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使用 Magento 解決方案的 OBS 國家的 Cookie，以使用購物車功能。
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checkout21
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使用 Magento 解決方案的 OBS 國家的 Cookie，以使用購物車功能。
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AWSALBCORS
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moengage
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為了在 Chromium 更新後繼續支援 CORS 用例，我們正在為每個基於持續時間的黏性功能建立額外的黏性 cookie，名為 AWSALBCORS (ALB)。
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BVBRANDID
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Bazaarvoice
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BVBRANDSID
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BazaarVoice
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允許內部 Bazaarvoice Web 分析與相同使用者瀏覽工作階段相關聯，以便在特定用戶端網域內進行互動。
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BVImplmain_site
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BazaarVoice
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由 BazaarVoice 的第三方函式庫應用，用於管理我們活動的用戶評論。
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LGGP1_SearchResult
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www.lg.com
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會期
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zchatdata
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為了在客戶更新網頁時能夠保存即時聊天中的會話資訊
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1天
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zchatppchk
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www.lg.com
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為了在客戶更新網頁時能夠保存即時聊天中的會話資訊
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1天
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www.lg.com
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當從支持登錄頁面輸入搜索關鍵字時使用
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當用戶在登錄頁面勾選記住電子郵件時使用
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30 天
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LG5_filter
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在 GPC0007 組件上應用過濾功能時使用
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為每個用戶顯示最近查看的產品 (B2C)
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LG5_B2B_RecentlyView
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為每個用戶顯示最近查看的產品 (B2B)
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30 天
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LG5_CST_RecentlyView
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www.lg.com
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在 CST 頁面上顯示最近查看的產品
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30 天
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LG5_B2B_CompareCart
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www.lg.com
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用於B2B產品的比較功能
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LG5_CompareCart
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www.lg.com
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用於 B2B 產品的比較功能
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會期
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LG5_CompareLock
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www.lg.com
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在比較產品頁面上點擊鎖定按鈕時使用
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會期
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LG5_CartID
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www.lg.com
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提供使用Magento方案之OBS國家使用購物車功能
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會期
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LG5_ExcitingOffer
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www.lg.com
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在 GPC0003、GPC0004 組件上存儲購買產品和添加到購物車的產品資訊時使用
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會期
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LG5_PageHistory
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www.lg.com
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在GPC0007 上查看全部或分頁按鈕時使用
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會期
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LG5_ReviewHelpful
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www.lg.com
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在 GPC0103 上點擊搜尋按鈕時使用
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30 天
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LG5_SearchResult
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www.lg.com
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用於GNB 或搜索結果頁面 (B2C) 上的搜索功能
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30 天
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LG5_B2B_SearchResult
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www.lg.com
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用於GNB 或搜索結果頁面 (B2B) 上的搜索功能
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30 天
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功能性Cookie
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__stripe_mid
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www.lg.com
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Stripe 用於信用卡付款。 Stripe 使用 cookie 來記住您是誰，並使網站能夠處理付款，而無需在自己的伺服器上儲存任何信用卡資訊。
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364 天
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__zlcmid
