您當地的 LG 實體 還對您直接提供給其的任何個人資訊負責，例如您在撥打客戶服務電話或是在產品註冊卡期間所提供的任何個人資訊。LGE 負責營運所有其他服務，並對透過這些服務所蒐集的或是與這些服務相關的有關您的資訊負責。

在下面的「聯繫我司」部分，您可以找到您當地的 LG 實體 和 LGE 的名稱和聯繫方式。

 

2. 我司蒐集的個人資訊

我司會蒐集與我司服務相關的以下類型的個人資訊：

 

您直接提供給我司或是協力廠商的資訊

透過某些服務，我司能夠直接從您或是與您有關係的其他公司蒐集資訊。例如：

• 當您使用我們的服務時（例如，當您建立 LG 帳戶、註冊裝置或產品、購買、檢視產品或聯絡我們時），您將提供我們資訊，例如您的姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生日期、性別、說話者的聲音、照片、影片、支付卡資訊、送貨地址（包括郵遞區號）、購買資訊以及與連接的電子裝置的互動

• 當您使用協力廠商帳戶或個人資料進行登錄時，我司將獲得您的姓名、電子信箱以及社交媒體標籤等資訊。

• 當您與我司的客戶服務人員或是其他 LG 集團員工進行聯繫時，我司將會處理這些聯繫資訊以及回應您的詢問並滿足您的要求所需的其他資訊。

有關您使用我司服務的資訊

除了您提供的資訊之外，我司還將透過您設備上的軟體以及其他電子方式（例如使用 cookies 和感測器）來蒐集有關您使用我司服務的資訊。我司將會蒐集以下資訊：

• 裝置資訊：您的裝置名稱，IMEI，UUID, 作業系統版本，國家/地區，位置，語言，IP 位址，行動廣告辨識辨識碼和裝置設定。

• 產品資訊：型號名稱，製造商編號，購買日期和地點，收據相片。

• 日誌資訊：使用資訊，比如 URL、重定向 URL、性能計時、網路來路、網路類型、網路資訊、收費狀態、廣告攔截資訊、您與服務的互動情況，包括訪問歷史記錄、您使用的應用程序、服務和功能以及 Cookie。如要了解有關我們如何針對我們的服務而使用 Cookie 的更多資訊，請參閱與您正在使用的服務相關的《Cookie 政策》。

• 位置資訊：我司將獲得您的同意的基礎上，或提供您所請求的服務所必需的情況下，處理您的位置資訊（例如，透過要求您的位置資訊來為您提供方位）。

• 有關您使用我司服務的其他資訊，例如您訪問的網站、輸入模式（自動填寫）連結設備的行為與使用歷史、連結設備的電量和用電資訊， 以及您與透過我司服務所提供的內容進行互動的方式。

我司蒐集的其他資訊
當徵求您的同意時，我司將說明我司將蒐集哪些資訊以及我司將如何使用這些資訊。

有時，我司會從協力廠商（包括 Facebook、谷歌、亞馬遜或 Line 等其他公司）接收到有關您的資訊。例如，如果您選擇使用您的社交網路帳戶來連接至我司服務，那麼我司可能會從協力廠商社交網路提供商處接收到您的資訊。

為防止詐騙，我司會向協力廠商（例如身份驗證提供商）驗證您提供的某些資訊。

我司仍會將最初透過 LGE 的 Smart TV / 智慧媒體產品服務蒐集的個人資訊用於本《私隱權政策》中所述之目的。詳情請另行參閱 LGE 單獨的《智慧媒體產品會員私隱權政策》。

我司還會從其他協力廠商（例如行銷公司以及資料代理公司）蒐集有關您的資訊，以便於更好地瞭解您的興趣，並為您提供更加量身定制的服務和廣告。例如，我司會接收到有關某些特定族群的生活方式或購物模式的匯總資訊，從而更好地瞭解您潛在的興趣。

我司還會根據法律要求（例如法律強制要求我司蒐集互聯網搜尋日誌）或徵得您同意的情況下，蒐集有關您、您的設備或是您使用我司服務的其他資訊。

連結到其他網站、設備、應用程式和功能

透過我司服務，您可連接到其他網站、設備、應用程式以及其他功能，其運行可能獨立於我司，並有自己的隱私權聲明或政策，我司強烈建議您查看這些內容。如果連結的網站、設備、應用程式或其他功能不歸我司所有或控制，那麼我司對其內容、使用或隱私措施概不負責。

 

3. 我司如何使用這些資訊

如若您使用了我司的多項服務，包括我司的 Smart TV / 智慧媒體產品服務，我司將結合由各項服務中蒐集到的您的個人資訊進行整合，並將其用於下文所述目的或是您所用服務適用的《私隱權政策》中所述之目的。例如，這可使您無需在享用不同的服時使用不同的用戶名稱。

 

根據您與我司的合約關係來提供服務

根據我司與您的合約，我司會在必要時處理您的個人資訊，包括：

• 為您提供我司服務，以及您在使用我司服務時所選擇的、需要對我司的服務內容進行個人化處理的特定功能。

• 處理訂單和付款，並向您交付我司產品或是您透過我司服務所購買的協力廠商產品，並允許您行使您的保修權利或是您在合約項下所擁有的其他權利。

• 辨識辨識並驗證您的身份，以便於您可以使用我司的某些服務。

為安裝和註冊提供便利，解決技術問題，為您提供客戶服務支援以及向您發送與服務相關的必要資訊。

LG 集團和/或協力廠商的正當權益

我司會在必要的範圍內處理個人資訊，以實現我司（或協力廠商的）正當權益，其中包括我司的以下權益：

• 有效管理我司與客戶的關係，包括與您進行溝通以及回覆您的諮詢；

• 展開直接行銷活動（當無法律要求我司必須徵得您的同意時）（包括透過電子信件、電話、郵件、簡訊、社交媒體管道，或是透過我司移動應用程式推送通知來向您發送行銷資訊），向您展示我司服務以及協力廠商網站上的線上廣告，建立行銷資料，對我司和其他人向您展示的推薦和行銷內容進行個人化處理，以及展開促銷、競賽和抽獎活動。

• 辨識和防止詐騙以及其他非法活動或是我司的《使用條款》所禁止的活動，並保護我司的業務營運免受這些活動的危害。

• 保護我司服務和資訊系統的安全性、可用性和完整性，包括使用身份驗證機制以及其他安全措施、監控我司系統是否存在安全威脅、保存備份、將資料匿名化，以及執行系統維護服務。

• 透過處理投訴、獲取法律建議，以及提出、行使或應對與我司或我司集團中的其他公司和我司服務有關的索賠等措施，保護我司合法權利以及最終用戶的安全；

• 改善您的用戶體驗，包括向您提供量身定制的功能，例如自動填寫功能、基於您最常訪問的網頁的快速搜尋功能，以及根據您的興趣而量身定制的附加內容；

• 改善我司服務以及客戶關懷，包括尋求您的回饋並進行調查和市場研究、對我司服務的使用情況進行資料分析、分析客戶行為、建立客戶使用模式和資料，從而辨識區域和全球使用者趨勢以及並對我司向全球客戶提供的產品和服務進行優化；

