活動期間：2025/1/1-2025/3/31

LG 官方線上商城【期間限定-電視/智慧顯示器/Soundbar 60天試用】活動辦法

1. 活動內容：

(1) 購買任何電視/智慧顯示器/Soundbar，且於指定期限前完成出貨與安裝，可享60天試用期。

(2) 適用型號：所有電視/智慧顯示器系列 (但不包含 StanbyME 或StanbyME GO) / 所有 Soundbar 系列。

(3) 活動期間：於2025年1月1日至2025年3月31日期間內，購買任何電視/智慧顯示器/Soundbar ，且於2025年4月30日前完成出貨與安裝。

(4) 加購優惠：

(i) 於2025年3月31日前，凡購買任何電視/智慧顯示器(但不包含 StanbyME或 StanbyME GO)並選購指定 Soundbar (限 S95TR 或 S70TR 型號產品)時, Soundbar 享9折優惠價。

(ii) 於2025年3月31日前，凡購買任何電視/智慧顯示器 /StanbyME/StanbyME GO 並選購指定小宇宙藍牙音響 XBOOM (限 XO3QBK/XO3QBE 型號產品)時，XBOOM 享8折優惠價。

(5) 60天試用期計算方式：從電視/智慧顯示器/Soundbar 完成配送之次日起算為第一日。若收件地址有管理員代收，則60日以管理員簽收之次日起算為第一日。

2. 退貨政策：

(1) LG 官方線上商城提供不滿意退貨服務，承諾自商品到貨日之次日起60日試用期內，如改變心意或所購買的商品不適合，得申請退貨。

(2) LG 官方線上商城僅接受正常使用損耗下的退貨，退貨時需保持退貨商品的完整性，應退還商品、所屬附件、包裝紙盒（袋）、紙箱及所有附隨文件資料，請勿污損商品或損害商品功能（含外箱、配件），若有損壞將會酌收整新費用。

(3) 如您辦理退貨，相關贈品也應一併退還。如果已使用贈品，則您需支付贈品之建議售價後，商品才能退貨。

(4) 若收取退貨的地點為非電梯大樓或有其他場地問題時，額外產生之運費及處理費用將會向您酌收費用。若與您約定收取退貨商品之時間無法聯繫上您，因此所產生之額外費用將由您負擔。

(5) LG 官方線上商城不提供換貨服務，請將您原先購買的商品進行退貨，再重新購買您想要的商品。於 LG 官方線上商城購買的商品，無法至實體門市進行退貨。

(6) 申請退貨之商品，將由 LG 官方線上商城檢查並審核其退貨資格。LG 官方線上商城會在收到退貨並檢查您所退回的商品是否符合上述全部條件後，於30個工作日內進行退款程序，並將該項退回商品之款項退至原信用卡/金融卡帳戶中。

(7) 如購買本活動指定商品者，欲申請退貨退款，請與 LG 台灣官方客服中心聯繫。

(8) 您瞭解並同意，若因您要求取消訂單或退貨、或因 LG 官方線上商城無法處理或執行您全部或部分之訂單、或契約因故解除或失其效力，而需為您辦理退款事宜時， LG 官方線上商城得代您處理發票或折讓單等相關法令所要求之單據。

(9) 參加本活動前，請詳閱活動辦法(包括退貨政策)，凡購買本活動指定商品者，即視為已充分了解本活動辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定(包括退貨政策)︒

3. 其他注意事項：

(1) 本活動僅限於設籍於台灣、金門、澎湖、馬祖地區者參加。

(2) 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。

(3) 本活動僅適用「於 LG 官方線上商城購買之商品」，於其他通路購買之商品恕不適用本活動。

(4) LG 官方線上商城之特約設計師客戶(D2B)及LG員購(D2E)，恕無法參加本活動。

(5) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(6) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

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