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Zendesk
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即時聊天小工具設定 cookie 來儲存 Zopim 即時聊天 ID，用於在存取時識別裝置。
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1 年
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功能性Cookie
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_evga_xxxx
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lg.com
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以 _evga_ 為前綴的 cookie，用於儲存個人化身分或任何持久 ID。
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729 天
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功能性Cookie
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_gd#############
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www.lg.com
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該 cookie 不包含識別信息，並由 Impact Radius 用於診斷目的，Impact Radius 是我們用來追蹤我們聯屬計畫的註冊佣金的服務。 我們將其歸類為功能，因為它對於我們的聯盟計劃的運作是必要的。
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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_sfid_b182
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www.lg.com
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。
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729 天
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功能性Cookie
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_td_global
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www.lg.com
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NA
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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form_key
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Magento
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該 cookie 允許啟用各種電子商務功能。
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gpv_p13
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lg.com
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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lge_upgrade_success
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。
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會期
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功能性Cookie
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mage-cache-sessid
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www.lg.com
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該 cookie 的值會觸發本機快取的清理。 當 cookie 從後端應用程式中刪除時，管理員會清理本機記憶體並將 cookie 值設為 true。
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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mage-cache-storage
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www.lg.com
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此 cookie 用於促進瀏覽器上的內容緩存，從而加快頁面載入速度。
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會期
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功能性Cookie
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mage-cache-storage-section-inv
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www.lg.com
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此 cookie 用於促進瀏覽器上的內容緩存，從而加快頁面載入速度。
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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mage-messages
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www.lg.com
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追蹤向使用者顯示的錯誤訊息和其他通知，例如 cookie 同意訊息和各種錯誤訊息。 該訊息在發送給使用者後將從 cookie 中刪除。
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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mcp_referer
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www.lg.com
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。
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幾秒鐘
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noMoreToday
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www.lg.com
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1天
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功能性Cookie
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sa-user-id
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www.lg.com
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身份的信息
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364 天
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功能性Cookie
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sa-user-id-v2
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www.lg.com
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。
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364 天
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功能性Cookie
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sa-user-id-v3
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www.lg.com
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身分的資訊。
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364 天
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功能性Cookie
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section_data_ids
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www.lg.com
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此 cookie 用於促進瀏覽器上的內容緩存，從而加快頁面載入速度。
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幾秒鐘
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功能性Cookie
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session_id
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lg.com
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該 cookie 用於在您返回我們的網站時識別您，並不會收集可識別您身份的信息
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會期
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功能性Cookie