• 有效管理我司業務，包括生成報告以及分析我司服務表現（透過使用匯總資訊）、審核我司業務流程、使用統計資料做出明智的業務決策。

在維護我司的正當權益時，我司進行了平衡測試，以考慮此類資訊處理對於個人的影響，並確定個人權益是否超過了我司在處理這些資訊的過程中的權益。您可以根據本《隱私權政策》最後部分的聯繫方式，獲取有關此平衡測試的更多資訊。

您的同意

在我司認為適當或法律要求的情況下，我司會徵求您的同意來處理您的個人資訊。基於您的同意，我們將：

• 根據我司的《Cookie 政策》以及在使用這些技術時提供給您的資訊，設定 cookies 並使用類似的技術。如要瞭解更多資訊，請參閱與您使用的服務相關的《Cookie 政策》。

• 向您發送行銷傳播資訊（在法律的要求下或是在我司徵得您的同意的情況下）。

• 為了符合本《隱私權政策和 Cookie 政策》所述之目的，透過分析您使用本服務的相關資訊，以及您經由其它方式提供給我們的各種資訊，提供給您我們或其他人認為您可能偏好的內容、產品和服務等建議和自訂廣告。這可能涉及透過各種媒介進行行銷，包括透過電子郵件、LG 帳號、官網或第三方服務提供商平臺（包括社群網路）。

針對其他情況，我司會在徵求您同意時向您解釋資料的用途。

當我司必須徵得您的同意時，您始終有權隨時撤回您的同意。對於我司在您撤回同意之前已進行的任何資料處理，撤回同意並不會影響其合法性。如要行使此權利，請參閱下面的「您的權利」部分。

法律義務

我司在以下必要的範圍內處理個人資訊：

• 遵守適用法律對我司的法律要求（例如稅務和會計義務、與產品安全、保修以及消費者保護相關的義務）。

• 遵守法院命令和傳票，以及政府、執法機構、公共當局和/或監管機構所提出的具有法律約束力的要求。

當我司需要您的資訊來履行我司與您的合約或是遵守我司的法律義務時，您需要向我司提供這些資訊。在其他情況下，您不需要提供個人資訊，但是，如果您不提供個人資訊，可能影響您使用我司服務的範圍。

4. 共用資訊

我司會將您的個人資訊傳輸、披露或以其他方式提供給如下所述的協力廠商：

LG 集團和員工：我司在 LG 集團成員實體之間，以及與我司員工（包括承包商和代理商）和我司集團中的其他公司間共用個人資訊，其前提是此類個人資訊共用是提供我司服務以及實現上文第 3 節中所規定的或是與我司其他服務相關的《隱私權政策》中所述的目的所必要的或合理的共用。例如，出於產品開發和改進目的，與 LGE 共用您的個人資訊，且出於行銷目的，與您當地的 LG 集團成員實體共用您的個人資訊。

服務供應商。我司將您的資訊傳輸或披露給經仔細挑選的、為我司提供服務的公司和個人；例如，協助我司並為我司服務開發和營運系統的公司，IT 服務、安全、託管、網站維護、資料維護和分析、客戶服務和溝通、訂單處理和履行、郵寄、計費、行銷和市場研究服務、授權服務和維修中心、其他行政服務的提供商，以及代表我司舉辦競賽、抽獎和其他促銷活動的公司。僅授權這些實體在為我司提供服務所必需的範圍內，訪問和使用您的個人資訊，並且他們承擔著合約義務，防止他們將您的資訊用於其他目的。我司的一些服務提供者位於大韓民國或是歐洲以外的其他國家。

協力廠商物聯網提供商：當您啟動協力廠商連接功能時（例如，當您將家庭物聯網設備連接至我司服務時），我司將與這些物聯網設備的提供商共用個人資訊，從而使您能夠使用我司服務中的相關功能。

授權經銷商。在某些國家/地區，我司網站上的產品是由我司的授權經銷商進行銷售。當您在這些國家/地區從我司的網站購買產品時，我司將與這些經銷商共用您的個人資訊。

廣告合作夥伴。我司會與社交網路以及其他廣告合作夥伴共用個人資訊（包括您如何與我司服務進行互動、您觀看的廣告以及您進行的購買行為），以衡量我司廣告有效性，提升我司行銷措施，以及幫助我司向您提供更為相關的廣告。根據您的行銷偏好，我司還可能會與提供我司認為您可能感興趣的產品或服務的協力廠商，或是正在進行行銷研究和分析的協力廠商共用您的個人資料。這些個人資訊共用方可能會使用您的個人資訊，與您進行聯繫，從而提供優惠或廣告。

其他商業夥伴。我司將在必要時向其他業務合作夥伴披露您的個人資訊，從而使您能夠訪問您透過我司服務或是與我司服務相關的宣傳材料請求訪問的服務。

我司網站的訪問者。我司網站的其他訪問者可以查看您發佈到網站某些區域（包括產品評論區、聊天室、論壇或其他公共發文區域）的消息。【我司在我司網站上明確說明了其他人可以看到您發佈的資訊。】

業務顧問：例如，我司律師、會計師、業務顧問、保險公司、審計師，我司會與其共用其為我司提供服務所必要的個人資訊。

政府當局、司法當局、監管機構或是其他協力廠商提出要求時：我司將在法律要求下或是我司認為有必要的情況下，向政府當局、司法當局、監管機構或其他協力廠商披露個人資訊：

- 遵守法律或強制性法律程式（例如搜查令、傳票或法院命令）；

- 核實或強制遵守我司服務的條款和政策，以及調查和防止與使用我司服務或影響我司業務有關的詐騙或其他非法活動（在適用的資料保護法允許此類披露的範圍內）；以及

- 保護我司權利、財產，以及我司的業務營運和我司各關聯公司、員工、業務合作夥伴、我司客戶或公眾的安全性，並使其免受侵害。

公司交易。作為合併或轉讓、重組、收購或出售（包括談判）、解散或其他公司交易的一部分，或者是在破產的情況下，我司可能會向協力廠商（及其業務顧問）披露您的資訊。

同意或請求共用資訊的其他方。除了本《隱私權政策》所述的資訊披露之外，當您單獨同意或請求此類資訊共用時，我司可能會與協力廠商共用您的資訊。

• 分析 系統可能會隨著時間蒐集使用者在網站和連線裝置的個人網路行為資訊，並跨第三方網站、裝置、應用程式等線上功能與服務進行蒐集。本公司可能會使用第三方分析服務，例如：Google Analytics（分析）、Firebase 和其他服務（檢視更多內容）。  所取得的資訊可能會透露或直接由這些供應商和相關協力廠商蒐集，他們可能會使用這些資訊，例如用於評估服務的使用情況。舉例來說，若要進一步了解 Google Analytics（分析），請訪問「當您使用我們合作夥伴的網站或應用程式時，Google 是如何運用這些資料的」（網址：https://www.google.com/policies/privacy/partners/）、「保護您的資料」（網址：https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=）和「Google Analytics（分析）不透露資訊瀏覽器外掛程式」（網址：https://tools.google.com/dlpage/gaoptout）。 

 

