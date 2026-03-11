We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
活動期間：2026年3月15日起至2026年3月31日止
活動說明：凡於活動期間，於 LG 官方線上商城下單月付美好計畫指定型號空調產品，並在指定期限內完成產品安裝及支付前2期月付金，即可獲得1,000元好禮即享券乙張。
活動規定：
1. 於2026年3月15日至2026年3月31日期間， 於 LG 官方線上商城下單月付美好計畫指定型號空調產品(請見活動規定第3點)，並在2026年4月20日(含)前完成產品安裝，且於2026年6月30日前完成支付前2期月付金者，符合本活動贈品資格。
2. 符合本活動贈品資格者，好禮即享券將於2026年8月7日前以「LINE 通知型訊息」或「簡訊」方式寄出。活動參加者若未收到贈品訊息或遺失訊息，請務必於2026年8月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669向 LG 客服小組反應，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。
3. 以下空調產品型號不適用於本活動：LS-22DST, LS-28DST, LS-36DST, LS-41DST。
活動注意事項：
1. 台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動可與月付美好計畫 [月付更划算 想省趁現在] 優惠活動合併使用，但不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。
2. 本活動無法指定贈品發送時間。
3. 本活動之贈品不得轉售、轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品。
4. 如遇產品缺貨或有其他可歸責於 LG 台灣之因素，導致消費者已經於活動期限內下單卻無法於2026年4月20日(含)前完成產品安裝，則當消費者完成產品安裝並支付前2期月付金後，仍可獲得本活動贈品。
5. 本活動僅限實際下單月付美好計畫指定型號空調產品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動。
6. 活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人之資料，如有不實或假造之情事，LG台灣有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。
7. 凡消費者重新簽訂租賃合約而導致「消費者簽定租賃合約書的日期」不在本活動期間內，則不符合本活動資格，無法獲得本活動贈品。
8. 如消費者欲更改產品品項或數量，請與 LG 台灣聯繫並重新簽訂租賃合約。重新簽訂租賃合約後，將依新簽訂租賃合約之日期與租賃內容，再次審核是否享有本活動贈品資格。
9. 參加本活動前，請詳閱本活動規定及活動注意事項，凡參加本活動者，即視為已充分了解本活動規定及活動注意事項中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。
10. LG 台灣保留隨時審核消費者登錄資料之權利，以及保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，以 LG 台灣官網公告內容為準 (http://www.lg.com/tw)。
好禮即享券說明：
發行人：Edenred Taiwan 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司。
- 本券為企業贈品專用，不得零售或轉售，應依本券所載方式兌換。
- 本券為不記名，任何人持本券皆可使用，請自行妥善保管，如遭他人盜用，本券不再補發。
- 本券所兌換之商品或折抵消費之金額不予開立統一發票，惟如有其他特殊情況，將依相關法令或規範辦理之。
- 本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑。 如系統因網路連線有所遲延，依兌換商家系統端資訊為準。
- 本券為有價證券，請勿擅自偽造、變造，以免觸犯刑責。
- 除重大影響持券人權益之情況外，發行人保留調整本券記載事項文字之權利。