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sib_cuid
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lg.com
|
儲存唯一存取次數。
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1 年
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功能性Cookie
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zchatproclog
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www.lg.com
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為了在客戶更新網頁時能夠保存即時聊天中的會話資訊
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幾秒鐘
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分析Cookie
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AMCVS_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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adobe
|
AMCVS cookie 用作指示會話已初始化的標誌。 它的值始終為 1，並在會話結束時停止。
|
1 小時
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分析Cookie
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AMCV_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
adobe
|
AMCV cookie 包含 Experience Cloud 訪客 ID 或 MID。 MID 儲存在遵循下列語法的鍵值對中
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2 年
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分析Cookie
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Hm_lvt_
|
Baidu
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記錄最近的訪問時間戳
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1 年
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分析Cookie
|
RT
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Akamai
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這用於透過 mPulse 解決方案監控 Web 效能。
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1 週
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分析Cookie
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__td_signed
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Arm Treasure Data
|
登記使用者在網站上的行為的統計資料。 用於網站營運商的內部分析。
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399 天
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分析Cookie
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__utma
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Google
|
它用於計算新訪客和回訪者統計數據。
|
2 年
|
分析Cookie
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__utmb
|
lg.com
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為並衡量網站效能。 此 cookie 確定新的會話和訪問，並在 30 分鐘後過期。 每次將資料傳送到 Google Analytics 時，cookie 都會更新。 用戶在 30 分鐘生命週期內的任何活動都將計為單次訪問，即使用戶離開並返回網站也是如此。 30 分鐘後返回將被視為新訪問，但仍被視為回訪者。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
__utmc
|
Google
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為並衡量網站效能。 它並未在大多數網站中使用，但旨在實現與舊版本的 Google Analytics（分析）程式碼（稱為 Urchin）的互通性。 在這個舊版本中，它與 __utmb cookie 結合使用來識別回訪者的新會話/訪問。 當 Google Analytics 使用時，這始終是一個會話 cookie，當使用者關閉瀏覽器時，該 cookie 將被銷毀。 因此，如果它被視為持久性 cookie，則很可能是設定 cookie 的不同技術。
|
會期
|
分析Cookie
|
__utmt_UA-40145521-1
|
lg.com
|
這是由 Google Analytics 設定的模式類型 cookie，其中名稱上的模式元素包含與其相關的帳戶或網站的唯一識別號碼。 它似乎是 __utmt cookie 的變體，用於限制 Google 在高流量網站上記錄的資料量。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
__utmz
|
Google
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。 Cookie 的有效期為 6 個月，每次將資料傳送至 Google Analytics 時都會更新。
|
6 个月 2 天
|
分析Cookie
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_derived_epik
|
Google
|
用於收集資訊以進行分析。
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6 个月
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分析Cookie
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_ga
|
Google
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此 cookie 名稱與 Google Universal Analytics 相關聯 - 這是對 Google 更常用的分析服務的重大更新。 此 cookie 用於透過分配隨機產生的數字作為客戶端識別碼來區分唯一使用者。 它包含在網站的每個頁面請求中，用於計算網站分析報告的訪客、會話和活動資料。 預設情況下，它設定為 2 年後過期，儘管網站所有者可以對此進行自訂。
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。
|
729 天
|
分析Cookie
|
_ga_xxxxxxxxxxxx
|
Google
|
Google Analytics 使用此 cookie 來保存會話狀態。
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。
|
729 天
|
分析Cookie
|
_gaexp
|
Google
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。
|
3 个月
|
分析Cookie
|
_gat
|
Google
|
這是由 Google Analytics 設定的模式類型 cookie，其中名稱上的模式元素包含與其相關的帳戶或網站的唯一識別號碼。 它是 _gat cookie 的變體，用於限制 Google 在高流量網站上記錄的資料量。
|
1 分鐘
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分析Cookie
|
_gcl_aw
|
Google
|
它包含在網站的每個頁面請求中，用於計算網站分析報告的訪客、會話和活動資料。
|
2 年
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分析Cookie
|
_gcl_dc
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GA
|
與 c_user cookie 結合使用，向 Facebook 驗證您的身份
|
90 天
|
分析Cookie
|
_gcl_gb
|
Google
|
包含使用者的活動相關訊息
|
90 天
|
分析Cookie
|
_gid
|
Google
|
用於區分使用者。
|
1 天
|
分析Cookie
|
_hjAbsoluteSessionInProgress
|
hotjar.com
|
HotJar 使用此 cookie 來偵測使用者的第一個頁面瀏覽會話。 這是 cookie 設定的 True/False 標誌。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
_hjFirstSeen
|
hotjar.com
|
標識新使用者在網站上的第一次會話，指示 Hotjar 是否第一次看到該使用者。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
_hjHasCachedUserAttributes
|
Hotjar
|
使我們能夠知道 _hjUserAttributes Local Storage 項目中的資料集是否是最新的。
|
會期
|
分析Cookie
|
_hjIncludedInSessionSample_160
|
lg.com
|
該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
_hjSessionUser_xxxxxxx
|
lg.com
|
當使用者首次登陸具有 Hotjar 腳本的頁面時設定的 Hotjar cookie。 它用於保留 Hotjar 使用者 ID，該 ID 在瀏覽器上是該網站所獨有的。 這可確保後續造訪相同網站的行為將歸因於相同使用者 ID。
|
364 天
|
分析Cookie
|
_hjSession_xxxxxxx
|
lg.com
|
保存目前會話資料的 cookie。 這使得會話視窗內的後續請求將歸因於同一個 Hotjar 會話。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
_mibhv
|
Moveable Ink
|
此 cookie 為 Moveable Ink Analytics 提供支持，使我們能夠衡量廣告電子郵件的有效性
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13 个月
|
分析Cookie
|
_pin_unauth
|
Google