5. 個人資訊的保留

我司會採取適當的措施，確保我司按照以下原則來處理和保留資訊：

• 至少在將這些資訊用於為您提供我司服務的期間之內；

• 根據法律、合約或我司的法定義務（例如稅法）的要求；或者

• 資訊保留的時間僅限於蒐集、處理這些資訊的目的所必需的時間，或是根據任何合約、適用法律的要求而保留更長的時間，或以匿名的方式，出於統計目的而保留此類資訊，但必須遵守適當的安全保護措施。例如，如果您與 LG 集團之間發生爭議或是您未能就我司提供的服務付款，那麼我司可能會保留相關資訊，直至此類爭議得到解決或是直至完成相應的付款。如果您刪除整個 LG 帳戶，那麼您的資訊將在保留三個月後立即銷毀，除非適用法律另有規定。

• 如果我司後處理您的資訊，那麼我司會進行資料處理，直到您要求我司停止處理為止，並在要求停止處理之後的短時間內進行處理（從而讓我司可以執行您的請求）。針對您要求我司不得向您發送直接行銷或是不得無限期地處理您的資料，我司會該要求予以記錄，以便於我司在後續處理中按照您的要求行事。

 

6. 您的選擇

在被允許的情況下，我司可能會透過電子信件、電話、簡訊或是透過我司的移動應用程式推送通知，與您進行聯繫。如要提交有關接收我司此類資訊的請求，請使用下面「聯繫我司」部分中所述的資訊，與我司進行聯繫。

 

透過按一下電子信件底部的「取消訂閱」連結或是直接與我司聯繫（請參閱下面的「聯繫我司」部分），您可以隨時取消訂閱我司的行銷傳播資訊。

 

請注意，如果您退訂我司的行銷傳播資訊，那麼我司將會儘快處理您的退訂，但是，請您瞭解，在某些情況下，在我司處理您的退訂請求期間，您可能還會在短時間內繼續收到行銷資訊。我司還將繼續向您發送服務消息，從而向您提供與您的合約以及您使用的服務相關的必要資訊（例如，向您更新我司的《使用條款》更新版）。

 

7. 您的權利

在適用法律規定的範圍內，您可以向您當地的 LG 集團成員實體索取我司持有的關於您的個人資訊的副本。您還可以要求我司刪除個人資訊或是更正任何不準確之處、限定或限制對您的個人資訊的處理、撤回您的同意、向您提供您根據合約提供給我司的個人資訊或是在您同意的情況下，提供其結構化的、機器可讀的格式，並要求我司將這些資料共用（轉移）至其他管理員。

此外，在適用法律規定的範圍內，您可以在某些情況下，反對處理您的個人資料（特別是在我司不必處理資料就可以滿足合約或其他法律要求的情況下）。

但是，上述權利可能會受到限制，例如，如果滿足您的要求，可能會洩露有關他人的個人資料、可能會侵犯協力廠商的權利（包括我司的權利），或者您要求我司刪除法律要求我司保留的資訊或是我司擁有強制性保留資訊的合法權益的情況。《通用資料保護條例》以及國家法律中所規定的相關豁免。在回覆您提出的請求時，我司將會告知您我司所依據的相關豁免。如要提出有關您的權利的請求或是進行查詢，請使用下面「聯繫我司」部分所載的聯繫方式。在某些情況下，您也可以直接透過本網站行使您的權利。

 

8. 我司保護個人資訊的方法

我司十分重視保護您的資訊，並制定了安全措施，保護我司透過我司服務所蒐集的資訊。但是，請注意，儘管我司採取了合理的措施來保護您的資訊，但是，沒有任何網站、互聯網傳輸、電腦系統或是無線連接是完全安全的。

 

9. 資訊的國際傳輸

根據本《隱私權政策》您使用我司服務時將涉及在您的居住國境內外傳輸、儲存和處理您的個人資訊。特別是，您的個人資訊將被傳輸到韓國和美國。請留意，您的資訊可能被傳輸到的國家/地區的資料保護法和其他法律可能不如您所在國家/地區的法律全面。

【對於歐洲居民】

如果您位於歐洲經濟區（即歐盟以及冰島、列支敦斯登、挪威）、英國或瑞士，那麼我司可能會將您的個人資訊轉移至歐洲經濟區、英國或瑞士以外的其他國家/地區（包括韓國和美國）。歐盟法律承認大韓民國可充分保護個人資訊。但是，當我司將您的個人資訊轉移至適用法律認為並未充分保護個人資訊的司法管轄區時，我司將根據適用法律規定，採取適當的措施，確保您的個人資訊依然受到保護。例如，此類措施包括採用歐盟、英國和瑞士批准的示範條款。在某些情況下，我司將在適當的情況下徵得您的明確同意。如要索取更多資訊或是獲取合約協定或其他保護措施的副本，請使用下文「聯繫我司」部分中載列的聯繫方式。

 

10. 更新我司的《隱私權政策》

為反映我司在涉及我司服務方面的個人資訊處理措施的變化，或是適用法律的變更，本《隱私權政策》會不斷更新。

 

11. 聯繫我司

如要行使您的權利，或是瞭解有關我司如何使用您的個人資訊的更多資訊，請聯繫我司。

針對透過網站或是您當地 LG 集團成員實體所蒐集的有關您的資訊的請求和查詢，請聯繫您當地的 LG 集團成員實體。可在此處找到您當地 LG 集團成員實體的名稱以及聯繫方式。

針對透過其他各種服務所蒐集的有關您的資訊的請求和查詢，請透過 【此處】 或是發送郵件至 【韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔 (LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea)】，聯繫 LGE。可在此處找到您當地 LG 集團成員實體的名稱以及聯繫方式。

 

12. 兒童的個人資訊

我司服務是針對一般觀眾而非兒童設計的。對於我司服務，我司不會故意蒐集或保存 14 歲以下的任何兒童的個人資訊，也不會故意允許這些兒童使用我司服務。請勿向我司提供與 14 歲以下兒童有關的任何個人資訊。如果您未滿 14 歲，請勿嘗試註冊我司服務或是向我司提供任何個人資訊。如果我司得知 14 歲以下的兒童向我司提供了任何個人資訊，那麼我司會立即刪除此類個人資訊。如果您認為 14 歲以下的兒童向我司提供了個人資訊，那麼請根據上文「聯繫我司」部分中所載列的資訊，聯繫我司。

在某些司法管轄區，我司可能會採用更為嚴格的年齡限制政策。請閱讀本《隱私權政策》最後部分的您所在司法管轄區的補充資訊，以獲取更多資訊

 

 

 

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LGE Electronics（Taiwan）Co., Ltd.

台灣台北市內湖區基湖路3巷47號6樓,。郵遞區號：11492。(6F., No. 47, Ln. 3, Jihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492 , Taiwan (R.O.C.))

