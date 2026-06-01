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節能省電抗漲計畫

節能省電抗漲計畫

節能省電抗漲計畫

6/2至6/8、6/20至6/30活動期間，指定節能家電結帳折$2,000。

(1) 指定節能商品結帳優惠: 全館指定一級能源、省水標章之商品(請見以下適用商品型號)，於活動期間內結帳即可享$2,000折扣，可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

 

(2) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，6/2-6/8活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)；6/20-6/30活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)。

 

(3) Shopback 回饋：經由 Shopback 進入 LG 官方線上商城，凡購買電視/智慧顯示器/視聽產品/生活家電/筆電/空調指定商品，①於本活動期間之周二至四結帳後，享現金回饋6%(無上限)，②於本活動期間之其他時段結帳後，享現金回饋4% (無上限)，但購買空調商品享現金回饋3% (無上限)。但於本活動期間內任何時段購買螢幕、配件、耗材、保養服務享現金回饋1% (無上限)。

 

(4) 街口支付回饋：本活動期間綁定街利存帳戶付款，再享最高2.5%街口幣回饋。

 

(活動詳情/其他時段加碼請見活動辦法)

LINE購物ShopBack

銀行優惠

嚴選推薦
結帳再折$2,000

官網獨家型號洗乾衣機冷氣/空調冰箱空氣清淨機/除濕機

官網獨家型號

洗乾衣機

冷氣/空調

冰箱

空氣清淨機/除濕機

輕鬆挑選 放心購物

會員優惠

會員優惠

新會員享首單95折與生日禮9折

分期付款

分期付款

特約銀行享最多15期分期0利率

免費配送

免費配送

LG 官網下單享免費配送服務

原廠保固

原廠保固

變頻壓縮機、變頻馬達保固長達10年

四機回收

四機回收

LG 官網下單享同品項四機回收

到府安裝

到府安裝

專業團隊將到府進行安裝與教學

多重回饋

多重回饋

經由 LINE 購物/ShopBack消費再享回饋

快速結帳

快速結帳

享受多元支付方式(Apple Pay/LINE Pay/街口)

 

LG 官方線上商城【節能省電抗漲計畫】 活動辦法

 

活動期間：2026/06/02-2026/06/08；2026/06/20-2026/06/30

 

1. 優惠內容：

(1) 指定節能商品結帳享優惠: 於本活動期間，凡購買全館指定一級能效、省水標章之商品(請見以下「適用商品型號」)，結帳時每台指定型號商品均享有現折新台幣2,000元優惠，但同筆訂單中之其他不屬於指定型號商品，則無上述折扣優惠。「指定節能商品結帳享優惠」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(2) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，活動期間6月2日至6月8日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)，6月20日至6月30日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)。

(3) ShopBack 回饋：經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，凡購買電視/智慧顯示器/視聽產品/生活家電/筆電/空調指定商品，①於本活動期間之週二至四結帳後，享現金回饋6%(無上限)，②於本活動期間之其他時段結帳後，享現金回饋4% (無上限)，但購買空調商品享現金回饋3% (無上限)。但於本活動期間內任何時段購買螢幕、配件、耗材、保養服務享現金回饋1% (無上限)。

(4) 街口支付回饋：於本活動期間，用街口支付之街利存帳戶付款，每筆付款可享2%-2.5%街口幣回饋 ，最高回饋500元街口幣。

 

2.優惠注意事項：

(1) 「指定節能商品結帳享優惠」優惠尚未含 LINE POINTS 回饋、ShopBack 回饋、街口支付回饋之金額。

(2) 「指定節能商品結帳享優惠」適用商品型號如下：

洗衣機/乾衣機/電子衣櫥: WR-100VW、WR-100VB、WD-S13VDW、WD-S13VEW、WD-S15NW、WD-S18NDB、WD-S22FHDB、WD-S1310W、WD-S1310B、WD-S1310GB、WD-S1916BE、WD-S2220B、WD-S2220VM、WD-S2220NV、FD13BPT.WR100VW、WDS13VEW.WR100VW、FD15NWPT.WR100VW、FD18NWPT.WR100VW、FD22FWPT.WR20DW、TW22FWPT.S250HW、WDS1310B.E523MW、WDS1916BE.R723SB、WDS18NDB.25N24、WDS15NDB.25N14 ；

冰箱: GN-HL567GBN、GN-HL567SVN、GN-L372BEN、GR-HL600MBN、GN-L332BS、GN-HL460PS、GN-BF330BE、GV-NB58PS；

空氣清淨機: AS111NGY1、AS551GSY0、AS201PBK0；

除濕機: DD181MWE0、DE221MWE0 ；

冷氣/空調: LS-50RHST.AC2GTTL、LS-63RHST.AC2GTTL、LS-72RHST.AC2GTTL、LS-36DCW.AT2GTT1。

(3) LG 官方線上商城之企業客戶 (D2B/ D2B2C) 及 LG 員購 (D2E)，恕無法參加本活動。

(4) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。

(5) LINE POINTS 回饋、ShopBack 回饋、街口支付回饋，詳細回饋規定與時間請依 LINE購物/ ShopBack/ 街口支付規範及其官網內容為準。

(6) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(7) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

 

台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)

 

 