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。
|
6 个月
|
分析Cookie
|
_td
|
treasure data
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。
|
6 个月
|
分析Cookie
|
_td_ssc_id
|
treasure data
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。
|
6 个月
|
分析Cookie
|
_ym_d
|
Yandex Metrica
|
儲存對該網站的首次存取。
|
1 年
|
分析Cookie
|
_ym_isad
|
Yandex Metrica
|
提供跨頁面的功能。
|
2 天
|
分析Cookie
|
_ym_uid
|
Yandex Metrica
|
儲存和追蹤訪客的身分。
|
1 年
|
分析Cookie
|
aam_uuid
|
Google
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。
|
1 个月
|
分析Cookie
|
ab.storage.deviceId.{GENERATED_ID}
|
Google
|
由 Google Ads 設定的 Cookie。
|
會期
|
分析Cookie
|
adcloud
|
Google
|
這是 Google Analytics 服務設定的四個主要 cookie 之一，該服務使網站所有者能夠追蹤訪客行為以衡量網站效能。 此 cookie 可以識別網站的流量來源 - 因此 Google Analytics 可以告訴網站所有者訪客到達網站時來自哪裡。
|
3 个月
|
分析Cookie
|
bv_metrics
|
lg.com
|
此 cookie 用於不到 1/1000 使用者的效能診斷事件。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
cje
|
CJ Affiliate
|
使GTM上的通用標籤與CJ一樣符合GDPR的合規要求。
另外，客戶每次點擊時，CJ就會自動傳送和填寫cjevent參數的新值。
|
13個月
|
分析Cookie
|
cje
|
GA
|
LG GA 為活動配置自訂尺寸
|
90 天
|
分析Cookie
|
cjConsent
|
GA
|
LG GA 配置自訂尺寸以獲得同意
|
90 天
|
分析Cookie
|
cjCountry
|
GA
|
LG GA 針對國家配置的自訂尺寸
|
90 天
|
分析Cookie
|
cjLiveRampLastCall
|
GA
|
LG GA 配置自訂尺寸通話點擊次數
|
90 天
|
分析Cookie
|
cjUser
|
GA
|
LG GA 為使用者配置自訂尺寸
|
90 天
|
分析Cookie
|
cjevent_dc
|
GA
|
LG GA 配置自訂尺寸以追蹤事件
|
90 天
|
分析Cookie
|
coveo_visitorId
|
GA
|
LG GA 為訪客 ID 配置自訂維度
|
90 天
|
分析Cookie
|
ecrSessionId
|
LG
|
保持客戶會話。
|
會期
|
分析Cookie
|
gpv_p73
|
adobe
|
此 cookie 用於暫時儲存 Adobe Analytics 作業期間在上一頁記錄的變數值。這是 Analytics 外掛程式使用的值。
|
執著的
|
分析Cookie
|
ln_or
|
www.lg.com
|
記錄網站上使用者行為的統計數據
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
private_content_version
|
Adobe
|
Adobe
|
2 年
|
分析Cookie
|
s_cc
|
Adobe
|
Adobe Site Catalyst cookie，確定瀏覽器中是否啟用 cookie
|
會期
|
分析Cookie
|
s_ecid
|
Adobe
|
儲存和追蹤互動。
|
2 年
|
分析Cookie
|
s_fid
|
Adobe
|
如果標準 s_vi cookie 由於第三方 cookie 限製而無法使用，則此 cookie 用於識別唯一訪客。 不用於使用第一方 cookie 的實作。
|
2 年
|
分析Cookie
|
s_invisit
|
Adobe
|
該 cookie 標識使用者是否是第一次到達該網域。 該值為 TRUE 或 FALSE。
|
會期
|
分析Cookie
|
s_nr
|
Adobe
|
用於確定使用者的造訪次數。
|
1 个月
|
分析Cookie
|
s_ppv
|
Adobe
|
cookie 的內容包含插入上述四個變數中的值，並在會話結束時過期。
|
會期
|
分析Cookie
|
s_ppvl
|
Adobe
|
此 cookie 由 Adobe Analytics 設定，用於儲存有關向最終使用者顯示的頁面百分比的資訊。
|
會期
|
分析Cookie
|
s_sq
|
Adobe
|
Adobe Site Catalyst cookie，儲存網站內先前點擊的連結的信息
|
會期
|
分析Cookie
|
s_vi
|
lg.com
|
Adobe Site Catalyst cookie，用於識別唯一訪客，帶有 ID 和時間戳
|
729 天
|
分析Cookie
|
s_vnum
|
Adobe
|
此 cookie 儲存唯一訪客的造訪次數。 例如，這使得可以捕獲訪客在 30 天內的返回頻率。
|
1 个月
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分析Cookie
|
time_client_date
|
lg.com
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該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。
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會期
|
分析Cookie
|
time_zone_client
|
lg.com
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該 cookie 使我們能夠識別和統計訪客的數量，並了解訪客在使用我們的網站時如何在我們的網站上移動。
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會期
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分析Cookie
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trwsa.sid
|
lg.com
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這些 cookie 儲存每個訪客對網站的造訪總數，追蹤電子郵件收件者的行為以衡量行銷活動的有效性，並根據已知的訪客資訊對網站內容進行個人化設定。
|
幾秒鐘
|
分析Cookie
|
trwv.uid
|
lg.com
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這些 cookie 儲存每個訪客對網站的造訪總數，追蹤電子郵件收件者的行為以衡量行銷活動的有效性，並根據已知的訪客資訊對網站內容進行個人化設定。
|
1 年
|
分析Cookie
|
yourekoUserId
|
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Salesforce Data Cloud cookie 決定是否在瀏覽器啟用 sdk
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。
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該網域歸 Google Inc. 所有。儘管 Google 主要以搜尋引擎而聞名，但該公司提供多種產品和服務。 然而，其主要收入來源是廣告。 谷歌透過自己的產品和網站以及嵌入到全球數百萬個網站中的眾多技術來廣泛追蹤用戶。 它使用從大多數此類服務收集的數據來分析網路使用者的興趣，並根據此類興趣概況向組織出售廣告空間，並將廣告與其客戶廣告出現的頁面上的內容對齊。
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儲存歸因數據，包括您的伺服器在使用者請求頁面時產生的字串格式的時間戳，以及樂天廣告產生的用於識別引薦發布商的唯一「點擊 ID」。 每當消費者點擊附屬連結時，該 cookie 就會被刪除/更新。
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30 天
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廣告Cookie
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rmStore
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lg.com
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儲存歸因數據，包括您的伺服器在使用者請求頁面時產生的字串格式的時間戳，以及樂天廣告產生的用於識別引薦發布商的唯一「點擊 ID」。 每當消費者點擊附屬連結時，該 cookie 就會被刪除/更新。
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30 天
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廣告Cookie
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lsclick_mid52835
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.linksynergy.com
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樂天廣告聯盟需要此 cookie 來追蹤使用 Pixel 報告交易的廣告商的交易，因為此 cookie 儲存有關推薦發布商的所有資訊。 每個廣告商都會放置一個 cookie。 每當消費者點擊點擊連結時，該 cookie 就會被刪除/更新。
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400 天
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廣告Cookie
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rmuid
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.linksynergy.com
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此 cookie 使樂天廣告聯盟能夠追蹤重複訪客，其中使用者在同一裝置上使用與上次相同的瀏覽器返回。 每當消費者點擊點擊連結時，該 cookie 就會被刪除/更新
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365 天
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廣告Cookie
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lsn_statp
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.linksynergy.com
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此 cookie 使樂天廣告聯盟能夠追蹤重複訪客，其中使用者在同一裝置上使用與上次相同的瀏覽器返回。 此 cookie 由搜尋框類型的廣告素材使用。 每當消費者點擊點擊連結時，該 cookie 就會被刪除/更新