LG售後服務專線 : 0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196)

透過線上客服或電子信箱：www.lg.com/tw/support/email

 

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透過線上客服或電子信箱：www.lg.com/tw/support/email

 

 

隱私權政策補充條款：指定管轄區——台灣

 

A.我公司如何使用此類資訊

針對參加我公司網路活動或到訪我司當地 LGE 品牌店的使用者，請參閱另行的《LG Store 360 隱私權政策》，詳細瞭解 LGE 在向客戶提供差異化資訊以及各種線上線下活動時如何處理用戶個人資訊。本隱私權政策並不適用於《LG Store 360 隱私權政策》所涵蓋的數據處理範圍，但是我公司也許會使用本《隱私權政策》中所述的、我公司在網路活動或當地 LGE 品牌店訪客記錄中蒐集


到的個人數據以及使用《LG Store 360 隱私權政策》中所述服務所蒐集到的個人數據。更多資訊，請參閱《LG Store 360 隱私權政策》。

 

 

Cookie 政策

 

最後更新時間：2024 年 09 月 24 日

 

這項政策適用於受 LG Electronics Inc.（「LGE」）及其子公司和關係企業（「LG 集團」、「我們」或「我們的」）網站使用的 Cookie。關於使用的 Cookie種類，以及如何限制 Cookie 的使用等資訊，詳見如下。

除了提供網站服務以及確保網站正常運行必要的 Cookie 外，您可以按照以下說明，選擇是否同意保存 Cookie。

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我們在網站上使用哪些 Cookie

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此類為我們網站運作的必要 Cookie。這些 Cookie 包括使您能夠登入我們網站安全區域的 Cookie。透過此類 Cookie，網站可從將作為個人訪問者的您與網站上所有其他訪問者做出區隔。此類 Cookie 用於維繫伺服器工作階段，以啟用您所請求的功能。不得停用此類 Cookie。

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2）功能性 Cookie（偏好 Cookie）。

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若拒絕接受這些 cookie，本公司將無法繼續分析網站功能並推薦個人化內容。

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4) 廣告Cookie（行銷Cookie）。

這些 cookie 使我們能夠向您展示我們認為最符合您的興趣和數位行為的廣告和其他內容。 這些 cookie 可能由我們的廣告合作夥伴放置在我們的網站上。 這些公司也可能使用它們來描述您的興趣並在其他網站上向您顯示相關廣告。

如果您不允許這些 cookie，您將無法接收個人化廣告。

 

如何管理、停用或刪除 Cookie

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www.lg.com

用於B2C產品的比較功能。

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www.lg.com

與該網域的嵌入內容關聯的 PHP 會話 cookie。

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LG

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182 天

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_scid_r

lg.com

我們網站的運作需要此 cookie。

395 天

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at_plplistclick

www.lg.com

我們網站的運作需要此 cookie。

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使用 Magento 解決方案的 OBS 國家的 Cookie，以使用購物車功能。

幾秒鐘

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checkout2

www.lg.com

使用 Magento 解決方案的 OBS 國家的 Cookie，以使用購物車功能。

幾秒鐘

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checkout21

www.lg.com

使用 Magento 解決方案的 OBS 國家的 Cookie，以使用購物車功能。

幾秒鐘

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coveo-search-token

www.lg.com

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www.lg.com

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1 分鐘

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spr-chat-token-xxxxxxxxxxxxxxx

lg.com

維護聊天服務和歷史記錄

會期

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test

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AWSALBCORS

moengage

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7 天

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BVBRANDID

Bazaarvoice

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BVBRANDSID

BazaarVoice

允許內部 Bazaarvoice Web 分析與相同使用者瀏覽工作階段相關聯，以便在特定用戶端網域內進行互動。

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BVImplmain_site

BazaarVoice

由 BazaarVoice 的第三方函式庫應用，用於管理我們活動的用戶評論。

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LGGP1_SearchResult

www.lg.com

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zchatdata

www.lg.com

為了在客戶更新網頁時能夠保存即時聊天中的會話資訊

1天

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zchatppchk

www.lg.com

為了在客戶更新網頁時能夠保存即時聊天中的會話資訊

1天

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www.lg.com

當從支持登錄頁面輸入搜索關鍵字時使用

30 天

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LG5_RememberAccount

www.lg.com

當用戶在登錄頁面勾選記住電子郵件時使用

30 天

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LG5_filter

www.lg.com

在 GPC0007 組件上應用過濾功能時使用

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www.lg.com

為每個用戶顯示最近查看的產品 (B2C)

30 天

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LG5_B2B_RecentlyView

www.lg.com

為每個用戶顯示最近查看的產品 (B2B)

30 天

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LG5_CST_RecentlyView

www.lg.com

在 CST 頁面上顯示最近查看的產品

30 天

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LG5_B2B_CompareCart

www.lg.com

用於B2B產品的比較功能

會期

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LG5_CompareCart

www.lg.com

用於 B2B 產品的比較功能

會期

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LG5_CompareLock

www.lg.com

在比較產品頁面上點擊鎖定按鈕時使用

會期

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LG5_CartID

www.lg.com

提供使用Magento方案之OBS國家使用購物車功能

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LG5_ExcitingOffer

www.lg.com

在 GPC0003、GPC0004 組件上存儲購買產品和添加到購物車的產品資訊時使用

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LG5_PageHistory

www.lg.com

在GPC0007 上查看全部或分頁按鈕時使用

會期

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LG5_ReviewHelpful

www.lg.com

在 GPC0103 上點擊搜尋按鈕時使用

30 天

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LG5_SearchResult

www.lg.com

用於GNB 或搜索結果頁面 (B2C) 上的搜索功能

30 天

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LG5_B2B_SearchResult

www.lg.com

用於GNB 或搜索結果頁面 (B2B) 上的搜索功能

30 天

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__stripe_mid

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Stripe 用於信用卡付款。 Stripe 使用 cookie 來記住您是誰，並使網站能夠處理付款，而無需在自己的伺服器上儲存任何信用卡資訊。

364 天

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__zlcmid

Zendesk

即時聊天小工具設定 cookie 來儲存 Zopim 即時聊天 ID，用於在存取時識別裝置。

1 年

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_evga_xxxx

lg.com

以 _evga_ 為前綴的 cookie，用於儲存個人化身分或任何持久 ID。

729 天

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_gd#############

www.lg.com

該 cookie 不包含識別信息，並由 Impact Radius 用於診斷目的，Impact Radius 是我們用來追蹤我們聯屬計畫的註冊佣金的服務。 我們將其歸類為功能，因為它對於我們的聯盟計劃的運作是必要的。

幾秒鐘

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_sfid_b182

www.lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。

729 天

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_td_global

www.lg.com

NA

幾秒鐘

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Magento

該 cookie 允許啟用各種電子商務功能。

1天

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gpv_p13

lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。

幾秒鐘

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lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。

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mage-cache-sessid

www.lg.com

該 cookie 的值會觸發本機快取的清理。 當 cookie 從後端應用程式中刪除時，管理員會清理本機記憶體並將 cookie 值設為 true。

幾秒鐘

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mage-cache-storage

www.lg.com

此 cookie 用於促進瀏覽器上的內容緩存，從而加快頁面載入速度。

會期

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mage-cache-storage-section-inv

www.lg.com

此 cookie 用於促進瀏覽器上的內容緩存，從而加快頁面載入速度。

幾秒鐘

功能性Cookie

mage-messages

www.lg.com

追蹤向使用者顯示的錯誤訊息和其他通知，例如 cookie 同意訊息和各種錯誤訊息。 該訊息在發送給使用者後將從 cookie 中刪除。

幾秒鐘

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mcp_referer

www.lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。

幾秒鐘

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noMoreToday

www.lg.com

CST 登陸頁面的 Cookie 不會在 CST 登陸頁面的右下側顯示橫幅

1天

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www.lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身份的信息

