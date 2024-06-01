活動及獎品辦法

1. 活動時間: 即日起至2024年08月31日止。

2. 抽獎時間: 於2024年9月30日抽獎，得獎公告內容將公佈於 LG 台灣官網。

3. 活動資格: (以下二項條件均須符合，缺一不可)

(1) 凡於2024年7月1日至2024年8月31日間，購買 LG 產品，無取消訂單與退換貨記錄者；且

(2) 於2024年9月15日(含)以前完成產品註冊、撰寫評論，並完成本活動線上報名者。

4. 活動適用產品： LG 全系列產品 (含配件全系列)。

5. 活動獎項: 本活動採電腦隨機抽取方式進行抽獎，獎項為台北遠東香格里拉 - 雅仕套房住宿券，共五個名額。住宿券使用方法以遠東香格里拉規定為準。

6. LG 台灣保留隨時審核本活動參加者註冊資料之權利， 且本活動參加者如有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合本活動資格，如活動參加者已取得獎品，活動參加者應保持獎品完好並歸還 LG 台灣：

(1) 註冊之產品已退貨或換貨；

(2) 發票改開或發票作廢；

(3) 註冊資料不符合本活動辦法規定；

(4) 非實際購買 LG 家電之消費者；

(5) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。

7. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利(包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項)，相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網。

8. 本活動獎品以實物為準。本活動之獎品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他獎品。LG台灣保留更換獎品之權利。

9. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣 1,000 - 20,000 元（含 20,000 元），中獎人須申報當年所得， LG台灣將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳10%之稅金(非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳20%之稅金)，若中獎者未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。

10. 如經確認本活動參加者會員帳號非本人所有，或有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG 台灣有權取消該等參加者之活動及領獎資格，且相關法律責任由該等參加者自行負擔，與 LG 台灣無關。

11. 本活動以註冊會員帳號為抽獎單位，如一位會員購買/註冊兩個以上產品，參加資格仍以一次為限。

12. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。

13. 中獎者如有 LG 認定不誠實、或有涉及任何違反社會秩序或善良風俗或法令之行為，LG 有權取消其活動參加資格和中獎資格，及保留相關損失或損害之法律追訴權。

14. 以任何駭客或其它 LG 認定不當或非法行為破壞活動規則者，中獎無效，LG 並對有關參加者或中獎者保留法律追訴權。

15. 為參加本活動及供 LG 台灣舉辦本活動之目的，本活動參加者同意 LG 台灣蒐集、處理及利用以下個人資料：會員姓名、電話、電子郵件地址以及領獎的中華民國郵政地址。

16. 獎品配送需填寫正確電話、地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、電話或地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取獎品資格。