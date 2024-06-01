We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
活動說明
凡於2023年8月開始至2024年8月31日期間，購買 LG 全系列產品(不含配件)之消費者，至 LG 官網註冊會員和產品，並於購買產品頁分享你的使用經驗，即有機會抽中台北遠東香格里拉 - 雅仕套房，共五個名額。
活動註冊時間：2024.06.01 - 2024.09.15
活動抽獎公布時間：2024.09.30
LG x 台北遠東香格里拉
與眾不同生活品味，簡單卻不簡單。台北遠東香格里拉與 LG 合作，讓您在旅行中也能享受智能居家生活，體驗科技美好便利！
散發沉穩氣質的雅仕套房 ，占地約25坪，整體搭配卓具巧思，擁有獨立的起居室、辦公會客空間與臥室，適合家庭度假或商務差旅。下榻雅仕套房的賓客亦可享「豪華閣」禮遇，包含早餐、下午茶、晚間雞尾酒輕食小點等，座落於飯店36樓的「豪華閣」貴賓廊，專為頂級商務與度假旅客所設計，致力提供尊榮備至且殷勤細膩的服務！
*本活動獎項為台北遠東香格里拉 - 雅仕套房住宿券，不一定保證為與 LG 合作之 ThinQ 套房。
-
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
-
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
-
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
-
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
-
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
-
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
AeroFurniture 新淨几
PuriCare™ 雙變頻除濕機
LG 將智慧家電帶入飯店套房 讓您在旅行時能體驗宛如在家中的便利舒適
StanbyME 閨蜜機
XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響
Styler 蒸氣電子衣櫥
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
AeroFurniture 新淨几
PuriCare™ 雙變頻除濕機
LG 將智慧家電帶入飯店套房
StanbyME 閨蜜機
XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響
Styler 蒸氣電子衣櫥
LG 為市面上唯一全家電內建 WiFi 的家電品牌，透過 ThinQ 智慧家電物聯網技術即可串連家中 LG 家電，方便集中管理及使用。
活動及獎品辦法
活動及獎品辦法
1. 活動時間: 即日起至2024年08月31日止。
2. 抽獎時間: 於2024年9月30日抽獎，得獎公告內容將公佈於 LG 台灣官網。
3. 活動資格: (以下二項條件均須符合，缺一不可)
(1) 凡於2024年7月1日至2024年8月31日間，購買 LG 產品，無取消訂單與退換貨記錄者；且
(2) 於2024年9月15日(含)以前完成產品註冊、撰寫評論，並完成本活動線上報名者。
4. 活動適用產品： LG 全系列產品 (含配件全系列)。
5. 活動獎項: 本活動採電腦隨機抽取方式進行抽獎，獎項為台北遠東香格里拉 - 雅仕套房住宿券，共五個名額。住宿券使用方法以遠東香格里拉規定為準。
6. LG 台灣保留隨時審核本活動參加者註冊資料之權利， 且本活動參加者如有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合本活動資格，如活動參加者已取得獎品，活動參加者應保持獎品完好並歸還 LG 台灣：
(1) 註冊之產品已退貨或換貨；
(2) 發票改開或發票作廢；
(3) 註冊資料不符合本活動辦法規定；
(4) 非實際購買 LG 家電之消費者；
(5) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。
7. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利(包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項)，相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網。
8. 本活動獎品以實物為準。本活動之獎品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他獎品。LG台灣保留更換獎品之權利。
9. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣 1,000 - 20,000 元（含 20,000 元），中獎人須申報當年所得， LG台灣將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳10%之稅金(非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳20%之稅金)，若中獎者未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。
10. 如經確認本活動參加者會員帳號非本人所有，或有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG 台灣有權取消該等參加者之活動及領獎資格，且相關法律責任由該等參加者自行負擔，與 LG 台灣無關。
11. 本活動以註冊會員帳號為抽獎單位，如一位會員購買/註冊兩個以上產品，參加資格仍以一次為限。
12. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。
13. 中獎者如有 LG 認定不誠實、或有涉及任何違反社會秩序或善良風俗或法令之行為，LG 有權取消其活動參加資格和中獎資格，及保留相關損失或損害之法律追訴權。
14. 以任何駭客或其它 LG 認定不當或非法行為破壞活動規則者，中獎無效，LG 並對有關參加者或中獎者保留法律追訴權。
15. 為參加本活動及供 LG 台灣舉辦本活動之目的，本活動參加者同意 LG 台灣蒐集、處理及利用以下個人資料：會員姓名、電話、電子郵件地址以及領獎的中華民國郵政地址。
16. 獎品配送需填寫正確電話、地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、電話或地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取獎品資格。