364 天

功能性Cookie

sa-user-id-v2

www.lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。

364 天

功能性Cookie

sa-user-id-v3

www.lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。

364 天

功能性Cookie

section_data_ids

www.lg.com

此 cookie 用於促進瀏覽器上的內容緩存，從而加快頁面載入速度。

幾秒鐘

功能性Cookie

session_id

lg.com

該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身份的信息

會期

功能性Cookie

sib_cuid

lg.com

儲存唯一存取次數。

1 年

功能性Cookie

zchatproclog

www.lg.com

為了在客戶更新網頁時能夠保存即時聊天中的會話資訊

幾秒鐘

分析Cookie

AMCVS_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

adobe

AMCVS cookie 用作指示會話已初始化的標誌。 它的值始終為 1，並在會話結束時停止。

1 小時

分析Cookie

AMCV_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

adobe

AMCV cookie 包含 Experience Cloud 訪客 ID 或 MID。 MID 儲存在遵循下列語法的鍵值對中

2 年

分析Cookie

Hm_lvt_

Baidu

記錄最近的訪問時間戳

1 年

分析Cookie

RT

Akamai

這用於透過 mPulse 解決方案監控 Web 效能。

1 週

分析Cookie

__td_signed

Arm Treasure Data

登記使用者在網站上的行為的統計資料。 用於網站營運商的內部分析。

399 天

分析Cookie

__utma

Google

它用於計算新訪客和回訪者統計數據。

2 年

分析Cookie

__utmb

lg.com

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為並衡量網站效能。 此 cookie 確定新的會話和訪問，並在 30 分鐘後過期。 每次將資料傳送到 Google Analytics 時，cookie 都會更新。 用戶在 30 分鐘生命週期內的任何活動都將計為單次訪問，即使用戶離開並返回網站也是如此。 30 分鐘後返回將被視為新訪問，但仍被視為回訪者。

幾秒鐘

分析Cookie

__utmc

Google

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為並衡量網站效能。 它並未在大多數網站中使用，但旨在實現與舊版本的 Google Analytics（分析）程式碼（稱為 Urchin）的互通性。 在這個舊版本中，它與 __utmb cookie 結合使用來識別回訪者的新會話/訪問。 當 Google Analytics 使用時，這始終是一個會話 cookie，當使用者關閉瀏覽器時，該 cookie 將被銷毀。 因此，如果它被視為持久性 cookie，則很可能是設定 cookie 的不同技術。

會期

分析Cookie

__utmt_UA-40145521-1

lg.com

這是由 Google Analytics 設定的模式類型 cookie，其中名稱上的模式元素包含與其相關的帳戶或網站的唯一識別號碼。 它似乎是 __utmt cookie 的變體，用於限制 Google 在高流量網站上記錄的資料量。

幾秒鐘

分析Cookie

__utmz

Google

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。 Cookie 的有效期為 6 個月，每次將資料傳送至 Google Analytics 時都會更新。

6 个月 2 天

分析Cookie

_derived_epik

Google

用於收集資訊以進行分析。

6 个月

分析Cookie

_ga

Google

此 cookie 名稱與 Google Universal Analytics 相關聯 - 這是對 Google 更常用的分析服務的重大更新。 此 cookie 用於透過分配隨機產生的數字作為客戶端識別碼來區分唯一使用者。 它包含在網站的每個頁面請求中，用於計算網站分析報告的訪客、會話和活動資料。 預設情況下，它設定為 2 年後過期，儘管網站所有者可以對此進行自訂。

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

729 天

分析Cookie

_ga_xxxxxxxxxxxx

Google

Google Analytics 使用此 cookie 來保存會話狀態。

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

729 天

分析Cookie

_gaexp

Google

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

3 个月

分析Cookie

_gat

Google

這是由 Google Analytics 設定的模式類型 cookie，其中名稱上的模式元素包含與其相關的帳戶或網站的唯一識別號碼。 它是 _gat cookie 的變體，用於限制 Google 在高流量網站上記錄的資料量。

1 分鐘

分析Cookie

_gcl_aw

Google

它包含在網站的每個頁面請求中，用於計算網站分析報告的訪客、會話和活動資料。

2 年

分析Cookie

_gcl_dc

GA

與 c_user cookie 結合使用，向 Facebook 驗證您的身份

90 天

分析Cookie

_gcl_gb

Google

包含使用者的活動相關訊息

90 天

分析Cookie

_gid

Google

用於區分使用者。

1 天

分析Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar.com

HotJar 使用此 cookie 來偵測使用者的第一個頁面瀏覽會話。 這是 cookie 設定的 True/False 標誌。

幾秒鐘

分析Cookie

_hjFirstSeen

hotjar.com

標識新使用者在網站上的第一次會話，指示 Hotjar 是否第一次看到該使用者。

幾秒鐘

分析Cookie

_hjHasCachedUserAttributes

Hotjar

使我們能夠知道 _hjUserAttributes Local Storage 項目中的資料集是否是最新的。

會期

分析Cookie

_hjIncludedInSessionSample_160

lg.com

該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。

幾秒鐘

分析Cookie

_hjSessionUser_xxxxxxx

lg.com

當使用者首次登陸具有 Hotjar 腳本的頁面時設定的 Hotjar cookie。 它用於保留 Hotjar 使用者 ID，該 ID 在瀏覽器上是該網站所獨有的。 這可確保後續造訪相同網站的行為將歸因於相同使用者 ID。