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365 天
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功能性Cookie
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QST
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Qualtrics
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當啟用防止多次提交選項時出現。 此 cookie 的目的是記錄所進行的調查並防止使用者再次進行調查。
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6 个月
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功能性Cookie
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Hash of the sessionID and query parameters that maps to a sessionID
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Qualtrics
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當您在使用另一個瀏覽器的相同瀏覽器上啟動調查會話時，就會放置此 cookie。
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長達 1 年
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功能性Cookie
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A hash of the url that may be appended with ‘-singleReload’
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Qualtrics
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當您在啟用「允許受訪者稍後完成」的情況下開始會話時出現。
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6 个月
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功能性Cookie
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QSI_SI__intercept
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Qualtrics
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此 cookie 用於追蹤我們是否應在使用者重複造訪時顯示攔截。 它的格式為 QSI_SI__intercept（例如 QSI_SI_5sPQdCDYYVYwQRv_intercept）。
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10 天
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功能性Cookie
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QSI_HistorySession
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Qualtrics
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Qualtrics Web / App Feedback –
這是一個會話 cookie，用於儲存訪客在目前會話中造訪的頁面
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會期
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絕對必要的Cookie
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qoo
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*.quantserve.com
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表示目前使用者已選擇退出 Quantcast 服務的 Cookie 值
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5 年
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功能性Cookie
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sp, d
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*.quantserve.com
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在 quantserve.com 網域中設定的第三方 cookie 的值。 該 cookie 的價值是 mc cookie 在重新導向細分中的成員資格以及有關 Quantcast 第三方合作夥伴（例如廣告交易）的資訊的緊湊編碼。 第三方 cookie 在瀏覽器中顯示為名為「d」的 cookie
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90 天
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分析Cookie
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qor
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*.quantserve.com
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有關 Quantcast 選擇退出的元數據
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5 年
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廣告Cookie
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mc
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*.quantserve.com
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在 quantserve.com 網域（由 Quantcast 管理的網域）中設定的第三方 cookie 的值； 第三方 cookie 在瀏覽器中顯示為名為「mc」的 cookie
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400 天
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廣告Cookie
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_qca
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lg.com
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在非 Quantcast 網域（例如發佈者網域）中設定的第一方 Cookie 值； 第一方 Cookie 在瀏覽器中顯示為名為「__qca」的 Cookie
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400 天
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分析Cookie
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FPID
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lg.com
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這個 cookie 是由伺服器指定的第一方 cookie，能夠與 UserAgent 或使用者的訪問環境結合。它源自伺服器端標籤管理器的設置，將一個安全的 HttpOnly cookie 強制替換一個可存取的 javascript cookie(_ga)。這個 cookie 在網頁前端標籤管理器和伺服器端標籤管理器容器之間的 HTTP 通信中進行驗證，並在 HTTP 請求的標頭中追蹤向伺服器的遞送。它用於在伺服器端數據管道中區分獨特的使用者。
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。
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729 天
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分析Cookie
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FPGSID
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lg.com
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這個 cookie包含 FPID、_ga_xxxxxxxxxx 和加密字串。這個 cookie 在 HTTP 請求的標頭中被追蹤，與 FPID 一樣。它包含使用者行為的會話資訊。根據 GDPR 和 CCPA 的遵守規定，這個 cookie 不僅由伺服器端標籤管理員容器組成，也由網頁前端標籤管理員組成。
透過 cookie 蒐集的資料，也可能與註冊資料合併使用，以便推薦個人化內容給使用者，包括根據使用者的興趣進行個人化廣告或直效行銷。
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30 分鐘
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絕對必要的Cookie
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AWSALB
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prod-live-chat.sprinklr.com
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AWS ELB 應用程式負載平衡器
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6 天
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絕對必要的Cookie
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AWSALBCORS
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prod-live-chat.sprinklr.com