364 天

分析Cookie

_hjSession_xxxxxxx

lg.com

保存目前會話資料的 cookie。 這使得會話視窗內的後續請求將歸因於同一個 Hotjar 會話。

幾秒鐘

分析Cookie

_mibhv

Moveable Ink

此 cookie 為 Moveable Ink Analytics 提供支持，使我們能夠衡量廣告電子郵件的有效性

13 个月

分析Cookie

_pin_unauth

Google

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

6 个月

分析Cookie

_td

treasure data

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

6 个月

分析Cookie

_td_ssc_id

treasure data

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

6 个月

分析Cookie

_ym_d

Yandex Metrica

儲存對該網站的首次存取。

1 年

分析Cookie

_ym_isad

Yandex Metrica

提供跨頁面的功能。

2 天

分析Cookie

_ym_uid

Yandex Metrica

儲存和追蹤訪客的身分。

1 年

分析Cookie

aam_uuid

Google

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

1 个月

分析Cookie

ab.storage.deviceId.{GENERATED_ID}

Google

由 Google Ads 設定的 Cookie。

會期

分析Cookie

adcloud

Google

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

3 个月

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bv_metrics

lg.com

此 cookie 用於不到 1/1000 使用者的效能診斷事件。

幾秒鐘

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cje

CJ Affiliate

使GTM上的通用標籤與CJ一樣符合GDPR的合規要求。
另外，客戶每次點擊時，CJ就會自動傳送和填寫cjevent參數的新值。

13個月

分析Cookie

cje

GA

LG GA 為活動配置自訂尺寸

90 天

分析Cookie

cjConsent

GA

LG GA 配置自訂尺寸以獲得同意

90 天

分析Cookie

cjCountry

GA

LG GA 針對國家配置的自訂尺寸

90 天

分析Cookie

cjLiveRampLastCall

GA

LG GA 配置自訂尺寸通話點擊次數

90 天

分析Cookie

cjUser

GA

LG GA 為使用者配置自訂尺寸

90 天

分析Cookie

cjevent_dc

GA

LG GA 配置自訂尺寸以追蹤事件

90 天

分析Cookie

coveo_visitorId

GA

LG GA 為訪客 ID 配置自訂維度

90 天

分析Cookie

ecrSessionId

LG

保持客戶會話。

會期

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gpv_p73

adobe

此 cookie 用於暫時儲存 Adobe Analytics 作業期間在上一頁記錄的變數值。這是 Analytics 外掛程式使用的值。

執著的

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ln_or

www.lg.com

記錄網站上使用者行為的統計數據

幾秒鐘

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Adobe

Adobe

2 年

分析Cookie

s_cc

Adobe

Adobe Site Catalyst cookie，確定瀏覽器中是否啟用 cookie

會期

分析Cookie

s_ecid

Adobe

儲存和追蹤互動。

2 年

分析Cookie

s_fid

Adobe

如果標準 s_vi cookie 由於第三方 cookie 限製而無法使用，則此 cookie 用於識別唯一訪客。 不用於使用第一方 cookie 的實作。

2 年

分析Cookie

s_invisit

Adobe

該 cookie 標識使用者是否是第一次到達該網域。 該值為 TRUE 或 FALSE。

會期

分析Cookie

s_nr

Adobe

用於確定使用者的造訪次數。

1 个月

分析Cookie

s_ppv

Adobe

cookie 的內容包含插入上述四個變數中的值，並在會話結束時過期。

會期

分析Cookie

s_ppvl

Adobe

此 cookie 由 Adobe Analytics 設定，用於儲存有關向最終使用者顯示的頁面百分比的資訊。

會期

分析Cookie

s_sq

Adobe

Adobe Site Catalyst cookie，儲存網站內先前點擊的連結的信息

會期

分析Cookie

s_vi

lg.com

Adobe Site Catalyst cookie，用於識別唯一訪客，帶有 ID 和時間戳

729 天

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Adobe

此 cookie 儲存唯一訪客的造訪次數。 例如，這使得可以捕獲訪客在 30 天內的返回頻率。

1 个月

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該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。

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該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。

會期

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這些 cookie 儲存每個訪客對網站的造訪總數，追蹤電子郵件收件者的行為以衡量行銷活動的有效性，並根據已知的訪客資訊對網站內容進行個人化設定。

幾秒鐘

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這些 cookie 儲存每個訪客對網站的造訪總數，追蹤電子郵件收件者的行為以衡量行銷活動的有效性，並根據已知的訪客資訊對網站內容進行個人化設定。

1 年

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我們儲存有關用戶如何使用我們的工具的信息，例如 他接觸到了哪些功能，哪些與cookie識別碼和IP位址有關。 我們絕不會與第三方分享這些資訊。

364 天

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Moengage

網路推送訂閱硬問

2 年

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網路推播訂閱選擇加入時間

2 年

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網路推送訂閱軟體詢問

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Moengage

網路推送訂閱用戶數據

2 年

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1 年

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1 年

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用於註冊向用戶展示了哪些廣告。

1 年

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Google

收集有關多個網站上的使用者行為的資訊。 此資訊用於優化網站上廣告的相關性。

1 年

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729 天

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lg.com

這是通常與數位廣告公司 Quantcast 相關的 cookie。 他們提供網站排名，他們收集的數據也用於受眾細分和有針對性的廣告。

391 天

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364 天

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400 天

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facebook.com

該網域歸 Facebook 所有，Facebook 是世界上最大的社交網路服務。 作為第三方主機提供商，它主要透過許多網站上的「讚」按鈕等小部件收集有關用戶興趣的數據。 這用於在登入其服務時向其用戶提供有針對性的廣告。 2014 年，它還開始在其他網站上提供行為導向廣告，類似於大多數專注的網路行銷公司。

幾秒鐘

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Facebook

識別瀏覽器以提供廣告和網站分析服務

3 个月

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Google

與 c_user cookie 結合使用，向 Facebook 驗證您的身份

3 个月

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_mkto_trk

Marketo

這會追蹤安裝 cookie 的網站上的訪客行為，並將訪客連結到電子郵件行銷活動的收件人，以衡量活動的有效性。 追蹤是匿名執行的，直到用戶透過提交表單來表明自己的身份。

2 年

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lg.com

此 cookie 用於個人化我們的網站、向您提供客製化廣告，或在您單獨同意此類通訊的情況下直接與您聯繫。

89 天

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lg.com

與 Snapchat 關聯的 Cookie。 為訪客設定唯一的 ID，允許第三方廣告主向訪客投放相關廣告。 此配對服務由第三方廣告中心提供，有利於廣告主的即時競價。

395 天

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_sctr

lg.com

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395 天

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www.lg.com

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729 天

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1 年

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tiktok.com

衡量和改善廣告活動的效果並個人化使用者在 TikTok 上的體驗（包括廣告）

389 天

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_uetsid

Bing

這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。

2 年

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Bing

Bing 使用此 cookie 來決定應顯示哪些可能與瀏覽網站的最終使用者相關的廣告。

1 年

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www.lg.com

支援 Amplitude 產品分析。

6 个月

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adobe

當使用者造訪網站時，資料管理平台會使用這些 cookie 來分配唯一的 ID

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395 天

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lg.com

儲存有關存取的頁面的數據

1 天

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mbox

Adobe

Adobe Target 使用它在頁面上的行銷框中產生動態內容

1 年

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lg.com

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AWSALB

g0ydqzlbgmzdqyrvgfrd9mrtg8.c360a.salesforce.com

AWS ELB 負載平衡器

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

6 天

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AWSALBCORS

g0ydqzlbgmzdqyrvgfrd9mrtg8.c360a.salesforce.com

為了在 Chromium 更新後繼續支持 CORS 使用，我們正為每個基於持續時間的黏性功能創建額外的黏性 cookie，並命名為 AWSALBCORS (ALB)。

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

7 天

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該 cookie 將於在你返回我們的網站時識別使用，不會收集可識別你的身份訊息。

729 天

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www.lg.com

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729 天

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Salesforce Data Cloud cookie 決定是否在瀏覽器啟用 s아

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

365 天

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BrowserId_sec

.salesforce.com

Salesforce Data Cloud cookie 決定是否在瀏覽器啟用 s아

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

365 天

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c360aCustomerToken

g0ydqzlbgmzdqyrvgfrd9mrtg8.c360a.salesforce.com

當你返回我們的網站時，Salesforce Data Cloud 使用此 cookie 來辨識瀏覽器 ID，並不會收集可識別身份的訊息

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.salesforce.com

當你返回我們的網站時，Salesforce Data Cloud 使用此 cookie 來辨識瀏覽器安全ID，並不會收集可識別身份的訊息

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

365 天

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sfdcConsent

.salesforce.com

當你返回我們的網站時，Salesforce Data Cloud 使用此 cookie 來辨識瀏覽器ID，並不會收集可識別身份的訊息

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

365 天

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webact

.salesforce.com

Salesforce Data Cloud cookie 決定是否在瀏覽器啟用 sdk

透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

365 天

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criteo.com

Criteo ID cookie； 它包含 Criteo 网络上的唯一用户标识符 (UUIDv4)。

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criteo.com

选择退出 cookie； 如果存在，则 Criteo 不会在该浏览会话中跟踪和重定向用户

5年

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criteo.com

回传循环检测cookie； 它包含一个计数器，记录用户经过某一特定区域的次数。

6个月

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.lg.com

已驗證的程式碼 -> 可與欄位的預填一起使用並用於整合目的。

30 天

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_uqd_trigger

.lg.com

最新驗證的主代碼。

30 天

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_uqd_validated

.lg.com

最後驗證的唯一代碼（使用者輸入）。

30 天

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.lg.com

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365 天

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nmstat

Adobe

Adobe

1 小時

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Akamai

此 cookie 用於分析流量，以確定它是由 IT 系統還是人類用戶自動產生的流量

90 天

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bm_mi

Akamai

“效能 Cookie。這是 Akamai cookie”