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此 cookie 由 AWS 管理，用於負載平衡。
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6 天
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分析Cookie
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_rtetUrl
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beusable
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用於儲存 SPA 頁面的第一個引薦來源網址的 Cookie
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30 分鐘
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分析Cookie
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_rtetSessId
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beusable
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唯一標識每個使用者的會話，這對於追蹤和分析使用者在會話期間的活動非常重要。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_rtetSessPageSeq
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beusable
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使用者從上述會話中在可使用代碼的頁面中的序列（從 0 開始並依次增加）=> 如果會話有效（當使用者繼續執行操作或移動到有代碼的頁面時），則有效期持續增加 30分鐘- > 如果會話無效（當使用者關閉瀏覽器或保持靜止）最多30 分鐘。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_beu_utm_campaign
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beusable
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當使用者透過特定廣告或行銷活動造訪網站時儲存活動資訊。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_beu_utm_content
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beusable
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當使用者點擊特定廣告內容並造訪該網站時，它會儲存有關該內容的資訊。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_beu_utm_medium
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beusable
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儲存使用者存取網站的媒體類型。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_beu_utm_source
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beusable
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儲存使用者在造訪網站之前造訪的網站或平台的名稱。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_beu_utm_term
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beusable
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儲存使用者在造訪網站之前造訪的網站或平台的名稱。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_rtet_apply
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beusable
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在可用中註冊的報告的唯一 ID
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2週，AB測試結束後重訪時刪除。
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分析Cookie
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_rtet_ab_aid
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beusable
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運行 A/B 測試的頁面的 ID。
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2週，AB測試結束後重訪時刪除。
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分析Cookie
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_rtet_ab_url
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beusable
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當使用者存取作為 A/B 測試一部分提供的不同頁面版本之一時，它會儲存該頁面的 URL 資訊。
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2週，AB測試結束後重訪時刪除。
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分析Cookie
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_rtet_ab_ref
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beusable
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由於 A/B 測試而重定向先前的引薦來源網址
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2週，AB測試結束後重訪時刪除。
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分析Cookie
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_beu_utid
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beusable
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當用戶重新訪問該網站時，他們會與先前的訪問聯繫起來，以實現一致的數據分析。
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30 分鐘
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分析Cookie
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_beu_utssid
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beusable
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UT會話的識別ID
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30 分鐘
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廣告Cookie
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AMCV_####@AdobeOrg
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lg.com
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這是與 Adobe Marketing Cloud 關聯的模式類型 Cookie 名稱。它儲存唯一的訪客標識符，並使用組織標識符允許公司跨網域和服務追蹤使用者。
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730 天
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廣告Cookie
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AMCVS_####@AdobeOrg
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lg.com
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這是與 Adobe Marketing Cloud 關聯的模式類型 Cookie 名稱。它儲存唯一的訪客標識符，並使用組織標識符。
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會期
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功能性Cookie
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mbox
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lg.com
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「由 Adobe Target 用於在頁面上的行銷框中產生動態內容。包含以下值：
PC ID - 訪客瀏覽器的 ID。當cookie被刪除時被刪除。
會話 ID - 使用者會話的唯一 ID。
檢查 - 檢查是否支援 cookie。在每個頁面加載時設定。
」
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731 天
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demdex
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demdex.net
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此 cookie 可協助 Adobe Audience Manger 執行訪客辨識、ID 同步、分段、建模、報告等基本功能。
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179 天