幾秒鐘

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bm_sv

Akamai

Akamai 使用它來優化網站效能和安全性

幾秒鐘

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bm_sz

Akamai

此 cookie 由提供者 Akamai Bot Manager 設定。 此 cookie 用於管理與線上機器人的互動。 它還有助於預防詐欺

幾秒鐘

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attntv_mstore_phone

Attentive

結帳時用於歸因

30 分鐘

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__attentive_vf

attentive.com

Attentive 使用它來傳送廣告產品。

1 天

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_aw_m_*****

awin1.com

儲存對單一點擊的引用，以歸因發布商和廣告商網站之間的銷售。 持續時間1年。

1 年

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Hm_lpvt_

Baidu

記錄最近的訪問時間戳

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AMP_#

cdn.amplitude.com

登記使用者在網站上的行為的統計資料。 用於網站營運商的內部分析。

1 年

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AMP_MKTG_#

cdn.amplitude.com

登記使用者在網站上的行為的統計資料。 用於網站營運商的內部分析。

1 年

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cto_optout

Criteo

此 cookie 可協助 Criteo 識別未訂閱的用戶

5 年

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inside-eu

eu-live.inside-graph.com

此 cookie 用於由 PowerfrontTM（聊天）提供支援的 INSIDE Chat，用於追蹤本網站上的消費者活動並記錄聊天活動。

364 天

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ssm_au_c

google.com

該網域歸 Google Inc. 所有。儘管 Google 主要以搜尋引擎而聞名，但該公司提供多種產品和服務。 然而，其主要收入來源是廣告。 谷歌透過自己的產品和網站以及嵌入到全球數百萬個網站中的眾多技術來廣泛追蹤用戶。 它使用從大多數此類服務收集的數據來分析網路使用者的興趣，並根據此類興趣概況向組織出售廣告空間，並將廣告與其客戶廣告出現的頁面上的內容對齊。

幾秒鐘

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_hjCachedUserAttributes

hotjar.com

這些 cookie 由 HotJar 設定。 它們用於分析目的，以追蹤使用者如何與網頁互動。

幾秒鐘

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_hjid

hotjar.com

熱罐餅乾。 當客戶首次登陸具有 Hotjar 腳本的頁面時，會設定此 cookie。 它用於在瀏覽器上保留該網站唯一的隨機使用者 ID。 這可確保後續造訪相同網站的行為將歸因於相同使用者 ID。

幾秒鐘

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_hjUserAttributesHash

hotjar.com

這些 cookie 由 HotJar 設定。 它們用於分析目的，以追蹤使用者如何與網頁互動。

幾秒鐘

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_omappvp

LG

上次訪問商店。

1 年

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ps-location

LG

對於尋找經銷商來儲存位置 ID

會期

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ps-utid

LG

用於展示和分析「去哪裡買」功能的使用情況

1 分鐘

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ps-utparam

LG

用於衡量當使用者點擊 LG 頁面作為行銷活動的一部分時活動的有效性。

1 分鐘

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SL_wptGlobTipTmp

LG

用於 cookie 橫幅管理的 cookie

會期

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lg.com

該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。

幾秒鐘

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lg.com

此 cookie 可協助使用者在再次造訪其服務時保持與 Google 帳戶的連線。

幾秒鐘

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_aw_j_*****

lg.com

儲存對單一使用者旅程的引用，以歸因發布商和廣告商網站之間的事件。

3 个月

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lg.com

增強的功能並提升您的瀏覽體驗。

會期

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lg.com

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幾秒鐘

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_conv_s

lg.com

轉換AB測試

幾秒鐘

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lg.com

Yahoo HTTP Cookie 收集有關多個網站上的使用者行為的資訊。 此資訊用於優化網站上廣告的相關性。

729 天

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lg.com

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幾秒鐘

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lg.com

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幾秒鐘

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lg.com

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幾秒鐘

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appier_pv_counterViewTwoPages_

lg.com

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幾秒鐘

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lg.com

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6 天

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lg.com

用於儲存捲動位置。

幾秒鐘

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28 天

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lg.com

在系統中記錄「網站存取」事件的網站存取會話。

幾秒鐘

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lg.com

系統分配的訪客金鑰。

999 天

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lg.com

用於透過 Facebook 登入用戶

1 年

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lg.com

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28 天

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驗證鎖定 cookie（防止多個使用者使用代碼）。

30 天

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第三方付款供應商 Affirm 使用此 cookie 追蹤 TestMax Web Store 上的分期付款。 Cookie 的有效期限為五年。

5 年

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179 天

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179 天

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lg.com

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179 天

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lg.com

設定此 cookie 通常是為了增強網站的效能和功能。 然而，這對於其使用來說並不是必需的。

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Moengage

Web Push Subscriptionio 設備唯一 ID

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Moengage

Web Push 令牌生成

2 年

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Moengage

Web 推送設定時間

2 年

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SUBSCRIPTION_DETAILS

Moengage

網路推送訂閱詳情

2 年

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sc-static.net

Snapchat 用於在網站上實施廣告內容 - Cookie 偵測廣告的效率並收集訪客資料以進行進一步的訪客細分。

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velaro.com

該網域由 Velaro 所有，該公司為網站提供即時聊天功能。

會期

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velaro_visitorId

velaro.com

該網域由 Velaro 所有，該公司為網站提供即時聊天功能。

會期

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www.lg.com

用於追蹤多個網站的訪客，以便根據訪客的偏好呈現相關廣告。

364 天

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www.lg.com

Stripe 用於信用卡付款。 Stripe 使用 cookie 來記住您是誰，並使網站能夠處理付款，而無需在自己的伺服器上儲存任何信用卡資訊。

幾秒鐘

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www.lg.com

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幾秒鐘

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www.lg.com

如果 Awin 點擊校驗和與轉換相關，則填入該校驗和

1 年

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com.silverpop.iMA.session

www.lg.com

在系統中記錄「頁面檢視」事件的頁面查看會話。

幾秒鐘

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www.lg.com

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www.lg.com

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www.lg.com

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儲存歸因數據，包括您的伺服器在使用者請求頁面時產生的字串格式的時間戳，以及樂天廣告產生的用於識別引薦發布商的唯一「點擊 ID」。 每當消費者點擊附屬連結時，該 cookie 就會被刪除/更新。

30 天

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lg.com

儲存歸因數據，包括您的伺服器在使用者請求頁面時產生的字串格式的時間戳，以及樂天廣告產生的用於識別引薦發布商的唯一「點擊 ID」。 每當消費者點擊附屬連結時，該 cookie 就會被刪除/更新。

30 天

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樂天廣告聯盟需要此 cookie 來追蹤使用 Pixel 報告交易的廣告商的交易，因為此 cookie 儲存有關推薦發布商的所有資訊。 每個廣告商都會放置一個 cookie。 每當消費者點擊點擊連結時，該 cookie 就會被刪除/更新。

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.linksynergy.com

此 cookie 使樂天廣告聯盟能夠追蹤重複訪客，其中使用者在同一裝置上使用與上次相同的瀏覽器返回。 每當消費者點擊點擊連結時，該 cookie 就會被刪除/更新

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.linksynergy.com

此 cookie 使樂天廣告聯盟能夠追蹤重複訪客，其中使用者在同一裝置上使用與上次相同的瀏覽器返回。 此 cookie 由搜尋框類型的廣告素材使用。 每當消費者點擊點擊連結時，該 cookie 就會被刪除/更新

365 天

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Qualtrics

當啟用防止多次提交選項時出現。 此 cookie 的目的是記錄所進行的調查並防止使用者再次進行調查。

6 个月

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Hash of the sessionID and query parameters that maps to a sessionID

Qualtrics

當您在使用另一個瀏覽器的相同瀏覽器上啟動調查會話時，就會放置此 cookie。

長達 1 年

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A hash of the url that may be appended with ‘-singleReload’

Qualtrics

當您在啟用「允許受訪者稍後完成」的情況下開始會話時出現。

6 个月

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QSI_SI__intercept

Qualtrics

此 cookie 用於追蹤我們是否應在使用者重複造訪時顯示攔截。 它的格式為 QSI_SI__intercept（例如 QSI_SI_5sPQdCDYYVYwQRv_intercept）。

10 天

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QSI_HistorySession

Qualtrics

Qualtrics Web / App Feedback –
這是一個會話 cookie，用於儲存訪客在目前會話中造訪的頁面

會期

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*.quantserve.com

表示目前使用者已選擇退出 Quantcast 服務的 Cookie 值

5 年

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sp, d

*.quantserve.com

在 quantserve.com 網域中設定的第三方 cookie 的值。 該 cookie 的價值是 mc cookie 在重新導向細分中的成員資格以及有關 Quantcast 第三方合作夥伴（例如廣告交易）的資訊的緊湊編碼。 第三方 cookie 在瀏覽器中顯示為名為「d」的 cookie

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qor

*.quantserve.com

有關 Quantcast 選擇退出的元數據

5 年

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*.quantserve.com

在 quantserve.com 網域（由 Quantcast 管理的網域）中設定的第三方 cookie 的值； 第三方 cookie 在瀏覽器中顯示為名為「mc」的 cookie

400 天

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lg.com

在非 Quantcast 網域（例如發佈者網域）中設定的第一方 Cookie 值； 第一方 Cookie 在瀏覽器中顯示為名為「__qca」的 Cookie

400 天

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lg.com

這個 cookie 是由伺服器指定的第一方 cookie，能夠與 UserAgent 或使用者的訪問環境結合。它源自伺服器端標籤管理器的設置，將一個安全的 HttpOnly cookie 強制替換一個可存取的 javascript cookie(_ga)。這個 cookie 在網頁前端標籤管理器和伺服器端標籤管理器容器之間的 HTTP 通信中進行驗證，並在 HTTP 請求的標頭中追蹤向伺服器的遞送。它用於在伺服器端數據管道中區分獨特的使用者。
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

729 天

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lg.com

這個 cookie包含 FPID、_ga_xxxxxxxxxx 和加密字串。這個 cookie 在 HTTP 請求的標頭中被追蹤，與 FPID 一樣。它包含使用者行為的會話資訊。根據 GDPR 和 CCPA 的遵守規定，這個 cookie 不僅由伺服器端標籤管理員容器組成，也由網頁前端標籤管理員組成。
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。

30 分鐘

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AWSALB

prod-live-chat.sprinklr.com

AWS ELB 應用程式負載平衡器

6 天

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AWSALBCORS

prod-live-chat.sprinklr.com

此 cookie 由 AWS 管理，用於負載平衡。

6 天

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_rtetUrl

beusable

用於儲存 SPA 頁面的第一個引薦來源網址的 Cookie

30 分鐘

分析Cookie

_rtetSessId

beusable

唯一標識每個使用者的會話，這對於追蹤和分析使用者在會話期間的活動非常重要。

30 分鐘

分析Cookie

_rtetSessPageSeq

beusable

使用者從上述會話中在可使用代碼的頁面中的序列（從 0 開始並依次增加）=> 如果會話有效（當使用者繼續執行操作或移動到有代碼的頁面時），則有效期持續增加 30分鐘- > 如果會話無效（當使用者關閉瀏覽器或保持靜止）最多30 分鐘。

30 分鐘

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_beu_utm_campaign

beusable

當使用者透過特定廣告或行銷活動造訪網站時儲存活動資訊。

30 分鐘

分析Cookie

_beu_utm_content

beusable

當使用者點擊特定廣告內容並造訪該網站時，它會儲存有關該內容的資訊。

30 分鐘

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_beu_utm_medium

beusable

儲存使用者存取網站的媒體類型。

30 分鐘

分析Cookie

_beu_utm_source

beusable

儲存使用者在造訪網站之前造訪的網站或平台的名稱。

30 分鐘

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_beu_utm_term

beusable

儲存使用者在造訪網站之前造訪的網站或平台的名稱。

30 分鐘

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_rtet_apply

beusable

在可用中註冊的報告的唯一 ID

2週，AB測試結束後重訪時刪除。

分析Cookie

_rtet_ab_aid

beusable

運行 A/B 測試的頁面的 ID。

2週，AB測試結束後重訪時刪除。

分析Cookie

_rtet_ab_url

beusable

當使用者存取作為 A/B 測試一部分提供的不同頁面版本之一時，它會儲存該頁面的 URL 資訊。

2週，AB測試結束後重訪時刪除。

分析Cookie

_rtet_ab_ref

beusable

由於 A/B 測試而重定向先前的引薦來源網址

2週，AB測試結束後重訪時刪除。

分析Cookie

_beu_utid

beusable

當用戶重新訪問該網站時，他們會與先前的訪問聯繫起來，以實現一致的數據分析。

30 分鐘

分析Cookie

_beu_utssid

beusable

UT會話的識別ID

30 分鐘

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AMCV_####@AdobeOrg

lg.com

這是與 Adobe Marketing Cloud 關聯的模式類型 Cookie 名稱。它儲存唯一的訪客標識符，並使用組織標識符允許公司跨網域和服務追蹤使用者。

730 天

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AMCVS_####@AdobeOrg

lg.com

這是與 Adobe Marketing Cloud 關聯的模式類型 Cookie 名稱。它儲存唯一的訪客標識符，並使用組織標識符。

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lg.com

「由 Adobe Target 用於在頁面上的行銷框中產生動態內容。包含以下值：

PC ID - 訪客瀏覽器的 ID。當cookie被刪除時被刪除。

會話 ID - 使用者會話的唯一 ID。

檢查 - 檢查是否支援 cookie。在每個頁面加載時設定。

731 天

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demdex.net

此 cookie 可協助 Adobe Audience Manger 執行訪客辨識、ID 同步、分段、建模、報告等基本功能。

179 天


 